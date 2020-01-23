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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 29,65 İş Bankası (B) 38.

23.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)215.000,0029,65
İş Bankası (B)38.999,90-10,6029,22
İş Bankası (C)7,260,6913,26
İş Bankası (Kur.)273.018,1030,01
İş Fin.Kir.4,422,5516,32
İş Girişim5,93-2,3156,05
İş GMYO1,82-0,553,41
İş Y. Men. Değ.4,841,047,56
İş Yat. Ort.1,97-0,517,07
İşbir Holding475,00-0,8410,47
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,711,4314,52
İttifak Holding3,597,16-3,49
İz Hayvancılık Tarım2,79-4,126,63
İzmir Demir Çelik9,252,2112,94
İzmir Fırça1,780,56-1,11
Jantsa Jant Sanayi62,450,007,12
Kafein Yazılım12,211,339,61
Kapital Yat. Holding3,00-1,9623,97
Kaplamin5,400,75-2,70
Kardemir (A)2,95-2,6411,32
Kardemir (B)2,95-2,3211,74
Kardemir (D)2,97-2,6211,65
Karel Elektronik18,395,8726,57
Karsan Otomotiv1,651,854,43
Karsu Tekstil3,12-1,27-3,70
Karsusan Su Ürünleri San.8,72-3,11-7,14
Kartonsan479,304,0822,93
Katmerciler Ekipman4,232,6710,16
Kent Gıda206,90-7,1817,69
Kerevitaş Gıda3,401,804,29
Kervansaray Yat. Holding0,500,00-9,09
Kiler GMYO3,730,00-1,58
Klimasan Klima18,410,60-16,62
Koç Holding21,06-0,093,64
Konfrut Gıda8,40-0,477,42
Konya Çimento291,602,327,48
Kordsa Teknik Tekstil14,260,499,02
Koza Altın80,10-0,128,17
Koza Madencilik10,82-3,137,88
Körfez GMYO2,581,187,95
Kristal Kola1,9011,7625,83
Kron Telekomünikasyon19,7711,3255,42
Kuştur Kuşadası Turizm24,40-0,412,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,770,007,27
Kütahya Porselen8,423,1927,19
Lider Faktoring4,81-1,4331,06
Link Bilgisayar20,067,5610,52
Logo Yazılım63,752,334,85
Lokman Hekim Sağlık5,80-1,020,35
Lüks Kadife9,460,119,49
Makina Takım2,123,4112,77
Mardin Çimento5,700,53-3,72
Marka Yatırım Holding1,303,1710,17
Marmaris Altınyunus99,755,0040,49
Marshall50,20-1,085,60
Martı GMYO1,304,0028,71
Martı Otel1,122,7523,08
Mavi Giyim60,00-1,963,63
Mazhar Zorlu Holding16,00-0,6832,34
Mega Polietilen2,310,875,00
Menderes Tekstil1,38-0,725,34
Mensa0,422,4431,25
Merit Turizm24,62-0,4926,65
Merko Gıda1,193,4813,33
Metal Gayrimenkul1,229,9134,07
Metemtur Otelcilik1,872,195,06
Metro Holding1,500,678,70
Metro Petrol ve Tesisleri2,402,1322,45
Metro Yatırım Ortaklığı5,654,44-30,42
Migros Ticaret25,50-0,865,28
Milpa2,555,3716,44
Mistral GMYO2,084,5210,05
MLP Sağlık18,01-0,7712,56
MMC San. ve Tic. Yat.1,03-4,63-9,65
Mondi Tire Kutsan8,1113,7495,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.074,600,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,5319,9653,54
Net Holding2,56-0,78-1,54
Netaş Telekom.14,401,7710,26
Niğbaş Niğde Beton5,001,83-19,35
Nuh Çimento11,550,87-2,78
Nurol GMYO4,16-0,9516,53
Odaş Elektrik2,054,0641,80
Olmuksan-IP6,97-0,4310,99
Orge Enerji Elektrik5,792,4816,73
Orma Orman Mahsulleri4,649,9568,12
Osmanlı Menkul6,048,6343,81
Ostim Endüstriyel Yat2,049,0921,43
Otokar164,80-0,123,65
Oyak Yat. Ort.2,503,737,30
Oylum Sınai Yatırımlar5,120,590,59
Özak GMYO3,15-1,2522,57
Özbal Çelik Boru2,0910,0025,15
Özderici GMYO1,745,4510,83
Özerden Plastik2,67-0,3717,11
Panora GMYO6,020,00-2,90
Papilon Savunma9,937,0028,13
Park Elek.Madencilik3,534,7515,74
Parsan18,28-2,617,91
Pegasus73,05-2,73-15,45
Peker GMYO3,240,933,51
Penguen Gıda3,1211,4350,72
Pera GMYO1,237,8930,85
Pergamon Dış Ticaret9,9612,0424,19
Petkim4,04-0,256,04
Petrokent Turizm163,008,2327,24
Pınar Et ve Un10,10-0,9810,14
Pınar Su2,592,7811,64
Pınar Süt14,133,8211,52
