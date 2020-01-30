Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|32,67
|İş Bankası (B)
|38.625,00
|-10,17
|27,98
|İş Bankası (C)
|7,24
|0,56
|12,95
|İş Bankası (Kur.)
|300.000,00
|0,00
|42,86
|İş Fin.Kir.
|4,40
|0,23
|15,79
|İş Girişim
|5,36
|-3,25
|41,05
|İş GMYO
|1,83
|-0,54
|3,98
|İş Y. Men. Değ.
|4,86
|-2,61
|8,00
|İş Yat. Ort.
|1,95
|-0,51
|5,98
|İşbir Holding
|481,50
|-4,77
|11,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-1,41
|12,90
|İttifak Holding
|3,32
|-0,90
|-10,75
|İz Hayvancılık Tarım
|2,66
|-0,37
|1,66
|İzmir Demir Çelik
|10,20
|4,19
|24,54
|İzmir Fırça
|1,74
|-0,57
|-3,33
|Jantsa Jant Sanayi
|60,00
|0,08
|2,92
|Kafein Yazılım
|14,50
|-6,09
|30,16
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|0,00
|28,10
|Kaplamin
|5,52
|0,36
|-0,54
|Kardemir (A)
|2,78
|-1,42
|4,91
|Kardemir (B)
|2,78
|-1,42
|5,30
|Kardemir (D)
|2,81
|-0,71
|5,64
|Karel Elektronik
|17,28
|-4,21
|18,93
|Karsan Otomotiv
|1,67
|-1,76
|5,70
|Karsu Tekstil
|3,07
|0,00
|-5,25
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,92
|-1,00
|-15,65
|Kartonsan
|457,50
|-2,68
|17,34
|Katmerciler Ekipman
|4,15
|0,24
|8,07
|Kent Gıda
|193,00
|-1,53
|9,78
|Kerevitaş Gıda
|3,22
|-3,88
|-1,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|3,96
|1,02
|4,49
|Klimasan Klima
|20,92
|0,00
|-5,25
|Koç Holding
|20,14
|-0,30
|-0,89
|Konfrut Gıda
|8,25
|-3,28
|5,50
|Konya Çimento
|283,60
|-4,93
|4,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,02
|-0,57
|7,19
|Koza Altın
|78,15
|-0,76
|5,54
|Koza Madencilik
|10,54
|-0,57
|5,08
|Körfez GMYO
|2,98
|-3,87
|24,69
|Kristal Kola
|2,24
|-3,03
|48,34
|Kron Telekomünikasyon
|17,46
|-5,01
|37,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|2,83
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,94
|-1,52
|17,58
|Kütahya Porselen
|9,18
|-6,99
|38,67
|Lider Faktoring
|4,71
|-2,48
|28,34
|Link Bilgisayar
|23,02
|0,00
|26,83
|Logo Yazılım
|63,95
|-2,37
|5,18
|Lokman Hekim Sağlık
|5,85
|-2,34
|1,21
|Lüks Kadife
|9,93
|-2,84
|14,93
|Makina Takım
|2,13
|-2,29
|13,30
|Mardin Çimento
|5,49
|-1,44
|-7,26
|Marka Yatırım Holding
|1,50
|4,90
|27,12
|Marmaris Altınyunus
|93,00
|-4,12
|30,99
|Marshall
|50,00
|-2,34
|5,17
|Martı GMYO
|1,71
|-2,29
|69,31
|Martı Otel
|1,22
|-1,61
|34,07
|Mavi Giyim
|56,70
|-1,05
|-2,07
|Mazhar Zorlu Holding
|15,73
|-1,38
|30,11
|Mega Polietilen
|2,54
|-0,78
|15,45
|Menderes Tekstil
|1,38
|0,00
|5,34
|Mensa
|0,38
|0,00
|18,75
|Merit Turizm
|22,72
|-6,89
|16,87
|Merko Gıda
|1,16
|-4,13
|10,48
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|-3,85
|9,89
|Metemtur Otelcilik
|1,97
|-3,43
|10,67
|Metro Holding
|1,46
|-2,67
|5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|-3,39
|16,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,15
|-0,96
|-36,58
|Migros Ticaret
|24,98
|-1,26
|3,14
|Milpa
|2,82
|-0,35
|28,77
|Mistral GMYO
|2,20
|-2,22
|16,40
|MLP Sağlık
|17,64
|-0,79
|10,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|0,00
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,46
|-18,38
|80,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.076,00
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,60
|-19,50
|22,64
|Net Holding
|2,42
|-2,81
|-6,92
|Netaş Telekom.
