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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 29,65 İş Bankası (B) 42.

27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)215.000,0029,65
İş Bankası (B)42.000,00-4,5539,16
İş Bankası (C)7,27-0,8213,42
İş Bankası (Kur.)301.500,000,8443,57
İş Fin.Kir.4,33-1,5913,95
İş Girişim5,770,8751,84
İş GMYO1,80-1,102,27
İş Y. Men. Değ.4,992,8910,89
İş Yat. Ort.1,96-1,016,52
İşbir Holding530,006,2123,26
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,700,0012,90
İttifak Holding3,45-1,43-7,26
İz Hayvancılık Tarım2,73-1,094,34
İzmir Demir Çelik9,533,2516,36
İzmir Fırça1,74-1,14-3,33
Jantsa Jant Sanayi61,90-1,206,17
Kafein Yazılım16,2310,7845,69
Kapital Yat. Holding3,306,4536,36
Kaplamin5,400,37-2,70
Kardemir (A)2,92-2,0110,19
Kardemir (B)2,91-2,0210,23
Kardemir (D)2,96-1,9911,28
Karel Elektronik19,150,9531,80
Karsan Otomotiv1,661,225,06
Karsu Tekstil3,110,97-4,01
Karsusan Su Ürünleri San.8,05-2,42-14,27
Kartonsan475,00-1,0421,83
Katmerciler Ekipman4,08-1,926,25
Kent Gıda197,40-1,6912,29
Kerevitaş Gıda3,472,366,44
Kervansaray Yat. Holding0,48-2,04-12,73
Kiler GMYO4,088,227,65
Klimasan Klima19,261,48-12,77
Koç Holding20,16-3,36-0,79
Konfrut Gıda8,31-0,486,27
Konya Çimento297,00-1,399,47
Kordsa Teknik Tekstil14,541,7511,16
Koza Altın79,30-1,067,09
Koza Madencilik10,60-1,305,68
Körfez GMYO3,004,9025,52
Kristal Kola1,902,7025,83
Kron Telekomünikasyon21,325,3467,61
Kuştur Kuşadası Turizm22,50-7,71-5,06
Kuyumcukent Gayrimenkul1,88-2,0813,94
Kütahya Porselen10,1019,9552,57
Lider Faktoring4,780,2130,25
Link Bilgisayar24,5015,1334,99
Logo Yazılım65,751,158,14
Lokman Hekim Sağlık5,901,202,08
Lüks Kadife9,502,819,95
Makina Takım2,233,2418,62
Mardin Çimento5,52-1,43-6,76
Marka Yatırım Holding1,42-2,7420,34
Marmaris Altınyunus97,95-0,4637,96
Marshall49,34-2,593,79
Martı GMYO1,465,0444,55
Martı Otel1,171,7428,57
Mavi Giyim59,00-2,481,90
Mazhar Zorlu Holding14,88-0,8023,08
Mega Polietilen2,549,9615,45
Menderes Tekstil1,36-2,163,82
Mensa0,38-5,0018,75
Merit Turizm24,805,5327,57
Merko Gıda1,223,3916,19
Metal Gayrimenkul1,09-0,9119,78
Metemtur Otelcilik1,922,677,87
Metro Holding1,510,679,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,511,2128,06
Metro Yatırım Ortaklığı5,502,80-32,27
Migros Ticaret24,76-1,672,23
Milpa2,80-3,1127,85
Mistral GMYO2,130,0012,70
MLP Sağlık17,29-1,878,06
MMC San. ve Tic. Yat.1,127,69-1,75
Mondi Tire Kutsan9,7110,22134,54
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.076,000,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret22,263,0675,00
Net Holding2,570,00-1,15
Netaş Telekom.16,539,2526,57
Niğbaş Niğde Beton5,5714,85-10,16
Nuh Çimento11,470,17-3,45
Nurol GMYO4,362,3522,13
Odaş Elektrik2,00-1,4838,34
Olmuksan-IP7,355,6017,04
Orge Enerji Elektrik5,800,5216,94
Orma Orman Mahsulleri5,6110,00103,26
Osmanlı Menkul7,299,9573,57
Ostim Endüstriyel Yat2,060,4922,62
Otokar164,50-1,503,46
Oyak Yat. Ort.2,47-0,406,01
Oylum Sınai Yatırımlar5,466,437,27
Özak GMYO3,242,2126,07
Özbal Çelik Boru2,25-2,1734,73
Özderici GMYO1,96-5,7724,84
Özerden Plastik2,66-0,3716,67
Panora GMYO6,372,742,74
Papilon Savunma10,818,8639,48
Park Elek.Madencilik3,714,8021,64
Parsan18,19-1,417,38
Pegasus71,15-3,20-17,65
Peker GMYO3,192,571,92
Penguen Gıda3,06-3,1647,83
Pera GMYO1,170,0024,47
Pergamon Dış Ticaret10,617,2832,29
Petkim4,080,257,09
Petrokent Turizm199,9014,9556,05
Pınar Et ve Un10,654,9316,14
Pınar Su2,857,9522,84
Pınar Süt16,1713,8727,62
Plastikkart9,70-0,514,64
Polisan Holding3,371,2011,22
