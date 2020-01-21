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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 29,65 İş Bankası (B) 45.

21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)215.000,0029,65
İş Bankası (B)45.000,00-2,1749,10
İş Bankası (C)7,271,5413,42
İş Bankası (Kur.)273.018,100,0030,01
İş Fin.Kir.4,483,4617,89
İş Girişim5,6516,0248,68
İş GMYO1,86-1,065,68
İş Y. Men. Değ.4,87-0,208,22
İş Yat. Ort.1,990,518,15
İşbir Holding482,000,4212,09
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,70-1,4112,90
İttifak Holding3,401,19-8,60
İz Hayvancılık Tarım2,9010,0610,84
İzmir Demir Çelik8,99-1,109,77
İzmir Fırça1,790,00-0,56
Jantsa Jant Sanayi62,900,247,89
Kafein Yazılım12,443,7511,67
Kapital Yat. Holding3,001,6923,97
Kaplamin5,36-0,37-3,42
Kardemir (A)3,083,3616,23
Kardemir (B)3,083,0116,67
Kardemir (D)3,133,3017,67
Karel Elektronik17,44-0,8520,03
Karsan Otomotiv1,650,004,43
Karsu Tekstil3,11-3,12-4,01
Karsusan Su Ürünleri San.8,71-3,54-7,24
Kartonsan433,902,3311,28
Katmerciler Ekipman4,040,005,21
Kent Gıda209,00-2,7918,89
Kerevitaş Gıda3,39-1,173,99
Kervansaray Yat. Holding0,51-1,92-7,27
Kiler GMYO3,88-0,772,37
Klimasan Klima18,551,15-15,99
Koç Holding21,40-0,475,31
Konfrut Gıda8,392,327,29
Konya Çimento283,500,354,50
Kordsa Teknik Tekstil14,351,349,71
Koza Altın78,500,006,01
Koza Madencilik10,660,286,28
Körfez GMYO2,451,242,51
Kristal Kola1,610,636,62
Kron Telekomünikasyon16,531,2929,95
Kuştur Kuşadası Turizm24,102,551,69
Kuyumcukent Gayrimenkul1,856,3212,12
Kütahya Porselen7,890,5119,18
Lider Faktoring5,032,2437,06
Link Bilgisayar18,736,423,20
Logo Yazılım61,550,081,23
Lokman Hekim Sağlık5,98-0,833,46
Lüks Kadife8,892,072,89
Makina Takım2,063,529,57
Mardin Çimento5,693,08-3,89
Marka Yatırım Holding1,290,009,32
Marmaris Altınyunus94,9519,9633,73
Marshall52,606,0910,64
Martı GMYO1,26-1,5624,75
Martı Otel1,08-0,9218,68
Mavi Giyim61,450,166,13
Mazhar Zorlu Holding17,209,9742,27
Mega Polietilen2,30-0,434,55
Menderes Tekstil1,35-2,173,05
Mensa0,40-4,7625,00
Merit Turizm24,900,0028,09
Merko Gıda1,16-0,8510,48
Metal Gayrimenkul1,017,4510,99
Metemtur Otelcilik1,86-0,534,49
Metro Holding1,450,005,07
Metro Petrol ve Tesisleri2,330,0018,88
Metro Yatırım Ortaklığı5,60-5,08-31,03
Migros Ticaret26,34-1,138,75
Milpa2,363,517,76
Mistral GMYO2,022,546,88
MLP Sağlık17,174,317,31
MMC San. ve Tic. Yat.1,040,97-8,77
Mondi Tire Kutsan7,113,8071,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.074,600,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,51-0,1229,80
Net Holding2,620,000,77
Netaş Telekom.14,36-1,589,95
Niğbaş Niğde Beton5,104,08-17,74
Nuh Çimento11,56-0,77-2,69
Nurol GMYO4,206,3317,65
Odaş Elektrik1,949,2234,19
Olmuksan-IP7,050,1412,26
Orge Enerji Elektrik5,751,5915,93
Orma Orman Mahsulleri4,15-5,6850,36
Osmanlı Menkul5,063,2720,48
Ostim Endüstriyel Yat1,814,027,74
Otokar165,800,244,28
Oyak Yat. Ort.2,452,945,15
Oylum Sınai Yatırımlar5,05-0,39-0,79
Özak GMYO3,124,3521,40
Özbal Çelik Boru1,890,0013,17
Özderici GMYO1,640,614,46
Özerden Plastik2,721,4919,30
Panora GMYO6,051,34-2,42
Papilon Savunma9,180,0018,45
Park Elek.Madencilik3,442,3812,79
Parsan18,656,1510,09
Pegasus75,500,13-12,62
Peker GMYO3,230,943,19
Penguen Gıda2,340,0013,04
Pera GMYO1,030,009,57
Pergamon Dış Ticaret8,93-0,5611,35
Petkim4,09-0,497,35
Petrokent Turizm150,9013,4617,80
Pınar Et ve Un10,254,9111,78
Pınar Su2,594,8611,64
