Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|131.774,60
|2,95
|187,09
|İş Bankası (B)
|22.011,00
|-0,46
|619,27
|İş Bankası (C)
|6,13
|-0,65
|35,32
|İş Bankası (Kur.)
|155.010,00
|-3,72
|218,94
|İş Fin.Kir.
|3,32
|-0,30
|-28,29
|İş Girişim
|3,65
|0,00
|78,92
|İş GMYO
|1,30
|1,56
|20,37
|İş Y. Men. Değ.
|4,27
|-0,23
|131,21
|İş Yat. Ort.
|1,61
|0,00
|118,12
|İşbir Holding
|430,00
|2,38
|212,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|-4,84
|-29,76
|İttifak Holding
|3,91
|1,56
|89,19
|İz Hayvancılık Tarım
|4,51
|-0,44
|-31,56
|İzmir Demir Çelik
|5,75
|-0,17
|246,39
|İzmir Fırça
|1,77
|-1,12
|-14,49
|Jantsa Jant Sanayi
|55,90
|-0,09
|116,57
|Kafein Yazılım
|11,25
|3,02
|63,33
|Kapital Yat. Holding
|2,20
|-1,79
|-23,34
|Kaplamin
|5,46
|3,02
|51,67
|Kardemir (A)
|2,56
|2,81
|58,02
|Kardemir (B)
|2,56
|2,40
|57,19
|Kardemir (D)
|2,56
|2,81
|31,56
|Karel Elektronik
|14,28
|0,71
|242,45
|Karsan Otomotiv
|1,52
|0,00
|27,81
|Karsu Tekstil
|2,85
|0,00
|128,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,47
|2,05
|128,92
|Kartonsan
|380,00
|0,00
|19,13
|Katmerciler Ekipman
|3,86
|3,21
|28,30
|Kent Gıda
|135,70
|0,00
|14,03
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|0,96
|75,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-8,62
|51,43
|Kiler GMYO
|3,65
|0,55
|108,57
|Klimasan Klima
|16,66
|0,18
|329,39
|Koç Holding
|19,77
|-0,95
|42,76
|Konfrut Gıda
|7,34
|-0,81
|53,69
|Konya Çimento
|261,90
|-1,17
|47,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,44
|0,65
|31,49
|Koza Altın
|74,70
|1,36
|45,61
|Koza Madencilik
|9,44
|1,83
|30,75
|Körfez GMYO
|2,01
|2,03
|64,75
|Kristal Kola
|1,75
|12,90
|66,67
|Kron Telekomünikasyon
|12,03
|-0,50
|38,28
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,40
|-5,93
|85,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,62
|2,53
|43,36
|Kütahya Porselen
|6,35
|-0,63
|39,56
|Lider Faktoring
|3,42
|1,48
|52,00
|Link Bilgisayar
|17,92
|0,73
|115,38
|Logo Yazılım
|53,05
|1,53
|95,47
|Lokman Hekim Sağlık
|5,48
|0,74
|23,12
|Lüks Kadife
|8,64
|-3,68
|78,14
|Makina Takım
|1,97
|-4,83
|27,92
|Mardin Çimento
|5,36
|-0,19
|93,01
|Marka Yatırım Holding
|1,15
|0,88
|85,48
|Marmaris Altınyunus
|57,50
|-4,17
|227,45
|Marshall
|47,96
|-0,33
|90,17
|Martı GMYO
|0,92
|-2,13
|41,54
|Martı Otel
|0,88
|0,00
|51,72
|Mavi Giyim
|52,05
|4,39
|61,55
|Mazhar Zorlu Holding
|7,96
|-0,50
|108,92
|Mega Polietilen
|1,84
|-0,54
|-9,80
|Menderes Tekstil
|1,15
|-0,86
|59,72
|Mensa
|0,28
|3,70
|100,00
|Merit Turizm
|18,49
|2,72
|208,68
|Merko Gıda
|1,01
|1,00
|0,00
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|4,40
|9,20
|Metemtur Otelcilik
|1,76
|4,76
|67,62
|Metro Holding
|1,34
|2,29
|76,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,89
|-2,07
|71,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,10
|0,99
|416,95
|Migros Ticaret
|24,00
|-0,25
|61,07
|Milpa
|2,18
|2,83
|52,52
|Mistral GMYO
|1,86
|0,54
|21,57
|MLP Sağlık
|15,97
|-0,19
|49,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,91
|0,00
|-17,27
|Mondi Tire Kutsan
|3,56
|4,40
|91,40
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,92
|-2,30
|
|Net Holding
|2,27
|1,34
|15,82
|Netaş Telekom.
