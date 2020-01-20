Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|46.000,10
|-2,28
|52,42
|İş Bankası (C)
|7,16
|0,85
|11,70
|İş Bankası (Kur.)
|273.018,10
|1,49
|30,01
|İş Fin.Kir.
|4,33
|10,18
|13,95
|İş Girişim
|4,87
|19,95
|28,16
|İş GMYO
|1,88
|1,08
|6,82
|İş Y. Men. Değ.
|4,88
|3,83
|8,44
|İş Yat. Ort.
|1,98
|1,54
|7,61
|İşbir Holding
|480,00
|3,03
|11,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|2,90
|14,52
|İttifak Holding
|3,36
|2,13
|-9,68
|İz Hayvancılık Tarım
|4,27
|-2,51
|0,71
|İzmir Demir Çelik
|9,09
|-2,57
|10,99
|İzmir Fırça
|1,79
|-0,56
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|62,75
|2,87
|7,63
|Kafein Yazılım
|11,99
|4,99
|7,63
|Kapital Yat. Holding
|2,95
|9,67
|21,90
|Kaplamin
|5,38
|1,51
|-3,06
|Kardemir (A)
|2,98
|0,68
|12,45
|Kardemir (B)
|2,99
|1,01
|13,26
|Kardemir (D)
|3,03
|1,34
|13,91
|Karel Elektronik
|17,59
|2,99
|21,06
|Karsan Otomotiv
|1,65
|3,77
|4,43
|Karsu Tekstil
|3,21
|7,00
|-0,93
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,03
|0,33
|-3,83
|Kartonsan
|424,00
|0,95
|8,75
|Katmerciler Ekipman
|4,04
|1,00
|5,21
|Kent Gıda
|215,00
|1,27
|22,30
|Kerevitaş Gıda
|3,43
|5,54
|5,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|-1,89
|-5,45
|Kiler GMYO
|3,91
|3,44
|3,17
|Klimasan Klima
|18,34
|-2,13
|-16,94
|Koç Holding
|21,50
|1,70
|5,81
|Konfrut Gıda
|8,20
|3,14
|4,86
|Konya Çimento
|282,50
|0,53
|4,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,16
|1,80
|8,26
|Koza Altın
|78,50
|2,82
|6,01
|Koza Madencilik
|10,63
|1,92
|5,98
|Körfez GMYO
|2,42
|2,54
|1,26
|Kristal Kola
|1,60
|1,27
|5,96
|Kron Telekomünikasyon
|16,32
|0,62
|28,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,50
|-0,09
|-0,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,74
|4,82
|5,45
|Kütahya Porselen
|7,85
|-0,13
|18,58
|Lider Faktoring
|4,92
|5,81
|34,06
|Link Bilgisayar
|17,60
|2,92
|-3,03
|Logo Yazılım
|61,50
|5,40
|1,15
|Lokman Hekim Sağlık
|6,03
|-1,15
|4,33
|Lüks Kadife
|8,71
|0,69
|0,81
|Makina Takım
|1,99
|3,11
|5,85
|Mardin Çimento
|5,52
|1,10
|-6,76
|Marka Yatırım Holding
|1,29
|3,20
|9,32
|Marmaris Altınyunus
|79,15
|-0,88
|11,48
|Marshall
|49,58
|1,52
|4,29
|Martı GMYO
|1,28
|0,00
|26,73
|Martı Otel
|1,09
|0,00
|19,78
|Mavi Giyim
|61,35
|0,66
|5,96
|Mazhar Zorlu Holding
|15,64
|9,99
|29,36
|Mega Polietilen
|2,31
|0,43
|5,00
|Menderes Tekstil
|1,38
|-7,38
|5,34
|Mensa
|0,42
|5,00
|31,25
|Merit Turizm
|24,90
|3,32
|28,09
|Merko Gıda
|1,17
|4,46
|11,43
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|-1,05
|3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,87
|2,75
|5,06
|Metro Holding
|1,45
|2,11
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|2,19
|18,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,90
|7,27
|-27,34
|Migros Ticaret
|26,64
|0,00
|9,99
|Milpa
|2,28
|4,11
|4,11
|Mistral GMYO
|1,97
|3,68
|4,23
|MLP Sağlık
|16,46
|-1,08
|2,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|0,00
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|11,75
|65,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,53
|3,51
|29,95
|Net Holding
|2,62
|0,77
|0,77
|Netaş Telekom.
