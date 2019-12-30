Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.200,00
|
|214,16
|İş Bankası (B)
|27.750,00
|7,77
|806,80
|İş Bankası (C)
|6,42
|2,39
|41,72
|İş Bankası (Kur.)
|192.899,80
|20,04
|296,90
|İş Fin.Kir.
|3,95
|-0,25
|-14,69
|İş Girişim
|3,95
|2,60
|93,63
|İş GMYO
|1,74
|12,99
|61,11
|İş Y. Men. Değ.
|4,52
|1,12
|144,74
|İş Yat. Ort.
|1,90
|6,74
|157,41
|İşbir Holding
|441,00
|1,85
|220,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|1,64
|-26,19
|İttifak Holding
|3,76
|-1,05
|81,94
|İz Hayvancılık Tarım
|4,28
|-1,38
|-35,05
|İzmir Demir Çelik
|8,10
|4,79
|387,95
|İzmir Fırça
|1,80
|1,69
|-13,04
|Jantsa Jant Sanayi
|58,20
|0,09
|125,48
|Kafein Yazılım
|11,20
|-1,32
|62,60
|Kapital Yat. Holding
|2,33
|6,39
|-18,82
|Kaplamin
|5,50
|-1,08
|52,78
|Kardemir (A)
|2,67
|2,69
|64,81
|Kardemir (B)
|2,67
|2,69
|63,94
|Kardemir (D)
|2,66
|1,53
|36,70
|Karel Elektronik
|14,34
|-0,55
|243,88
|Karsan Otomotiv
|1,54
|-1,91
|29,49
|Karsu Tekstil
|3,13
|1,95
|150,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,11
|1,00
|146,22
|Kartonsan
|389,90
|1,01
|22,23
|Katmerciler Ekipman
|3,85
|2,39
|27,96
|Kent Gıda
|182,90
|1,44
|53,70
|Kerevitaş Gıda
|3,27
|-0,30
|81,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|-1,75
|60,00
|Kiler GMYO
|4,73
|9,49
|170,29
|Klimasan Klima
|18,41
|1,10
|374,49
|Koç Holding
|20,16
|0,85
|45,57
|Konfrut Gıda
|7,93
|3,12
|66,04
|Konya Çimento
|276,50
|1,28
|55,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,39
|4,61
|41,53
|Koza Altın
|73,75
|-2,25
|43,76
|Koza Madencilik
|10,02
|-1,09
|38,78
|Körfez GMYO
|2,35
|6,82
|92,62
|Kristal Kola
|1,52
|0,66
|44,76
|Kron Telekomünikasyon
|12,72
|-1,40
|46,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,80
|3,21
|73,60
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,67
|0,60
|47,79
|Kütahya Porselen
|6,61
|0,30
|45,27
|Lider Faktoring
|3,64
|-1,62
|61,78
|Link Bilgisayar
|18,54
|0,76
|122,84
|Logo Yazılım
|58,95
|3,60
|117,21
|Lokman Hekim Sağlık
|5,79
|0,70
|30,08
|Lüks Kadife
|8,70
|0,35
|79,38
|Makina Takım
|1,89
|0,00
|22,73
|Mardin Çimento
|5,76
|0,88
|107,42
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|0,00
|90,32
|Marmaris Altınyunus
|69,60
|4,82
|296,36
|Marshall
|47,90
|0,17
|89,93
|Martı GMYO
|0,99
|0,00
|52,31
|Martı Otel
|0,90
|1,12
|55,17
|Mavi Giyim
|56,30
|0,54
|74,74
|Mazhar Zorlu Holding
|11,78
|0,00
|209,19
|Mega Polietilen
|2,29
|7,51
|12,25
|Menderes Tekstil
|1,29
|-2,27
|79,17
|Mensa
|0,33
|-2,94
|135,71
|Merit Turizm
|18,90
|2,72
|215,53
|Merko Gıda
|1,06
|0,00
|4,95
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,73
|0,58
|64,76
|Metro Holding
|1,37
|0,74
|80,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,90
|0,53
|72,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,10
|-2,74
|501,69
|Migros Ticaret
|24,40
|0,41
|63,76
|Milpa
|2,27
|6,57
|58,82
|Mistral GMYO
|1,91
|1,06
|24,84
|MLP Sağlık
|16,20
|-0,37
|51,40
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|-8,47
|-1,82
|Mondi Tire Kutsan
|4,22
|3,94
|126,88
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,83
|1,46
|
|Net Holding
|2,61
|-1,14
|33,16
|Netaş Telekom.
