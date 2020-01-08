Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|200.200,90
|20,73
|İş Bankası (B)
|33.351,00
|15,00
|10,51
|İş Bankası (C)
|6,20
|0,49
|-3,28
|İş Bankası (Kur.)
|222.990,00
|6,19
|İş Fin.Kir.
|3,77
|-2,58
|-0,79
|İş Girişim
|3,52
|-2,49
|-7,37
|İş GMYO
|1,75
|-1,13
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|4,37
|-1,58
|-2,89
|İş Yat. Ort.
|1,75
|-2,23
|-4,89
|İşbir Holding
|418,10
|-2,52
|-2,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|-1,59
|0,00
|İttifak Holding
|3,60
|-0,83
|-3,23
|İz Hayvancılık Tarım
|3,95
|-1,25
|-6,84
|İzmir Demir Çelik
|8,90
|8,54
|8,67
|İzmir Fırça
|1,68
|-2,33
|-6,67
|Jantsa Jant Sanayi
|54,95
|-2,74
|-5,75
|Kafein Yazılım
|10,55
|-3,12
|-5,30
|Kapital Yat. Holding
|2,34
|0,00
|-3,31
|Kaplamin
|5,28
|0,96
|-4,86
|Kardemir (A)
|2,59
|-0,77
|-2,26
|Kardemir (B)
|2,60
|0,00
|-1,52
|Kardemir (D)
|2,62
|0,00
|-1,50
|Karel Elektronik
|14,29
|0,99
|-1,65
|Karsan Otomotiv
|1,41
|-2,76
|-10,76
|Karsu Tekstil
|2,90
|-2,03
|-10,49
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,60
|-3,48
|-8,41
|Kartonsan
|372,50
|-2,23
|-4,46
|Katmerciler Ekipman
|3,39
|-2,87
|-11,72
|Kent Gıda
|198,00
|-1,10
|12,63
|Kerevitaş Gıda
|2,92
|-2,99
|-10,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,53
|-3,64
|-3,64
|Kiler GMYO
|3,35
|-1,76
|-11,61
|Klimasan Klima
|17,56
|-4,04
|-20,47
|Koç Holding
|19,94
|0,05
|-1,87
|Konfrut Gıda
|7,36
|-0,41
|-5,88
|Konya Çimento
|247,00
|-2,18
|-8,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,44
|0,40
|-4,89
|Koza Altın
|79,35
|-0,87
|7,16
|Koza Madencilik
|10,47
|-1,78
|4,39
|Körfez GMYO
|2,04
|-2,86
|-14,64
|Kristal Kola
|1,45
|-3,33
|-3,97
|Kron Telekomünikasyon
|11,93
|-0,83
|-6,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,60
|-0,70
|-4,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,43
|-2,72
|-13,33
|Kütahya Porselen
|6,86
|-2,70
|3,63
|Lider Faktoring
|3,36
|-2,61
|-8,45
|Link Bilgisayar
|15,79
|-3,37
|-13,00
|Logo Yazılım
|55,50
|-1,25
|-8,72
|Lokman Hekim Sağlık
|5,40
|-0,74
|-6,57
|Lüks Kadife
|8,23
|-1,32
|-4,75
|Makina Takım
|1,75
|-2,23
|-6,91
|Mardin Çimento
|5,30
|-0,75
|-10,47
|Marka Yatırım Holding
|1,10
|-1,79
|-6,78
|Marmaris Altınyunus
|77,00
|-2,90
|8,45
|Marshall
|46,30
|-1,20
|-2,61
|Martı GMYO
|1,07
|-3,60
|5,94
|Martı Otel
|0,90
|-2,17
|-1,10
|Mavi Giyim
|53,00
|-2,12
|-8,46
|Mazhar Zorlu Holding
|13,90
|9,97
|14,97
|Mega Polietilen
|2,08
|-2,35
|-5,45
|Menderes Tekstil
|1,23
|-0,81
|-6,11
|Mensa
|0,32
|-5,88
|0,00
|Merit Turizm
|22,66
|10,00
|16,56
|Merko Gıda
|0,95
|-3,06
|-9,52
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|-2,30
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,65
|-0,60
|-7,30
|Metro Holding
|1,28
|-1,54
|-7,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,15
|-2,71
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,00
|0,84
|-26,11
|Migros Ticaret
|23,92
|1,79
|-1,24
|Milpa
|1,96
|-3,45
|-10,50
|Mistral GMYO
|1,70
|-2,86
|-10,05
|MLP Sağlık
|15,31
|-0,97
|-4,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|-3,70
|-8,77
|Mondi Tire Kutsan
|5,52
|9,74
|33,33
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,50
|-2,62
|-9,59
|Net Holding
|2,33
|-1,27
|-10,38
|Netaş Telekom.
