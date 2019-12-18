Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|128.000,10
|178,87
|İş Bankası (B)
|22.111,70
|-3,86
|622,56
|İş Bankası (C)
|6,17
|0,33
|36,20
|İş Bankası (Kur.)
|160.999,00
|231,26
|İş Fin.Kir.
|3,33
|-1,48
|-28,08
|İş Girişim
|3,65
|0,00
|78,92
|İş GMYO
|1,28
|-1,54
|18,52
|İş Y. Men. Değ.
|4,28
|-1,83
|131,75
|İş Yat. Ort.
|1,61
|0,00
|118,12
|İşbir Holding
|420,00
|0,00
|205,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|12,73
|-26,19
|İttifak Holding
|3,85
|-0,26
|86,29
|İz Hayvancılık Tarım
|4,53
|4,14
|-31,26
|İzmir Demir Çelik
|5,76
|12,06
|246,99
|İzmir Fırça
|1,79
|-1,10
|-13,53
|Jantsa Jant Sanayi
|55,95
|-1,15
|116,76
|Kafein Yazılım
|10,92
|-1,18
|58,54
|Kapital Yat. Holding
|2,24
|-0,44
|-21,95
|Kaplamin
|5,30
|-0,93
|47,22
|Kardemir (A)
|2,49
|0,00
|53,70
|Kardemir (B)
|2,50
|0,81
|53,50
|Kardemir (D)
|2,49
|-0,40
|27,96
|Karel Elektronik
|14,18
|-3,60
|240,05
|Karsan Otomotiv
|1,52
|-0,65
|27,81
|Karsu Tekstil
|2,85
|-1,04
|128,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,30
|2,47
|124,32
|Kartonsan
|380,00
|0,53
|19,13
|Katmerciler Ekipman
|3,74
|1,36
|24,31
|Kent Gıda
|135,70
|2,03
|14,03
|Kerevitaş Gıda
|3,13
|0,00
|73,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|-1,69
|65,71
|Kiler GMYO
|3,63
|5,83
|107,43
|Klimasan Klima
|16,63
|-0,36
|328,62
|Koç Holding
|19,96
|0,81
|44,13
|Konfrut Gıda
|7,40
|-1,07
|54,94
|Konya Çimento
|265,00
|0,34
|48,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,36
|-2,14
|30,64
|Koza Altın
|73,70
|-1,27
|43,66
|Koza Madencilik
|9,27
|-1,70
|28,39
|Körfez GMYO
|1,97
|-1,99
|61,48
|Kristal Kola
|1,55
|-2,52
|47,62
|Kron Telekomünikasyon
|12,09
|-3,97
|38,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,00
|-10,00
|96,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,58
|-3,07
|39,82
|Kütahya Porselen
|6,39
|-3,33
|40,44
|Lider Faktoring
|3,37
|-2,60
|49,78
|Link Bilgisayar
|17,79
|1,02
|113,82
|Logo Yazılım
|52,25
|-3,42
|92,52
|Lokman Hekim Sağlık
|5,44
|5,84
|22,22
|Lüks Kadife
|8,97
|-2,71
|84,95
|Makina Takım
|2,07
|4,55
|34,42
|Mardin Çimento
|5,37
|-2,36
|93,37
|Marka Yatırım Holding
|1,14
|-2,56
|83,87
|Marmaris Altınyunus
|60,00
|12,46
|241,69
|Marshall
|48,12
|-0,78
|90,80
|Martı GMYO
|0,94
|-10,48
|44,62
|Martı Otel
|0,88
|-11,11
|51,72
|Mavi Giyim
|49,86
|1,38
|54,75
|Mazhar Zorlu Holding
|8,00
|0,13
|109,97
|Mega Polietilen
|1,85
|-2,12
|-9,31
|Menderes Tekstil
|1,16
|-2,52
|61,11
|Mensa
|0,27
|8,00
|92,86
|Merit Turizm
|18,00
|-2,70
|200,50
|Merko Gıda
|1,00
|0,00
|-0,99
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|0,00
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,68
|-1,75
|60,00
|Metro Holding
|1,31
|-0,76
|72,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,93
|1,58
|75,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,04
|14,83
|411,86
|Migros Ticaret
|24,06
|-1,31
|61,48
|Milpa
|2,12
|-0,47
|48,32
|Mistral GMYO
|1,85
|1,09
|20,92
|MLP Sağlık
|16,00
|3,23
|49,53
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,91
|0,00
|-17,27
|Mondi Tire Kutsan
|3,41
|-5,80
|83,33
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,20
|-3,48
|Net Holding
|2,24
|-1,75
|14,29
|Netaş Telekom.
