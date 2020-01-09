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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)200.250,000,0220,76
İş Bankası (B)33.980,001,8912,59
İş Bankası (C)6,677,584,06
İş Bankası (Kur.)228.228,002,358,68
İş Fin.Kir.4,036,906,05
İş Girişim3,725,68-2,11
İş GMYO1,876,866,25
İş Y. Men. Değ.4,646,183,11
İş Yat. Ort.1,845,140,00
İşbir Holding440,005,242,33
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,654,844,84
İttifak Holding3,702,78-0,54
İz Hayvancılık Tarım4,103,80-3,30
İzmir Demir Çelik9,284,2713,31
İzmir Fırça1,732,98-3,89
Jantsa Jant Sanayi59,708,642,40
Kafein Yazılım11,085,02-0,54
Kapital Yat. Holding2,360,85-2,48
Kaplamin5,381,89-3,06
Kardemir (A)2,725,022,64
Kardemir (B)2,724,623,03
Kardemir (D)2,765,343,76
Karel Elektronik14,904,272,55
Karsan Otomotiv1,527,80-3,80
Karsu Tekstil3,044,83-6,17
Karsusan Su Ürünleri San.8,893,37-5,32
Kartonsan435,8016,9911,77
Katmerciler Ekipman3,637,08-5,47
Kent Gıda210,106,1119,51
Kerevitaş Gıda3,126,85-4,29
Kervansaray Yat. Holding0,541,89-1,82
Kiler GMYO3,566,27-6,07
Klimasan Klima18,274,04-17,26
Koç Holding20,422,410,49
Konfrut Gıda7,714,76-1,41
Konya Çimento275,0011,341,36
Kordsa Teknik Tekstil12,913,78-1,30
Koza Altın79,25-0,137,02
Koza Madencilik10,641,626,08
Körfez GMYO2,155,39-10,04
Kristal Kola1,524,830,66
Kron Telekomünikasyon12,958,551,81
Kuştur Kuşadası Turizm23,202,65-2,11
Kuyumcukent Gayrimenkul1,536,99-7,27
Kütahya Porselen7,5810,5014,50
Lider Faktoring3,555,65-3,27
Link Bilgisayar16,856,71-7,16
Logo Yazılım58,004,50-4,61
Lokman Hekim Sağlık5,644,44-2,42
Lüks Kadife8,644,980,00
Makina Takım1,845,14-2,13
Mardin Çimento5,452,83-7,94
Marka Yatırım Holding1,143,64-3,39
Marmaris Altınyunus81,706,1015,07
Marshall47,903,460,76
Martı GMYO1,146,5412,87
Martı Otel0,944,443,30
Mavi Giyim54,552,92-5,79
Mazhar Zorlu Holding14,957,5523,66
Mega Polietilen2,195,29-0,45
Menderes Tekstil1,294,88-1,53
Mensa0,346,256,25
Merit Turizm24,508,1226,03
Merko Gıda1,027,37-2,86
Metal Gayrimenkul0,872,35-4,40
Metemtur Otelcilik1,724,24-3,37
Metro Holding1,355,47-2,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,223,2613,27
Metro Yatırım Ortaklığı5,70-5,00-29,80
Migros Ticaret24,643,011,73
Milpa2,086,12-5,02
Mistral GMYO1,784,71-5,82
MLP Sağlık15,833,40-1,06
MMC San. ve Tic. Yat.1,01-2,88-11,40
Mondi Tire Kutsan5,682,9037,20
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,200,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,236,35-3,85
Net Holding2,507,30-3,85
Netaş Telekom.13,148,150,61
Niğbaş Niğde Beton5,30-2,75-14,52
Nuh Çimento11,9312,340,42
Nurol GMYO3,544,42-0,84
Odaş Elektrik2,5820,0022,86
Olmuksan-IP6,354,101,11
Orge Enerji Elektrik5,015,921,01
Orma Orman Mahsulleri2,701,12-2,17
Osmanlı Menkul4,314,612,62
Ostim Endüstriyel Yat1,636,54-2,98
Otokar161,500,501,57
Oyak Yat. Ort.2,284,59-2,15
Oylum Sınai Yatırımlar4,903,81-3,73
Özak GMYO2,716,275,45
Özbal Çelik Boru1,666,41-0,60
Özderici GMYO1,487,25-5,73
Özerden Plastik2,739,6419,74
Panora GMYO6,141,99-0,97
Papilon Savunma7,974,052,84
Park Elek.Madencilik3,003,81-1,64
Parsan17,404,002,72
Pegasus79,103,26-8,45
Peker GMYO3,084,76-1,60
Penguen Gıda2,025,76-2,42
Pera GMYO0,938,14-1,06
Pergamon Dış Ticaret8,053,600,37
Petkim3,915,682,62
Petrokent Turizm125,804,40-1,80
Pınar Et ve Un9,223,130,55
Pınar Su2,309,52-0,86
Pınar Süt12,486,21-1,50
