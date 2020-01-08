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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

08.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)200.200,9020,73
İş Bankası (B)33.351,0015,0010,51
İş Bankası (C)6,200,49-3,28
İş Bankası (Kur.)222.990,006,19
İş Fin.Kir.3,77-2,58-0,79
İş Girişim3,52-2,49-7,37
İş GMYO1,75-1,13-0,57
İş Y. Men. Değ.4,37-1,58-2,89
İş Yat. Ort.1,75-2,23-4,89
İşbir Holding418,10-2,52-2,77
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,62-1,590,00
İttifak Holding3,60-0,83-3,23
İz Hayvancılık Tarım3,95-1,25-6,84
İzmir Demir Çelik8,908,548,67
İzmir Fırça1,68-2,33-6,67
Jantsa Jant Sanayi54,95-2,74-5,75
Kafein Yazılım10,55-3,12-5,30
Kapital Yat. Holding2,340,00-3,31
Kaplamin5,280,96-4,86
Kardemir (A)2,59-0,77-2,26
Kardemir (B)2,600,00-1,52
Kardemir (D)2,620,00-1,50
Karel Elektronik14,290,99-1,65
Karsan Otomotiv1,41-2,76-10,76
Karsu Tekstil2,90-2,03-10,49
Karsusan Su Ürünleri San.8,60-3,48-8,41
Kartonsan372,50-2,23-4,46
Katmerciler Ekipman3,39-2,87-11,72
Kent Gıda198,00-1,1012,63
Kerevitaş Gıda2,92-2,99-10,43
Kervansaray Yat. Holding0,53-3,64-3,64
Kiler GMYO3,35-1,76-11,61
Klimasan Klima17,56-4,04-20,47
Koç Holding19,940,05-1,87
Konfrut Gıda7,36-0,41-5,88
Konya Çimento247,00-2,18-8,96
Kordsa Teknik Tekstil12,440,40-4,89
Koza Altın79,35-0,877,16
Koza Madencilik10,47-1,784,39
Körfez GMYO2,04-2,86-14,64
Kristal Kola1,45-3,33-3,97
Kron Telekomünikasyon11,93-0,83-6,21
Kuştur Kuşadası Turizm22,60-0,70-4,64
Kuyumcukent Gayrimenkul1,43-2,72-13,33
Kütahya Porselen6,86-2,703,63
Lider Faktoring3,36-2,61-8,45
Link Bilgisayar15,79-3,37-13,00
Logo Yazılım55,50-1,25-8,72
Lokman Hekim Sağlık5,40-0,74-6,57
Lüks Kadife8,23-1,32-4,75
Makina Takım1,75-2,23-6,91
Mardin Çimento5,30-0,75-10,47
Marka Yatırım Holding1,10-1,79-6,78
Marmaris Altınyunus77,00-2,908,45
Marshall46,30-1,20-2,61
Martı GMYO1,07-3,605,94
Martı Otel0,90-2,17-1,10
Mavi Giyim53,00-2,12-8,46
Mazhar Zorlu Holding13,909,9714,97
Mega Polietilen2,08-2,35-5,45
Menderes Tekstil1,23-0,81-6,11
Mensa0,32-5,880,00
Merit Turizm22,6610,0016,56
Merko Gıda0,95-3,06-9,52
Metal Gayrimenkul0,85-2,30-6,59
Metemtur Otelcilik1,65-0,60-7,30
Metro Holding1,28-1,54-7,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,15-2,719,69
Metro Yatırım Ortaklığı6,000,84-26,11
Migros Ticaret23,921,79-1,24
Milpa1,96-3,45-10,50
Mistral GMYO1,70-2,86-10,05
MLP Sağlık15,31-0,97-4,31
MMC San. ve Tic. Yat.1,04-3,70-8,77
Mondi Tire Kutsan5,529,7433,33
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,200,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret11,50-2,62-9,59
Net Holding2,33-1,27-10,38
Netaş Telekom.12,15-1,78-6,97
Niğbaş Niğde Beton5,452,83-12,10
Nuh Çimento10,62-4,32-10,61
Nurol GMYO3,39-1,17-5,04
Odaş Elektrik2,154,372,38
Olmuksan-IP6,10-0,65-2,87
Orge Enerji Elektrik4,73-1,46-4,64
Orma Orman Mahsulleri2,670,00-3,26
Osmanlı Menkul4,12-0,72-1,90
Ostim Endüstriyel Yat1,53-2,55-8,93
Otokar160,70-0,991,07
Oyak Yat. Ort.2,18-1,80-6,44
Oylum Sınai Yatırımlar4,72-3,08-7,27
Özak GMYO2,55-2,30-0,78
Özbal Çelik Boru1,56-1,89-6,59
Özderici GMYO1,38-4,17-12,10
Özerden Plastik2,49-0,409,21
Panora GMYO6,02-16,74-2,90
Papilon Savunma7,66-0,65-1,16
Park Elek.Madencilik2,89-1,70-5,25
Parsan16,73-0,65-1,24
Pegasus76,60-3,53-11,34
Peker GMYO2,94-2,33-6,07
Penguen Gıda1,91-0,52-7,73
Pera GMYO0,86-4,44-8,51
Pergamon Dış Ticaret7,770,39-3,12
Petkim3,700,00-2,89
Petrokent Turizm120,50-3,37-5,93
Pınar Et ve Un8,94-0,56-2,51
