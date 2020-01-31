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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 220.000,00 32,67 İş Bankası (B) 44.

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)220.000,0032,67
İş Bankası (B)44.400,2014,9547,12
İş Bankası (C)7,250,1413,10
İş Bankası (Kur.)315.000,105,0050,00
İş Fin.Kir.4,36-0,9114,74
İş Girişim5,28-1,4938,95
İş GMYO1,882,736,82
İş Y. Men. Değ.4,941,659,78
İş Yat. Ort.1,971,037,07
İşbir Holding467,30-2,958,67
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,700,0012,90
İttifak Holding3,30-0,60-11,29
İz Hayvancılık Tarım2,691,132,81
İzmir Demir Çelik10,361,5726,50
İzmir Fırça1,750,57-2,78
Jantsa Jant Sanayi58,15-3,08-0,26
Kafein Yazılım15,808,9741,83
Kapital Yat. Holding3,203,2332,23
Kaplamin5,550,540,00
Kardemir (A)2,811,086,04
Kardemir (B)2,800,726,06
Kardemir (D)2,820,366,02
Karel Elektronik17,300,1219,06
Karsan Otomotiv1,701,807,59
Karsu Tekstil3,04-0,98-6,17
Karsusan Su Ürünleri San.7,89-0,38-15,97
Kartonsan447,00-2,3014,64
Katmerciler Ekipman4,170,488,59
Kent Gıda192,20-0,419,33
Kerevitaş Gıda3,415,904,60
Kervansaray Yat. Holding0,46-2,13-16,36
Kiler GMYO3,93-0,763,69
Klimasan Klima21,181,24-4,08
Koç Holding19,54-2,98-3,84
Konfrut Gıda8,351,216,78
Konya Çimento276,60-2,471,95
Kordsa Teknik Tekstil14,060,297,49
Koza Altın80,152,568,24
Koza Madencilik10,590,475,58
Körfez GMYO3,011,0125,94
Kristal Kola2,10-6,2539,07
Kron Telekomünikasyon17,993,0441,43
Kuştur Kuşadası Turizm25,004,175,49
Kuyumcukent Gayrimenkul1,92-1,0316,36
Kütahya Porselen9,513,5943,66
Lider Faktoring4,761,0629,70
Link Bilgisayar23,00-0,0926,72
Logo Yazılım62,15-2,812,22
Lokman Hekim Sağlık5,890,681,90
Lüks Kadife10,546,1421,99
Makina Takım2,12-0,4712,77
Mardin Çimento5,47-0,36-7,60
Marka Yatırım Holding1,49-0,6726,27
Marmaris Altınyunus95,502,6934,51
Marshall49,50-1,004,12
Martı GMYO1,68-1,7566,34
Martı Otel1,20-1,6431,87
Mavi Giyim56,950,44-1,64
Mazhar Zorlu Holding16,152,6733,58
Mega Polietilen2,53-0,3915,00
Menderes Tekstil1,455,0710,69
Mensa0,392,6321,88
Merit Turizm23,985,5523,35
Merko Gıda1,181,7212,38
Metal Gayrimenkul1,022,0012,09
Metemtur Otelcilik1,95-1,029,55
Metro Holding1,45-0,685,07
Metro Petrol ve Tesisleri2,24-1,7514,29
Metro Yatırım Ortaklığı5,9114,76-27,22
Migros Ticaret25,200,884,05
Milpa2,923,5533,33
Mistral GMYO2,15-2,2713,76
MLP Sağlık17,42-1,258,88
MMC San. ve Tic. Yat.1,05-2,78-7,89
Mondi Tire Kutsan8,2911,13100,24
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.077,400,130,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret18,7220,0047,17
Net Holding2,41-0,41-7,31
Netaş Telekom.14,832,9113,55
Niğbaş Niğde Beton5,907,27-4,84
Nuh Çimento11,68-0,85-1,68
Nurol GMYO4,31-0,6920,73
Odaş Elektrik2,124,4346,64
Olmuksan-IP7,81-2,7424,36
Orge Enerji Elektrik5,631,2613,51
Orma Orman Mahsulleri5,549,92100,72
Osmanlı Menkul6,06-6,6344,29
Ostim Endüstriyel Yat2,139,2326,79
Otokar162,300,122,08
Oyak Yat. Ort.2,47-0,406,01
Oylum Sınai Yatırımlar5,532,038,64
Özak GMYO3,509,7236,19
Özbal Çelik Boru2,220,4532,93
Özderici GMYO1,881,0819,75
Özerden Plastik2,442,097,02
Panora GMYO6,341,772,26
Papilon Savunma10,670,9537,68
Park Elek.Madencilik3,56-0,8416,72
Parsan17,720,804,60
Pegasus68,60-0,15-20,60
Peker GMYO3,160,000,96
Penguen Gıda3,471,7667,63
Pera GMYO1,13-1,7420,21
Pergamon Dış Ticaret10,51-2,5931,05
Petkim4,030,255,77
Petrokent Turizm207,703,8562,14
Pınar Et ve Un10,09-0,6910,03
Pınar Su3,05-10,0331,47
Pınar Süt14,031,1510,73
