Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|253.000,00
|52,57
|İş Bankası (B)
|50.000,20
|4,17
|65,67
|İş Bankası (C)
|7,51
|-0,79
|17,16
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,10
|66,67
|İş Fin.Kir.
|4,51
|1,81
|18,68
|İş Girişim
|5,54
|-2,46
|45,79
|İş GMYO
|1,94
|0,52
|10,23
|İş Y. Men. Değ.
|5,11
|0,99
|13,56
|İş Yat. Ort.
|2,03
|2,01
|10,33
|İşbir Holding
|559,00
|7,50
|30,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,74
|2,78
|19,35
|İttifak Holding
|3,35
|-0,30
|-9,95
|İz Hayvancılık Tarım
|3,05
|8,93
|16,57
|İzmir Demir Çelik
|10,90
|-0,91
|33,09
|İzmir Fırça
|2,01
|9,84
|11,67
|Jantsa Jant Sanayi
|61,35
|-0,16
|5,23
|Kafein Yazılım
|16,15
|-1,76
|44,97
|Kapital Yat. Holding
|3,17
|0,63
|30,99
|Kaplamin
|5,49
|-0,18
|-1,08
|Kardemir (A)
|2,87
|-0,69
|8,30
|Kardemir (B)
|2,87
|-0,35
|8,71
|Kardemir (D)
|2,90
|-0,68
|9,02
|Karel Elektronik
|18,76
|-0,11
|29,11
|Karsan Otomotiv
|1,78
|0,00
|12,66
|Karsu Tekstil
|3,18
|2,58
|-1,85
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,99
|6,39
|-4,26
|Kartonsan
|471,40
|1,81
|20,90
|Katmerciler Ekipman
|4,36
|1,87
|13,54
|Kent Gıda
|206,60
|4,93
|17,52
|Kerevitaş Gıda
|3,47
|0,58
|6,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|0,00
|0,00
|Kiler GMYO
|3,99
|-0,50
|5,28
|Klimasan Klima
|22,30
|0,54
|1,00
|Koç Holding
|19,99
|1,47
|-1,62
|Konfrut Gıda
|8,65
|-1,14
|10,61
|Konya Çimento
|280,30
|-0,60
|3,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,26
|0,49
|9,02
|Koza Altın
|77,80
|-0,70
|5,06
|Koza Madencilik
|11,00
|2,52
|9,67
|Körfez GMYO
|3,49
|14,80
|46,03
|Kristal Kola
|2,12
|-2,30
|40,40
|Kron Telekomünikasyon
|19,15
|1,32
|50,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|4,17
|5,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,01
|-0,50
|21,82
|Kütahya Porselen
|9,44
|-3,38
|42,60
|Lider Faktoring
|5,11
|-2,85
|39,24
|Link Bilgisayar
|24,60
|-2,46
|35,54
|Logo Yazılım
|70,00
|3,17
|15,13
|Lokman Hekim Sağlık
|6,15
|0,99
|6,40
|Lüks Kadife
|12,05
|2,21
|39,47
|Makina Takım
|2,22
|-0,45
|18,09
|Mardin Çimento
|5,58
|-0,18
|-5,74
|Marka Yatırım Holding
|1,53
|-1,29
|29,66
|Marmaris Altınyunus
|90,75
|-2,42
|27,82
|Marshall
|48,76
|-0,33
|2,57
|Martı GMYO
|1,52
|1,33
|50,50
|Martı Otel
|1,21
|-0,82
|32,97
|Mavi Giyim
|60,30
|3,08
|4,15
|Mazhar Zorlu Holding
|15,68
|-1,32
|29,69
|Mega Polietilen
|2,58
|-0,39
|17,27
|Menderes Tekstil
|1,54
|-1,28
|17,56
|Mensa
|0,38
|0,00
|18,75
|Merit Turizm
|24,40
|-0,81
|25,51
|Merko Gıda
|1,25
|0,81
|19,05
|Metal Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|8,79
|Metemtur Otelcilik
|2,01
|0,50
|12,92
|Metro Holding
|1,46
|-0,68
|5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,34
|0,43
|19,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,35
|-5,81
|-34,11
|Migros Ticaret
|26,18
|0,23
|8,09
|Milpa
|2,97
|-4,19
|35,62
|Mistral GMYO
|2,24
|2,28
|18,52
|MLP Sağlık
|18,84
|5,96
|17,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|0,96
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|8,82
|-4,44
|113,04
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.077,40
|0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,73
|-5,64
|47,25
|Net Holding
|2,49
|-0,80
|-4,23
|Netaş Telekom.
