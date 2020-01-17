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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)215.000,0029,65
İş Bankası (B)47.075,0011,8855,98
İş Bankası (C)7,100,5710,76
İş Bankası (Kur.)269.000,0028,10
İş Fin.Kir.3,93-0,513,42
İş Girişim4,066,016,84
İş GMYO1,864,495,68
İş Y. Men. Değ.4,701,514,44
İş Yat. Ort.1,950,525,98
İşbir Holding465,902,408,35
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,691,4711,29
İttifak Holding3,290,30-11,56
İz Hayvancılık Tarım4,387,883,30
İzmir Demir Çelik9,330,3213,92
İzmir Fırça1,801,120,00
Jantsa Jant Sanayi61,00-2,404,63
Kafein Yazılım11,42-2,482,51
Kapital Yat. Holding2,690,7511,16
Kaplamin5,30-0,19-4,50
Kardemir (A)2,96-1,3311,70
Kardemir (B)2,96-1,3312,12
Kardemir (D)2,99-0,6612,41
Karel Elektronik17,080,9517,55
Karsan Otomotiv1,591,920,63
Karsu Tekstil3,00-2,91-7,41
Karsusan Su Ürünleri San.9,000,00-4,15
Kartonsan420,00-0,247,72
Katmerciler Ekipman4,00-1,724,17
Kent Gıda212,30-1,4420,76
Kerevitaş Gıda3,25-1,81-0,31
Kervansaray Yat. Holding0,53-1,85-3,64
Kiler GMYO3,78-1,82-0,26
Klimasan Klima18,74-3,15-15,13
Koç Holding21,142,724,04
Konfrut Gıda7,95-0,621,66
Konya Çimento281,000,183,58
Kordsa Teknik Tekstil13,911,466,35
Koza Altın76,350,593,11
Koza Madencilik10,430,873,99
Körfez GMYO2,360,43-1,26
Kristal Kola1,58-0,634,64
Kron Telekomünikasyon16,22-0,0627,52
Kuştur Kuşadası Turizm23,52-1,26-0,76
Kuyumcukent Gayrimenkul1,660,000,61
Kütahya Porselen7,86-0,7618,73
Lider Faktoring4,6513,9726,70
Link Bilgisayar17,10-0,87-5,79
Logo Yazılım58,350,95-4,03
Lokman Hekim Sağlık6,103,575,54
Lüks Kadife8,65-1,030,12
Makina Takım1,930,002,66
Mardin Çimento5,46-0,91-7,77
Marka Yatırım Holding1,252,465,93
Marmaris Altınyunus79,85-5,2812,46
Marshall48,84-1,572,73
Martı GMYO1,280,0026,73
Martı Otel1,09-1,8019,78
Mavi Giyim60,952,015,27
Mazhar Zorlu Holding14,22-10,0017,62
Mega Polietilen2,300,004,55
Menderes Tekstil1,497,1913,74
Mensa0,402,5625,00
Merit Turizm24,100,5023,97
Merko Gıda1,120,906,67
Metal Gayrimenkul0,954,404,40
Metemtur Otelcilik1,820,552,25
Metro Holding1,42-0,702,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,281,7916,33
Metro Yatırım Ortaklığı5,500,18-32,27
Migros Ticaret26,640,689,99
Milpa2,190,000,00
Mistral GMYO1,900,530,53
MLP Sağlık16,640,304,00
MMC San. ve Tic. Yat.1,03-4,63-9,65
Mondi Tire Kutsan6,13-3,7748,07
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.074,600,130,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret15,97-2,9825,55
Net Holding2,601,170,00
Netaş Telekom.14,08-0,147,81
Niğbaş Niğde Beton4,900,62-20,97
Nuh Çimento11,750,69-1,09
Nurol GMYO3,89-0,778,96
Odaş Elektrik2,623,9724,76
Olmuksan-IP6,936,2910,35
Orge Enerji Elektrik5,667,8114,11
Orma Orman Mahsulleri4,009,8944,93
Osmanlı Menkul4,703,9811,90
Ostim Endüstriyel Yat1,710,001,79
Otokar166,00-1,074,40
Oyak Yat. Ort.2,36-0,421,29
Oylum Sınai Yatırımlar5,12-1,920,59
Özak GMYO2,855,5610,89
Özbal Çelik Boru1,84-1,0810,18
Özderici GMYO1,60-0,621,91
Özerden Plastik2,64-1,1215,79
Panora GMYO5,940,00-4,19
Papilon Savunma9,272,6619,61
Park Elek.Madencilik3,22-0,925,57
Parsan16,930,18-0,06
Pegasus73,80-2,38-14,58
Peker GMYO3,20-0,622,24
Penguen Gıda2,260,009,18
Pera GMYO0,950,001,06
Pergamon Dış Ticaret8,24-0,362,74
Petkim4,00-0,254,99
Petrokent Turizm131,600,612,73
Pınar Et ve Un9,87-0,407,63
Pınar Su2,41-0,413,88
Pınar Süt13,22-1,714,34