|14,41
|-4,13
|10,34
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|3,00
|-11,29
|Nuh Çimento
|11,78
|-1,83
|-0,84
|Nurol GMYO
|4,34
|-5,65
|21,57
|Odaş Elektrik
|2,03
|-4,69
|40,42
|Olmuksan-IP
|8,03
|5,80
|27,87
|Orge Enerji Elektrik
|5,56
|-2,63
|12,10
|Orma Orman Mahsulleri
|5,04
|-10,00
|82,61
|Osmanlı Menkul
|6,49
|-9,99
|54,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,95
|-4,41
|16,07
|Otokar
|162,10
|-1,82
|1,95
|Oyak Yat. Ort.
|2,48
|-0,40
|6,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,42
|-14,91
|6,48
|Özak GMYO
|3,19
|-1,54
|24,12
|Özbal Çelik Boru
|2,21
|-2,64
|32,34
|Özderici GMYO
|1,86
|-3,12
|18,47
|Özerden Plastik
|2,39
|-3,63
|4,82
|Panora GMYO
|6,23
|-2,81
|0,48
|Papilon Savunma
|10,57
|4,24
|36,39
|Park Elek.Madencilik
|3,59
|-3,23
|17,70
|Parsan
|17,58
|-0,17
|3,78
|Pegasus
|68,70
|-1,22
|-20,49
|Peker GMYO
|3,16
|-0,32
|0,96
|Penguen Gıda
|3,41
|6,90
|64,73
|Pera GMYO
|1,15
|-0,86
|22,34
|Pergamon Dış Ticaret
|10,79
|-2,09
|34,54
|Petkim
|4,02
|-0,50
|5,51
|Petrokent Turizm
|200,00
|-0,89
|56,13
|Pınar Et ve Un
|10,16
|-0,49
|10,80
|Pınar Su
|3,39
|19,79
|46,12
|Pınar Süt
|13,87
|-4,21
|9,47
|Plastikkart
|9,71
|1,15
|4,75
|Polisan Holding
|3,41
|2,10
|12,54
|Politeknik Metal
|75,50
|-0,79
|-1,95
|Prizma Press Matbaacılık
|4,94
|-1,20
|14,88
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.151,80
|0,00
|3,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|109,70
|-14,96
|-15,03
|QNB Finansbank
|48,16
|-14,99
|28,43
|Ral Yatırım Holding
|6,49
|3,84
|-4,56
|Ray Sigorta
|4,45
|1,60
|30,12
|Reysaş GMYO
|5,41
|-19,97
|17,86
|Reysaş Lojistik
|5,90
|-19,95
|34,70
|Rhea Girişim
|1,57
|2,61
|31,93
|Rodrigo Tekstil
|1,86
|-0,53
|2,76
|Royal Halı
|2,09
|0,97
|52,55
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|-3,63
|3,02
|Sabancı Holding
|9,96
|0,61
|4,40
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,13
|-0,47
|-2,29
|Salix Yatırım Holding
|8,20
|-3,53
|13,73
|Sanel Mühendislik
|3,97
|0,51
|-1,98
|Sanifoam Sünger
|5,55
|-2,12
|11,00
|Sanko Pazarlama
|7,76
|-5,83
|0,26
|Saray Matbaacılık
|2,80
|10,67
|56,42
|Sarkuysan
|6,30
|0,48
|30,43
|Sasa Polyester
|7,84
|-1,01
|1,42
|Say Reklamcılık
|2,61
|-0,76
|16,52
|Sekuro Plastik
|5,43
|-2,86
|1,31
|Selçuk Ecza Deposu
|7,20
|4,20
|18,03
|Selçuk Gıda
|1,72
|-2,82
|0,00
|Senkron Güvenlik
|3,02
|-1,95
|10,62
|Serve Film Prodüksiyon
|1,53
|2,00
|-3,77
|Servet GMYO
|12,71
|3,00
|49,53
|Seyitler Kimya
|7,21
|0,14
|6,19
|Silverline Endüstri
|3,00
|-4,76
|38,89
|Sinpaş GMYO
|1,40
|0,00
|20,69
|Smartiks Yazılım
|9,98
|-9,27
|1,73
|Soda Sanayii
|6,48
|-0,46
|4,85
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,71
|5,58
|60,80
|Söktaş
|3,68
|2,22
|38,87
|Sönmez Filament
|6,79
|1,04
|39,14
|Sönmez Pamuklu
|7,05
|5,22
|43,29
|Sumaş Suni Tahta
|10,50
|5,21
|6,06
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-1,40
|2,93
|Şekerbank
|1,37
|-1,44
|4,58
|Şişe Cam
|4,96
|-1,39
|-5,88
|Şok Marketler
|10,80
|-2,88
|0,37
|T. Halk Bankası
|6,91
|0,14
|16,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,58
|-2,02
|-0,05
|T.S.K.B.