|15,43
|0,06
|18,15
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|-5,17
|-11,29
|Nuh Çimento
|11,77
|-0,68
|-0,93
|Nurol GMYO
|4,50
|-0,22
|26,05
|Odaş Elektrik
|2,22
|1,83
|53,56
|Olmuksan-IP
|3,95
|9,57
|54,24
|Orge Enerji Elektrik
|6,07
|-0,49
|22,38
|Orma Orman Mahsulleri
|5,60
|-6,98
|102,90
|Osmanlı Menkul
|7,33
|0,14
|74,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|2,24
|35,71
|Otokar
|158,40
|-0,19
|-0,38
|Oyak Yat. Ort.
|2,53
|0,00
|8,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,65
|0,36
|11,00
|Özak GMYO
|3,33
|-3,20
|29,57
|Özbal Çelik Boru
|2,38
|-2,06
|42,51
|Özderici GMYO
|1,91
|-2,05
|21,66
|Özerden Plastik
|2,69
|1,13
|17,98
|Panora GMYO
|6,41
|-1,23
|3,39
|Papilon Savunma
|11,17
|7,20
|44,13
|Park Elek.Madencilik
|3,63
|0,00
|19,02
|Parsan
|18,38
|-1,18
|8,50
|Pegasus
|74,75
|0,07
|-13,48
|Peker GMYO
|3,10
|-0,64
|-0,96
|Penguen Gıda
|3,52
|1,15
|70,05
|Pera GMYO
|1,16
|0,87
|23,40
|Pergamon Dış Ticaret
|10,14
|-0,49
|26,43
|Petkim
|4,21
|-0,71
|10,50
|Petrokent Turizm
|204,60
|2,61
|59,72
|Pınar Et ve Un
|10,64
|-2,12
|16,03
|Pınar Su
|3,06
|-2,24
|31,90
|Pınar Süt
|14,40
|-0,35
|13,65
|Plastikkart
|9,71
|0,41
|4,75
|Polisan Holding
|3,37
|-0,59
|11,22
|Politeknik Metal
|78,10
|-1,20
|1,43
|Prizma Press Matbaacılık
|4,82
|-0,21
|12,09
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.154,40
|0,03
|4,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|141,00
|0,71
|9,22
|QNB Finansbank
|51,45
|-10,13
|37,20
|Ral Yatırım Holding
|6,34
|-0,31
|-6,76
|Ray Sigorta
|4,70
|4,21
|37,43
|Reysaş GMYO
|8,40
|-9,97
|83,01
|Reysaş Lojistik
|9,00
|-7,60
|105,48
|Rhea Girişim
|1,69
|-2,31
|42,02
|Rodrigo Tekstil
|1,91
|-1,04
|5,52
|Royal Halı
|2,30
|0,88
|67,88
|RTA Laboratuvarları
|2,47
|0,00
|6,47
|Sabancı Holding
|10,35
|1,07
|8,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,57
|9,83
|17,89
|Salix Yatırım Holding
|7,90
|-2,95
|9,57
|Sanel Mühendislik
|3,91
|-1,01
|-3,46
|Sanifoam Sünger
|5,67
|-1,39
|13,40
|Sanko Pazarlama
|8,02
|-0,99
|3,62
|Saray Matbaacılık
|3,06
|-5,26
|70,95
|Sarkuysan
|6,02
|-2,43
|24,64
|Sasa Polyester
|9,46
|15,23
|22,38
|Say Reklamcılık
|2,78
|1,46
|24,11
|Sekuro Plastik
|5,56
|0,36
|3,73
|Selçuk Ecza Deposu
|7,51
|2,88
|23,11
|Selçuk Gıda
|1,78
|0,56
|3,49
|Senkron Güvenlik
|2,99
|0,34
|9,52
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|-2,03
|-8,81
|Servet GMYO
|13,17
|-4,70
|54,94
|Seyitler Kimya
|7,30
|0,00
|7,51
|Silverline Endüstri
|3,23
|-1,22
|49,54
|Sinpaş GMYO
|1,33
|-3,62
|14,66
|Smartiks Yazılım
|11,10
|4,91
|13,15
|Soda Sanayii
|6,33
|-0,78
|2,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,00
|-1,25
|53,53
|Söktaş
|4,10
|0,24
|54,72
|Sönmez Filament
|6,59
|-1,20
|35,04
|Sönmez Pamuklu
|7,10
|-1,80
|44,31
|Sumaş Suni Tahta
|11,10
|-1,68
|12,12
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-2,77
|2,93
|Şekerbank
|1,41
|-0,70
|7,63
|Şişe Cam
|5,51
|-1,96
|4,55
|Şok Marketler
|10,35
|0,00
|-3,81
|T. Halk Bankası
|7,21
|-2,70
|22,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,90
|0,22
|2,98
|T.S.K.B.