|13,12
|1,00
|103,10
|Niğbaş Niğde Beton
|6,20
|8,01
|55,00
|Nuh Çimento
|11,88
|-0,50
|71,43
|Nurol GMYO
|3,54
|0,28
|68,57
|Odaş Elektrik
|1,99
|-5,24
|41,33
|Olmuksan-IP
|6,36
|2,42
|88,72
|Orge Enerji Elektrik
|4,94
|-1,79
|58,33
|Orma Orman Mahsulleri
|2,77
|0,00
|130,83
|Osmanlı Menkul
|4,15
|0,00
|141,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|-1,13
|62,04
|Otokar
|161,10
|1,96
|87,57
|Oyak Yat. Ort.
|2,32
|0,43
|46,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,09
|-0,78
|399,02
|Özak GMYO
|2,57
|1,58
|77,34
|Özbal Çelik Boru
|1,69
|3,68
|22,46
|Özderici GMYO
|1,61
|1,26
|-31,49
|Özerden Plastik
|2,24
|4,67
|11,55
|Panora GMYO
|5,78
|1,40
|57,20
|Papilon Savunma
|7,91
|-0,25
|
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|0,66
|26,97
|Parsan
|17,08
|-0,29
|94,98
|Pegasus
|84,55
|-0,24
|268,89
|Peker GMYO
|3,05
|1,67
|-62,92
|Penguen Gıda
|2,08
|5,05
|92,59
|Pera GMYO
|0,94
|1,08
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|7,93
|0,25
|29,84
|Petkim
|3,74
|1,36
|-5,02
|Petrokent Turizm
|130,10
|2,04
|89,37
|Pınar Et ve Un
|9,20
|1,55
|107,35
|Pınar Su
|2,31
|1,32
|84,80
|Pınar Süt
|12,86
|0,86
|106,85
|Plastikkart
|9,20
|-1,29
|240,74
|Polisan Holding
|3,04
|-0,33
|0,83
|Politeknik Metal
|77,00
|0,00
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,94
|0,25
|154,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.107,50
|0,05
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,20
|4,23
|1785,29
|QNB Finansbank
|38,50
|4,73
|327,30
|Ral Yatırım Holding
|7,04
|3,53
|282,61
|Ray Sigorta
|3,43
|1,18
|146,76
|Reysaş GMYO
|4,67
|1,74
|576,81
|Reysaş Lojistik
|4,42
|5,74
|497,30
|Rhea Girişim
|1,21
|-0,82
|83,33
|Rodrigo Tekstil
|1,83
|-0,54
|-3,68
|Royal Halı
|1,37
|7,03
|38,38
|RTA Laboratuvarları
|2,32
|2,65
|42,91
|Sabancı Holding
|9,62
|1,69
|33,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,17
|5,34
|39,98
|Salix Yatırım Holding
|6,70
|4,69
|74,03
|Sanel Mühendislik
|4,06
|0,00
|86,24
|Sanifoam Sünger
|4,85
|3,63
|288,00
|Sanko Pazarlama
|7,80
|7,29
|293,13
|Saray Matbaacılık
|1,64
|10,81
|64,00
|Sarkuysan
|4,75
|-1,66
|51,14
|Sasa Polyester
|7,62
|0,53
|32,61
|Say Reklamcılık
|2,24
|7,69
|138,30
|Sekuro Plastik
|5,50
|-2,31
|85,81
|Selçuk Ecza Deposu
|6,15
|2,16
|126,23
|Selçuk Gıda
|1,87
|-9,66
|40,60
|Senkron Güvenlik
|2,71
|1,12
|171,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,58
|1,94
|-18,97
|Servet GMYO
|8,59
|3,74
|84,16
|Seyitler Kimya
|6,66
|0,76
|72,99
|Silverline Endüstri
|2,13
|-0,93
|58,96
|Sinpaş GMYO
|1,07
|8,08
|189,19
|Smartiks Yazılım
|10,23
|1,49
|
|Soda Sanayii
|6,17
|0,65
|-8,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,85
|-0,40
|77,53
|Söktaş
|2,58
|2,38
|103,15
|Sönmez Filament
|4,84
|1,26
|55,13
|Sönmez Pamuklu
|4,92
|2,50
|57,69
|Sumaş Suni Tahta
|9,93
|2,37
|48,31
|Şeker Fin. Kir.