|12,15
|-1,78
|-6,97
|Niğbaş Niğde Beton
|5,45
|2,83
|-12,10
|Nuh Çimento
|10,62
|-4,32
|-10,61
|Nurol GMYO
|3,39
|-1,17
|-5,04
|Odaş Elektrik
|2,15
|4,37
|2,38
|Olmuksan-IP
|6,10
|-0,65
|-2,87
|Orge Enerji Elektrik
|4,73
|-1,46
|-4,64
|Orma Orman Mahsulleri
|2,67
|0,00
|-3,26
|Osmanlı Menkul
|4,12
|-0,72
|-1,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,53
|-2,55
|-8,93
|Otokar
|160,70
|-0,99
|1,07
|Oyak Yat. Ort.
|2,18
|-1,80
|-6,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,72
|-3,08
|-7,27
|Özak GMYO
|2,55
|-2,30
|-0,78
|Özbal Çelik Boru
|1,56
|-1,89
|-6,59
|Özderici GMYO
|1,38
|-4,17
|-12,10
|Özerden Plastik
|2,49
|-0,40
|9,21
|Panora GMYO
|6,02
|-16,74
|-2,90
|Papilon Savunma
|7,66
|-0,65
|-1,16
|Park Elek.Madencilik
|2,89
|-1,70
|-5,25
|Parsan
|16,73
|-0,65
|-1,24
|Pegasus
|76,60
|-3,53
|-11,34
|Peker GMYO
|2,94
|-2,33
|-6,07
|Penguen Gıda
|1,91
|-0,52
|-7,73
|Pera GMYO
|0,86
|-4,44
|-8,51
|Pergamon Dış Ticaret
|7,77
|0,39
|-3,12
|Petkim
|3,70
|0,00
|-2,89
|Petrokent Turizm
|120,50
|-3,37
|-5,93
|Pınar Et ve Un
|8,94
|-0,56
|-2,51
|Pınar Su
|2,10
|-2,33
|-9,48
|Pınar Süt
|11,75
|-2,41
|-7,26
|Plastikkart
|8,78
|-3,52
|-5,29
|Polisan Holding
|2,88
|-2,37
|-4,95
|Politeknik Metal
|72,00
|-1,37
|-6,49
|Prizma Press Matbaacılık
|4,60
|0,22
|6,98
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,50
|0,01
|5,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,00
|-2,92
|3,02
|QNB Finansbank
|38,78
|0,21
|3,41
|Ral Yatırım Holding
|6,48
|1,25
|-4,71
|Ray Sigorta
|3,16
|-3,36
|-7,60
|Reysaş GMYO
|4,07
|-3,78
|-11,33
|Reysaş Lojistik
|4,27
|-3,61
|-2,51
|Rhea Girişim
|1,06
|-3,64
|-10,92
|Rodrigo Tekstil
|1,73
|-2,26
|-4,42
|Royal Halı
|1,27
|-2,31
|-7,30
|RTA Laboratuvarları
|2,17
|0,00
|-6,47
|Sabancı Holding
|9,59
|1,27
|0,52
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,01
|-2,90
|-7,80
|Salix Yatırım Holding
|7,72
|-3,50
|7,07
|Sanel Mühendislik
|3,89
|-3,71
|-3,95
|Sanifoam Sünger
|6,20
|6,90
|24,00
|Sanko Pazarlama
|6,87
|-2,97
|-11,24
|Saray Matbaacılık
|1,50
|-3,85
|-16,20
|Sarkuysan
|4,64
|-1,28
|-3,93
|Sasa Polyester
|7,57
|-1,69
|-2,07
|Say Reklamcılık
|1,99
|-2,93
|-11,16
|Sekuro Plastik
|4,78
|-4,02
|-10,82
|Selçuk Ecza Deposu
|5,79
|-0,69
|-5,08
|Selçuk Gıda
|1,58
|-1,25
|-8,14
|Senkron Güvenlik
|2,57
|-3,75
|-5,86
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|-1,96
|-5,66
|Servet GMYO
|9,88
|4,11
|16,24
|Seyitler Kimya
|6,79
|-0,59
|0,00
|Silverline Endüstri
|1,97
|-2,48
|-8,80
|Sinpaş GMYO
|1,19
|0,00
|2,59
|Smartiks Yazılım
|9,25
|-0,86
|-5,71
|Soda Sanayii
|6,06
|-1,14
|-1,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,50
|0,85
|-2,76
|Söktaş
|2,61
|-1,51
|-1,51
|Sönmez Filament
|4,94
|0,61
|1,23
|Sönmez Pamuklu
|5,39
|0,75
|9,55
|Sumaş Suni Tahta
|8,89
|-0,78
|-10,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,46
|-3,67
|-6,69
|Şekerbank
|1,24
|-0,80
|-5,34
|Şişe Cam
|5,09
|-0,39
|-3,42
|Şok Marketler
|10,19
|0,49
|-5,30
|T. Halk Bankası
|6,09
|0,83
|3,05
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,38
|-2,55
|1,79
|T.S.K.B.