|13,09
|-0,46
|102,63
|Niğbaş Niğde Beton
|5,80
|5,65
|45,00
|Nuh Çimento
|11,85
|-0,59
|70,99
|Nurol GMYO
|3,53
|1,15
|68,10
|Odaş Elektrik
|2,18
|-3,54
|54,82
|Olmuksan-IP
|6,22
|-3,12
|84,57
|Orge Enerji Elektrik
|5,21
|4,62
|66,99
|Orma Orman Mahsulleri
|2,85
|-0,35
|137,50
|Osmanlı Menkul
|3,60
|-2,17
|109,30
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|0,00
|60,19
|Otokar
|149,10
|2,76
|73,60
|Oyak Yat. Ort.
|2,31
|1,32
|45,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,29
|15,00
|418,63
|Özak GMYO
|2,30
|-0,86
|58,71
|Özbal Çelik Boru
|1,75
|1,16
|26,81
|Özderici GMYO
|1,48
|0,00
|-37,02
|Özerden Plastik
|2,12
|0,95
|5,57
|Panora GMYO
|5,70
|1,24
|55,02
|Papilon Savunma
|7,76
|4,02
|
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|-1,35
|21,16
|Parsan
|15,54
|0,39
|77,40
|Pegasus
|82,80
|1,22
|261,26
|Peker GMYO
|3,00
|1,35
|-63,52
|Penguen Gıda
|1,95
|2,63
|80,56
|Pera GMYO
|0,93
|1,09
|20,78
|Pergamon Dış Ticaret
|8,37
|3,72
|37,05
|Petkim
|3,60
|0,00
|-8,57
|Petrokent Turizm
|129,90
|-1,29
|89,08
|Pınar Et ve Un
|8,60
|-1,04
|93,83
|Pınar Su
|2,30
|5,02
|84,00
|Pınar Süt
|12,78
|-1,46
|105,57
|Plastikkart
|9,76
|2,74
|261,48
|Polisan Holding
|3,02
|0,00
|0,17
|Politeknik Metal
|74,00
|0,00
|111,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,89
|-0,26
|150,97
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.104,00
|0,16
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|69,25
|0,14
|918,38
|QNB Finansbank
|26,40
|-2,22
|193,01
|Ral Yatırım Holding
|7,10
|-2,87
|285,87
|Ray Sigorta
|3,41
|-0,29
|145,32
|Reysaş GMYO
|4,05
|0,75
|486,96
|Reysaş Lojistik
|3,30
|-0,60
|345,95
|Rhea Girişim
|1,17
|4,46
|77,27
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|0,56
|-4,74
|Royal Halı
|1,18
|0,00
|19,19
|RTA Laboratuvarları
|2,23
|0,00
|37,37
|Sabancı Holding
|9,34
|-1,89
|29,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,11
|2,93
|36,11
|Salix Yatırım Holding
|6,40
|4,07
|66,23
|Sanel Mühendislik
|4,20
|0,00
|92,66
|Sanifoam Sünger
|4,50
|-2,81
|260,00
|Sanko Pazarlama
|7,57
|0,93
|281,54
|Saray Matbaacılık
|1,49
|-0,67
|49,00
|Sarkuysan
|4,60
|-0,65
|46,37
|Sasa Polyester
|7,53
|-0,66
|31,05
|Say Reklamcılık
|2,04
|-2,39
|117,02
|Sekuro Plastik
|4,40
|0,00
|48,65
|Selçuk Ecza Deposu
|5,96
|1,02
|119,24
|Selçuk Gıda
|2,09
|-4,13
|57,14
|Senkron Güvenlik
|2,74
|-0,36
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,57
|-1,26
|-19,49
|Servet GMYO
|6,49
|0,15
|39,14
|Seyitler Kimya
|6,40
|0,79
|66,23
|Silverline Endüstri
|2,05
|0,99
|52,99
|Sinpaş GMYO
|0,81
|0,00
|118,92
|Smartiks Yazılım
|7,88
|6,63
|
|Soda Sanayii
|6,02
|1,18
|-11,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,34
|-0,11
|68,33
|Söktaş
|2,25
|1,81
|77,17
|Sönmez Filament
|4,76
|1,71
|52,56
|Sönmez Pamuklu
|4,85
|1,68
|55,45
|Sumaş Suni Tahta
|10,00
|-0,30
|49,35
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|0,00
|59,57
|Şekerbank
|1,19
|-0,83
|8,18
|Şişe Cam
|5,17
|1,17
|-5,70
|Şok Marketler
|10,35
|3,19
|-3,72
|T. Halk Bankası
|5,68
|-0,18
|-19,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,40
|-1,17
|149,42
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|35,80
|T.Tuborg
|10,98
|1,95
|38,39
|Taç Tarım Ürünleri
|3,28
|1,55
|-35,18
|Tat Gıda
|6,05
|0,50
|58,38
|TAV Havalimanları
|28,56
|-0,63
|29,87
|Taze Kuru Gıda
|7,19
|-2,18
|5,74
|Tek-Art Turizm
|1,14
|4,59
|34,12
|Tekfen Holding
|18,18
|0,06
|-7,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,85
|2,12
|29,63
|Temapol Polimer Plastik
|4,93
|0,00
|61,11
|TGS Dış Ticaret
|4,67
|3,78
|105,11
|Tofaş Oto. Fab.