|14,59
|3,62
|11,72
|Niğbaş Niğde Beton
|4,90
|0,00
|-20,97
|Nuh Çimento
|11,65
|-0,85
|-1,94
|Nurol GMYO
|3,95
|1,54
|10,64
|Odaş Elektrik
|2,58
|-1,53
|22,86
|Olmuksan-IP
|7,04
|1,59
|12,10
|Orge Enerji Elektrik
|5,66
|0,00
|14,11
|Orma Orman Mahsulleri
|4,40
|10,00
|59,42
|Osmanlı Menkul
|4,90
|4,26
|16,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|1,75
|3,57
|Otokar
|165,40
|-0,36
|4,03
|Oyak Yat. Ort.
|2,38
|0,85
|2,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,07
|-0,98
|-0,39
|Özak GMYO
|2,99
|4,91
|16,34
|Özbal Çelik Boru
|1,89
|2,72
|13,17
|Özderici GMYO
|1,63
|1,87
|3,82
|Özerden Plastik
|2,68
|1,52
|17,54
|Panora GMYO
|5,97
|0,51
|-3,71
|Papilon Savunma
|9,18
|-0,97
|18,45
|Park Elek.Madencilik
|3,36
|4,35
|10,16
|Parsan
|17,57
|3,78
|3,72
|Pegasus
|75,40
|2,17
|-12,73
|Peker GMYO
|3,20
|0,00
|2,24
|Penguen Gıda
|2,34
|3,54
|13,04
|Pera GMYO
|1,03
|8,42
|9,57
|Pergamon Dış Ticaret
|8,98
|8,98
|11,97
|Petkim
|4,11
|2,75
|7,87
|Petrokent Turizm
|133,00
|1,06
|3,83
|Pınar Et ve Un
|9,77
|-1,01
|6,54
|Pınar Su
|2,47
|2,49
|6,47
|Pınar Süt
|13,46
|1,82
|6,24
|Plastikkart
|9,49
|-0,42
|2,37
|Polisan Holding
|3,27
|3,81
|7,92
|Politeknik Metal
|73,00
|1,39
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,97
|-0,80
|15,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.145,70
|0,06
|3,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|233,00
|6,15
|80,48
|QNB Finansbank
|77,70
|14,94
|107,20
|Ral Yatırım Holding
|6,28
|-1,10
|-7,65
|Ray Sigorta
|3,74
|2,75
|9,36
|Reysaş GMYO
|7,57
|19,97
|64,92
|Reysaş Lojistik
|8,85
|19,92
|102,05
|Rhea Girişim
|1,33
|0,00
|11,76
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|3,31
|3,31
|Royal Halı
|1,67
|-0,60
|21,90
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|1,70
|3,02
|Sabancı Holding
|10,45
|-0,85
|9,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,24
|-3,03
|2,75
|Salix Yatırım Holding
|8,81
|2,44
|22,19
|Sanel Mühendislik
|4,00
|0,76
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,85
|-0,51
|17,00
|Sanko Pazarlama
|7,29
|0,55
|-5,81
|Saray Matbaacılık
|1,84
|8,88
|2,79
|Sarkuysan
|5,30
|-0,38
|9,73
|Sasa Polyester
|8,06
|1,51
|4,27
|Say Reklamcılık
|2,20
|0,92
|-1,79
|Sekuro Plastik
|5,50
|0,18
|2,61
|Selçuk Ecza Deposu
|6,39
|-1,39
|4,75
|Selçuk Gıda
|1,82
|-1,62
|5,81
|Senkron Güvenlik
|2,85
|1,42
|4,40
|Serve Film Prodüksiyon
|1,44
|-0,69
|-9,43
|Servet GMYO
|13,18
|4,35
|55,06
|Seyitler Kimya
|6,99
|-1,96
|2,95
|Silverline Endüstri
|2,39
|5,29
|10,65
|Sinpaş GMYO
|1,38
|7,81
|18,97
|Smartiks Yazılım
|11,00
|10,33
|12,13
|Soda Sanayii
|6,44
|1,90
|4,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,50
|5,00
|7,47
|Söktaş
|3,06
|-4,67
|15,47
|Sönmez Filament
|5,92
|3,86
|21,31
|Sönmez Pamuklu
|5,89
|1,20
|19,72
|Sumaş Suni Tahta
|9,47
|-0,21
|-4,34
|Şeker Fin. Kir.