|13,15
|-0,38
|103,56
|Niğbaş Niğde Beton
|5,49
|-10,44
|37,25
|Nuh Çimento
|11,92
|-1,57
|72,00
|Nurol GMYO
|3,49
|0,00
|66,19
|Odaş Elektrik
|2,26
|7,11
|60,51
|Olmuksan-IP
|6,42
|-1,53
|90,50
|Orge Enerji Elektrik
|4,98
|2,05
|59,62
|Orma Orman Mahsulleri
|2,86
|-1,04
|138,33
|Osmanlı Menkul
|3,68
|0,82
|113,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|-1,70
|60,19
|Otokar
|145,10
|0,14
|68,94
|Oyak Yat. Ort.
|2,28
|-2,98
|44,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,60
|-4,37
|350,98
|Özak GMYO
|2,32
|-0,85
|60,09
|Özbal Çelik Boru
|1,73
|-1,70
|25,36
|Özderici GMYO
|1,48
|0,00
|-37,02
|Özerden Plastik
|2,10
|0,00
|4,58
|Panora GMYO
|5,63
|-1,92
|53,12
|Papilon Savunma
|7,46
|-2,23
|Park Elek.Madencilik
|2,96
|-1,66
|22,82
|Parsan
|15,48
|-1,46
|76,71
|Pegasus
|81,80
|-0,49
|256,89
|Peker GMYO
|2,96
|-1,33
|-64,01
|Penguen Gıda
|1,90
|-1,04
|75,93
|Pera GMYO
|0,92
|-3,16
|19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|8,07
|0,75
|32,13
|Petkim
|3,60
|-0,83
|-8,57
|Petrokent Turizm
|131,60
|-2,37
|91,56
|Pınar Et ve Un
|8,69
|0,46
|95,86
|Pınar Su
|2,19
|0,92
|75,20
|Pınar Süt
|12,97
|-0,38
|108,62
|Plastikkart
|9,50
|3,83
|251,85
|Polisan Holding
|3,02
|0,33
|0,17
|Politeknik Metal
|74,00
|0,00
|111,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,90
|-1,76
|151,61
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.102,20
|0,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|69,15
|14,96
|916,91
|QNB Finansbank
|27,00
|3,77
|199,67
|Ral Yatırım Holding
|7,31
|6,72
|297,28
|Ray Sigorta
|3,42
|0,29
|146,04
|Reysaş GMYO
|4,02
|-1,47
|482,61
|Reysaş Lojistik
|3,32
|-4,05
|348,65
|Rhea Girişim
|1,12
|0,90
|69,70
|Rodrigo Tekstil
|1,80
|-1,64
|-5,26
|Royal Halı
|1,18
|-0,84
|19,19
|RTA Laboratuvarları
|2,23
|-3,04
|37,37
|Sabancı Holding
|9,52
|-0,73
|31,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,05
|1,49
|32,24
|Salix Yatırım Holding
|6,15
|2,16
|59,74
|Sanel Mühendislik
|4,20
|-1,64
|92,66
|Sanifoam Sünger
|4,63
|14,89
|270,40
|Sanko Pazarlama
|7,50
|-3,10
|278,01
|Saray Matbaacılık
|1,50
|-3,85
|50,00
|Sarkuysan
|4,63
|-2,73
|47,32
|Sasa Polyester
|7,58
|1,74
|31,92
|Say Reklamcılık
|2,09
|1,95
|122,34
|Sekuro Plastik
|4,40
|-3,08
|48,65
|Selçuk Ecza Deposu
|5,90
|-2,32
|117,03
|Selçuk Gıda
|2,18
|-3,11
|63,91
|Senkron Güvenlik
|2,75
|-3,17
|175,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,59
|-1,24
|-18,46
|Servet GMYO
|6,48
|-1,82
|38,92
|Seyitler Kimya
|6,35
|0,47
|64,94
|Silverline Endüstri
|2,03
|-0,98
|51,49
|Sinpaş GMYO
|0,81
|0,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|7,39
|-3,65
|Soda Sanayii
|5,95
|-0,17
|-12,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,35
|-2,09
|68,51
|Söktaş
|2,21
|-2,64
|74,02
|Sönmez Filament
|4,68
|-1,89
|50,00
|Sönmez Pamuklu
|4,77
|-1,04
|52,88
|Sumaş Suni Tahta
|10,03
|-3,37
|49,80
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|2,04
|59,57
|Şekerbank
|1,20
|-1,64
|9,09
|Şişe Cam
|5,11
|-0,20
|-6,79
|Şok Marketler
|10,03
|0,70
|-6,70
|T. Halk Bankası
|5,69
|0,18
|-18,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,90
|-3,25
|152,36
|T.S.K.B.
