Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|165.830,00
|15,00
|261,29
|İş Bankası (B)
|30.180,30
|8,76
|886,22
|İş Bankası (C)
|6,41
|-0,16
|41,50
|İş Bankası (Kur.)
|209.999,00
|8,86
|332,08
|İş Fin.Kir.
|3,80
|-3,80
|-17,93
|İş Girişim
|3,80
|-3,80
|86,27
|İş GMYO
|1,76
|1,15
|62,96
|İş Y. Men. Değ.
|4,50
|-0,44
|143,66
|İş Yat. Ort.
|1,84
|-3,16
|149,28
|İşbir Holding
|430,00
|-2,49
|212,97
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|0,00
|-26,19
|İttifak Holding
|3,72
|-1,06
|80,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,24
|-0,93
|-35,66
|İzmir Demir Çelik
|8,19
|1,11
|393,37
|İzmir Fırça
|1,80
|0,00
|-13,04
|Jantsa Jant Sanayi
|58,30
|0,17
|125,87
|Kafein Yazılım
|11,14
|-0,54
|61,73
|Kapital Yat. Holding
|2,42
|3,86
|-15,68
|Kaplamin
|5,55
|0,91
|54,17
|Kardemir (A)
|2,65
|-0,75
|63,57
|Kardemir (B)
|2,64
|-1,12
|62,10
|Kardemir (D)
|2,66
|0,00
|36,70
|Karel Elektronik
|14,53
|1,32
|248,44
|Karsan Otomotiv
|1,58
|2,60
|32,85
|Karsu Tekstil
|3,24
|3,51
|159,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,39
|3,07
|153,78
|Kartonsan
|389,90
|0,00
|22,23
|Katmerciler Ekipman
|3,84
|-0,26
|27,63
|Kent Gıda
|175,80
|-3,88
|47,73
|Kerevitaş Gıda
|3,26
|-0,31
|81,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|-1,79
|57,14
|Kiler GMYO
|3,79
|-19,87
|116,57
|Klimasan Klima
|22,08
|19,93
|469,08
|Koç Holding
|20,32
|0,79
|46,73
|Konfrut Gıda
|7,82
|-1,39
|63,74
|Konya Çimento
|271,30
|-1,88
|52,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,08
|-2,32
|38,25
|Koza Altın
|74,05
|0,41
|44,35
|Koza Madencilik
|10,03
|0,10
|38,92
|Körfez GMYO
|2,39
|1,70
|95,90
|Kristal Kola
|1,51
|-0,66
|43,81
|Kron Telekomünikasyon
|12,72
|0,00
|46,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,70
|-0,42
|72,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,65
|-1,20
|46,02
|Kütahya Porselen
|6,62
|0,15
|45,49
|Lider Faktoring
|3,67
|0,82
|63,11
|Link Bilgisayar
|18,15
|-2,10
|118,15
|Logo Yazılım
|60,80
|3,14
|124,02
|Lokman Hekim Sağlık
|5,78
|-0,17
|29,86
|Lüks Kadife
|8,64
|-0,69
|78,14
|Makina Takım
|1,88
|-0,53
|22,08
|Mardin Çimento
|5,92
|2,78
|113,18
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|0,00
|90,32
|Marmaris Altınyunus
|71,00
|2,01
|304,33
|Marshall
|47,54
|-0,75
|88,50
|Martı GMYO
|1,01
|2,02
|55,38
|Martı Otel
|0,91
|1,11
|56,90
|Mavi Giyim
|57,90
|2,84
|79,70
|Mazhar Zorlu Holding
|12,09
|2,63
|217,32
|Mega Polietilen
|2,20
|-3,93
|7,84
|Menderes Tekstil
|1,31
|1,55
|81,94
|Mensa
|0,32
|-3,03
|128,57
|Merit Turizm
|19,44
|2,86
|224,54
|Merko Gıda
|1,05
|-0,94
|3,96
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|1,11
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,78
|2,89
|69,52
|Metro Holding
|1,38
|0,73
|81,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,96
|3,16
|78,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|8,12
|14,37
|588,14
|Migros Ticaret
|24,22
|-0,74
|62,55
|Milpa
|2,19
|-3,52
|53,22
|Mistral GMYO
|1,89
|-1,05
|23,53
|MLP Sağlık
|16,00
|-1,23
|49,53
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,14
|5,56
|3,64
|Mondi Tire Kutsan
|4,14
|-1,90
|122,58
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,72
|7,52
|
|Net Holding
|2,60
|-0,38
|32,65
|Netaş Telekom.