|1,38
|2,99
|14,05
|T.Tuborg
|15,60
|-1,27
|31,09
|Taç Tarım Ürünleri
|2,88
|-3,03
|-7,69
|Tat Gıda
|7,28
|-0,55
|15,74
|TAV Havalimanları
|26,96
|0,30
|-7,61
|Taze Kuru Gıda
|6,99
|-9,92
|-3,45
|Tek-Art Turizm
|1,38
|-2,13
|9,52
|Tekfen Holding
|19,30
|-1,53
|-0,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,04
|-19,91
|67,62
|Temapol Polimer Plastik
|6,13
|-3,62
|17,43
|TGS Dış Ticaret
|5,85
|-5,03
|25,27
|Tofaş Oto. Fab.
|27,08
|-1,10
|0,82
|Torunlar GMYO
|2,93
|-1,68
|6,55
|Trabzon Liman
|11,66
|-3,24
|9,38
|Trabzonspor Sportif
|2,68
|-3,25
|24,65
|Trakya Cam
|3,36
|-0,30
|-4,00
|Trend GMYO
|2,75
|-4,18
|25,00
|TSKB GMYO
|1,73
|2,37
|29,10
|Tuğçelik
|4,25
|-3,41
|7,59
|Tukaş
|14,35
|-6,82
|16,19
|Turcas Petrol
|3,36
|-0,30
|25,84
|Turkcell
|14,25
|0,35
|3,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,88
|-2,13
|7,33
|Tüpraş
|115,30
|1,05
|-9,07
|Türk Hava Yolları
|13,83
|-1,78
|-4,36
|Türk Prysmian Kablo
|3,99
|-8,90
|53,46
|Türk Telekom
|8,04
|-0,86
|9,09
|Türk Traktör
|60,45
|2,63
|9,12
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,26
|-1,23
|3,00
|Ufuk Yatırım
|4,20
|0,00
|62,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,51
|-1,18
|18,40
|Ulusoy Elektrik
|33,70
|-6,96
|26,69
|Ulusoy Un Sanayi
|4,07
|-4,01
|6,54
|Umpaş Holding
|0,61
|-3,17
|-1,61
|Uşak Seramik
|1,89
|-0,53
|11,83
|Utopya Turizm
|6,13
|2,17
|24,59
|Uzertaş Boya
|2,33
|-1,69
|4,95
|Ülker Bisküvi
|23,80
|-1,49
|6,44
|Ünye Çimento
|5,45
|2,25
|1,30
|Vakıf Fin. Kir.
|2,37
|-1,25
|-2,07
|Vakıf GMYO
|2,70
|-2,17
|9,31
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|-2,48
|1,29
|Vakıflar Bankası
|6,75
|1,35
|22,50
|Vakko Tekstil
|5,64
|-5,21
|24,23
|Vanet Gıda
|1,41
|0,00
|-1,40
|Verusa Holding
|20,62
|0,10
|11,10
|Verusaturk Girisim
|6,53
|0,62
|21,15
|Vestel
|13,80
|-0,07
|9,35
|Vestel Beyaz Eşya
|25,44
|-4,36
|17,78
|Viking Kağıt
|3,81
|-3,05
|103,74
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,89
|2,12
|19,42
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|0,66
|22,18
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,57
|2,16
|20,73
|Yataş
|8,56
|0,00
|16,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,18
|-3,96
|35,40
|Yeni Gimat GMYO
|12,65
|-1,17
|-2,77
|Yeşil GMYO
|0,71
|-1,39
|10,94
|Yeşil Yapı
|0,76
|-2,56
|15,15
|Yeşil Yatırım Holding
|10,49
|-1,59
|-6,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.754,00
|-3,74
|27,47
|Yonga Mobilya
|7,94
|-2,70
|-14,07
|Yükselen Çelik
|7,63
|0,26
|24,47
|Yünsa
|12,42
|-12,23
|23,09
|Zorlu Enerji
|1,67
|-1,18
|2,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)