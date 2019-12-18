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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:40Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)128.000,10178,87
İş Bankası (B)22.111,70-3,86622,56
İş Bankası (C)6,170,3336,20
İş Bankası (Kur.)160.999,00231,26
İş Fin.Kir.3,33-1,48-28,08
İş Girişim3,650,0078,92
İş GMYO1,28-1,5418,52
İş Y. Men. Değ.4,28-1,83131,75
İş Yat. Ort.1,610,00118,12
İşbir Holding420,000,00205,69
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,6212,73-26,19
İttifak Holding3,85-0,2686,29
İz Hayvancılık Tarım4,534,14-31,26
İzmir Demir Çelik5,7612,06246,99
İzmir Fırça1,79-1,10-13,53
Jantsa Jant Sanayi55,95-1,15116,76
Kafein Yazılım10,92-1,1858,54
Kapital Yat. Holding2,24-0,44-21,95
Kaplamin5,30-0,9347,22
Kardemir (A)2,490,0053,70
Kardemir (B)2,500,8153,50
Kardemir (D)2,49-0,4027,96
Karel Elektronik14,18-3,60240,05
Karsan Otomotiv1,52-0,6527,81
Karsu Tekstil2,85-1,04128,00
Karsusan Su Ürünleri San.8,302,47124,32
Kartonsan380,000,5319,13
Katmerciler Ekipman3,741,3624,31
Kent Gıda135,702,0314,03
Kerevitaş Gıda3,130,0073,89
Kervansaray Yat. Holding0,58-1,6965,71
Kiler GMYO3,635,83107,43
Klimasan Klima16,63-0,36328,62
Koç Holding19,960,8144,13
Konfrut Gıda7,40-1,0754,94
Konya Çimento265,000,3448,88
Kordsa Teknik Tekstil12,36-2,1430,64
Koza Altın73,70-1,2743,66
Koza Madencilik9,27-1,7028,39
Körfez GMYO1,97-1,9961,48
Kristal Kola1,55-2,5247,62
Kron Telekomünikasyon12,09-3,9738,97
Kuştur Kuşadası Turizm27,00-10,0096,94
Kuyumcukent Gayrimenkul1,58-3,0739,82
Kütahya Porselen6,39-3,3340,44
Lider Faktoring3,37-2,6049,78
Link Bilgisayar17,791,02113,82
Logo Yazılım52,25-3,4292,52
Lokman Hekim Sağlık5,445,8422,22
Lüks Kadife8,97-2,7184,95
Makina Takım2,074,5534,42
Mardin Çimento5,37-2,3693,37
Marka Yatırım Holding1,14-2,5683,87
Marmaris Altınyunus60,0012,46241,69
Marshall48,12-0,7890,80
Martı GMYO0,94-10,4844,62
Martı Otel0,88-11,1151,72
Mavi Giyim49,861,3854,75
Mazhar Zorlu Holding8,000,13109,97
Mega Polietilen1,85-2,12-9,31
Menderes Tekstil1,16-2,5261,11
Mensa0,278,0092,86
Merit Turizm18,00-2,70200,50
Merko Gıda1,000,00-0,99
Metal Gayrimenkul0,910,004,60
Metemtur Otelcilik1,68-1,7560,00
Metro Holding1,31-0,7672,37
Metro Petrol ve Tesisleri1,931,5875,45
Metro Yatırım Ortaklığı6,0414,83411,86
Migros Ticaret24,06-1,3161,48
Milpa2,12-0,4748,32
Mistral GMYO1,851,0920,92
MLP Sağlık16,003,2349,53
MMC San. ve Tic. Yat.0,910,00-17,27
Mondi Tire Kutsan3,41-5,8083,33
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,20-3,48
Net Holding2,24-1,7514,29
Netaş Telekom.13,15-0,38103,56
Niğbaş Niğde Beton5,49-10,4437,25
Nuh Çimento11,92-1,5772,00
Nurol GMYO3,490,0066,19
Odaş Elektrik2,267,1160,51
Olmuksan-IP6,42-1,5390,50
Orge Enerji Elektrik4,982,0559,62
Orma Orman Mahsulleri2,86-1,04138,33
Osmanlı Menkul3,680,82113,95
Ostim Endüstriyel Yat1,73-1,7060,19
Otokar145,100,1468,94
Oyak Yat. Ort.2,28-2,9844,00
Oylum Sınai Yatırımlar4,60-4,37350,98
Özak GMYO2,32-0,8560,09
Özbal Çelik Boru1,73-1,7025,36
Özderici GMYO1,480,00-37,02
Özerden Plastik2,100,004,58
Panora GMYO5,63-1,9253,12
Papilon Savunma7,46-2,23
Park Elek.Madencilik2,96-1,6622,82
Parsan15,48-1,4676,71
Pegasus81,80-0,49256,89
Peker GMYO2,96-1,33-64,01
Penguen Gıda1,90-1,0475,93
Pera GMYO0,92-3,1619,48
Pergamon Dış Ticaret8,070,7532,13
Petkim3,60-0,83-8,57
Petrokent Turizm131,60-2,3791,56
Pınar Et ve Un8,690,4695,86
Pınar Su2,190,9275,20
Pınar Süt12,97-0,38108,62
Plastikkart9,503,83251,85
