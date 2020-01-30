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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 32,67 İş Bankası (B) 38.

30.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:38Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)220.000,0032,67
İş Bankası (B)38.625,00-10,1727,98
İş Bankası (C)7,240,5612,95
İş Bankası (Kur.)300.000,000,0042,86
İş Fin.Kir.4,400,2315,79
İş Girişim5,36-3,2541,05
İş GMYO1,83-0,543,98
İş Y. Men. Değ.4,86-2,618,00
İş Yat. Ort.1,95-0,515,98
İşbir Holding481,50-4,7711,98
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,70-1,4112,90
İttifak Holding3,32-0,90-10,75
İz Hayvancılık Tarım2,66-0,371,66
İzmir Demir Çelik10,204,1924,54
İzmir Fırça1,74-0,57-3,33
Jantsa Jant Sanayi60,000,082,92
Kafein Yazılım14,50-6,0930,16
Kapital Yat. Holding3,100,0028,10
Kaplamin5,520,36-0,54
Kardemir (A)2,78-1,424,91
Kardemir (B)2,78-1,425,30
Kardemir (D)2,81-0,715,64
Karel Elektronik17,28-4,2118,93
Karsan Otomotiv1,67-1,765,70
Karsu Tekstil3,070,00-5,25
Karsusan Su Ürünleri San.7,92-1,00-15,65
Kartonsan457,50-2,6817,34
Katmerciler Ekipman4,150,248,07
Kent Gıda193,00-1,539,78
Kerevitaş Gıda3,22-3,88-1,23
Kervansaray Yat. Holding0,47-2,08-14,55
Kiler GMYO3,961,024,49
Klimasan Klima20,920,00-5,25
Koç Holding20,14-0,30-0,89
Konfrut Gıda8,25-3,285,50
Konya Çimento283,60-4,934,53
Kordsa Teknik Tekstil14,02-0,577,19
Koza Altın78,15-0,765,54
Koza Madencilik10,54-0,575,08
Körfez GMYO2,98-3,8724,69
Kristal Kola2,24-3,0348,34
Kron Telekomünikasyon17,46-5,0137,26
Kuştur Kuşadası Turizm24,002,831,27
Kuyumcukent Gayrimenkul1,94-1,5217,58
Kütahya Porselen9,18-6,9938,67
Lider Faktoring4,71-2,4828,34
Link Bilgisayar23,020,0026,83
Logo Yazılım63,95-2,375,18
Lokman Hekim Sağlık5,85-2,341,21
Lüks Kadife9,93-2,8414,93
Makina Takım2,13-2,2913,30
Mardin Çimento5,49-1,44-7,26
Marka Yatırım Holding1,504,9027,12
Marmaris Altınyunus93,00-4,1230,99
Marshall50,00-2,345,17
Martı GMYO1,71-2,2969,31
Martı Otel1,22-1,6134,07
Mavi Giyim56,70-1,05-2,07
Mazhar Zorlu Holding15,73-1,3830,11
Mega Polietilen2,54-0,7815,45
Menderes Tekstil1,380,005,34
Mensa0,380,0018,75
Merit Turizm22,72-6,8916,87
Merko Gıda1,16-4,1310,48
Metal Gayrimenkul1,00-3,859,89
Metemtur Otelcilik1,97-3,4310,67
Metro Holding1,46-2,675,80
Metro Petrol ve Tesisleri2,28-3,3916,33
Metro Yatırım Ortaklığı5,15-0,96-36,58
Migros Ticaret24,98-1,263,14
Milpa2,82-0,3528,77
Mistral GMYO2,20-2,2216,40
MLP Sağlık17,64-0,7910,25
MMC San. ve Tic. Yat.1,080,00-5,26
Mondi Tire Kutsan7,46-18,3880,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.076,000,26
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret15,60-19,5022,64
Net Holding2,42-2,81-6,92
Netaş Telekom.14,41-4,1310,34
Niğbaş Niğde Beton5,503,00-11,29
Nuh Çimento11,78-1,83-0,84
Nurol GMYO4,34-5,6521,57
Odaş Elektrik2,03-4,6940,42
Olmuksan-IP8,035,8027,87
Orge Enerji Elektrik5,56-2,6312,10
Orma Orman Mahsulleri5,04-10,0082,61
Osmanlı Menkul6,49-9,9954,52
Ostim Endüstriyel Yat1,95-4,4116,07
Otokar162,10-1,821,95
Oyak Yat. Ort.2,48-0,406,44
Oylum Sınai Yatırımlar5,42-14,916,48
Özak GMYO3,19-1,5424,12
Özbal Çelik Boru2,21-2,6432,34
Özderici GMYO1,86-3,1218,47
Özerden Plastik2,39-3,634,82
Panora GMYO6,23-2,810,48
Papilon Savunma10,574,2436,39
Park Elek.Madencilik3,59-3,2317,70
Parsan17,58-0,173,78
Pegasus68,70-1,22-20,49
Peker GMYO3,16-0,320,96
Penguen Gıda3,416,9064,73
Pera GMYO1,15-0,8622,34
Pergamon Dış Ticaret10,79-2,0934,54
Petkim4,02-0,505,51
Petrokent Turizm200,00-0,8956,13
Pınar Et ve Un10,16-0,4910,80