|5,00
|-0,20
|4,60
|Şekerbank
|1,42
|1,43
|8,40
|Şişe Cam
|5,41
|0,56
|2,66
|Şok Marketler
|11,08
|0,45
|2,97
|T. Halk Bankası
|6,89
|1,47
|16,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,44
|0,68
|1,93
|T.S.K.B.
|1,25
|0,81
|3,31
|T.Tuborg
|14,39
|0,63
|20,92
|Taç Tarım Ürünleri
|3,07
|-0,97
|-1,60
|Tat Gıda
|7,27
|-2,02
|15,58
|TAV Havalimanları
|28,82
|-0,21
|-1,23
|Taze Kuru Gıda
|6,91
|-1,29
|-4,56
|Tek-Art Turizm
|1,43
|0,70
|13,49
|Tekfen Holding
|19,96
|0,25
|3,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,72
|5,00
|60,00
|Temapol Polimer Plastik
|6,00
|1,52
|14,94
|TGS Dış Ticaret
|5,62
|-0,71
|20,34
|Tofaş Oto. Fab.
|28,80
|0,98
|7,22
|Torunlar GMYO
|2,85
|0,00
|3,64
|Trabzon Liman
|11,95
|2,31
|12,10
|Trabzonspor Sportif
|2,67
|2,30
|24,19
|Trakya Cam
|3,58
|0,56
|2,29
|Trend GMYO
|2,51
|-1,18
|14,09
|TSKB GMYO
|1,46
|2,82
|8,96
|Tuğçelik
|3,95
|1,28
|0,00
|Tukaş
|13,44
|4,67
|8,83
|Turcas Petrol
|3,22
|1,90
|20,60
|Turkcell
|14,52
|1,11
|5,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,93
|1,76
|8,11
|Tüpraş
|121,60
|0,50
|-4,10
|Türk Hava Yolları
|15,08
|0,33
|4,29
|Türk Prysmian Kablo
|3,25
|1,25
|25,00
|Türk Telekom
|7,94
|-0,75
|7,73
|Türk Traktör
|58,15
|-1,69
|4,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,18
|1,72
|-4,33
|Ufuk Yatırım
|3,58
|9,82
|38,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,37
|0,42
|11,79
|Ulusoy Elektrik
|26,02
|0,54
|-2,18
|Ulusoy Un Sanayi
|3,99
|1,27
|4,45
|Umpaş Holding
|0,60
|-3,23
|-3,23
|Uşak Seramik
|1,78
|-0,56
|5,33
|Utopya Turizm
|4,84
|0,00
|-1,63
|Uzertaş Boya
|2,19
|4,78
|-1,35
|Ülker Bisküvi
|25,20
|2,02
|12,70
|Ünye Çimento
|5,20
|0,58
|-3,35
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|1,69
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,54
|1,20
|2,83
|Vakıf Yat. Ort.
|2,44
|-0,41
|4,72
|Vakıflar Bankası
|6,75
|3,85
|22,50
|Vakko Tekstil
|5,36
|2,29
|18,06
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|0,00
|Verusa Holding
|20,16
|0,60
|8,62
|Verusaturk Girisim
|6,03
|1,01
|11,87
|Vestel
|14,48
|0,84
|14,74
|Vestel Beyaz Eşya
|25,30
|0,32
|17,13
|Viking Kağıt
|3,40
|2,72
|81,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,62
|0,77
|8,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,98
|0,68
|20,16
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,30
|0,27
|16,43
|Yataş
|8,70
|-1,14
|18,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,72
|2,99
|6,83
|Yeni Gimat GMYO
|13,00
|-0,69
|-0,08
|Yeşil GMYO
|0,67
|1,52
|4,69
|Yeşil Yapı
|0,71
|1,43
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,45
|-0,29
|-6,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.400,00
|-0,01
|15,45
|Yonga Mobilya
|8,40
|1,20
|-9,09
|Yükselen Çelik
|6,60
|0,61
|7,67
|Yünsa
|13,35
|0,68
|32,31
|Zorlu Enerji
|1,67
|1,83
|2,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)