Plastikkart9,61-1,033,67
Polisan Holding3,38-0,8811,55
Politeknik Metal74,10-1,85-3,77
Prizma Press Matbaacılık4,84-2,0212,56
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.152,100,034,00
QNB Finans Fin. Kir.126,1014,95-2,32
QNB Finansbank49,442,6631,84
Ral Yatırım Holding6,40-1,39-5,88
Ray Sigorta4,43-0,4529,53
Reysaş GMYO6,4919,9641,39
Reysaş Lojistik7,0820,0061,64
Rhea Girişim1,633,8236,97
Rodrigo Tekstil1,954,847,73
Royal Halı2,278,6165,69
RTA Laboratuvarları2,390,003,02
Sabancı Holding9,75-2,112,20
Safkar Ege Soğutmacılık2,171,88-0,46
Salix Yatırım Holding7,49-8,663,88
Sanel Mühendislik4,000,76-1,23
Sanifoam Sünger5,46-1,629,20
Sanko Pazarlama7,830,901,16
Saray Matbaacılık2,851,7959,22
Sarkuysan6,17-2,0627,74
Sasa Polyester8,153,955,43
Say Reklamcılık2,52-3,4512,50
Sekuro Plastik5,440,181,49
Selçuk Ecza Deposu7,16-0,5617,38
Selçuk Gıda1,730,580,58
Senkron Güvenlik2,96-1,998,42
Serve Film Prodüksiyon1,530,00-3,77
Servet GMYO12,982,1252,71
Seyitler Kimya7,260,696,92
Silverline Endüstri3,113,6743,98
Sinpaş GMYO1,410,7121,55
Smartiks Yazılım10,464,816,63
Soda Sanayii6,652,627,61
Sodaş Sodyum Sanayii16,001,8563,77
Söktaş3,844,3544,91
Sönmez Filament6,66-1,9136,48
Sönmez Pamuklu7,323,8348,78
Sumaş Suni Tahta10,984,5710,91
Şeker Fin. Kir.4,950,613,56
Şekerbank1,391,466,11
Şişe Cam5,5612,105,50
Şok Marketler10,800,000,37
T. Halk Bankası6,920,1417,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,940,830,78
T.S.K.B.1,37-0,7213,22
T.Tuborg15,932,1233,87
Taç Tarım Ürünleri2,942,08-5,77
Tat Gıda7,300,2716,06
TAV Havalimanları27,241,04-6,65
Taze Kuru Gıda7,253,720,14
Tek-Art Turizm1,380,009,52
Tekfen Holding19,25-0,26-0,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,4419,89100,95
Temapol Polimer Plastik6,07-0,9816,28
TGS Dış Ticaret5,80-0,8524,20
Tofaş Oto. Fab.26,40-2,51-1,71
Torunlar GMYO2,971,378,00
Trabzon Liman11,700,349,76
Trabzonspor Sportif2,721,4926,51
Trakya Cam4,0319,9415,14
Trend GMYO2,67-2,9121,36
TSKB GMYO1,71-1,1627,61
Tuğçelik4,21-0,946,58
Tukaş14,501,0517,41
Turcas Petrol3,360,0025,84
Turkcell14,10-1,052,17
Tümosan Motor ve Traktör6,910,447,80
Tüpraş112,60-2,34-11,20
Türk Hava Yolları13,68-1,08-5,39
Türk Prysmian Kablo3,98-0,2553,08
Türk Telekom7,75-3,615,16
Türk Traktör60,30-0,258,84
Türker Proje Gayrimenkul43,14-0,282,71
Ufuk Yatırım4,6210,0079,07
Ulaşlar Turizm Yat.2,655,5825,00
Ulusoy Elektrik32,40-3,8621,80
Ulusoy Un Sanayi4,06-0,256,28
Umpaş Holding0,679,848,06
Uşak Seramik1,911,0613,02
Utopya Turizm6,11-0,3324,19
Uzertaş Boya2,22-4,720,00
Ülker Bisküvi23,34-1,934,38
Ünye Çimento5,24-3,85-2,60
Vakıf Fin. Kir.2,36-0,42-2,48
Vakıf GMYO2,751,8511,34
Vakıf Yat. Ort.2,464,245,58
Vakıflar Bankası6,60-2,2219,78
Vakko Tekstil5,843,5528,63
Vanet Gıda1,420,71-0,70
Verusa Holding20,760,6811,85
Verusaturk Girisim6,651,8423,38
Vestel13,910,8010,22
Vestel Beyaz Eşya24,74-2,7514,54
Viking Kağıt3,963,94111,76
Yapı Kredi Koray GMYO2,84-1,7317,36
Yapı ve Kredi Bank.2,97-1,9819,76
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,944,8926,63
Yataş8,40-1,8714,44
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,242,7539,13
Yeni Gimat GMYO12,740,71-2,08
Yeşil GMYO0,70-1,419,37
Yeşil Yapı0,73-3,9510,61
Yeşil Yatırım Holding10,530,38-6,23
Yibitaş İnşaat Malzeme3.717,70-0,9726,24
Yonga Mobilya8,000,76-13,42
Yükselen Çelik7,792,1027,08
Yünsa14,0112,8038,85
Zorlu Enerji1,66-0,601,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SON)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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