|13,06
|-0,46
|102,17
|Niğbaş Niğde Beton
|6,20
|0,00
|55,00
|Nuh Çimento
|11,88
|0,00
|71,43
|Nurol GMYO
|3,57
|0,85
|70,00
|Odaş Elektrik
|2,10
|5,53
|49,14
|Olmuksan-IP
|6,28
|-1,26
|86,35
|Orge Enerji Elektrik
|4,96
|0,40
|58,97
|Orma Orman Mahsulleri
|2,76
|-0,36
|130,00
|Osmanlı Menkul
|4,20
|1,20
|144,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,68
|-4,00
|55,56
|Otokar
|159,00
|-1,30
|85,12
|Oyak Yat. Ort.
|2,33
|0,43
|47,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,09
|0,00
|399,02
|Özak GMYO
|2,57
|0,00
|77,34
|Özbal Çelik Boru
|1,67
|-1,18
|21,01
|Özderici GMYO
|1,57
|-2,48
|-33,19
|Özerden Plastik
|2,28
|1,79
|13,54
|Panora GMYO
|6,20
|7,27
|68,62
|Papilon Savunma
|7,75
|-2,02
|
|Park Elek.Madencilik
|3,05
|-0,33
|26,56
|Parsan
|16,94
|-0,82
|93,38
|Pegasus
|86,40
|2,19
|276,96
|Peker GMYO
|3,13
|2,62
|-61,94
|Penguen Gıda
|2,07
|-0,48
|91,67
|Pera GMYO
|0,94
|0,00
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|8,02
|1,13
|31,32
|Petkim
|3,81
|1,87
|-3,24
|Petrokent Turizm
|128,10
|-1,54
|86,46
|Pınar Et ve Un
|9,17
|-0,33
|106,68
|Pınar Su
|2,32
|0,43
|85,60
|Pınar Süt
|12,67
|-1,48
|103,80
|Plastikkart
|9,27
|0,76
|243,33
|Polisan Holding
|3,03
|-0,33
|0,50
|Politeknik Metal
|77,00
|0,00
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|4,30
|9,14
|177,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.107,80
|0,03
|
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,10
|0,70
|1798,53
|QNB Finansbank
|37,50
|-2,60
|316,20
|Ral Yatırım Holding
|6,80
|-3,41
|269,57
|Ray Sigorta
|3,42
|-0,29
|146,04
|Reysaş GMYO
|4,59
|-1,71
|565,22
|Reysaş Lojistik
|4,38
|-0,90
|491,89
|Rhea Girişim
|1,19
|-1,65
|80,30
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|-1,09
|-4,74
|Royal Halı
|1,37
|0,00
|38,38
|RTA Laboratuvarları
|2,32
|0,00
|42,91
|Sabancı Holding
|9,54
|-0,83
|31,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,18
|0,46
|40,63
|Salix Yatırım Holding
|7,21
|7,61
|87,27
|Sanel Mühendislik
|4,05
|-0,25
|85,78
|Sanifoam Sünger
|5,00
|3,09
|300,00
|Sanko Pazarlama
|7,74
|-0,77
|290,11
|Saray Matbaacılık
|1,79
|9,15
|79,00
|Sarkuysan
|4,83
|1,68
|53,69
|Sasa Polyester
|7,73
|1,44
|34,53
|Say Reklamcılık
|2,24
|0,00
|138,30
|Sekuro Plastik
|5,36
|-2,55
|81,08
|Selçuk Ecza Deposu
|6,10
|-0,81
|124,39
|Selçuk Gıda
|1,72
|-8,02
|29,32
|Senkron Güvenlik
|2,73
|0,74
|173,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,59
|0,63
|-18,46
|Servet GMYO
|8,50
|-1,05
|82,23
|Seyitler Kimya
|6,79
|1,95
|76,36
|Silverline Endüstri
|2,16
|1,41
|61,19
|Sinpaş GMYO
|1,16
|8,41
|213,51
|Smartiks Yazılım
|9,81
|-4,11
|
|Soda Sanayii
|6,18
|0,16
|-8,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,77
|-0,81
|76,08
|Söktaş
|2,65
|2,71
|108,66
|Sönmez Filament
|4,88
|0,83
|56,41
|Sönmez Pamuklu
|4,92
|0,00
|57,69
|Sumaş Suni Tahta
|9,90
|-0,30
|47,86
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|-1,24
|69,50
|Şekerbank
|1,31
|2,34
|19,09
|Şişe Cam
|5,27
|-0,75
|-3,87
|Şok Marketler
|10,76
|0,47
|0,09
|T. Halk Bankası
|5,91
|-0,34
|-15,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,60
|-0,09
|156,48
|T.S.K.B.