|1,10
|-1,79
|35,80
|T.Tuborg
|10,77
|2,09
|35,74
|Taç Tarım Ürünleri
|3,23
|3,53
|-36,17
|Tat Gıda
|6,02
|-0,50
|57,59
|TAV Havalimanları
|28,74
|3,31
|30,69
|Taze Kuru Gıda
|7,35
|-0,14
|8,09
|Tek-Art Turizm
|1,09
|-2,68
|28,24
|Tekfen Holding
|18,17
|-2,05
|-7,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,77
|3,57
|26,94
|Temapol Polimer Plastik
|4,93
|-1,20
|61,11
|TGS Dış Ticaret
|4,50
|-1,32
|97,65
|Tofaş Oto. Fab.
|26,56
|2,31
|71,23
|Torunlar GMYO
|2,55
|-0,39
|68,87
|Trabzon Liman
|10,42
|0,29
|51,48
|Trabzonspor Sportif
|2,43
|0,00
|76,59
|Trakya Cam
|3,36
|-1,75
|16,31
|Trend GMYO
|2,09
|-1,42
|64,57
|TSKB GMYO
|1,36
|-1,45
|65,85
|Tuğçelik
|3,92
|0,51
|84,04
|Tukaş
|10,79
|0,00
|550,00
|Turcas Petrol
|2,46
|-0,40
|74,47
|Turkcell
|13,71
|-0,36
|16,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,77
|-1,03
|28,22
|Tüpraş
|122,80
|-1,13
|17,70
|Türk Hava Yolları
|13,74
|-1,22
|-14,71
|Türk Prysmian Kablo
|2,44
|0,41
|79,40
|Türk Telekom
|7,14
|-1,52
|83,08
|Türk Traktör
|50,10
|-1,47
|43,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,38
|-0,40
|22,53
|Ufuk Yatırım
|2,60
|-2,99
|128,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,18
|1,87
|91,23
|Ulusoy Elektrik
|25,14
|-0,48
|57,52
|Ulusoy Un Sanayi
|3,60
|-2,17
|73,08
|Umpaş Holding
|0,52
|-1,89
|-5,45
|Uşak Seramik
|1,70
|2,41
|53,15
|Utopya Turizm
|4,58
|-2,55
|11,71
|Uzertaş Boya
|3,33
|7,42
|455,00
|Ülker Bisküvi
|21,64
|-0,28
|47,51
|Ünye Çimento
|5,18
|-3,18
|54,83
|Vakıf Fin. Kir.
|2,39
|-7,00
|67,84
|Vakıf GMYO
|2,40
|-2,04
|23,28
|Vakıf Yat. Ort.
|2,45
|-4,67
|61,18
|Vakıflar Bankası
|5,09
|-0,59
|30,51
|Vakko Tekstil
|4,45
|-1,77
|70,60
|Vanet Gıda
|1,43
|-0,69
|10,00
|Verusa Holding
|17,01
|0,06
|2,68
|Verusaturk Girisim
|4,61
|-2,95
|49,55
|Vestel
|12,94
|-1,37
|133,15
|Vestel Beyaz Eşya
|20,30
|-0,78
|107,83
|Viking Kağıt
|1,79
|-1,65
|62,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,43
|-1,62
|41,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|-0,41
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,60
|0,00
|100,72
|Yataş
|6,48
|0,47
|44,97
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,55
|-3,13
|64,89
|Yeni Gimat GMYO
|13,67
|0,44
|90,38
|Yeşil GMYO
|0,54
|1,89
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,53
|1,92
|103,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,25
|1,35
|16,82
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.880,40
|-0,06
|30,99
|Yonga Mobilya
|7,15
|-5,30
|10,16
|Yükselen Çelik
|6,05
|-1,94
|Yünsa
|10,12
|-2,69
|142,40
|Zorlu Enerji
|1,57
|-0,63
|27,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)