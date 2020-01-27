Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|-4,55
|39,16
|İş Bankası (C)
|7,27
|-0,82
|13,42
|İş Bankası (Kur.)
|301.500,00
|0,84
|43,57
|İş Fin.Kir.
|4,33
|-1,59
|13,95
|İş Girişim
|5,77
|0,87
|51,84
|İş GMYO
|1,80
|-1,10
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|4,99
|2,89
|10,89
|İş Yat. Ort.
|1,96
|-1,01
|6,52
|İşbir Holding
|530,00
|6,21
|23,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,45
|-1,43
|-7,26
|İz Hayvancılık Tarım
|2,73
|-1,09
|4,34
|İzmir Demir Çelik
|9,53
|3,25
|16,36
|İzmir Fırça
|1,74
|-1,14
|-3,33
|Jantsa Jant Sanayi
|61,90
|-1,20
|6,17
|Kafein Yazılım
|16,23
|10,78
|45,69
|Kapital Yat. Holding
|3,30
|6,45
|36,36
|Kaplamin
|5,40
|0,37
|-2,70
|Kardemir (A)
|2,92
|-2,01
|10,19
|Kardemir (B)
|2,91
|-2,02
|10,23
|Kardemir (D)
|2,96
|-1,99
|11,28
|Karel Elektronik
|19,15
|0,95
|31,80
|Karsan Otomotiv
|1,66
|1,22
|5,06
|Karsu Tekstil
|3,11
|0,97
|-4,01
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,05
|-2,42
|-14,27
|Kartonsan
|475,00
|-1,04
|21,83
|Katmerciler Ekipman
|4,08
|-1,92
|6,25
|Kent Gıda
|197,40
|-1,69
|12,29
|Kerevitaş Gıda
|3,47
|2,36
|6,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|-12,73
|Kiler GMYO
|4,08
|8,22
|7,65
|Klimasan Klima
|19,26
|1,48
|-12,77
|Koç Holding
|20,16
|-3,36
|-0,79
|Konfrut Gıda
|8,31
|-0,48
|6,27
|Konya Çimento
|297,00
|-1,39
|9,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,54
|1,75
|11,16
|Koza Altın
|79,30
|-1,06
|7,09
|Koza Madencilik
|10,60
|-1,30
|5,68
|Körfez GMYO
|3,00
|4,90
|25,52
|Kristal Kola
|1,90
|2,70
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|21,32
|5,34
|67,61
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,50
|-7,71
|-5,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,88
|-2,08
|13,94
|Kütahya Porselen
|10,10
|19,95
|52,57
|Lider Faktoring
|4,78
|0,21
|30,25
|Link Bilgisayar
|24,50
|15,13
|34,99
|Logo Yazılım
|65,75
|1,15
|8,14
|Lokman Hekim Sağlık
|5,90
|1,20
|2,08
|Lüks Kadife
|9,50
|2,81
|9,95
|Makina Takım
|2,23
|3,24
|18,62
|Mardin Çimento
|5,52
|-1,43
|-6,76
|Marka Yatırım Holding
|1,42
|-2,74
|20,34
|Marmaris Altınyunus
|97,95
|-0,46
|37,96
|Marshall
|49,34
|-2,59
|3,79
|Martı GMYO
|1,46
|5,04
|44,55
|Martı Otel
|1,17
|1,74
|28,57
|Mavi Giyim
|59,00
|-2,48
|1,90
|Mazhar Zorlu Holding
|14,88
|-0,80
|23,08
|Mega Polietilen
|2,54
|9,96
|15,45
|Menderes Tekstil
|1,36
|-2,16
|3,82
|Mensa
|0,38
|-5,00
|18,75
|Merit Turizm
|24,80
|5,53
|27,57
|Merko Gıda
|1,22
|3,39
|16,19
|Metal Gayrimenkul
|1,09
|-0,91
|19,78
|Metemtur Otelcilik
|1,92
|2,67
|7,87
|Metro Holding
|1,51
|0,67
|9,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,51
|1,21
|28,06
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,50
|2,80
|-32,27
|Migros Ticaret
|24,76
|-1,67
|2,23
|Milpa
|2,80
|-3,11
|27,85
|Mistral GMYO
|2,13
|0,00
|12,70
|MLP Sağlık
|17,29
|-1,87
|8,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,12
|7,69
|-1,75
|Mondi Tire Kutsan
|9,71
|10,22
|134,54
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.076,00
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,26
|3,06
|75,00
|Net Holding
|2,57
|0,00
|-1,15
|Netaş Telekom.