Plastikkart9,803,055,72
Polisan Holding3,270,627,92
Politeknik Metal73,00-0,95-5,19
Prizma Press Matbaacılık5,00-1,1916,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.149,400,193,76
QNB Finans Fin. Kir.172,80-14,9633,85
QNB Finansbank64,60-14,9472,27
Ral Yatırım Holding6,403,23-5,88
Ray Sigorta4,080,2519,30
Reysaş GMYO9,0015,9896,08
Reysaş Lojistik11,1818,94155,25
Rhea Girişim1,302,369,24
Rodrigo Tekstil1,93-0,526,63
Royal Halı1,670,0021,90
RTA Laboratuvarları2,380,422,59
Sabancı Holding10,400,009,01
Safkar Ege Soğutmacılık2,22-0,451,83
Salix Yatırım Holding8,901,1423,44
Sanel Mühendislik4,030,25-0,49
Sanifoam Sünger5,810,0016,20
Sanko Pazarlama7,654,65-1,16
Saray Matbaacılık2,1914,6622,35
Sarkuysan5,67-0,1817,39
Sasa Polyester8,314,407,50
Say Reklamcılık2,392,146,70
Sekuro Plastik5,410,000,93
Selçuk Ecza Deposu6,350,474,10
Selçuk Gıda1,74-2,791,16
Senkron Güvenlik3,101,9713,55
Serve Film Prodüksiyon1,43-2,05-10,06
Servet GMYO12,70-1,0949,41
Seyitler Kimya7,26-1,096,92
Silverline Endüstri3,1919,9247,69
Sinpaş GMYO1,540,0032,76
Smartiks Yazılım11,41-1,0416,31
Soda Sanayii6,590,156,63
Sodaş Sodyum Sanayii10,752,6710,03
Söktaş3,132,9618,11
Sönmez Filament6,113,0425,20
Sönmez Pamuklu6,323,7828,46
Sumaş Suni Tahta9,801,24-1,01
Şeker Fin. Kir.4,94-0,203,35
Şekerbank1,440,709,92
Şişe Cam5,24-1,50-0,57
Şok Marketler11,09-0,093,07
T. Halk Bankası6,99-1,1318,27
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,70-6,894,82
T.S.K.B.1,261,614,13
T.Tuborg15,093,3626,81
Taç Tarım Ürünleri3,00-1,96-3,85
Tat Gıda7,581,4720,51
TAV Havalimanları29,000,62-0,62
Taze Kuru Gıda6,951,02-4,01
Tek-Art Turizm1,410,7111,90
Tekfen Holding19,97-1,823,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,1810,74118,57
Temapol Polimer Plastik6,151,9917,82
TGS Dış Ticaret6,267,9334,05
Tofaş Oto. Fab.28,10-3,044,62
Torunlar GMYO3,01-3,229,45
Trabzon Liman12,34-0,9615,76
Trabzonspor Sportif3,035,5740,93
Trakya Cam3,46-1,42-1,14
Trend GMYO2,706,3022,73
TSKB GMYO1,452,118,21
Tuğçelik4,32-1,379,37
Tukaş14,381,7716,44
Turcas Petrol3,231,8920,97
Turkcell14,72-0,416,67
Tümosan Motor ve Traktör7,142,7311,39
Tüpraş120,70-0,41-4,81
Türk Hava Yolları14,24-3,26-1,52
Türk Prysmian Kablo3,9620,0052,31
Türk Telekom7,96-0,388,01
Türk Traktör58,45-0,935,51
Türker Proje Gayrimenkul43,224,142,90
Ufuk Yatırım3,442,9933,33
Ulaşlar Turizm Yat.2,390,0012,74
Ulusoy Elektrik31,7619,9419,40
Ulusoy Un Sanayi4,5011,9417,80
Umpaş Holding0,593,51-4,84
Uşak Seramik1,804,056,51
Utopya Turizm5,776,8517,28
Uzertaş Boya2,07-1,43-6,76
Ülker Bisküvi25,360,4013,42
Ünye Çimento5,230,77-2,79
Vakıf Fin. Kir.2,402,13-0,83
Vakıf GMYO2,714,239,72
Vakıf Yat. Ort.2,39-0,832,58
Vakıflar Bankası6,64-2,3520,51
Vakko Tekstil5,971,0231,50
Vanet Gıda1,440,000,70
Verusa Holding20,440,4910,13
Verusaturk Girisim6,221,3015,40
Vestel14,300,6313,31
Vestel Beyaz Eşya25,941,7320,09
Viking Kağıt3,33-1,7778,07
Yapı Kredi Koray GMYO2,732,6312,81
Yapı ve Kredi Bank.3,050,9922,98
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,401,2318,02
Yataş8,64-0,3517,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,2513,6439,75
Yeni Gimat GMYO12,94-0,46-0,54
Yeşil GMYO0,65-1,521,56
Yeşil Yapı0,700,006,06
Yeşil Yatırım Holding10,500,38-6,50
Yibitaş İnşaat Malzeme3.387,90-0,0615,04
Yonga Mobilya8,140,25-11,90
Yükselen Çelik7,9713,6930,02
Yünsa14,092,3239,64
Zorlu Enerji1,69-1,173,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SON)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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