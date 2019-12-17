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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:38Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)128.000,10178,87
İş Bankası (B)23.000,003,60651,58
İş Bankası (C)6,15-1,1335,76
İş Bankası (Kur.)160.999,00231,26
İş Fin.Kir.3,382,42-27,00
İş Girişim3,650,2778,92
İş GMYO1,30-2,9920,37
İş Y. Men. Değ.4,360,93136,08
İş Yat. Ort.1,61-0,62118,12
İşbir Holding420,00-1,39205,69
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,5519,57-34,52
İttifak Holding3,86-0,2686,77
İz Hayvancılık Tarım4,353,08-33,99
İzmir Demir Çelik5,1419,81209,64
İzmir Fırça1,81-0,55-12,56
Jantsa Jant Sanayi56,60-1,05119,28
Kafein Yazılım11,05-2,4760,43
Kapital Yat. Holding2,250,00-21,60
Kaplamin5,35-0,3748,61
Kardemir (A)2,49-1,1953,70
Kardemir (B)2,48-1,5952,28
Kardemir (D)2,50-1,1928,48
Karel Elektronik14,71-1,08252,76
Karsan Otomotiv1,530,6628,65
Karsu Tekstil2,881,77130,40
Karsusan Su Ürünleri San.8,10-1,22118,92
Kartonsan378,00-2,6518,50
Katmerciler Ekipman3,690,0022,65
Kent Gıda133,00-0,5211,76
Kerevitaş Gıda3,133,3073,89
Kervansaray Yat. Holding0,597,2768,57
Kiler GMYO3,433,3196,00
Klimasan Klima16,69-2,11330,16
Koç Holding19,80-1,7942,97
Konfrut Gıda7,48-1,0656,62
Konya Çimento264,10-2,3748,37
Kordsa Teknik Tekstil12,63-1,4133,50
Koza Altın74,651,2945,52
Koza Madencilik9,430,8630,61
Körfez GMYO2,01-1,4764,75
Kristal Kola1,593,9251,43
Kron Telekomünikasyon12,59-1,7244,71
Kuştur Kuşadası Turizm30,006,91118,82
Kuyumcukent Gayrimenkul1,630,6244,25
Kütahya Porselen6,610,4645,27
Lider Faktoring3,46-2,5453,78
Link Bilgisayar17,61-1,45111,66
Logo Yazılım54,10-0,7399,34
Lokman Hekim Sağlık5,14-0,1915,48
Lüks Kadife9,220,1190,10
Makina Takım1,981,5428,57
Mardin Çimento5,50-5,0198,05
Marka Yatırım Holding1,17-1,6888,71
Marmaris Altınyunus53,351,04203,82
Marshall48,50-0,8692,31
Martı GMYO1,05-0,9461,54
Martı Otel0,991,0270,69
Mavi Giyim49,18-1,0552,64
Mazhar Zorlu Holding7,990,13109,71
Mega Polietilen1,89-1,05-7,35
Menderes Tekstil1,195,3165,28
Mensa0,25-3,8578,57
Merit Turizm18,501,70208,85
Merko Gıda1,001,01-0,99
Metal Gayrimenkul0,91-2,154,60
Metemtur Otelcilik1,711,1862,86
Metro Holding1,320,0073,68
Metro Petrol ve Tesisleri1,902,1572,73
Metro Yatırım Ortaklığı5,2614,85345,76
Migros Ticaret24,380,7463,62
Milpa2,13-0,9349,02
Mistral GMYO1,83-1,6119,61
MLP Sağlık15,503,0644,86
MMC San. ve Tic. Yat.0,91-1,09-17,27
Mondi Tire Kutsan3,624,9394,62
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,641,04
Net Holding2,280,4416,33
Netaş Telekom.13,20-3,72104,33
Niğbaş Niğde Beton6,13-9,8553,25
Nuh Çimento12,11-2,2674,74
Nurol GMYO3,491,4566,19
Odaş Elektrik2,11-1,8649,85
Olmuksan-IP6,522,0393,47
Orge Enerji Elektrik4,881,4656,41
Orma Orman Mahsulleri2,891,76140,83
Osmanlı Menkul3,650,83112,21
Ostim Endüstriyel Yat1,76-1,1262,96
Otokar144,90-0,4168,71
Oyak Yat. Ort.2,35-1,2648,42
Oylum Sınai Yatırımlar4,81-2,83371,57
Özak GMYO2,34-4,1061,47
Özbal Çelik Boru1,76-1,1227,54
Özderici GMYO1,481,37-37,02
Özerden Plastik2,100,484,58
Panora GMYO5,740,3556,11
Papilon Savunma7,63-1,04
Park Elek.Madencilik3,01-0,9924,90
Parsan15,711,8879,34
Pegasus82,20-0,60258,64
Peker GMYO3,00-4,15-63,52
Penguen Gıda1,92-0,5277,78
Pera GMYO0,95-2,0623,38
Pergamon Dış Ticaret8,012,0431,15
Petkim3,630,28-7,81
Petrokent Turizm134,80-2,9596,22
Pınar Et ve Un8,65-1,4894,96
Pınar Su2,17-0,9173,60
Pınar Süt13,02-1,44109,43
Plastikkart9,151,55238,89
