Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|253.000,00
|15,00
|52,57
|İş Bankası (B)
|43.649,90
|-1,69
|44,63
|İş Bankası (C)
|7,35
|1,38
|14,66
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,10
|11,11
|66,67
|İş Fin.Kir.
|4,33
|-0,69
|13,95
|İş Girişim
|5,29
|0,19
|39,21
|İş GMYO
|1,86
|-1,06
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|5,12
|3,64
|13,78
|İş Yat. Ort.
|1,96
|-0,51
|6,52
|İşbir Holding
|501,10
|7,23
|16,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,30
|0,00
|-11,29
|İz Hayvancılık Tarım
|2,73
|1,49
|4,34
|İzmir Demir Çelik
|11,00
|6,18
|34,31
|İzmir Fırça
|1,75
|0,00
|-2,78
|Jantsa Jant Sanayi
|59,45
|2,24
|1,97
|Kafein Yazılım
|15,67
|-0,82
|40,66
|Kapital Yat. Holding
|3,02
|-5,63
|24,79
|Kaplamin
|5,45
|-1,80
|-1,80
|Kardemir (A)
|2,79
|-0,71
|5,28
|Kardemir (B)
|2,78
|-0,71
|5,30
|Kardemir (D)
|2,82
|0,00
|6,02
|Karel Elektronik
|17,64
|1,97
|21,40
|Karsan Otomotiv
|1,75
|2,94
|10,76
|Karsu Tekstil
|3,06
|0,66
|-5,56
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,00
|1,39
|-14,80
|Kartonsan
|448,80
|0,40
|15,11
|Katmerciler Ekipman
|4,16
|-0,24
|8,33
|Kent Gıda
|196,00
|1,98
|11,49
|Kerevitaş Gıda
|3,39
|-0,59
|3,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|8,70
|-9,09
|Kiler GMYO
|3,92
|-0,25
|3,43
|Klimasan Klima
|21,62
|2,08
|-2,08
|Koç Holding
|19,57
|0,15
|-3,69
|Konfrut Gıda
|8,60
|2,99
|9,97
|Konya Çimento
|275,50
|-0,40
|1,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,12
|0,43
|7,95
|Koza Altın
|78,55
|-2,00
|6,08
|Koza Madencilik
|10,58
|-0,09
|5,48
|Körfez GMYO
|2,95
|-1,99
|23,43
|Kristal Kola
|2,10
|0,00
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|17,52
|-2,61
|37,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,50
|2,00
|7,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,95
|1,56
|18,18
|Kütahya Porselen
|9,60
|0,95
|45,02
|Lider Faktoring
|4,84
|1,68
|31,88
|Link Bilgisayar
|22,94
|-0,26
|26,39
|Logo Yazılım
|63,90
|2,82
|5,10
|Lokman Hekim Sağlık
|6,04
|2,55
|4,50
|Lüks Kadife
|11,28
|7,02
|30,56
|Makina Takım
|2,18
|2,83
|15,96
|Mardin Çimento
|5,50
|0,55
|-7,09
|Marka Yatırım Holding
|1,55
|4,03
|31,36
|Marmaris Altınyunus
|94,85
|-0,68
|33,59
|Marshall
|48,60
|-1,82
|2,23
|Martı GMYO
|1,59
|-5,36
|57,43
|Martı Otel
|1,17
|-2,50
|28,57
|Mavi Giyim
|57,30
|0,61
|-1,04
|Mazhar Zorlu Holding
|15,80
|-2,17
|30,69
|Mega Polietilen
|2,51
|-0,79
|14,09
|Menderes Tekstil
|1,48
|2,07
|12,98
|Mensa
|0,38
|-2,56
|18,75
|Merit Turizm
|24,60
|2,59
|26,54
|Merko Gıda
|1,23
|4,24
|17,14
|Metal Gayrimenkul
|1,01
|-0,98
|10,99
|Metemtur Otelcilik
|1,96
|0,51
|10,11
|Metro Holding
|1,43
|-1,38
|3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,26
|0,89
|15,31
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,62
|-4,91
|-30,79
|Migros Ticaret
|25,00
|-0,79
|3,22
|Milpa
|2,95
|1,03
|34,70
|Mistral GMYO
|2,12
|-1,40
|12,17
|MLP Sağlık
|18,02
|3,44
|12,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,06
|0,95
|-7,02
|Mondi Tire Kutsan
|8,80
|6,15
|112,56
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.077,40
|0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,18
|7,80
|58,65
|Net Holding
|2,42
|0,41
|-6,92
|Netaş Telekom.