Pınar Su3,3919,7946,12
Pınar Süt13,87-4,219,47
Plastikkart9,711,154,75
Polisan Holding3,412,1012,54
Politeknik Metal75,50-0,79-1,95
Prizma Press Matbaacılık4,94-1,2014,88
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.151,800,003,97
QNB Finans Fin. Kir.109,70-14,96-15,03
QNB Finansbank48,16-14,9928,43
Ral Yatırım Holding6,493,84-4,56
Ray Sigorta4,451,6030,12
Reysaş GMYO5,41-19,9717,86
Reysaş Lojistik5,90-19,9534,70
Rhea Girişim1,572,6131,93
Rodrigo Tekstil1,86-0,532,76
Royal Halı2,090,9752,55
RTA Laboratuvarları2,39-3,633,02
Sabancı Holding9,960,614,40
Safkar Ege Soğutmacılık2,13-0,47-2,29
Salix Yatırım Holding8,20-3,5313,73
Sanel Mühendislik3,970,51-1,98
Sanifoam Sünger5,55-2,1211,00
Sanko Pazarlama7,76-5,830,26
Saray Matbaacılık2,8010,6756,42
Sarkuysan6,300,4830,43
Sasa Polyester7,84-1,011,42
Say Reklamcılık2,61-0,7616,52
Sekuro Plastik5,43-2,861,31
Selçuk Ecza Deposu7,204,2018,03
Selçuk Gıda1,72-2,820,00
Senkron Güvenlik3,02-1,9510,62
Serve Film Prodüksiyon1,532,00-3,77
Servet GMYO12,713,0049,53
Seyitler Kimya7,210,146,19
Silverline Endüstri3,00-4,7638,89
Sinpaş GMYO1,400,0020,69
Smartiks Yazılım9,98-9,271,73
Soda Sanayii6,48-0,464,85
Sodaş Sodyum Sanayii15,715,5860,80
Söktaş3,682,2238,87
Sönmez Filament6,791,0439,14
Sönmez Pamuklu7,055,2243,29
Sumaş Suni Tahta10,505,216,06
Şeker Fin. Kir.4,92-1,402,93
Şekerbank1,37-1,444,58
Şişe Cam4,96-1,39-5,88
Şok Marketler10,80-2,880,37
T. Halk Bankası6,910,1416,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,58-2,02-0,05
T.S.K.B.1,382,9914,05
T.Tuborg15,60-1,2731,09
Taç Tarım Ürünleri2,88-3,03-7,69
Tat Gıda7,28-0,5515,74
TAV Havalimanları26,960,30-7,61
Taze Kuru Gıda6,99-9,92-3,45
Tek-Art Turizm1,38-2,139,52
Tekfen Holding19,30-1,53-0,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,04-19,9167,62
Temapol Polimer Plastik6,13-3,6217,43
TGS Dış Ticaret5,85-5,0325,27
Tofaş Oto. Fab.27,08-1,100,82
Torunlar GMYO2,93-1,686,55
Trabzon Liman11,66-3,249,38
Trabzonspor Sportif2,68-3,2524,65
Trakya Cam3,36-0,30-4,00
Trend GMYO2,75-4,1825,00
TSKB GMYO1,732,3729,10
Tuğçelik4,25-3,417,59
Tukaş14,35-6,8216,19
Turcas Petrol3,36-0,3025,84
Turkcell14,250,353,26
Tümosan Motor ve Traktör6,88-2,137,33
Tüpraş115,301,05-9,07
Türk Hava Yolları13,83-1,78-4,36
Türk Prysmian Kablo3,99-8,9053,46
Türk Telekom8,04-0,869,09
Türk Traktör60,452,639,12
Türker Proje Gayrimenkul43,26-1,233,00
Ufuk Yatırım4,200,0062,79
Ulaşlar Turizm Yat.2,51-1,1818,40
Ulusoy Elektrik33,70-6,9626,69
Ulusoy Un Sanayi4,07-4,016,54
Umpaş Holding0,61-3,17-1,61
Uşak Seramik1,89-0,5311,83
Utopya Turizm6,132,1724,59
Uzertaş Boya2,33-1,694,95
Ülker Bisküvi23,80-1,496,44
Ünye Çimento5,452,251,30
Vakıf Fin. Kir.2,37-1,25-2,07
Vakıf GMYO2,70-2,179,31
Vakıf Yat. Ort.2,36-2,481,29
Vakıflar Bankası6,751,3522,50
Vakko Tekstil5,64-5,2124,23
Vanet Gıda1,410,00-1,40
Verusa Holding20,620,1011,10
Verusaturk Girisim6,530,6221,15
Vestel13,80-0,079,35
Vestel Beyaz Eşya25,44-4,3617,78
Viking Kağıt3,81-3,05103,74
Yapı Kredi Koray GMYO2,892,1219,42
Yapı ve Kredi Bank.3,030,6622,18
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,572,1620,73
Yataş8,560,0016,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,18-3,9635,40
Yeni Gimat GMYO12,65-1,17-2,77
Yeşil GMYO0,71-1,3910,94
Yeşil Yapı0,76-2,5615,15
Yeşil Yatırım Holding10,49-1,59-6,59
Yibitaş İnşaat Malzeme3.754,00-3,7427,47
Yonga Mobilya7,94-2,70-14,07
Yükselen Çelik7,630,2624,47
Yünsa12,42-12,2323,09
Zorlu Enerji1,67-1,182,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SON)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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