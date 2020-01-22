Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 29,65 İş Bankası (B) 43.

22.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:46Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)215.000,0029,65
İş Bankası (B)43.624,60-3,0644,55
İş Bankası (C)7,21-0,8312,48
İş Bankası (Kur.)273.018,1030,01
İş Fin.Kir.4,31-3,7913,42
İş Girişim6,077,4359,74
İş GMYO1,83-1,613,98
İş Y. Men. Değ.4,79-1,646,44
İş Yat. Ort.1,98-0,507,61
İşbir Holding479,00-0,6211,40
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,700,0012,90
İttifak Holding3,35-1,47-9,95
İz Hayvancılık Tarım2,910,3411,22
İzmir Demir Çelik9,050,6710,50
İzmir Fırça1,77-1,12-1,67
Jantsa Jant Sanayi62,45-0,727,12
Kafein Yazılım12,05-3,148,17
Kapital Yat. Holding3,062,0026,45
Kaplamin5,360,00-3,42
Kardemir (A)3,03-1,6214,34
Kardemir (B)3,02-1,9514,39
Kardemir (D)3,05-2,5614,66
Karel Elektronik17,37-0,4019,55
Karsan Otomotiv1,62-1,822,53
Karsu Tekstil3,161,61-2,47
Karsusan Su Ürünleri San.9,003,33-4,15
Kartonsan460,506,1318,11
Katmerciler Ekipman4,121,987,29
Kent Gıda222,906,6526,79
Kerevitaş Gıda3,34-1,472,45
Kervansaray Yat. Holding0,50-1,96-9,09
Kiler GMYO3,73-3,87-1,58
Klimasan Klima18,30-1,35-17,12
Koç Holding21,08-1,503,74
Konfrut Gıda8,440,607,93
Konya Çimento285,000,535,05
Kordsa Teknik Tekstil14,19-1,118,49
Koza Altın80,202,178,31
Koza Madencilik11,174,7811,37
Körfez GMYO2,554,086,69
Kristal Kola1,705,5912,58
Kron Telekomünikasyon17,767,4439,62
Kuştur Kuşadası Turizm24,501,663,38
Kuyumcukent Gayrimenkul1,77-4,327,27
Kütahya Porselen8,163,4223,26
Lider Faktoring4,88-2,9832,97
Link Bilgisayar18,65-0,432,75
Logo Yazılım62,301,222,47
Lokman Hekim Sağlık5,86-2,011,38
Lüks Kadife9,456,309,37
Makina Takım2,05-0,499,04
Mardin Çimento5,67-0,35-4,22
Marka Yatırım Holding1,26-2,336,78
Marmaris Altınyunus95,000,0533,80
Marshall50,75-3,526,75
Martı GMYO1,25-0,7923,76
Martı Otel1,090,9319,78
Mavi Giyim61,20-0,415,70
Mazhar Zorlu Holding16,11-6,3433,25
Mega Polietilen2,29-0,434,09
Menderes Tekstil1,392,966,11
Mensa0,412,5028,12
Merit Turizm24,74-0,6427,26
Merko Gıda1,15-0,869,52
Metal Gayrimenkul1,119,9021,98
Metemtur Otelcilik1,83-1,612,81
Metro Holding1,492,767,97
Metro Petrol ve Tesisleri2,350,8619,90
Metro Yatırım Ortaklığı5,41-3,39-33,37
Migros Ticaret25,72-2,356,19
Milpa2,422,5410,50
Mistral GMYO1,99-1,495,29
MLP Sağlık18,155,7113,44
MMC San. ve Tic. Yat.1,083,85-5,26
Mondi Tire Kutsan7,130,2872,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.074,600,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret16,28-1,3927,99
Net Holding2,58-1,53-0,77
Netaş Telekom.14,15-1,468,35
Niğbaş Niğde Beton4,91-3,73-20,81
Nuh Çimento11,45-0,95-3,62
Nurol GMYO4,200,0017,65
Odaş Elektrik1,971,5536,27
Olmuksan-IP7,00-0,7111,46
Orge Enerji Elektrik5,65-1,7413,91
Orma Orman Mahsulleri4,221,6952,90
Osmanlı Menkul5,569,8832,38
Ostim Endüstriyel Yat1,873,3111,31
Otokar165,00-0,483,77
Oyak Yat. Ort.2,41-1,633,43
Oylum Sınai Yatırımlar5,090,790,00
Özak GMYO3,192,2424,12
Özbal Çelik Boru1,900,5313,77
Özderici GMYO1,650,615,10
Özerden Plastik2,68-1,4717,54
Panora GMYO6,02-0,50-2,90
Papilon Savunma9,281,0919,74
Park Elek.Madencilik3,37-2,0310,49
Parsan18,770,6410,80
Pegasus75,10-0,53-13,08
Peker GMYO3,21-0,622,56
Penguen Gıda2,8019,6635,27
Pera GMYO1,1410,6821,28
Pergamon Dış Ticaret8,89-0,4510,85
Petkim4,05-0,986,30
Petrokent Turizm150,60-0,2017,56
Pınar Et ve Un10,20-0,4911,23
Pınar Su2,52-2,708,62
Pınar Süt13,61-1,737,42
Plastikkart9,510,112,59
Polisan Holding3,25-2,117,26
Politeknik Metal73,70-0,07-4,29
