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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)253.000,0052,57
İş Bankası (B)48.000,009,9759,04
İş Bankası (C)7,572,9918,10
İş Bankası (Kur.)350.000,1066,67
İş Fin.Kir.4,432,3116,58
İş Girişim5,687,3749,47
İş GMYO1,933,769,66
İş Y. Men. Değ.5,06-1,1712,44
İş Yat. Ort.1,991,538,15
İşbir Holding520,003,7720,93
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,722,8616,13
İttifak Holding3,361,82-9,68
İz Hayvancılık Tarım2,802,567,01
İzmir Demir Çelik11,000,0034,31
İzmir Fırça1,834,571,67
Jantsa Jant Sanayi61,453,365,40
Kafein Yazılım16,444,9147,58
Kapital Yat. Holding3,154,3030,17
Kaplamin5,500,92-0,90
Kardemir (A)2,893,589,06
Kardemir (B)2,883,609,09
Kardemir (D)2,923,559,77
Karel Elektronik18,786,4629,25
Karsan Otomotiv1,781,7112,66
Karsu Tekstil3,101,31-4,32
Karsusan Su Ürünleri San.8,455,62-10,01
Kartonsan463,003,1618,75
Katmerciler Ekipman4,282,8811,46
Kent Gıda196,900,4612,00
Kerevitaş Gıda3,451,775,83
Kervansaray Yat. Holding0,5510,000,00
Kiler GMYO4,012,305,80
Klimasan Klima22,182,590,45
Koç Holding19,700,66-3,05
Konfrut Gıda8,751,7411,89
Konya Çimento282,002,363,94
Kordsa Teknik Tekstil14,190,508,49
Koza Altın78,35-0,255,81
Koza Madencilik10,731,426,98
Körfez GMYO3,043,0527,20
Kristal Kola2,173,3343,71
Kron Telekomünikasyon18,907,8848,58
Kuştur Kuşadası Turizm24,00-5,881,27
Kuyumcukent Gayrimenkul2,023,5922,42
Kütahya Porselen9,771,7747,58
Lider Faktoring5,268,6843,32
Link Bilgisayar25,229,9438,95
Logo Yazılım67,856,1811,60
Lokman Hekim Sağlık6,090,835,36
Lüks Kadife11,794,5236,46
Makina Takım2,232,2918,62
Mardin Çimento5,591,64-5,57
Marka Yatırım Holding1,550,0031,36
Marmaris Altınyunus93,00-1,9530,99
Marshall48,920,662,90
Martı GMYO1,50-5,6648,51
Martı Otel1,224,2734,07
Mavi Giyim58,502,091,04
Mazhar Zorlu Holding15,890,5731,43
Mega Polietilen2,593,1917,73
Menderes Tekstil1,565,4119,08
Mensa0,380,0018,75
Merit Turizm24,600,0026,54
Merko Gıda1,240,8118,10
Metal Gayrimenkul1,00-0,999,89
Metemtur Otelcilik2,002,0412,36
Metro Holding1,472,806,52
Metro Petrol ve Tesisleri2,333,1018,88
Metro Yatırım Ortaklığı5,681,07-30,05
Migros Ticaret26,124,487,84
Milpa3,105,0841,55
Mistral GMYO2,193,3015,87
MLP Sağlık17,78-1,3311,13
MMC San. ve Tic. Yat.1,04-1,89-8,77
Mondi Tire Kutsan9,234,89122,95
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.077,400,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,85-1,6456,05
Net Holding2,513,72-3,46
Netaş Telekom.15,423,9818,07
Niğbaş Niğde Beton5,80-3,33-6,45
Nuh Çimento11,851,02-0,25
Nurol GMYO4,511,1226,33
Odaş Elektrik2,18-0,4650,79
Olmuksan-IP8,849,5440,76
Orge Enerji Elektrik6,106,6422,98
Orma Orman Mahsulleri6,02-1,15118,12
Osmanlı Menkul7,329,9174,29
Ostim Endüstriyel Yat2,230,4532,74
Otokar158,70-0,63-0,19
Oyak Yat. Ort.2,530,808,58
Oylum Sınai Yatırımlar5,631,0810,61
Özak GMYO3,44-0,2933,85
Özbal Çelik Boru2,438,0045,51
Özderici GMYO1,955,4124,20
Özerden Plastik2,661,1416,67
Panora GMYO6,492,204,68
Papilon Savunma10,42-1,2334,45
Park Elek.Madencilik3,633,4219,02
Parsan18,601,699,80
Pegasus74,706,56-13,54
Peker GMYO3,12-0,95-0,32
Penguen Gıda3,48-0,2968,12
Pera GMYO1,151,7722,34
Pergamon Dış Ticaret10,19-1,2627,06
Petkim4,243,1611,29
Petrokent Turizm199,40-1,7255,66
Pınar Et ve Un10,873,4318,54
Pınar Su3,13-0,3234,91
Pınar Süt14,453,2114,05
Plastikkart9,671,584,31
Polisan Holding3,391,1911,88