Polisan Holding3,01-1,95-0,16
Politeknik Metal74,00-1,33111,03
Prizma Press Matbaacılık3,97-0,50156,13
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.101,200,25
QNB Finans Fin. Kir.60,15-1,47784,56
QNB Finansbank26,024,25188,79
Ral Yatırım Holding6,85-2,84272,28
Ray Sigorta3,41-3,67145,32
Reysaş GMYO4,08-4,23491,30
Reysaş Lojistik3,460,00367,57
Rhea Girişim1,11-1,7768,18
Rodrigo Tekstil1,83-0,54-3,68
Royal Halı1,191,7120,20
RTA Laboratuvarları2,30-1,2941,68
Sabancı Holding9,59-1,2432,59
Safkar Ege Soğutmacılık2,022,5430,30
Salix Yatırım Holding6,020,3356,36
Sanel Mühendislik4,270,0095,87
Sanifoam Sünger4,034,68222,40
Sanko Pazarlama7,746,32290,11
Saray Matbaacılık1,56-4,8856,00
Sarkuysan4,762,8151,46
Sasa Polyester7,45-1,3229,66
Say Reklamcılık2,05-0,49118,09
Sekuro Plastik4,540,0053,38
Selçuk Ecza Deposu6,041,51122,18
Selçuk Gıda2,25-0,4469,17
Senkron Güvenlik2,84-1,73184,00
Serve Film Prodüksiyon1,61-0,62-17,44
Servet GMYO6,60-1,0541,49
Seyitler Kimya6,320,3264,16
Silverline Endüstri2,05-0,4952,99
Sinpaş GMYO0,812,53118,92
Smartiks Yazılım7,67-1,16
Soda Sanayii5,96-1,00-11,90
Sodaş Sodyum Sanayii9,551,7072,12
Söktaş2,27-0,4478,74
Sönmez Filament4,77-2,2552,88
Sönmez Pamuklu4,82-1,8354,49
Sumaş Suni Tahta10,383,8055,03
Şeker Fin. Kir.4,41-1,7856,38
Şekerbank1,22-1,6110,91
Şişe Cam5,120,59-6,61
Şok Marketler9,96-0,40-7,35
T. Halk Bankası5,68-1,05-19,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,34-2,76160,83
T.S.K.B.1,12-2,6138,27
T.Tuborg10,55-0,4732,97
Taç Tarım Ürünleri3,12-0,95-38,34
Tat Gıda6,05-1,4758,38
TAV Havalimanları27,821,4626,51
Taze Kuru Gıda7,36-0,278,24
Tek-Art Turizm1,121,8231,76
Tekfen Holding18,55-0,75-5,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,64-4,9622,56
Temapol Polimer Plastik4,990,2063,07
TGS Dış Ticaret4,56-2,56100,28
Tofaş Oto. Fab.25,961,8067,36
Torunlar GMYO2,56-1,9269,54
Trabzon Liman10,39-0,1951,05
Trabzonspor Sportif2,43-12,2776,59
Trakya Cam3,420,2918,39
Trend GMYO2,12-0,4766,93
TSKB GMYO1,385,3468,29
Tuğçelik3,900,2683,10
Tukaş10,79-0,19550,00
Turcas Petrol2,47-2,3775,18
Turkcell13,76-0,3617,25
Tümosan Motor ve Traktör5,830,5229,56
Tüpraş124,202,1419,04
Türk Hava Yolları13,91-0,71-13,66
Türk Prysmian Kablo2,43-3,9578,67
Türk Telekom7,25-0,8285,90
Türk Traktör50,850,0045,70
Türker Proje Gayrimenkul39,54-0,8023,02
Ufuk Yatırım2,68-1,47135,09
Ulaşlar Turizm Yat.2,14-0,9387,72
Ulusoy Elektrik25,26-0,4758,27
Ulusoy Un Sanayi3,68-0,8176,92
Umpaş Holding0,538,16-3,64
Uşak Seramik1,66-2,9249,55
Utopya Turizm4,702,8414,63
Uzertaş Boya3,108,01416,67
Ülker Bisküvi21,70-2,3447,92
Ünye Çimento5,3510,0859,91
Vakıf Fin. Kir.2,576,6480,48
Vakıf GMYO2,45-2,7825,85
Vakıf Yat. Ort.2,570,3969,08
Vakıflar Bankası5,12-0,5831,28
Vakko Tekstil4,530,2273,67
Vanet Gıda1,44-0,6910,77
Verusa Holding17,000,182,62
Verusaturk Girisim4,750,6454,09
Vestel13,120,54136,40
Vestel Beyaz Eşya20,461,49109,47
Viking Kağıt1,822,8265,45
Yapı Kredi Koray GMYO2,47-0,8043,60
Yapı ve Kredi Bank.2,42-1,2251,25
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,601,08100,72
Yataş6,451,1044,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,60-0,6270,21
Yeni Gimat GMYO13,610,5989,54
Yeşil GMYO0,531,9296,30
Yeşil Yapı0,521,96100,00
Yeşil Yatırım Holding11,100,5415,26
Yibitaş İnşaat Malzeme2.882,000,0731,06
Yonga Mobilya7,55-3,2116,32
Yükselen Çelik6,172,32
Yünsa10,40-3,70149,11
Zorlu Enerji1,580,0028,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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