|16,53
|9,25
|26,57
|Niğbaş Niğde Beton
|5,57
|14,85
|-10,16
|Nuh Çimento
|11,47
|0,17
|-3,45
|Nurol GMYO
|4,36
|2,35
|22,13
|Odaş Elektrik
|2,00
|-1,48
|38,34
|Olmuksan-IP
|7,35
|5,60
|17,04
|Orge Enerji Elektrik
|5,80
|0,52
|16,94
|Orma Orman Mahsulleri
|5,61
|10,00
|103,26
|Osmanlı Menkul
|7,29
|9,95
|73,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,06
|0,49
|22,62
|Otokar
|164,50
|-1,50
|3,46
|Oyak Yat. Ort.
|2,47
|-0,40
|6,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,46
|6,43
|7,27
|Özak GMYO
|3,24
|2,21
|26,07
|Özbal Çelik Boru
|2,25
|-2,17
|34,73
|Özderici GMYO
|1,96
|-5,77
|24,84
|Özerden Plastik
|2,66
|-0,37
|16,67
|Panora GMYO
|6,37
|2,74
|2,74
|Papilon Savunma
|10,81
|8,86
|39,48
|Park Elek.Madencilik
|3,71
|4,80
|21,64
|Parsan
|18,19
|-1,41
|7,38
|Pegasus
|71,15
|-3,20
|-17,65
|Peker GMYO
|3,19
|2,57
|1,92
|Penguen Gıda
|3,06
|-3,16
|47,83
|Pera GMYO
|1,17
|0,00
|24,47
|Pergamon Dış Ticaret
|10,61
|7,28
|32,29
|Petkim
|4,08
|0,25
|7,09
|Petrokent Turizm
|199,90
|14,95
|56,05
|Pınar Et ve Un
|10,65
|4,93
|16,14
|Pınar Su
|2,85
|7,95
|22,84
|Pınar Süt
|16,17
|13,87
|27,62
|Plastikkart
|9,70
|-0,51
|4,64
|Polisan Holding
|3,37
|1,20
|11,22
|Politeknik Metal
|73,10
|-0,20
|-5,06
|Prizma Press Matbaacılık
|4,99
|-0,40
|16,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.150,40
|0,03
|3,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|168,90
|14,98
|30,83
|QNB Finansbank
|63,15
|14,92
|68,40
|Ral Yatırım Holding
|6,30
|-1,56
|-7,35
|Ray Sigorta
|4,49
|7,67
|31,29
|Reysaş GMYO
|9,86
|-1,79
|114,81
|Reysaş Lojistik
|11,51
|-9,65
|162,79
|Rhea Girişim
|1,47
|7,30
|23,53
|Rodrigo Tekstil
|1,91
|-0,52
|5,52
|Royal Halı
|1,72
|2,38
|25,55
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|0,84
|3,02
|Sabancı Holding
|10,10
|-1,66
|5,87
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,11
|-4,09
|-3,21
|Salix Yatırım Holding
|9,20
|0,55
|27,60
|Sanel Mühendislik
|4,05
|0,50
|0,00
|Sanifoam Sünger
|5,65
|-0,35
|13,00
|Sanko Pazarlama
|7,61
|1,33
|-1,68
|Saray Matbaacılık
|2,58
|2,79
|44,13
|Sarkuysan
|6,43
|13,20
|33,13
|Sasa Polyester
|7,96
|-1,85
|2,98
|Say Reklamcılık
|2,54
|6,28
|13,39
|Sekuro Plastik
|5,43
|0,74
|1,31
|Selçuk Ecza Deposu
|6,90
|0,73
|13,11
|Selçuk Gıda
|1,78
|3,49
|3,49
|Senkron Güvenlik
|3,06
|-1,29
|12,09
|Serve Film Prodüksiyon
|1,44
|0,70
|-9,43
|Servet GMYO
|12,50
|-1,19
|47,06
|Seyitler Kimya
|7,10
|-1,66
|4,57
|Silverline Endüstri
|3,28
|-0,61
|51,85
|Sinpaş GMYO
|1,44
|-4,64
|24,14
|Smartiks Yazılım
|11,99
|0,84
|22,22
|Soda Sanayii
|6,48
|-2,56
|4,85
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,30
|9,82
|25,90
|Söktaş
|3,49
|7,38
|31,70
|Sönmez Filament
|7,22
|14,97
|47,95
|Sönmez Pamuklu
|7,33
|14,89
|48,98
|Sumaş Suni Tahta
|10,00
|-1,48
|1,01
|Şeker Fin. Kir.
