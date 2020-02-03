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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 253.000,00 15,00 52,57 İş Bankası (B) 43.

03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)253.000,0015,0052,57
İş Bankası (B)43.649,90-1,6944,63
İş Bankası (C)7,351,3814,66
İş Bankası (Kur.)350.000,1011,1166,67
İş Fin.Kir.4,33-0,6913,95
İş Girişim5,290,1939,21
İş GMYO1,86-1,065,68
İş Y. Men. Değ.5,123,6413,78
İş Yat. Ort.1,96-0,516,52
İşbir Holding501,107,2316,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,700,0012,90
İttifak Holding3,300,00-11,29
İz Hayvancılık Tarım2,731,494,34
İzmir Demir Çelik11,006,1834,31
İzmir Fırça1,750,00-2,78
Jantsa Jant Sanayi59,452,241,97
Kafein Yazılım15,67-0,8240,66
Kapital Yat. Holding3,02-5,6324,79
Kaplamin5,45-1,80-1,80
Kardemir (A)2,79-0,715,28
Kardemir (B)2,78-0,715,30
Kardemir (D)2,820,006,02
Karel Elektronik17,641,9721,40
Karsan Otomotiv1,752,9410,76
Karsu Tekstil3,060,66-5,56
Karsusan Su Ürünleri San.8,001,39-14,80
Kartonsan448,800,4015,11
Katmerciler Ekipman4,16-0,248,33
Kent Gıda196,001,9811,49
Kerevitaş Gıda3,39-0,593,99
Kervansaray Yat. Holding0,508,70-9,09
Kiler GMYO3,92-0,253,43
Klimasan Klima21,622,08-2,08
Koç Holding19,570,15-3,69
Konfrut Gıda8,602,999,97
Konya Çimento275,50-0,401,55
Kordsa Teknik Tekstil14,120,437,95
Koza Altın78,55-2,006,08
Koza Madencilik10,58-0,095,48
Körfez GMYO2,95-1,9923,43
Kristal Kola2,100,0039,07
Kron Telekomünikasyon17,52-2,6137,74
Kuştur Kuşadası Turizm25,502,007,59
Kuyumcukent Gayrimenkul1,951,5618,18
Kütahya Porselen9,600,9545,02
Lider Faktoring4,841,6831,88
Link Bilgisayar22,94-0,2626,39
Logo Yazılım63,902,825,10
Lokman Hekim Sağlık6,042,554,50
Lüks Kadife11,287,0230,56
Makina Takım2,182,8315,96
Mardin Çimento5,500,55-7,09
Marka Yatırım Holding1,554,0331,36
Marmaris Altınyunus94,85-0,6833,59
Marshall48,60-1,822,23
Martı GMYO1,59-5,3657,43
Martı Otel1,17-2,5028,57
Mavi Giyim57,300,61-1,04
Mazhar Zorlu Holding15,80-2,1730,69
Mega Polietilen2,51-0,7914,09
Menderes Tekstil1,482,0712,98
Mensa0,38-2,5618,75
Merit Turizm24,602,5926,54
Merko Gıda1,234,2417,14
Metal Gayrimenkul1,01-0,9810,99
Metemtur Otelcilik1,960,5110,11
Metro Holding1,43-1,383,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,260,8915,31
Metro Yatırım Ortaklığı5,62-4,91-30,79
Migros Ticaret25,00-0,793,22
Milpa2,951,0334,70
Mistral GMYO2,12-1,4012,17
MLP Sağlık18,023,4412,62
MMC San. ve Tic. Yat.1,060,95-7,02
Mondi Tire Kutsan8,806,15112,56
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.077,400,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret20,187,8058,65
Net Holding2,420,41-6,92
Netaş Telekom.14,830,0013,55
Niğbaş Niğde Beton6,001,69-3,23
Nuh Çimento11,730,43-1,26
Nurol GMYO4,463,4824,93
Odaş Elektrik2,193,3051,48
Olmuksan-IP8,073,3328,50
Orge Enerji Elektrik5,721,6015,32
Orma Orman Mahsulleri6,099,93120,65
Osmanlı Menkul6,669,9058,57
Ostim Endüstriyel Yat2,224,2332,14
Otokar159,70-1,600,44
Oyak Yat. Ort.2,511,627,73
Oylum Sınai Yatırımlar5,570,729,43
Özak GMYO3,45-1,4334,24
Özbal Çelik Boru2,251,3534,73
Özderici GMYO1,85-1,6017,83
Özerden Plastik2,637,7915,35
Panora GMYO6,350,162,42
Papilon Savunma10,55-1,1236,13
Park Elek.Madencilik3,51-1,4015,08
Parsan18,293,227,97
Pegasus70,102,19-18,87
Peker GMYO3,15-0,320,64
Penguen Gıda3,490,5868,60
Pera GMYO1,130,0020,21
Pergamon Dış Ticaret10,32-1,8128,68
Petkim4,111,997,87
Petrokent Turizm202,90-2,3158,39
Pınar Et ve Un10,514,1614,61
Pınar Su3,142,9535,34