|14,83
|0,00
|13,55
|Niğbaş Niğde Beton
|6,00
|1,69
|-3,23
|Nuh Çimento
|11,73
|0,43
|-1,26
|Nurol GMYO
|4,46
|3,48
|24,93
|Odaş Elektrik
|2,19
|3,30
|51,48
|Olmuksan-IP
|8,07
|3,33
|28,50
|Orge Enerji Elektrik
|5,72
|1,60
|15,32
|Orma Orman Mahsulleri
|6,09
|9,93
|120,65
|Osmanlı Menkul
|6,66
|9,90
|58,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|4,23
|32,14
|Otokar
|159,70
|-1,60
|0,44
|Oyak Yat. Ort.
|2,51
|1,62
|7,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,57
|0,72
|9,43
|Özak GMYO
|3,45
|-1,43
|34,24
|Özbal Çelik Boru
|2,25
|1,35
|34,73
|Özderici GMYO
|1,85
|-1,60
|17,83
|Özerden Plastik
|2,63
|7,79
|15,35
|Panora GMYO
|6,35
|0,16
|2,42
|Papilon Savunma
|10,55
|-1,12
|36,13
|Park Elek.Madencilik
|3,51
|-1,40
|15,08
|Parsan
|18,29
|3,22
|7,97
|Pegasus
|70,10
|2,19
|-18,87
|Peker GMYO
|3,15
|-0,32
|0,64
|Penguen Gıda
|3,49
|0,58
|68,60
|Pera GMYO
|1,13
|0,00
|20,21
|Pergamon Dış Ticaret
|10,32
|-1,81
|28,68
|Petkim
|4,11
|1,99
|7,87
|Petrokent Turizm
|202,90
|-2,31
|58,39
|Pınar Et ve Un
|10,51
|4,16
|14,61
|Pınar Su
|3,14
|2,95
|35,34
|Pınar Süt
|14,00
|-0,21
|10,50
|Plastikkart
|9,52
|-0,94
|2,70
|Polisan Holding
|3,35
|-0,89
|10,56
|Politeknik Metal
|76,90
|3,78
|-0,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,82
|-0,41
|12,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.153,60
|0,13
|4,13
|QNB Finans Fin. Kir.
|145,00
|14,99
|12,32
|QNB Finansbank
|56,85
|14,99
|51,60
|Ral Yatırım Holding
|6,37
|-0,47
|-6,32
|Ray Sigorta
|4,39
|-0,90
|28,36
|Reysaş GMYO
|7,78
|19,88
|69,50
|Reysaş Lojistik
|8,49
|19,92
|93,84
|Rhea Girişim
|1,62
|-0,61
|36,13
|Rodrigo Tekstil
|1,92
|-1,54
|6,08
|Royal Halı
|2,27
|0,00
|65,69
|RTA Laboratuvarları
|2,46
|2,93
|6,03
|Sabancı Holding
|9,77
|0,21
|2,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,20
|1,38
|0,92
|Salix Yatırım Holding
|7,40
|-1,20
|2,64
|Sanel Mühendislik
|4,00
|0,00
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,71
|4,58
|14,20
|Sanko Pazarlama
|7,87
|0,51
|1,68
|Saray Matbaacılık
|3,01
|5,61
|68,16
|Sarkuysan
|6,13
|-0,65
|26,92
|Sasa Polyester
|8,08
|-0,86
|4,53
|Say Reklamcılık
|2,66
|5,56
|18,75
|Sekuro Plastik
|5,44
|0,00
|1,49
|Selçuk Ecza Deposu
|7,16
|0,00
|17,38
|Selçuk Gıda
|1,75
|1,16
|1,74
|Senkron Güvenlik
|2,92
|-1,35
|6,96
|Serve Film Prodüksiyon
|1,49
|-2,61
|-6,29
|Servet GMYO
|13,21
|1,77
|55,41
|Seyitler Kimya
|7,19
|-0,96
|5,89
|Silverline Endüstri
|3,24
|4,18
|50,00
|Sinpaş GMYO
|1,38
|-2,13
|18,97
|Smartiks Yazılım
|10,27
|-1,82
|4,69
|Soda Sanayii
|6,46
|-2,86
|4,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,40
|-10,00
|47,39
|Söktaş
|3,99
|3,91
|50,57
|Sönmez Filament
|6,61
|-0,75
|35,45
|Sönmez Pamuklu
|7,10
|-3,01
|44,31
|Sumaş Suni Tahta
|11,20
|2,00
|13,13
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|-0,40
|3,14
|Şekerbank
|1,39
|0,00
|6,11
|Şişe Cam
|5,58
|0,36
|5,88
|Şok Marketler
|10,31
|-4,54
|-4,18
|T. Halk Bankası
|6,88
|-0,58
|16,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,10
|0,36
|1,15
|T.S.K.B.