|26,64
|0,30
|71,74
|Torunlar GMYO
|2,56
|0,39
|69,54
|Trabzon Liman
|10,38
|-0,38
|50,90
|Trabzonspor Sportif
|2,63
|8,23
|91,12
|Trakya Cam
|3,37
|0,30
|16,65
|Trend GMYO
|2,20
|5,26
|73,23
|TSKB GMYO
|1,35
|-0,74
|64,63
|Tuğçelik
|3,89
|-0,77
|82,63
|Tukaş
|10,79
|0,00
|550,00
|Turcas Petrol
|2,52
|2,44
|78,72
|Turkcell
|13,87
|1,17
|18,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,12
|6,07
|36,00
|Tüpraş
|122,70
|-0,08
|17,60
|Türk Hava Yolları
|13,76
|0,15
|-14,59
|Türk Prysmian Kablo
|2,46
|0,82
|80,87
|Türk Telekom
|7,16
|0,28
|83,59
|Türk Traktör
|50,65
|1,10
|45,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,98
|-1,02
|21,28
|Ufuk Yatırım
|2,58
|-0,77
|126,32
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|-1,83
|87,72
|Ulusoy Elektrik
|25,00
|-0,56
|56,64
|Ulusoy Un Sanayi
|3,67
|1,94
|76,44
|Umpaş Holding
|0,51
|-1,92
|-7,27
|Uşak Seramik
|1,68
|-1,18
|51,35
|Utopya Turizm
|4,79
|4,59
|16,83
|Uzertaş Boya
|3,35
|0,60
|458,33
|Ülker Bisküvi
|21,56
|-0,37
|46,97
|Ünye Çimento
|5,14
|-0,77
|53,63
|Vakıf Fin. Kir.
|2,43
|1,67
|70,65
|Vakıf GMYO
|2,41
|0,42
|23,80
|Vakıf Yat. Ort.
|2,45
|0,00
|61,18
|Vakıflar Bankası
|5,09
|0,00
|30,51
|Vakko Tekstil
|4,55
|2,25
|74,44
|Vanet Gıda
|1,44
|0,70
|10,77
|Verusa Holding
|17,09
|0,47
|3,16
|Verusaturk Girisim
|4,61
|0,00
|49,55
|Vestel
|13,35
|3,17
|140,54
|Vestel Beyaz Eşya
|20,70
|1,97
|111,93
|Viking Kağıt
|1,85
|3,35
|68,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,43
|0,00
|41,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-0,83
|49,38
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,70
|1,79
|104,30
|Yataş
|6,57
|1,39
|46,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,54
|-0,65
|63,83
|Yeni Gimat GMYO
|13,57
|-0,73
|88,99
|Yeşil GMYO
|0,54
|0,00
|100,00
|Yeşil Yapı
|0,55
|3,77
|111,54
|Yeşil Yatırım Holding
|11,21
|-0,36
|16,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.880,00
|-0,01
|30,97
|Yonga Mobilya
|7,26
|1,54
|11,85
|Yükselen Çelik
|6,12
|1,16
|
|Yünsa
|9,97
|-1,48
|138,81
|Zorlu Enerji
|1,62
|3,18
|31,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)