Politeknik Metal73,10-0,20-5,06
Prizma Press Matbaacılık4,99-0,4016,05
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.150,400,033,85
QNB Finans Fin. Kir.168,9014,9830,83
QNB Finansbank63,1514,9268,40
Ral Yatırım Holding6,30-1,56-7,35
Ray Sigorta4,497,6731,29
Reysaş GMYO9,86-1,79114,81
Reysaş Lojistik11,51-9,65162,79
Rhea Girişim1,477,3023,53
Rodrigo Tekstil1,91-0,525,52
Royal Halı1,722,3825,55
RTA Laboratuvarları2,390,843,02
Sabancı Holding10,10-1,665,87
Safkar Ege Soğutmacılık2,11-4,09-3,21
Salix Yatırım Holding9,200,5527,60
Sanel Mühendislik4,050,500,00
Sanifoam Sünger5,65-0,3513,00
Sanko Pazarlama7,611,33-1,68
Saray Matbaacılık2,582,7944,13
Sarkuysan6,4313,2033,13
Sasa Polyester7,96-1,852,98
Say Reklamcılık2,546,2813,39
Sekuro Plastik5,430,741,31
Selçuk Ecza Deposu6,900,7313,11
Selçuk Gıda1,783,493,49
Senkron Güvenlik3,06-1,2912,09
Serve Film Prodüksiyon1,440,70-9,43
Servet GMYO12,50-1,1947,06
Seyitler Kimya7,10-1,664,57
Silverline Endüstri3,28-0,6151,85
Sinpaş GMYO1,44-4,6424,14
Smartiks Yazılım11,990,8422,22
Soda Sanayii6,48-2,564,85
Sodaş Sodyum Sanayii12,309,8225,90
Söktaş3,497,3831,70
Sönmez Filament7,2214,9747,95
Sönmez Pamuklu7,3314,8948,98
Sumaş Suni Tahta10,00-1,481,01
Şeker Fin. Kir.5,050,205,65
Şekerbank1,40-0,716,87
Şişe Cam5,07-2,12-3,80
Şok Marketler11,11-2,543,25
T. Halk Bankası6,93-1,1417,26
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,72-1,282,57
T.S.K.B.1,332,319,92
T.Tuborg15,562,1730,76
Taç Tarım Ürünleri2,95-1,01-5,45
Tat Gıda7,760,6523,37
TAV Havalimanları27,26-4,69-6,58
Taze Kuru Gıda7,082,91-2,21
Tek-Art Turizm1,380,009,52
Tekfen Holding19,43-2,360,57
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,0318,99186,43
Temapol Polimer Plastik6,562,3425,67
TGS Dış Ticaret6,10-1,6130,62
Tofaş Oto. Fab.27,940,434,02
Torunlar GMYO3,03-1,9410,18
Trabzon Liman12,210,4914,54
Trabzonspor Sportif2,84-5,3332,09
Trakya Cam3,41-1,16-2,57
Trend GMYO2,731,1124,09
TSKB GMYO1,596,7118,66
Tuğçelik4,350,2310,13
Tukaş15,801,6127,94
Turcas Petrol3,372,1226,22
Turkcell14,09-2,222,10
Tümosan Motor ve Traktör7,10-0,5610,76
Tüpraş115,80-3,18-8,68
Türk Hava Yolları14,10-3,03-2,49
Türk Prysmian Kablo4,444,4770,77
Türk Telekom7,91-1,747,33
Türk Traktör56,80-2,912,53
Türker Proje Gayrimenkul46,204,9010,00
Ufuk Yatırım4,129,8759,69
Ulaşlar Turizm Yat.2,400,0013,21
Ulusoy Elektrik33,02-3,5124,14
Ulusoy Un Sanayi4,18-1,429,42
Umpaş Holding0,697,8111,29
Uşak Seramik1,832,238,28
Utopya Turizm5,770,1717,28
Uzertaş Boya2,091,95-5,86
Ülker Bisküvi24,30-2,808,68
Ünye Çimento5,34-1,48-0,74
Vakıf Fin. Kir.2,400,00-0,83
Vakıf GMYO2,880,0016,60
Vakıf Yat. Ort.2,42-0,413,86
Vakıflar Bankası6,58-2,3719,42
Vakko Tekstil6,426,2941,41
Vanet Gıda1,42-0,70-0,70
Verusa Holding20,540,2010,67
Verusaturk Girisim6,340,9617,63
Vestel14,02-1,2011,09
Vestel Beyaz Eşya27,281,1926,30
Viking Kağıt3,8911,14108,02
Yapı Kredi Koray GMYO2,870,3518,60
Yapı ve Kredi Bank.3,05-0,6522,98
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,22-0,5515,15
Yataş8,75-2,7819,21
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,360,8546,58
Yeni Gimat GMYO12,89-0,08-0,92
Yeşil GMYO0,671,524,69
Yeşil Yapı0,722,869,09
Yeşil Yatırım Holding10,610,38-5,52
Yibitaş İnşaat Malzeme3.549,400,0020,52
Yonga Mobilya8,08-2,18-12,55
Yükselen Çelik7,89-1,3828,71
Yünsa16,22-0,5560,75
Zorlu Enerji1,732,376,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SON)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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