|5,05
|0,20
|5,65
|Şekerbank
|1,40
|-0,71
|6,87
|Şişe Cam
|5,07
|-2,12
|-3,80
|Şok Marketler
|11,11
|-2,54
|3,25
|T. Halk Bankası
|6,93
|-1,14
|17,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,72
|-1,28
|2,57
|T.S.K.B.
|1,33
|2,31
|9,92
|T.Tuborg
|15,56
|2,17
|30,76
|Taç Tarım Ürünleri
|2,95
|-1,01
|-5,45
|Tat Gıda
|7,76
|0,65
|23,37
|TAV Havalimanları
|27,26
|-4,69
|-6,58
|Taze Kuru Gıda
|7,08
|2,91
|-2,21
|Tek-Art Turizm
|1,38
|0,00
|9,52
|Tekfen Holding
|19,43
|-2,36
|0,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,03
|18,99
|186,43
|Temapol Polimer Plastik
|6,56
|2,34
|25,67
|TGS Dış Ticaret
|6,10
|-1,61
|30,62
|Tofaş Oto. Fab.
|27,94
|0,43
|4,02
|Torunlar GMYO
|3,03
|-1,94
|10,18
|Trabzon Liman
|12,21
|0,49
|14,54
|Trabzonspor Sportif
|2,84
|-5,33
|32,09
|Trakya Cam
|3,41
|-1,16
|-2,57
|Trend GMYO
|2,73
|1,11
|24,09
|TSKB GMYO
|1,59
|6,71
|18,66
|Tuğçelik
|4,35
|0,23
|10,13
|Tukaş
|15,80
|1,61
|27,94
|Turcas Petrol
|3,37
|2,12
|26,22
|Turkcell
|14,09
|-2,22
|2,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,10
|-0,56
|10,76
|Tüpraş
|115,80
|-3,18
|-8,68
|Türk Hava Yolları
|14,10
|-3,03
|-2,49
|Türk Prysmian Kablo
|4,44
|4,47
|70,77
|Türk Telekom
|7,91
|-1,74
|7,33
|Türk Traktör
|56,80
|-2,91
|2,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,20
|4,90
|10,00
|Ufuk Yatırım
|4,12
|9,87
|59,69
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,40
|0,00
|13,21
|Ulusoy Elektrik
|33,02
|-3,51
|24,14
|Ulusoy Un Sanayi
|4,18
|-1,42
|9,42
|Umpaş Holding
|0,69
|7,81
|11,29
|Uşak Seramik
|1,83
|2,23
|8,28
|Utopya Turizm
|5,77
|0,17
|17,28
|Uzertaş Boya
|2,09
|1,95
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|24,30
|-2,80
|8,68
|Ünye Çimento
|5,34
|-1,48
|-0,74
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|0,00
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,88
|0,00
|16,60
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|-0,41
|3,86
|Vakıflar Bankası
|6,58
|-2,37
|19,42
|Vakko Tekstil
|6,42
|6,29
|41,41
|Vanet Gıda
|1,42
|-0,70
|-0,70
|Verusa Holding
|20,54
|0,20
|10,67
|Verusaturk Girisim
|6,34
|0,96
|17,63
|Vestel
|14,02
|-1,20
|11,09
|Vestel Beyaz Eşya
|27,28
|1,19
|26,30
|Viking Kağıt
|3,89
|11,14
|108,02
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,87
|0,35
|18,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|-0,65
|22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,22
|-0,55
|15,15
|Yataş
|8,75
|-2,78
|19,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,36
|0,85
|46,58
|Yeni Gimat GMYO
|12,89
|-0,08
|-0,92
|Yeşil GMYO
|0,67
|1,52
|4,69
|Yeşil Yapı
|0,72
|2,86
|9,09
|Yeşil Yatırım Holding
|10,61
|0,38
|-5,52
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.549,40
|0,00
|20,52
|Yonga Mobilya
|8,08
|-2,18
|-12,55
|Yükselen Çelik
|7,89
|-1,38
|28,71
|Yünsa
|16,22
|-0,55
|60,75
|Zorlu Enerji
|1,73
|2,37
|6,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)