Polisan Holding3,020,330,17
Politeknik Metal74,000,00111,03
Prizma Press Matbaacılık3,90-1,76151,61
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.102,200,09
QNB Finans Fin. Kir.69,1514,96916,91
QNB Finansbank27,003,77199,67
Ral Yatırım Holding7,316,72297,28
Ray Sigorta3,420,29146,04
Reysaş GMYO4,02-1,47482,61
Reysaş Lojistik3,32-4,05348,65
Rhea Girişim1,120,9069,70
Rodrigo Tekstil1,80-1,64-5,26
Royal Halı1,18-0,8419,19
RTA Laboratuvarları2,23-3,0437,37
Sabancı Holding9,52-0,7331,63
Safkar Ege Soğutmacılık2,051,4932,24
Salix Yatırım Holding6,152,1659,74
Sanel Mühendislik4,20-1,6492,66
Sanifoam Sünger4,6314,89270,40
Sanko Pazarlama7,50-3,10278,01
Saray Matbaacılık1,50-3,8550,00
Sarkuysan4,63-2,7347,32
Sasa Polyester7,581,7431,92
Say Reklamcılık2,091,95122,34
Sekuro Plastik4,40-3,0848,65
Selçuk Ecza Deposu5,90-2,32117,03
Selçuk Gıda2,18-3,1163,91
Senkron Güvenlik2,75-3,17175,00
Serve Film Prodüksiyon1,59-1,24-18,46
Servet GMYO6,48-1,8238,92
Seyitler Kimya6,350,4764,94
Silverline Endüstri2,03-0,9851,49
Sinpaş GMYO0,810,00118,92
Smartiks Yazılım7,39-3,65
Soda Sanayii5,95-0,17-12,05
Sodaş Sodyum Sanayii9,35-2,0968,51
Söktaş2,21-2,6474,02
Sönmez Filament4,68-1,8950,00
Sönmez Pamuklu4,77-1,0452,88
Sumaş Suni Tahta10,03-3,3749,80
Şeker Fin. Kir.4,502,0459,57
Şekerbank1,20-1,649,09
Şişe Cam5,11-0,20-6,79
Şok Marketler10,030,70-6,70
T. Halk Bankası5,690,18-18,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası42,90-3,25152,36
T.S.K.B.1,10-1,7935,80
T.Tuborg10,772,0935,74
Taç Tarım Ürünleri3,233,53-36,17
Tat Gıda6,02-0,5057,59
TAV Havalimanları28,743,3130,69
Taze Kuru Gıda7,35-0,148,09
Tek-Art Turizm1,09-2,6828,24
Tekfen Holding18,17-2,05-7,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,773,5726,94
Temapol Polimer Plastik4,93-1,2061,11
TGS Dış Ticaret4,50-1,3297,65
Tofaş Oto. Fab.26,562,3171,23
Torunlar GMYO2,55-0,3968,87
Trabzon Liman10,420,2951,48
Trabzonspor Sportif2,430,0076,59
Trakya Cam3,36-1,7516,31
Trend GMYO2,09-1,4264,57
TSKB GMYO1,36-1,4565,85
Tuğçelik3,920,5184,04
Tukaş10,790,00550,00
Turcas Petrol2,46-0,4074,47
Turkcell13,71-0,3616,83
Tümosan Motor ve Traktör5,77-1,0328,22
Tüpraş122,80-1,1317,70
Türk Hava Yolları13,74-1,22-14,71
Türk Prysmian Kablo2,440,4179,40
Türk Telekom7,14-1,5283,08
Türk Traktör50,10-1,4743,55
Türker Proje Gayrimenkul39,38-0,4022,53
Ufuk Yatırım2,60-2,99128,07
Ulaşlar Turizm Yat.2,181,8791,23
Ulusoy Elektrik25,14-0,4857,52
Ulusoy Un Sanayi3,60-2,1773,08
Umpaş Holding0,52-1,89-5,45
Uşak Seramik1,702,4153,15
Utopya Turizm4,58-2,5511,71
Uzertaş Boya3,337,42455,00
Ülker Bisküvi21,64-0,2847,51
Ünye Çimento5,18-3,1854,83
Vakıf Fin. Kir.2,39-7,0067,84
Vakıf GMYO2,40-2,0423,28
Vakıf Yat. Ort.2,45-4,6761,18
Vakıflar Bankası5,09-0,5930,51
Vakko Tekstil4,45-1,7770,60
Vanet Gıda1,43-0,6910,00
Verusa Holding17,010,062,68
Verusaturk Girisim4,61-2,9549,55
Vestel12,94-1,37133,15
Vestel Beyaz Eşya20,30-0,78107,83
Viking Kağıt1,79-1,6562,73
Yapı Kredi Koray GMYO2,43-1,6241,28
Yapı ve Kredi Bank.2,41-0,4150,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,600,00100,72
Yataş6,480,4744,97
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,55-3,1364,89
Yeni Gimat GMYO13,670,4490,38
Yeşil GMYO0,541,89100,00
Yeşil Yapı0,531,92103,85
Yeşil Yatırım Holding11,251,3516,82
Yibitaş İnşaat Malzeme2.880,40-0,0630,99
Yonga Mobilya7,15-5,3010,16
Yükselen Çelik6,05-1,94
Yünsa10,12-2,69142,40
Zorlu Enerji1,57-0,6327,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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