Pınar Süt13,852,909,31
Plastikkart9,500,112,48
Polisan Holding3,321,539,57
Politeknik Metal73,751,03-4,22
Prizma Press Matbaacılık4,990,4016,05
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.145,60-0,013,41
QNB Finans Fin. Kir.239,002,5885,13
QNB Finansbank89,3514,99138,27
Ral Yatırım Holding6,15-2,07-9,56
Ray Sigorta3,750,279,65
Reysaş GMYO8,4411,4983,88
Reysaş Lojistik9,466,89115,98
Rhea Girişim1,29-3,018,40
Rodrigo Tekstil2,059,6313,26
Royal Halı1,66-0,6021,17
RTA Laboratuvarları2,421,264,31
Sabancı Holding10,490,389,96
Safkar Ege Soğutmacılık2,260,893,67
Salix Yatırım Holding8,810,0022,19
Sanel Mühendislik4,020,50-0,74
Sanifoam Sünger5,850,0017,00
Sanko Pazarlama7,371,10-4,78
Saray Matbaacılık1,955,988,94
Sarkuysan5,534,3414,49
Sasa Polyester8,01-0,623,62
Say Reklamcılık2,252,270,45
Sekuro Plastik5,47-0,552,05
Selçuk Ecza Deposu6,410,315,08
Selçuk Gıda1,76-3,302,33
Senkron Güvenlik2,891,405,86
Serve Film Prodüksiyon1,514,86-5,03
Servet GMYO12,89-2,2051,65
Seyitler Kimya6,98-0,142,80
Silverline Endüstri2,421,2612,04
Sinpaş GMYO1,455,0725,00
Smartiks Yazılım12,049,4522,73
Soda Sanayii6,561,866,15
Sodaş Sodyum Sanayii10,681,719,31
Söktaş3,090,9816,60
Sönmez Filament6,021,6923,36
Sönmez Pamuklu6,083,2323,58
Sumaş Suni Tahta9,480,11-4,24
Şeker Fin. Kir.5,020,405,02
Şekerbank1,452,1110,69
Şişe Cam5,410,002,66
Şok Marketler11,100,183,16
T. Halk Bankası6,930,5817,26
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,620,412,34
T.S.K.B.1,250,003,31
T.Tuborg14,631,6722,94
Taç Tarım Ürünleri3,070,00-1,60
Tat Gıda7,523,4419,55
TAV Havalimanları29,000,62-0,62
Taze Kuru Gıda6,940,43-4,14
Tek-Art Turizm1,430,0013,49
Tekfen Holding20,000,203,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,8016,0785,71
Temapol Polimer Plastik6,081,3316,48
TGS Dış Ticaret5,681,0721,63
Tofaş Oto. Fab.29,000,697,97
Torunlar GMYO3,1510,5314,55
Trabzon Liman12,060,9213,13
Trabzonspor Sportif2,815,2430,70
Trakya Cam3,57-0,282,00
Trend GMYO2,541,2015,45
TSKB GMYO1,45-0,688,21
Tuğçelik4,6016,4616,46
Tukaş13,802,6811,74
Turcas Petrol3,19-0,9319,48
Turkcell14,882,487,83
Tümosan Motor ve Traktör7,143,0311,39
Tüpraş121,50-0,08-4,18
Türk Hava Yolları14,88-1,332,90
Türk Prysmian Kablo3,260,3125,38
Türk Telekom8,051,399,23
Türk Traktör59,752,757,85
Türker Proje Gayrimenkul40,500,80-3,57
Ufuk Yatırım3,48-2,7934,88
Ulaşlar Turizm Yat.2,401,2713,21
Ulusoy Elektrik26,361,31-0,90
Ulusoy Un Sanayi4,061,756,28
Umpaş Holding0,59-1,67-4,84
Uşak Seramik1,75-1,693,55
Utopya Turizm5,227,856,10
Uzertaş Boya2,13-2,74-4,05
Ülker Bisküvi25,320,4813,24
Ünye Çimento5,230,58-2,79
Vakıf Fin. Kir.2,400,00-0,83
Vakıf GMYO2,591,974,86
Vakıf Yat. Ort.2,43-0,414,29
Vakıflar Bankası6,861,6324,50
Vakko Tekstil5,543,3622,03
Vanet Gıda1,430,000,00
Verusa Holding20,260,509,16
Verusaturk Girisim6,080,8312,80
Vestel14,37-0,7613,87
Vestel Beyaz Eşya25,500,7918,06
Viking Kağıt3,26-4,1274,33
Yapı Kredi Koray GMYO2,651,159,50
Yapı ve Kredi Bank.3,031,6822,18
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,28-0,2716,11
Yataş8,65-0,5717,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,794,0711,18
Yeni Gimat GMYO13,010,080,00
Yeşil GMYO0,66-1,493,13
Yeşil Yapı0,710,007,58
Yeşil Yatırım Holding10,581,24-5,79
Yibitaş İnşaat Malzeme3.390,00-0,2915,11
Yonga Mobilya8,30-1,19-10,17
Yükselen Çelik7,229,3917,78
Yünsa13,823,5236,97
Zorlu Enerji1,733,596,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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