|1,36
|-0,73
|12,40
|T.Tuborg
|16,00
|0,44
|34,45
|Taç Tarım Ürünleri
|2,96
|0,68
|-5,13
|Tat Gıda
|7,36
|0,82
|17,01
|TAV Havalimanları
|26,80
|-1,62
|-8,16
|Taze Kuru Gıda
|7,14
|-1,52
|-1,38
|Tek-Art Turizm
|1,36
|-1,45
|7,94
|Tekfen Holding
|19,14
|-0,57
|-0,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,60
|1,90
|104,76
|Temapol Polimer Plastik
|6,23
|2,64
|19,35
|TGS Dış Ticaret
|6,01
|3,62
|28,69
|Tofaş Oto. Fab.
|26,12
|-1,06
|-2,76
|Torunlar GMYO
|3,02
|1,68
|9,82
|Trabzon Liman
|11,72
|0,17
|9,94
|Trabzonspor Sportif
|3,06
|12,50
|42,33
|Trakya Cam
|4,11
|1,99
|17,43
|Trend GMYO
|2,61
|-2,25
|18,64
|TSKB GMYO
|1,68
|-1,75
|25,37
|Tuğçelik
|4,25
|0,95
|7,59
|Tukaş
|14,84
|2,34
|20,16
|Turcas Petrol
|3,43
|2,08
|28,46
|Turkcell
|14,22
|0,85
|3,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,94
|0,43
|8,27
|Tüpraş
|112,10
|-0,44
|-11,59
|Türk Hava Yolları
|13,84
|1,17
|-4,29
|Türk Prysmian Kablo
|4,08
|2,51
|56,92
|Türk Telekom
|7,92
|2,19
|7,46
|Türk Traktör
|60,25
|-0,08
|8,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,40
|2,92
|5,71
|Ufuk Yatırım
|5,07
|9,74
|96,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,55
|-3,77
|20,28
|Ulusoy Elektrik
|32,60
|0,62
|22,56
|Ulusoy Un Sanayi
|4,09
|0,74
|7,07
|Umpaş Holding
|0,65
|-2,99
|4,84
|Uşak Seramik
|1,92
|0,52
|13,61
|Utopya Turizm
|6,02
|-1,47
|22,36
|Uzertaş Boya
|2,26
|1,80
|1,80
|Ülker Bisküvi
|23,54
|0,86
|5,28
|Ünye Çimento
|5,21
|-0,57
|-3,16
|Vakıf Fin. Kir.
|2,34
|-0,85
|-3,31
|Vakıf GMYO
|2,78
|1,09
|12,55
|Vakıf Yat. Ort.
|2,39
|-2,85
|2,58
|Vakıflar Bankası
|6,59
|-0,15
|19,60
|Vakko Tekstil
|5,89
|0,86
|29,74
|Vanet Gıda
|1,42
|0,00
|-0,70
|Verusa Holding
|20,92
|0,77
|12,72
|Verusaturk Girisim
|6,79
|2,11
|25,97
|Vestel
|14,20
|2,08
|12,52
|Vestel Beyaz Eşya
|25,24
|2,02
|16,85
|Viking Kağıt
|3,90
|-1,52
|108,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,90
|2,11
|19,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,93
|-1,35
|18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,60
|8,31
|37,16
|Yataş
|8,35
|-0,60
|13,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,29
|2,23
|42,24
|Yeni Gimat GMYO
|12,74
|0,00
|-2,08
|Yeşil GMYO
|0,68
|-2,86
|6,25
|Yeşil Yapı
|0,71
|-2,74
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,63
|0,95
|-5,34
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.640,00
|-2,09
|23,60
|Yonga Mobilya
|8,12
|1,50
|-12,12
|Yükselen Çelik
|7,77
|-0,26
|26,75
|Yünsa
|14,15
|1,00
|40,24
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,60
|2,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)