|1,37
|-1,44
|13,22
|T.Tuborg
|16,22
|0,62
|36,30
|Taç Tarım Ürünleri
|3,09
|3,00
|-0,96
|Tat Gıda
|7,46
|-1,71
|18,60
|TAV Havalimanları
|27,56
|-0,36
|-5,55
|Taze Kuru Gıda
|7,30
|0,27
|0,83
|Tek-Art Turizm
|1,69
|3,68
|34,13
|Tekfen Holding
|19,38
|-0,62
|0,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,55
|7,18
|127,38
|Temapol Polimer Plastik
|6,30
|-1,56
|20,69
|TGS Dış Ticaret
|6,15
|0,65
|31,69
|Tofaş Oto. Fab.
|26,84
|-0,89
|-0,07
|Torunlar GMYO
|3,07
|-1,29
|11,64
|Trabzon Liman
|12,00
|0,00
|12,57
|Trabzonspor Sportif
|3,05
|-0,65
|41,86
|Trakya Cam
|3,97
|-2,70
|13,43
|Trend GMYO
|2,90
|9,43
|31,82
|TSKB GMYO
|1,94
|0,52
|44,78
|Tuğçelik
|4,52
|1,57
|14,43
|Tukaş
|15,61
|1,96
|26,40
|Turcas Petrol
|3,40
|-1,45
|27,34
|Turkcell
|14,48
|-0,14
|4,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,07
|-0,84
|10,30
|Tüpraş
|114,10
|0,80
|-10,02
|Türk Hava Yolları
|14,61
|1,53
|1,04
|Türk Prysmian Kablo
|4,52
|10,24
|73,85
|Türk Telekom
|8,05
|-0,74
|9,23
|Türk Traktör
|60,15
|-1,07
|8,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|45,00
|-0,88
|7,14
|Ufuk Yatırım
|5,14
|-1,53
|99,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,53
|-2,32
|19,34
|Ulusoy Elektrik
|34,22
|3,07
|28,65
|Ulusoy Un Sanayi
|4,13
|-1,43
|8,12
|Umpaş Holding
|0,66
|0,00
|6,45
|Uşak Seramik
|1,90
|-2,06
|12,43
|Utopya Turizm
|6,25
|4,17
|27,03
|Uzertaş Boya
|2,13
|-3,18
|-4,05
|Ülker Bisküvi
|24,08
|0,17
|7,69
|Ünye Çimento
|5,22
|-0,57
|-2,97
|Vakıf Fin. Kir.
|2,48
|4,20
|2,48
|Vakıf GMYO
|2,80
|-1,06
|13,36
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|0,83
|3,86
|Vakıflar Bankası
|6,77
|-0,29
|22,87
|Vakko Tekstil
|5,97
|-1,32
|31,50
|Vanet Gıda
|1,56
|9,86
|9,09
|Verusa Holding
|21,18
|0,57
|14,12
|Verusaturk Girisim
|7,07
|1,73
|31,17
|Vestel
|14,78
|3,28
|17,12
|Vestel Beyaz Eşya
|26,16
|1,79
|21,11
|Viking Kağıt
|3,95
|-0,75
|111,23
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,92
|0,69
|20,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,00
|-0,99
|20,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,15
|-4,34
|29,98
|Yataş
|8,76
|-1,57
|19,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,37
|-0,42
|47,20
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|-1,18
|-3,15
|Yeşil GMYO
|0,70
|0,00
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,74
|0,00
|12,12
|Yeşil Yatırım Holding
|10,78
|-0,83
|-4,01
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.740,10
|5,03
|27,00
|Yonga Mobilya
|8,47
|2,54
|-8,33
|Yükselen Çelik
|8,34
|6,24
|36,05
|Yünsa
|15,03
|-1,12
|48,96
|Zorlu Enerji
|1,71
|0,00
|4,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)