Pınar Süt14,00-0,2110,50
Plastikkart9,52-0,942,70
Polisan Holding3,35-0,8910,56
Politeknik Metal76,903,78-0,13
Prizma Press Matbaacılık4,82-0,4112,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.153,600,134,13
QNB Finans Fin. Kir.145,0014,9912,32
QNB Finansbank56,8514,9951,60
Ral Yatırım Holding6,37-0,47-6,32
Ray Sigorta4,39-0,9028,36
Reysaş GMYO7,7819,8869,50
Reysaş Lojistik8,4919,9293,84
Rhea Girişim1,62-0,6136,13
Rodrigo Tekstil1,92-1,546,08
Royal Halı2,270,0065,69
RTA Laboratuvarları2,462,936,03
Sabancı Holding9,770,212,41
Safkar Ege Soğutmacılık2,201,380,92
Salix Yatırım Holding7,40-1,202,64
Sanel Mühendislik4,000,00-1,23
Sanifoam Sünger5,714,5814,20
Sanko Pazarlama7,870,511,68
Saray Matbaacılık3,015,6168,16
Sarkuysan6,13-0,6526,92
Sasa Polyester8,08-0,864,53
Say Reklamcılık2,665,5618,75
Sekuro Plastik5,440,001,49
Selçuk Ecza Deposu7,160,0017,38
Selçuk Gıda1,751,161,74
Senkron Güvenlik2,92-1,356,96
Serve Film Prodüksiyon1,49-2,61-6,29
Servet GMYO13,211,7755,41
Seyitler Kimya7,19-0,965,89
Silverline Endüstri3,244,1850,00
Sinpaş GMYO1,38-2,1318,97
Smartiks Yazılım10,27-1,824,69
Soda Sanayii6,46-2,864,53
Sodaş Sodyum Sanayii14,40-10,0047,39
Söktaş3,993,9150,57
Sönmez Filament6,61-0,7535,45
Sönmez Pamuklu7,10-3,0144,31
Sumaş Suni Tahta11,202,0013,13
Şeker Fin. Kir.4,93-0,403,14
Şekerbank1,390,006,11
Şişe Cam5,580,365,88
Şok Marketler10,31-4,54-4,18
T. Halk Bankası6,88-0,5816,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,100,361,15
T.S.K.B.1,36-0,7312,40
T.Tuborg16,000,4434,45
Taç Tarım Ürünleri2,960,68-5,13
Tat Gıda7,360,8217,01
TAV Havalimanları26,80-1,62-8,16
Taze Kuru Gıda7,14-1,52-1,38
Tek-Art Turizm1,36-1,457,94
Tekfen Holding19,14-0,57-0,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,601,90104,76
Temapol Polimer Plastik6,232,6419,35
TGS Dış Ticaret6,013,6228,69
Tofaş Oto. Fab.26,12-1,06-2,76
Torunlar GMYO3,021,689,82
Trabzon Liman11,720,179,94
Trabzonspor Sportif3,0612,5042,33
Trakya Cam4,111,9917,43
Trend GMYO2,61-2,2518,64
TSKB GMYO1,68-1,7525,37
Tuğçelik4,250,957,59
Tukaş14,842,3420,16
Turcas Petrol3,432,0828,46
Turkcell14,220,853,04
Tümosan Motor ve Traktör6,940,438,27
Tüpraş112,10-0,44-11,59
Türk Hava Yolları13,841,17-4,29
Türk Prysmian Kablo4,082,5156,92
Türk Telekom7,922,197,46
Türk Traktör60,25-0,088,75
Türker Proje Gayrimenkul44,402,925,71
Ufuk Yatırım5,079,7496,51
Ulaşlar Turizm Yat.2,55-3,7720,28
Ulusoy Elektrik32,600,6222,56
Ulusoy Un Sanayi4,090,747,07
Umpaş Holding0,65-2,994,84
Uşak Seramik1,920,5213,61
Utopya Turizm6,02-1,4722,36
Uzertaş Boya2,261,801,80
Ülker Bisküvi23,540,865,28
Ünye Çimento5,21-0,57-3,16
Vakıf Fin. Kir.2,34-0,85-3,31
Vakıf GMYO2,781,0912,55
Vakıf Yat. Ort.2,39-2,852,58
Vakıflar Bankası6,59-0,1519,60
Vakko Tekstil5,890,8629,74
Vanet Gıda1,420,00-0,70
Verusa Holding20,920,7712,72
Verusaturk Girisim6,792,1125,97
Vestel14,202,0812,52
Vestel Beyaz Eşya25,242,0216,85
Viking Kağıt3,90-1,52108,56
Yapı Kredi Koray GMYO2,902,1119,83
Yapı ve Kredi Bank.2,93-1,3518,15
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,608,3137,16
Yataş8,35-0,6013,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,292,2342,24
Yeni Gimat GMYO12,740,00-2,08
Yeşil GMYO0,68-2,866,25
Yeşil Yapı0,71-2,747,58
Yeşil Yatırım Holding10,630,95-5,34
Yibitaş İnşaat Malzeme3.640,00-2,0923,60
Yonga Mobilya8,121,50-12,12
Yükselen Çelik7,77-0,2626,75
Yünsa14,151,0040,24
Zorlu Enerji1,670,602,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SON)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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