|1,21
|0,83
|49,38
|T.Tuborg
|11,90
|-7,61
|49,99
|Taç Tarım Ürünleri
|3,12
|2,30
|-38,34
|Tat Gıda
|6,29
|0,00
|64,66
|TAV Havalimanları
|29,18
|-1,55
|32,69
|Taze Kuru Gıda
|7,24
|1,12
|6,47
|Tek-Art Turizm
|1,26
|0,00
|48,24
|Tekfen Holding
|19,32
|-1,68
|-1,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,20
|7,69
|41,41
|Temapol Polimer Plastik
|5,22
|-1,14
|70,59
|TGS Dış Ticaret
|4,67
|-1,06
|105,11
|Tofaş Oto. Fab.
|26,86
|0,90
|73,16
|Torunlar GMYO
|2,75
|-1,79
|82,12
|Trabzon Liman
|10,66
|-0,93
|54,97
|Trabzonspor Sportif
|2,15
|-3,15
|56,24
|Trakya Cam
|3,50
|-0,57
|21,15
|Trend GMYO
|2,20
|-1,79
|73,23
|TSKB GMYO
|1,34
|-2,19
|63,41
|Tuğçelik
|3,95
|-0,75
|85,45
|Tukaş
|12,35
|0,90
|643,98
|Turcas Petrol
|2,67
|1,14
|89,36
|Turkcell
|13,80
|-0,93
|17,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,41
|3,05
|42,44
|Tüpraş
|126,80
|-0,39
|21,53
|Türk Hava Yolları
|14,46
|1,05
|-10,24
|Türk Prysmian Kablo
|2,60
|-1,89
|91,17
|Türk Telekom
|7,37
|0,41
|88,97
|Türk Traktör
|55,40
|1,74
|58,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,00
|-0,33
|30,68
|Ufuk Yatırım
|2,58
|-2,27
|126,32
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,12
|-2,30
|85,96
|Ulusoy Elektrik
|26,60
|0,45
|66,67
|Ulusoy Un Sanayi
|3,82
|-0,26
|83,65
|Umpaş Holding
|0,62
|8,77
|12,73
|Uşak Seramik
|1,69
|-1,17
|52,25
|Utopya Turizm
|4,92
|2,93
|20,00
|Uzertaş Boya
|2,22
|0,00
|270,00
|Ülker Bisküvi
|22,36
|-3,62
|52,42
|Ünye Çimento
|5,38
|0,75
|60,81
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|0,83
|69,94
|Vakıf GMYO
|2,47
|-1,59
|26,88
|Vakıf Yat. Ort.
|2,33
|0,00
|53,29
|Vakıflar Bankası
|5,51
|3,57
|41,28
|Vakko Tekstil
|4,54
|-0,66
|74,06
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|10,00
|Verusa Holding
|18,56
|0,32
|12,04
|Verusaturk Girisim
|5,39
|0,94
|74,85
|Vestel
|12,62
|-1,56
|127,39
|Vestel Beyaz Eşya
|21,60
|1,60
|121,14
|Viking Kağıt
|1,87
|0,00
|70,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,42
|-2,02
|40,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|0,00
|55,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,27
|-1,88
|124,73
|Yataş
|7,34
|-0,81
|64,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,61
|-0,62
|71,28
|Yeni Gimat GMYO
|13,01
|0,00
|81,19
|Yeşil GMYO
|0,64
|4,92
|137,04
|Yeşil Yapı
|0,66
|4,76
|153,85
|Yeşil Yatırım Holding
|11,23
|1,17
|16,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.945,00
|1,76
|33,92
|Yonga Mobilya
|9,24
|10,00
|42,36
|Yükselen Çelik
|6,13
|-1,29
|
|Yünsa
|10,09
|-0,10
|141,68
|Zorlu Enerji
|1,63
|0,00
|32,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)