Pınar Su2,10-2,33-9,48
Pınar Süt11,75-2,41-7,26
Plastikkart8,78-3,52-5,29
Polisan Holding2,88-2,37-4,95
Politeknik Metal72,00-1,37-6,49
Prizma Press Matbaacılık4,600,226,98
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.164,500,015,12
QNB Finans Fin. Kir.133,00-2,923,02
QNB Finansbank38,780,213,41
Ral Yatırım Holding6,481,25-4,71
Ray Sigorta3,16-3,36-7,60
Reysaş GMYO4,07-3,78-11,33
Reysaş Lojistik4,27-3,61-2,51
Rhea Girişim1,06-3,64-10,92
Rodrigo Tekstil1,73-2,26-4,42
Royal Halı1,27-2,31-7,30
RTA Laboratuvarları2,170,00-6,47
Sabancı Holding9,591,270,52
Safkar Ege Soğutmacılık2,01-2,90-7,80
Salix Yatırım Holding7,72-3,507,07
Sanel Mühendislik3,89-3,71-3,95
Sanifoam Sünger6,206,9024,00
Sanko Pazarlama6,87-2,97-11,24
Saray Matbaacılık1,50-3,85-16,20
Sarkuysan4,64-1,28-3,93
Sasa Polyester7,57-1,69-2,07
Say Reklamcılık1,99-2,93-11,16
Sekuro Plastik4,78-4,02-10,82
Selçuk Ecza Deposu5,79-0,69-5,08
Selçuk Gıda1,58-1,25-8,14
Senkron Güvenlik2,57-3,75-5,86
Serve Film Prodüksiyon1,50-1,96-5,66
Servet GMYO9,884,1116,24
Seyitler Kimya6,79-0,590,00
Silverline Endüstri1,97-2,48-8,80
Sinpaş GMYO1,190,002,59
Smartiks Yazılım9,25-0,86-5,71
Soda Sanayii6,06-1,14-1,94
Sodaş Sodyum Sanayii9,500,85-2,76
Söktaş2,61-1,51-1,51
Sönmez Filament4,940,611,23
Sönmez Pamuklu5,390,759,55
Sumaş Suni Tahta8,89-0,78-10,20
Şeker Fin. Kir.4,46-3,67-6,69
Şekerbank1,24-0,80-5,34
Şişe Cam5,09-0,39-3,42
Şok Marketler10,190,49-5,30
T. Halk Bankası6,090,833,05
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,38-2,551,79
T.S.K.B.1,140,00-5,79
T.Tuborg13,004,429,24
Taç Tarım Ürünleri2,94-1,67-5,77
Tat Gıda6,69-0,596,36
TAV Havalimanları28,58-1,58-2,06
Taze Kuru Gıda6,37-2,00-12,02
Tek-Art Turizm1,15-1,71-8,73
Tekfen Holding18,640,16-3,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,73-2,8712,62
Temapol Polimer Plastik4,82-2,23-7,66
TGS Dış Ticaret4,795,972,57
Tofaş Oto. Fab.26,800,83-0,22
Torunlar GMYO2,52-1,95-8,36
Trabzon Liman9,95-1,29-6,66
Trabzonspor Sportif2,11-3,21-1,86
Trakya Cam3,32-1,19-5,14
Trend GMYO2,21-0,900,45
TSKB GMYO1,27-0,78-5,22
Tuğçelik3,70-1,86-6,33
Tukaş11,751,38-4,86
Turcas Petrol2,69-2,890,75
Turkcell13,90-0,290,72
Tümosan Motor ve Traktör6,761,655,46
Tüpraş120,20-2,12-5,21
Türk Hava Yolları13,50-0,37-6,64
Türk Prysmian Kablo2,40-2,44-7,69
Türk Telekom7,190,84-2,44
Türk Traktör54,151,12-2,26
Türker Proje Gayrimenkul38,66-2,32-7,95
Ufuk Yatırım2,44-3,94-5,43
Ulaşlar Turizm Yat.2,001,52-5,66
Ulusoy Elektrik25,26-0,08-5,04
Ulusoy Un Sanayi3,66-1,35-4,19
Umpaş Holding0,692,9911,29
Uşak Seramik1,58-1,86-6,51
Utopya Turizm4,630,00-5,89
Uzertaş Boya2,289,622,70
Ülker Bisküvi23,302,194,20
Ünye Çimento5,06-3,25-5,95
Vakıf Fin. Kir.2,11-1,40-12,81
Vakıf GMYO2,17-1,81-12,15
Vakıf Yat. Ort.2,13-2,74-8,58
Vakıflar Bankası5,362,29-2,72
Vakko Tekstil4,33-0,46-4,63
Vanet Gıda1,34-1,47-6,29
Verusa Holding19,020,112,48
Verusaturk Girisim5,470,741,48
Vestel13,61-1,097,84
Vestel Beyaz Eşya24,12-0,3311,67
Viking Kağıt2,8710,8153,48
Yapı Kredi Koray GMYO2,22-2,20-8,26
Yapı ve Kredi Bank.2,420,83-2,42
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,89-0,51-6,06
Yataş7,460,951,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,43-2,72-11,18
Yeni Gimat GMYO13,25-2,141,84
Yeşil GMYO0,61-1,61-4,69
Yeşil Yapı0,60-4,76-9,09
Yeşil Yatırım Holding10,30-2,92-8,28
Yibitaş İnşaat Malzeme3.210,00-0,799,00
Yonga Mobilya7,85-2,61-15,04
Yükselen Çelik6,04-0,98-1,47
Yünsa9,70-2,51-3,87
Zorlu Enerji1,54-1,28-5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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