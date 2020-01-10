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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)200.250,0020,76
İş Bankası (B)35.549,904,6217,79
İş Bankası (C)6,65-0,303,74
İş Bankası (Kur.)228.228,008,68
İş Fin.Kir.3,99-0,995,00
İş Girişim3,69-0,81-2,89
İş GMYO1,82-2,673,41
İş Y. Men. Değ.4,56-1,721,33
İş Yat. Ort.1,83-0,54-0,54
İşbir Holding437,50-0,571,74
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,696,1511,29
İttifak Holding3,59-2,97-3,49
İz Hayvancılık Tarım4,151,22-2,12
İzmir Demir Çelik9,290,1113,43
İzmir Fırça1,740,58-3,33
Jantsa Jant Sanayi60,451,263,69
Kafein Yazılım11,241,440,90
Kapital Yat. Holding2,391,27-1,24
Kaplamin5,400,37-2,70
Kardemir (A)2,802,945,66
Kardemir (B)2,813,316,44
Kardemir (D)2,842,906,77
Karel Elektronik14,950,342,89
Karsan Otomotiv1,51-0,66-4,43
Karsu Tekstil2,99-1,64-7,72
Karsusan Su Ürünleri San.9,001,24-4,15
Kartonsan427,00-2,029,52
Katmerciler Ekipman3,732,75-2,86
Kent Gıda208,00-1,0018,32
Kerevitaş Gıda3,140,64-3,68
Kervansaray Yat. Holding0,551,850,00
Kiler GMYO3,662,81-3,43
Klimasan Klima18,07-1,09-18,16
Koç Holding20,540,591,08
Konfrut Gıda7,780,91-0,51
Konya Çimento281,402,333,72
Kordsa Teknik Tekstil13,000,70-0,61
Koza Altın77,60-2,084,79
Koza Madencilik10,34-2,823,09
Körfez GMYO2,348,84-2,09
Kristal Kola1,562,633,31
Kron Telekomünikasyon12,88-0,541,26
Kuştur Kuşadası Turizm24,003,451,27
Kuyumcukent Gayrimenkul1,540,65-6,67
Kütahya Porselen7,53-0,6613,75
Lider Faktoring3,560,28-3,00
Link Bilgisayar17,242,31-5,01
Logo Yazılım57,30-1,21-5,76
Lokman Hekim Sağlık5,690,89-1,56
Lüks Kadife8,650,120,12
Makina Takım1,861,09-1,06
Mardin Çimento5,41-0,73-8,61
Marka Yatırım Holding1,172,63-0,85
Marmaris Altınyunus83,602,3317,75
Marshall48,801,882,65
Martı GMYO1,3114,9129,70
Martı Otel1,028,5112,09
Mavi Giyim56,453,48-2,50
Mazhar Zorlu Holding16,449,9735,98
Mega Polietilen2,190,00-0,45
Menderes Tekstil1,290,00-1,53
Mensa0,340,006,25
Merit Turizm23,82-2,7822,53
Merko Gıda1,030,98-1,90
Metal Gayrimenkul0,903,45-1,10
Metemtur Otelcilik1,741,16-2,25
Metro Holding1,34-0,74-2,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,21-0,4512,76
Metro Yatırım Ortaklığı5,40-5,26-33,50
Migros Ticaret24,46-0,730,99
Milpa2,090,48-4,57
Mistral GMYO1,801,12-4,76
MLP Sağlık15,910,51-0,56
MMC San. ve Tic. Yat.1,097,92-4,39
Mondi Tire Kutsan5,964,9343,96
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.073,200,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,754,250,24
Net Holding2,562,40-1,54
Netaş Telekom.13,160,150,77
Niğbaş Niğde Beton5,27-0,57-15,00
Nuh Çimento11,75-1,51-1,09
Nurol GMYO3,663,392,52
Odaş Elektrik2,43-5,8115,71
Olmuksan-IP6,370,311,43
Orge Enerji Elektrik5,081,402,42
Orma Orman Mahsulleri2,710,37-1,81
Osmanlı Menkul4,350,933,57
Ostim Endüstriyel Yat1,693,680,60
Otokar160,30-0,740,82
Oyak Yat. Ort.2,280,00-2,15
Oylum Sınai Yatırımlar5,053,06-0,79
Özak GMYO2,68-1,114,28
Özbal Çelik Boru1,681,200,60
Özderici GMYO1,480,00-5,73
Özerden Plastik2,761,1021,05
Panora GMYO6,10-0,65-1,61
Papilon Savunma8,132,014,90
Park Elek.Madencilik3,041,33-0,33
Parsan17,520,693,42
Pegasus78,10-1,26-9,61
Peker GMYO3,193,571,92
Penguen Gıda2,01-0,50-2,90
Pera GMYO0,952,151,06
Pergamon Dış Ticaret8,060,120,50
Petkim3,910,002,62
Petrokent Turizm123,90-1,51-3,28
Pınar Et ve Un9,240,220,76
Pınar Su2,300,00-0,86
Pınar Süt12,701,760,24