|4,84
|0,41
|71,63
|Şekerbank
|1,28
|1,59
|16,36
|Şişe Cam
|5,31
|0,38
|-3,14
|Şok Marketler
|10,71
|0,56
|-0,37
|T. Halk Bankası
|5,93
|1,19
|-15,53
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,64
|0,32
|156,71
|T.S.K.B.
|1,20
|2,56
|48,15
|T.Tuborg
|12,88
|4,80
|62,34
|Taç Tarım Ürünleri
|3,05
|-0,97
|-39,72
|Tat Gıda
|6,29
|1,13
|64,66
|TAV Havalimanları
|29,64
|0,95
|34,78
|Taze Kuru Gıda
|7,16
|0,42
|5,29
|Tek-Art Turizm
|1,26
|-0,79
|48,24
|Tekfen Holding
|19,65
|2,34
|0,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,90
|3,45
|31,31
|Temapol Polimer Plastik
|5,28
|3,53
|72,55
|TGS Dış Ticaret
|4,72
|0,85
|107,31
|Tofaş Oto. Fab.
|26,62
|-0,75
|71,62
|Torunlar GMYO
|2,80
|3,70
|85,43
|Trabzon Liman
|10,76
|0,94
|56,42
|Trabzonspor Sportif
|2,22
|-5,93
|61,33
|Trakya Cam
|3,52
|1,15
|21,85
|Trend GMYO
|2,24
|2,75
|76,38
|TSKB GMYO
|1,37
|2,24
|67,07
|Tuğçelik
|3,98
|0,00
|86,85
|Tukaş
|12,24
|1,75
|637,35
|Turcas Petrol
|2,64
|2,33
|87,23
|Turkcell
|13,93
|-0,07
|18,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,22
|-3,86
|38,22
|Tüpraş
|127,30
|-0,08
|22,01
|Türk Hava Yolları
|14,31
|2,58
|-11,17
|Türk Prysmian Kablo
|2,65
|2,71
|94,84
|Türk Telekom
|7,34
|-0,27
|88,21
|Türk Traktör
|54,45
|-0,27
|56,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,14
|0,43
|31,11
|Ufuk Yatırım
|2,64
|0,00
|131,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,17
|-0,91
|90,35
|Ulusoy Elektrik
|26,48
|0,46
|65,91
|Ulusoy Un Sanayi
|3,83
|1,06
|84,13
|Umpaş Holding
|0,57
|9,62
|3,64
|Uşak Seramik
|1,71
|1,79
|54,05
|Utopya Turizm
|4,78
|2,36
|16,59
|Uzertaş Boya
|2,22
|-9,76
|270,00
|Ülker Bisküvi
|23,20
|0,00
|58,15
|Ünye Çimento
|5,34
|4,09
|59,61
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|0,42
|68,54
|Vakıf GMYO
|2,51
|2,87
|28,93
|Vakıf Yat. Ort.
|2,33
|-1,27
|53,29
|Vakıflar Bankası
|5,32
|3,91
|36,41
|Vakko Tekstil
|4,57
|0,66
|75,21
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|10,00
|Verusa Holding
|18,50
|0,87
|11,68
|Verusaturk Girisim
|5,34
|1,14
|73,23
|Vestel
|12,82
|-1,91
|130,99
|Vestel Beyaz Eşya
|21,26
|-0,84
|117,66
|Viking Kağıt
|1,87
|1,63
|70,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,47
|0,00
|43,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|1,64
|55,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,39
|9,79
|129,03
|Yataş
|7,40
|3,50
|65,55
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,62
|0,62
|72,34
|Yeni Gimat GMYO
|13,01
|0,08
|81,19
|Yeşil GMYO
|0,61
|5,17
|125,93
|Yeşil Yapı
|0,63
|10,53
|142,31
|Yeşil Yatırım Holding
|11,10
|0,54
|15,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.894,00
|0,84
|31,61
|Yonga Mobilya
|8,40
|9,95
|29,42
|Yükselen Çelik
|6,21
|-0,16
|
|Yünsa
|10,10
|0,00
|141,92
|Zorlu Enerji
|1,63
|-1,21
|32,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)