Prizma Press Matbaacılık5,061,4017,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.147,200,143,56
QNB Finans Fin. Kir.203,20-14,9857,40
QNB Finansbank75,95-15,00102,53
Ral Yatırım Holding6,200,81-8,82
Ray Sigorta4,078,5319,01
Reysaş GMYO7,76-8,0669,06
Reysaş Lojistik9,40-0,63114,61
Rhea Girişim1,27-1,556,72
Rodrigo Tekstil1,94-5,377,18
Royal Halı1,670,6021,90
RTA Laboratuvarları2,37-2,072,16
Sabancı Holding10,40-0,869,01
Safkar Ege Soğutmacılık2,23-1,332,29
Salix Yatırım Holding8,80-0,1122,05
Sanel Mühendislik4,020,00-0,74
Sanifoam Sünger5,81-0,6816,20
Sanko Pazarlama7,31-0,81-5,56
Saray Matbaacılık1,91-2,056,70
Sarkuysan5,682,7117,60
Sasa Polyester7,96-0,622,98
Say Reklamcılık2,344,004,46
Sekuro Plastik5,41-1,100,93
Selçuk Ecza Deposu6,32-1,403,61
Selçuk Gıda1,791,704,07
Senkron Güvenlik3,045,1911,36
Serve Film Prodüksiyon1,46-3,31-8,18
Servet GMYO12,84-0,3951,06
Seyitler Kimya7,345,168,10
Silverline Endüstri2,669,9223,15
Sinpaş GMYO1,546,2132,76
Smartiks Yazılım11,53-4,2417,53
Soda Sanayii6,580,306,47
Sodaş Sodyum Sanayii10,47-1,977,16
Söktaş3,04-1,6214,72
Sönmez Filament5,93-1,5021,52
Sönmez Pamuklu6,090,1623,78
Sumaş Suni Tahta9,682,11-2,22
Şeker Fin. Kir.4,95-1,393,56
Şekerbank1,43-1,389,16
Şişe Cam5,32-1,660,95
Şok Marketler11,100,003,16
T. Halk Bankası7,072,0219,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası49,0810,0012,57
T.S.K.B.1,24-0,802,48
T.Tuborg14,60-0,2122,69
Taç Tarım Ürünleri3,06-0,33-1,92
Tat Gıda7,47-0,6618,76
TAV Havalimanları28,82-0,62-1,23
Taze Kuru Gıda6,88-0,86-4,97
Tek-Art Turizm1,40-2,1011,11
Tekfen Holding20,341,705,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,296,2897,38
Temapol Polimer Plastik6,03-0,8215,52
TGS Dış Ticaret5,802,1124,20
Tofaş Oto. Fab.28,98-0,077,89
Torunlar GMYO3,11-1,2713,09
Trabzon Liman12,463,3216,89
Trabzonspor Sportif2,872,1433,49
Trakya Cam3,51-1,680,29
Trend GMYO2,540,0015,45
TSKB GMYO1,42-2,075,97
Tuğçelik4,38-4,7810,89
Tukaş14,132,3914,41
Turcas Petrol3,17-0,6318,73
Turkcell14,78-0,677,10
Tümosan Motor ve Traktör6,95-2,668,42
Tüpraş121,20-0,25-4,42
Türk Hava Yolları14,72-1,081,80
Türk Prysmian Kablo3,301,2326,92
Türk Telekom7,99-0,758,41
Türk Traktör59,00-1,266,50
Türker Proje Gayrimenkul41,502,47-1,19
Ufuk Yatırım3,34-4,0229,46
Ulaşlar Turizm Yat.2,39-0,4212,74
Ulusoy Elektrik26,480,46-0,45
Ulusoy Un Sanayi4,02-0,995,24
Umpaş Holding0,57-3,39-8,06
Uşak Seramik1,73-1,142,37
Utopya Turizm5,403,459,76
Uzertaş Boya2,10-1,41-5,41
Ülker Bisküvi25,26-0,2412,97
Ünye Çimento5,19-0,76-3,53
Vakıf Fin. Kir.2,35-2,08-2,89
Vakıf GMYO2,600,395,26
Vakıf Yat. Ort.2,41-0,823,43
Vakıflar Bankası6,80-0,8723,41
Vakko Tekstil5,916,6830,18
Vanet Gıda1,440,700,70
Verusa Holding20,340,399,59
Verusaturk Girisim6,140,9913,91
Vestel14,21-1,1112,60
Vestel Beyaz Eşya25,500,0018,06
Viking Kağıt3,393,9981,28
Yapı Kredi Koray GMYO2,660,389,92
Yapı ve Kredi Bank.3,02-0,3321,77
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,310,4116,59
Yataş8,670,2318,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,9810,6122,98
Yeni Gimat GMYO13,00-0,08-0,08
Yeşil GMYO0,660,003,13
Yeşil Yapı0,70-1,416,06
Yeşil Yatırım Holding10,46-1,13-6,86
Yibitaş İnşaat Malzeme3.389,80-0,0115,10
Yonga Mobilya8,12-2,17-12,12
Yükselen Çelik7,01-2,9114,36
Yünsa13,77-0,3636,47
Zorlu Enerji1,71-1,164,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:46  YHT abonman biletleri indirim oranlarında değişikliğe gidildi
19:26  Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldı
19:20  Bakan Turhan: "Bu yıl, Sivas'a kadar Ankara'yı yüksek hızlı trenle bağlayacağız"
19:18  2019'da transfere 7,35 milyar dolar harcandı
19:12  İSO Meclisi aylık olağan toplantısı
22.01.2020 19:55:44