|1,14
|0,00
|-5,79
|T.Tuborg
|13,00
|4,42
|9,24
|Taç Tarım Ürünleri
|2,94
|-1,67
|-5,77
|Tat Gıda
|6,69
|-0,59
|6,36
|TAV Havalimanları
|28,58
|-1,58
|-2,06
|Taze Kuru Gıda
|6,37
|-2,00
|-12,02
|Tek-Art Turizm
|1,15
|-1,71
|-8,73
|Tekfen Holding
|18,64
|0,16
|-3,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,73
|-2,87
|12,62
|Temapol Polimer Plastik
|4,82
|-2,23
|-7,66
|TGS Dış Ticaret
|4,79
|5,97
|2,57
|Tofaş Oto. Fab.
|26,80
|0,83
|-0,22
|Torunlar GMYO
|2,52
|-1,95
|-8,36
|Trabzon Liman
|9,95
|-1,29
|-6,66
|Trabzonspor Sportif
|2,11
|-3,21
|-1,86
|Trakya Cam
|3,32
|-1,19
|-5,14
|Trend GMYO
|2,21
|-0,90
|0,45
|TSKB GMYO
|1,27
|-0,78
|-5,22
|Tuğçelik
|3,70
|-1,86
|-6,33
|Tukaş
|11,75
|1,38
|-4,86
|Turcas Petrol
|2,69
|-2,89
|0,75
|Turkcell
|13,90
|-0,29
|0,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,76
|1,65
|5,46
|Tüpraş
|120,20
|-2,12
|-5,21
|Türk Hava Yolları
|13,50
|-0,37
|-6,64
|Türk Prysmian Kablo
|2,40
|-2,44
|-7,69
|Türk Telekom
|7,19
|0,84
|-2,44
|Türk Traktör
|54,15
|1,12
|-2,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,66
|-2,32
|-7,95
|Ufuk Yatırım
|2,44
|-3,94
|-5,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,00
|1,52
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|25,26
|-0,08
|-5,04
|Ulusoy Un Sanayi
|3,66
|-1,35
|-4,19
|Umpaş Holding
|0,69
|2,99
|11,29
|Uşak Seramik
|1,58
|-1,86
|-6,51
|Utopya Turizm
|4,63
|0,00
|-5,89
|Uzertaş Boya
|2,28
|9,62
|2,70
|Ülker Bisküvi
|23,30
|2,19
|4,20
|Ünye Çimento
|5,06
|-3,25
|-5,95
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|-1,40
|-12,81
|Vakıf GMYO
|2,17
|-1,81
|-12,15
|Vakıf Yat. Ort.
|2,13
|-2,74
|-8,58
|Vakıflar Bankası
|5,36
|2,29
|-2,72
|Vakko Tekstil
|4,33
|-0,46
|-4,63
|Vanet Gıda
|1,34
|-1,47
|-6,29
|Verusa Holding
|19,02
|0,11
|2,48
|Verusaturk Girisim
|5,47
|0,74
|1,48
|Vestel
|13,61
|-1,09
|7,84
|Vestel Beyaz Eşya
|24,12
|-0,33
|11,67
|Viking Kağıt
|2,87
|10,81
|53,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,22
|-2,20
|-8,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|0,83
|-2,42
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,89
|-0,51
|-6,06
|Yataş
|7,46
|0,95
|1,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,43
|-2,72
|-11,18
|Yeni Gimat GMYO
|13,25
|-2,14
|1,84
|Yeşil GMYO
|0,61
|-1,61
|-4,69
|Yeşil Yapı
|0,60
|-4,76
|-9,09
|Yeşil Yatırım Holding
|10,30
|-2,92
|-8,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.210,00
|-0,79
|9,00
|Yonga Mobilya
|7,85
|-2,61
|-15,04
|Yükselen Çelik
|6,04
|-0,98
|-1,47
|Yünsa
|9,70
|-2,51
|-3,87
|Zorlu Enerji
|1,54
|-1,28
|-5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)