Plastikkart9,407,061,40
Polisan Holding3,035,210,00
Politeknik Metal73,001,39-5,19
Prizma Press Matbaacılık4,937,1714,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.164,700,025,14
QNB Finans Fin. Kir.138,003,766,89
QNB Finansbank41,146,099,71
Ral Yatırım Holding6,936,941,91
Ray Sigorta3,314,75-3,22
Reysaş GMYO4,8819,906,32
Reysaş Lojistik5,1219,9116,89
Rhea Girişim1,158,49-3,36
Rodrigo Tekstil1,782,89-1,66
Royal Halı1,345,51-2,19
RTA Laboratuvarları2,285,07-1,72
Sabancı Holding10,135,636,18
Safkar Ege Soğutmacılık2,114,98-3,21
Salix Yatırım Holding7,902,339,57
Sanel Mühendislik3,951,54-2,47
Sanifoam Sünger6,02-2,9020,40
Sanko Pazarlama7,488,88-3,36
Saray Matbaacılık1,596,00-11,17
Sarkuysan4,772,80-1,24
Sasa Polyester7,823,301,16
Say Reklamcılık2,126,53-5,36
Sekuro Plastik5,035,23-6,16
Selçuk Ecza Deposu6,044,32-0,98
Selçuk Gıda1,643,80-4,65
Senkron Güvenlik2,673,89-2,20
Serve Film Prodüksiyon1,532,00-3,77
Servet GMYO11,3614,9833,65
Seyitler Kimya6,840,740,74
Silverline Endüstri2,2212,692,78
Sinpaş GMYO1,222,525,17
Smartiks Yazılım9,765,51-0,51
Soda Sanayii6,293,801,78
Sodaş Sodyum Sanayii9,500,00-2,76
Söktaş2,734,603,02
Sönmez Filament5,266,487,79
Sönmez Pamuklu5,654,8214,84
Sumaş Suni Tahta8,991,12-9,19
Şeker Fin. Kir.4,582,69-4,18
Şekerbank1,348,062,29
Şişe Cam5,273,540,00
Şok Marketler10,482,85-2,60
T. Halk Bankası6,293,286,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,502,524,36
T.S.K.B.1,216,140,00
T.Tuborg13,251,9211,34
Taç Tarım Ürünleri3,033,06-2,88
Tat Gıda6,892,999,54
TAV Havalimanları29,242,310,21
Taze Kuru Gıda6,613,77-8,70
Tek-Art Turizm1,269,570,00
Tekfen Holding19,434,240,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,985,2918,57
Temapol Polimer Plastik5,085,39-2,68
TGS Dış Ticaret4,943,135,78
Tofaş Oto. Fab.27,582,912,68
Torunlar GMYO2,675,95-2,91
Trabzon Liman10,465,13-1,88
Trabzonspor Sportif2,256,644,65
Trakya Cam3,474,52-0,86
Trend GMYO2,345,886,36
TSKB GMYO1,313,15-2,24
Tuğçelik3,843,78-2,78
Tukaş11,951,70-3,24
Turcas Petrol2,824,835,62
Turkcell14,705,766,52
Tümosan Motor ve Traktör6,912,227,80
Tüpraş125,104,08-1,34
Türk Hava Yolları14,255,56-1,45
Türk Prysmian Kablo2,545,83-2,31
Türk Telekom7,686,824,21
Türk Traktör55,853,140,81
Türker Proje Gayrimenkul39,522,22-5,90
Ufuk Yatırım2,533,69-1,94
Ulaşlar Turizm Yat.2,147,000,94
Ulusoy Elektrik25,601,35-3,76
Ulusoy Un Sanayi3,865,461,05
Umpaş Holding0,67-2,908,06
Uşak Seramik1,675,70-1,18
Utopya Turizm4,813,89-2,24
Uzertaş Boya2,20-3,51-0,90
Ülker Bisküvi24,203,868,23
Ünye Çimento5,243,56-2,60
Vakıf Fin. Kir.2,204,27-9,09
Vakıf GMYO2,305,99-6,88
Vakıf Yat. Ort.2,266,10-3,00
Vakıflar Bankası5,696,163,27
Vakko Tekstil4,565,310,44
Vanet Gıda1,393,73-2,80
Verusa Holding19,170,793,29
Verusaturk Girisim5,531,102,60
Vestel14,415,8814,18
Vestel Beyaz Eşya25,083,9816,11
Viking Kağıt3,2212,2072,19
Yapı Kredi Koray GMYO2,4912,162,89
Yapı ve Kredi Bank.2,534,552,02
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,327,300,80
Yataş8,088,3110,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,526,29-5,59
Yeni Gimat GMYO13,411,213,07
Yeşil GMYO0,644,920,00
Yeşil Yapı0,6610,000,00
Yeşil Yatırım Holding10,835,15-3,56
Yibitaş İnşaat Malzeme3.455,107,6417,32
Yonga Mobilya8,214,59-11,15
Yükselen Çelik6,222,981,47
Yünsa10,215,261,19
Zorlu Enerji1,635,840,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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