Plastikkart9,410,111,51
Polisan Holding3,071,321,32
Politeknik Metal72,50-0,68-5,84
Prizma Press Matbaacılık4,960,6115,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,80-0,164,96
QNB Finans Fin. Kir.140,001,458,44
QNB Finansbank42,342,9212,91
Ral Yatırım Holding7,031,443,38
Ray Sigorta3,28-0,91-4,09
Reysaş GMYO5,267,7914,60
Reysaş Lojistik5,7412,1131,05
Rhea Girişim1,182,61-0,84
Rodrigo Tekstil1,77-0,56-2,21
Royal Halı1,404,482,19
RTA Laboratuvarları2,290,44-1,29
Sabancı Holding10,281,487,76
Safkar Ege Soğutmacılık2,110,00-3,21
Salix Yatırım Holding7,900,009,57
Sanel Mühendislik4,052,530,00
Sanifoam Sünger5,85-2,8217,00
Sanko Pazarlama7,530,67-2,71
Saray Matbaacılık1,728,18-3,91
Sarkuysan4,76-0,21-1,45
Sasa Polyester7,77-0,640,52
Say Reklamcılık2,214,25-1,34
Sekuro Plastik5,295,17-1,31
Selçuk Ecza Deposu6,141,660,66
Selçuk Gıda1,693,05-1,74
Senkron Güvenlik2,66-0,37-2,56
Serve Film Prodüksiyon1,52-0,65-4,40
Servet GMYO12,7011,8049,41
Seyitler Kimya6,80-0,580,15
Silverline Endüstri2,21-0,452,31
Sinpaş GMYO1,4619,6725,86
Smartiks Yazılım9,66-1,02-1,53
Soda Sanayii6,320,482,27
Sodaş Sodyum Sanayii9,510,11-2,66
Söktaş2,895,869,06
Sönmez Filament5,18-1,526,15
Sönmez Pamuklu5,58-1,2413,41
Sumaş Suni Tahta9,111,33-7,98
Şeker Fin. Kir.4,866,111,67
Şekerbank1,361,493,82
Şişe Cam5,310,760,76
Şok Marketler10,570,86-1,77
T. Halk Bankası6,472,869,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,64-1,892,39
T.S.K.B.1,210,000,00
T.Tuborg13,481,7413,28
Taç Tarım Ürünleri3,071,32-1,60
Tat Gıda6,83-0,878,59
TAV Havalimanları29,400,550,75
Taze Kuru Gıda6,792,72-6,22
Tek-Art Turizm1,4313,4913,49
Tekfen Holding19,982,833,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,051,4120,24
Temapol Polimer Plastik5,130,98-1,72
TGS Dış Ticaret4,950,206,00
Tofaş Oto. Fab.27,02-2,030,60
Torunlar GMYO2,680,37-2,55
Trabzon Liman10,460,00-1,88
Trabzonspor Sportif2,344,008,84
Trakya Cam3,470,00-0,86
Trend GMYO2,360,857,27
TSKB GMYO1,331,53-0,75
Tuğçelik3,840,00-2,78
Tukaş11,960,08-3,16
Turcas Petrol2,944,2610,11
Turkcell14,49-1,435,00
Tümosan Motor ve Traktör6,950,588,42
Tüpraş125,400,24-1,10
Türk Hava Yolları14,401,05-0,41
Türk Prysmian Kablo2,633,541,15
Türk Telekom7,842,086,38
Türk Traktör59,005,646,50
Türker Proje Gayrimenkul40,061,37-4,62
Ufuk Yatırım2,50-1,19-3,10
Ulaşlar Turizm Yat.2,13-0,470,47
Ulusoy Elektrik25,600,00-3,76
Ulusoy Un Sanayi3,78-2,07-1,05
Umpaş Holding0,670,008,06
Uşak Seramik1,680,60-0,59
Utopya Turizm4,912,08-0,20
Uzertaş Boya2,231,360,45
Ülker Bisküvi24,943,0611,54
Ünye Çimento5,16-1,53-4,09
Vakıf Fin. Kir.2,220,91-8,26
Vakıf GMYO2,341,74-5,26
Vakıf Yat. Ort.2,270,44-2,58
Vakıflar Bankası5,985,108,53
Vakko Tekstil4,570,220,66
Vanet Gıda1,400,72-2,10
Verusa Holding19,260,473,77
Verusaturk Girisim5,621,634,27
Vestel14,15-1,8012,12
Vestel Beyaz Eşya25,561,9118,33
Viking Kağıt3,6814,2996,79
Yapı Kredi Koray GMYO2,43-2,410,41
Yapı ve Kredi Bank.2,696,328,47
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,766,967,81
Yataş8,04-0,509,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,594,61-1,24
Yeni Gimat GMYO13,19-1,641,38
Yeşil GMYO0,640,000,00
Yeşil Yapı0,660,000,00
Yeşil Yatırım Holding10,900,65-2,94
Yibitaş İnşaat Malzeme3.305,00-4,3412,22
Yonga Mobilya8,442,80-8,66
Yükselen Çelik6,291,132,61
Yünsa11,098,629,91
Zorlu Enerji1,630,000,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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