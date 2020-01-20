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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 29,65 İş Bankası (B) 46.

20.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:40Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)215.000,0029,65
İş Bankası (B)46.000,10-2,2852,42
İş Bankası (C)7,160,8511,70
İş Bankası (Kur.)273.018,101,4930,01
İş Fin.Kir.4,3310,1813,95
İş Girişim4,8719,9528,16
İş GMYO1,881,086,82
İş Y. Men. Değ.4,883,838,44
İş Yat. Ort.1,981,547,61
İşbir Holding480,003,0311,63
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,712,9014,52
İttifak Holding3,362,13-9,68
İz Hayvancılık Tarım4,27-2,510,71
İzmir Demir Çelik9,09-2,5710,99
İzmir Fırça1,79-0,56-0,56
Jantsa Jant Sanayi62,752,877,63
Kafein Yazılım11,994,997,63
Kapital Yat. Holding2,959,6721,90
Kaplamin5,381,51-3,06
Kardemir (A)2,980,6812,45
Kardemir (B)2,991,0113,26
Kardemir (D)3,031,3413,91
Karel Elektronik17,592,9921,06
Karsan Otomotiv1,653,774,43
Karsu Tekstil3,217,00-0,93
Karsusan Su Ürünleri San.9,030,33-3,83
Kartonsan424,000,958,75
Katmerciler Ekipman4,041,005,21
Kent Gıda215,001,2722,30
Kerevitaş Gıda3,435,545,21
Kervansaray Yat. Holding0,52-1,89-5,45
Kiler GMYO3,913,443,17
Klimasan Klima18,34-2,13-16,94
Koç Holding21,501,705,81
Konfrut Gıda8,203,144,86
Konya Çimento282,500,534,13
Kordsa Teknik Tekstil14,161,808,26
Koza Altın78,502,826,01
Koza Madencilik10,631,925,98
Körfez GMYO2,422,541,26
Kristal Kola1,601,275,96
Kron Telekomünikasyon16,320,6228,30
Kuştur Kuşadası Turizm23,50-0,09-0,84
Kuyumcukent Gayrimenkul1,744,825,45
Kütahya Porselen7,85-0,1318,58
Lider Faktoring4,925,8134,06
Link Bilgisayar17,602,92-3,03
Logo Yazılım61,505,401,15
Lokman Hekim Sağlık6,03-1,154,33
Lüks Kadife8,710,690,81
Makina Takım1,993,115,85
Mardin Çimento5,521,10-6,76
Marka Yatırım Holding1,293,209,32
Marmaris Altınyunus79,15-0,8811,48
Marshall49,581,524,29
Martı GMYO1,280,0026,73
Martı Otel1,090,0019,78
Mavi Giyim61,350,665,96
Mazhar Zorlu Holding15,649,9929,36
Mega Polietilen2,310,435,00
Menderes Tekstil1,38-7,385,34
Mensa0,425,0031,25
Merit Turizm24,903,3228,09
Merko Gıda1,174,4611,43
Metal Gayrimenkul0,94-1,053,30
Metemtur Otelcilik1,872,755,06
Metro Holding1,452,115,07
Metro Petrol ve Tesisleri2,332,1918,88
Metro Yatırım Ortaklığı5,907,27-27,34
Migros Ticaret26,640,009,99
Milpa2,284,114,11
Mistral GMYO1,973,684,23
MLP Sağlık16,46-1,082,88
MMC San. ve Tic. Yat.1,030,00-9,65
Mondi Tire Kutsan6,8511,7565,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.074,600,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,533,5129,95
Net Holding2,620,770,77
Netaş Telekom.14,593,6211,72
Niğbaş Niğde Beton4,900,00-20,97
Nuh Çimento11,65-0,85-1,94
Nurol GMYO3,951,5410,64
Odaş Elektrik2,58-1,5322,86
Olmuksan-IP7,041,5912,10
Orge Enerji Elektrik5,660,0014,11
Orma Orman Mahsulleri4,4010,0059,42
Osmanlı Menkul4,904,2616,67
Ostim Endüstriyel Yat1,741,753,57
Otokar165,40-0,364,03
Oyak Yat. Ort.2,380,852,15
Oylum Sınai Yatırımlar5,07-0,98-0,39
Özak GMYO2,994,9116,34
Özbal Çelik Boru1,892,7213,17
Özderici GMYO1,631,873,82
Özerden Plastik2,681,5217,54
Panora GMYO5,970,51-3,71
Papilon Savunma9,18-0,9718,45
Park Elek.Madencilik3,364,3510,16
Parsan17,573,783,72
Pegasus75,402,17-12,73
Peker GMYO3,200,002,24
Penguen Gıda2,343,5413,04
Pera GMYO1,038,429,57
Pergamon Dış Ticaret8,988,9811,97
Petkim4,112,757,87
Petrokent Turizm133,001,063,83
Pınar Et ve Un9,77-1,016,54