Politeknik Metal79,052,802,66
Prizma Press Matbaacılık4,830,2112,33
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.154,100,044,18
QNB Finans Fin. Kir.140,00-3,458,44
QNB Finansbank57,250,7052,67
Ral Yatırım Holding6,36-0,16-6,47
Ray Sigorta4,512,7331,87
Reysaş GMYO9,3319,92103,27
Reysaş Lojistik9,7414,72122,37
Rhea Girişim1,736,7945,38
Rodrigo Tekstil1,930,526,63
Royal Halı2,280,4466,42
RTA Laboratuvarları2,470,416,47
Sabancı Holding10,244,817,34
Safkar Ege Soğutmacılık2,346,367,34
Salix Yatırım Holding8,1410,0012,90
Sanel Mühendislik3,95-1,25-2,47
Sanifoam Sünger5,750,7015,00
Sanko Pazarlama8,102,924,65
Saray Matbaacılık3,237,3180,45
Sarkuysan6,170,6527,74
Sasa Polyester8,211,616,21
Say Reklamcılık2,743,0122,32
Sekuro Plastik5,541,843,36
Selçuk Ecza Deposu7,301,9619,67
Selçuk Gıda1,771,142,91
Senkron Güvenlik2,982,059,16
Serve Film Prodüksiyon1,48-0,67-6,92
Servet GMYO13,824,6262,59
Seyitler Kimya7,301,537,51
Silverline Endüstri3,270,9351,39
Sinpaş GMYO1,380,0018,97
Smartiks Yazılım10,583,027,85
Soda Sanayii6,38-1,243,24
Sodaş Sodyum Sanayii15,195,4955,48
Söktaş4,092,5154,34
Sönmez Filament6,670,9136,68
Sönmez Pamuklu7,231,8346,95
Sumaş Suni Tahta11,290,8014,04
Şeker Fin. Kir.5,062,645,86
Şekerbank1,422,168,40
Şişe Cam5,620,726,64
Şok Marketler10,350,39-3,81
T. Halk Bankası7,417,7025,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,801,592,75
T.S.K.B.1,392,2114,88
T.Tuborg16,120,7535,46
Taç Tarım Ürünleri3,001,35-3,85
Tat Gıda7,593,1220,67
TAV Havalimanları27,663,21-5,21
Taze Kuru Gıda7,281,960,55
Tek-Art Turizm1,6319,8529,37
Tekfen Holding19,501,880,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,913,60112,14
Temapol Polimer Plastik6,402,7322,61
TGS Dış Ticaret6,111,6630,84
Tofaş Oto. Fab.27,083,680,82
Torunlar GMYO3,112,9813,09
Trabzon Liman12,002,3912,57
Trabzonspor Sportif3,070,3342,79
Trakya Cam4,08-0,7316,57
Trend GMYO2,651,5320,45
TSKB GMYO1,9314,8844,03
Tuğçelik4,454,7112,66
Tukaş15,313,1723,97
Turcas Petrol3,450,5829,21
Turkcell14,501,975,07
Tümosan Motor ve Traktör7,132,7411,23
Tüpraş113,200,98-10,73
Türk Hava Yolları14,393,97-0,48
Türk Prysmian Kablo4,100,4957,69
Türk Telekom8,112,4010,04
Türk Traktör60,800,919,75
Türker Proje Gayrimenkul45,402,258,10
Ufuk Yatırım5,222,96102,33
Ulaşlar Turizm Yat.2,591,5722,17
Ulusoy Elektrik33,201,8424,81
Ulusoy Un Sanayi4,192,449,69
Umpaş Holding0,661,546,45
Uşak Seramik1,941,0414,79
Utopya Turizm6,00-0,3321,95
Uzertaş Boya2,20-2,65-0,90
Ülker Bisküvi24,042,127,51
Ünye Çimento5,250,77-2,42
Vakıf Fin. Kir.2,381,71-1,65
Vakıf GMYO2,831,8014,57
Vakıf Yat. Ort.2,400,423,00
Vakıflar Bankası6,793,0323,23
Vakko Tekstil6,052,7233,26
Vanet Gıda1,420,00-0,70
Verusa Holding21,060,6713,47
Verusaturk Girisim6,952,3628,94
Vestel14,310,7713,39
Vestel Beyaz Eşya25,701,8218,98
Viking Kağıt3,982,05112,83
Yapı Kredi Koray GMYO2,900,0019,83
Yapı ve Kredi Bank.3,033,4122,18
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,52-0,9335,89
Yataş8,906,5921,25
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,383,9347,83
Yeni Gimat GMYO12,750,08-2,00
Yeşil GMYO0,702,949,37
Yeşil Yapı0,744,2312,12
Yeşil Yatırım Holding10,872,26-3,21
Yibitaş İnşaat Malzeme3.561,00-2,1720,92
Yonga Mobilya8,261,72-10,61
Yükselen Çelik7,851,0328,06
Yünsa15,207,4250,64
Zorlu Enerji1,712,404,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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