Plastikkart9,53-1,352,80
Polisan Holding3,150,643,96
Politeknik Metal72,00-0,96-6,49
Prizma Press Matbaacılık5,010,2016,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.145,000,053,36
QNB Finans Fin. Kir.219,5011,9970,02
QNB Finansbank67,6014,9780,27
Ral Yatırım Holding6,35-0,78-6,62
Ray Sigorta3,640,556,43
Reysaş GMYO6,315,1737,47
Reysaş Lojistik7,387,7468,49
Rhea Girişim1,339,9211,76
Rodrigo Tekstil1,810,560,00
Royal Halı1,683,7022,63
RTA Laboratuvarları2,35-2,891,29
Sabancı Holding10,540,1910,48
Safkar Ege Soğutmacılık2,311,325,96
Salix Yatırım Holding8,602,6319,28
Sanel Mühendislik3,97-1,98-1,98
Sanifoam Sünger5,88-0,6817,60
Sanko Pazarlama7,25-2,29-6,33
Saray Matbaacılık1,69-0,59-5,59
Sarkuysan5,32-0,7510,14
Sasa Polyester7,94-0,752,72
Say Reklamcılık2,18-0,91-2,68
Sekuro Plastik5,49-1,262,43
Selçuk Ecza Deposu6,482,376,23
Selçuk Gıda1,85-1,077,56
Senkron Güvenlik2,81-0,712,93
Serve Film Prodüksiyon1,45-2,03-8,81
Servet GMYO12,630,4848,59
Seyitler Kimya7,13-0,975,01
Silverline Endüstri2,27-0,445,09
Sinpaş GMYO1,280,7910,34
Smartiks Yazılım9,970,201,63
Soda Sanayii6,32-0,322,27
Sodaş Sodyum Sanayii10,000,102,35
Söktaş3,21-3,3121,13
Sönmez Filament5,700,1816,80
Sönmez Pamuklu5,82-1,6918,29
Sumaş Suni Tahta9,49-1,25-4,14
Şeker Fin. Kir.5,01-0,994,81
Şekerbank1,40-0,716,87
Şişe Cam5,38-0,552,09
Şok Marketler11,03-0,632,51
T. Halk Bankası6,79-0,1514,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,14-1,561,24
T.S.K.B.1,240,002,48
T.Tuborg14,30-1,7220,17
Taç Tarım Ürünleri3,100,65-0,64
Tat Gıda7,424,3617,97
TAV Havalimanları28,880,00-1,03
Taze Kuru Gıda7,00-0,28-3,31
Tek-Art Turizm1,422,1612,70
Tekfen Holding19,91-1,243,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,40-1,6952,38
Temapol Polimer Plastik5,911,3713,22
TGS Dış Ticaret5,667,2021,20
Tofaş Oto. Fab.28,523,566,18
Torunlar GMYO2,85-1,383,64
Trabzon Liman11,68-0,349,57
Trabzonspor Sportif2,611,5621,40
Trakya Cam3,560,281,71
Trend GMYO2,540,0015,45
TSKB GMYO1,42-1,395,97
Tuğçelik3,90-1,27-1,27
Tukaş12,843,973,97
Turcas Petrol3,16-0,9418,35
Turkcell14,36-0,764,06
Tümosan Motor ve Traktör6,810,006,24
Tüpraş121,00-1,14-4,57
Türk Hava Yolları15,03-0,133,94
Türk Prysmian Kablo3,210,3123,46
Türk Telekom8,000,638,55
Türk Traktör59,151,556,77
Türker Proje Gayrimenkul39,50-2,18-5,95
Ufuk Yatırım3,269,7626,36
Ulaşlar Turizm Yat.2,360,0011,32
Ulusoy Elektrik25,88-0,08-2,71
Ulusoy Un Sanayi3,940,513,14
Umpaş Holding0,62-3,130,00
Uşak Seramik1,79-0,565,92
Utopya Turizm4,84-0,82-1,63
Uzertaş Boya2,09-1,88-5,86
Ülker Bisküvi24,70-1,2010,47
Ünye Çimento5,17-1,15-3,90
Vakıf Fin. Kir.2,360,43-2,48
Vakıf GMYO2,51-0,791,62
Vakıf Yat. Ort.2,45-0,815,15
Vakıflar Bankası6,501,5617,97
Vakko Tekstil5,24-0,1915,42
Vanet Gıda1,43-0,690,00
Verusa Holding20,040,707,97
Verusaturk Girisim5,971,0210,76
Vestel14,361,2713,79
Vestel Beyaz Eşya25,220,1616,76
Viking Kağıt3,31-1,7877,01
Yapı Kredi Koray GMYO2,60-0,767,44
Yapı ve Kredi Bank.2,964,5919,35
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,28-0,8216,11
Yataş8,804,0219,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,67-0,603,73
Yeni Gimat GMYO13,09-0,080,61
Yeşil GMYO0,660,003,13
Yeşil Yapı0,700,006,06
Yeşil Yatırım Holding10,48-0,85-6,68
Yibitaş İnşaat Malzeme3.400,200,0115,46
Yonga Mobilya8,30-1,31-10,17
Yükselen Çelik6,563,807,01
Yünsa13,26-3,2831,42
Zorlu Enerji1,64-0,610,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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