Pınar Su2,472,496,47
Pınar Süt13,461,826,24
Plastikkart9,49-0,422,37
Polisan Holding3,273,817,92
Politeknik Metal73,001,39-5,19
Prizma Press Matbaacılık4,97-0,8015,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.145,700,063,42
QNB Finans Fin. Kir.233,006,1580,48
QNB Finansbank77,7014,94107,20
Ral Yatırım Holding6,28-1,10-7,65
Ray Sigorta3,742,759,36
Reysaş GMYO7,5719,9764,92
Reysaş Lojistik8,8519,92102,05
Rhea Girişim1,330,0011,76
Rodrigo Tekstil1,873,313,31
Royal Halı1,67-0,6021,90
RTA Laboratuvarları2,391,703,02
Sabancı Holding10,45-0,859,54
Safkar Ege Soğutmacılık2,24-3,032,75
Salix Yatırım Holding8,812,4422,19
Sanel Mühendislik4,000,76-1,23
Sanifoam Sünger5,85-0,5117,00
Sanko Pazarlama7,290,55-5,81
Saray Matbaacılık1,848,882,79
Sarkuysan5,30-0,389,73
Sasa Polyester8,061,514,27
Say Reklamcılık2,200,92-1,79
Sekuro Plastik5,500,182,61
Selçuk Ecza Deposu6,39-1,394,75
Selçuk Gıda1,82-1,625,81
Senkron Güvenlik2,851,424,40
Serve Film Prodüksiyon1,44-0,69-9,43
Servet GMYO13,184,3555,06
Seyitler Kimya6,99-1,962,95
Silverline Endüstri2,395,2910,65
Sinpaş GMYO1,387,8118,97
Smartiks Yazılım11,0010,3312,13
Soda Sanayii6,441,904,21
Sodaş Sodyum Sanayii10,505,007,47
Söktaş3,06-4,6715,47
Sönmez Filament5,923,8621,31
Sönmez Pamuklu5,891,2019,72
Sumaş Suni Tahta9,47-0,21-4,34
Şeker Fin. Kir.5,00-0,204,60
Şekerbank1,421,438,40
Şişe Cam5,410,562,66
Şok Marketler11,080,452,97
T. Halk Bankası6,891,4716,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,440,681,93
T.S.K.B.1,250,813,31
T.Tuborg14,390,6320,92
Taç Tarım Ürünleri3,07-0,97-1,60
Tat Gıda7,27-2,0215,58
TAV Havalimanları28,82-0,21-1,23
Taze Kuru Gıda6,91-1,29-4,56
Tek-Art Turizm1,430,7013,49
Tekfen Holding19,960,253,31
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,725,0060,00
Temapol Polimer Plastik6,001,5214,94
TGS Dış Ticaret5,62-0,7120,34
Tofaş Oto. Fab.28,800,987,22
Torunlar GMYO2,850,003,64
Trabzon Liman11,952,3112,10
Trabzonspor Sportif2,672,3024,19
Trakya Cam3,580,562,29
Trend GMYO2,51-1,1814,09
TSKB GMYO1,462,828,96
Tuğçelik3,951,280,00
Tukaş13,444,678,83
Turcas Petrol3,221,9020,60
Turkcell14,521,115,22
Tümosan Motor ve Traktör6,931,768,11
Tüpraş121,600,50-4,10
Türk Hava Yolları15,080,334,29
Türk Prysmian Kablo3,251,2525,00
Türk Telekom7,94-0,757,73
Türk Traktör58,15-1,694,96
Türker Proje Gayrimenkul40,181,72-4,33
Ufuk Yatırım3,589,8238,76
Ulaşlar Turizm Yat.2,370,4211,79
Ulusoy Elektrik26,020,54-2,18
Ulusoy Un Sanayi3,991,274,45
Umpaş Holding0,60-3,23-3,23
Uşak Seramik1,78-0,565,33
Utopya Turizm4,840,00-1,63
Uzertaş Boya2,194,78-1,35
Ülker Bisküvi25,202,0212,70
Ünye Çimento5,200,58-3,35
Vakıf Fin. Kir.2,401,69-0,83
Vakıf GMYO2,541,202,83
Vakıf Yat. Ort.2,44-0,414,72
Vakıflar Bankası6,753,8522,50
Vakko Tekstil5,362,2918,06
Vanet Gıda1,430,000,00
Verusa Holding20,160,608,62
Verusaturk Girisim6,031,0111,87
Vestel14,480,8414,74
Vestel Beyaz Eşya25,300,3217,13
Viking Kağıt3,402,7281,82
Yapı Kredi Koray GMYO2,620,778,26
Yapı ve Kredi Bank.2,980,6820,16
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,300,2716,43
Yataş8,70-1,1418,53
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,722,996,83
Yeni Gimat GMYO13,00-0,69-0,08
Yeşil GMYO0,671,524,69
Yeşil Yapı0,711,437,58
Yeşil Yatırım Holding10,45-0,29-6,95
Yibitaş İnşaat Malzeme3.400,00-0,0115,45
Yonga Mobilya8,401,20-9,09
Yükselen Çelik6,600,617,67
Yünsa13,350,6832,31
Zorlu Enerji1,671,832,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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