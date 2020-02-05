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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:46Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)253.000,0052,57
İş Bankası (B)50.000,204,1765,67
İş Bankası (C)7,51-0,7917,16
İş Bankası (Kur.)350.000,1066,67
İş Fin.Kir.4,511,8118,68
İş Girişim5,54-2,4645,79
İş GMYO1,940,5210,23
İş Y. Men. Değ.5,110,9913,56
İş Yat. Ort.2,032,0110,33
İşbir Holding559,007,5030,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,742,7819,35
İttifak Holding3,35-0,30-9,95
İz Hayvancılık Tarım3,058,9316,57
İzmir Demir Çelik10,90-0,9133,09
İzmir Fırça2,019,8411,67
Jantsa Jant Sanayi61,35-0,165,23
Kafein Yazılım16,15-1,7644,97
Kapital Yat. Holding3,170,6330,99
Kaplamin5,49-0,18-1,08
Kardemir (A)2,87-0,698,30
Kardemir (B)2,87-0,358,71
Kardemir (D)2,90-0,689,02
Karel Elektronik18,76-0,1129,11
Karsan Otomotiv1,780,0012,66
Karsu Tekstil3,182,58-1,85
Karsusan Su Ürünleri San.8,996,39-4,26
Kartonsan471,401,8120,90
Katmerciler Ekipman4,361,8713,54
Kent Gıda206,604,9317,52
Kerevitaş Gıda3,470,586,44
Kervansaray Yat. Holding0,550,000,00
Kiler GMYO3,99-0,505,28
Klimasan Klima22,300,541,00
Koç Holding19,991,47-1,62
Konfrut Gıda8,65-1,1410,61
Konya Çimento280,30-0,603,32
Kordsa Teknik Tekstil14,260,499,02
Koza Altın77,80-0,705,06
Koza Madencilik11,002,529,67
Körfez GMYO3,4914,8046,03
Kristal Kola2,12-2,3040,40
Kron Telekomünikasyon19,151,3250,55
Kuştur Kuşadası Turizm25,004,175,49
Kuyumcukent Gayrimenkul2,01-0,5021,82
Kütahya Porselen9,44-3,3842,60
Lider Faktoring5,11-2,8539,24
Link Bilgisayar24,60-2,4635,54
Logo Yazılım70,003,1715,13
Lokman Hekim Sağlık6,150,996,40
Lüks Kadife12,052,2139,47
Makina Takım2,22-0,4518,09
Mardin Çimento5,58-0,18-5,74
Marka Yatırım Holding1,53-1,2929,66
Marmaris Altınyunus90,75-2,4227,82
Marshall48,76-0,332,57
Martı GMYO1,521,3350,50
Martı Otel1,21-0,8232,97
Mavi Giyim60,303,084,15
Mazhar Zorlu Holding15,68-1,3229,69
Mega Polietilen2,58-0,3917,27
Menderes Tekstil1,54-1,2817,56
Mensa0,380,0018,75
Merit Turizm24,40-0,8125,51
Merko Gıda1,250,8119,05
Metal Gayrimenkul0,99-1,008,79
Metemtur Otelcilik2,010,5012,92
Metro Holding1,46-0,685,80
Metro Petrol ve Tesisleri2,340,4319,39
Metro Yatırım Ortaklığı5,35-5,81-34,11
Migros Ticaret26,180,238,09
Milpa2,97-4,1935,62
Mistral GMYO2,242,2818,52
MLP Sağlık18,845,9617,75
MMC San. ve Tic. Yat.1,050,96-7,89
Mondi Tire Kutsan8,82-4,44113,04
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.077,400,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret18,73-5,6447,25
Net Holding2,49-0,80-4,23
Netaş Telekom.15,430,0618,15
Niğbaş Niğde Beton5,50-5,17-11,29
Nuh Çimento11,77-0,68-0,93
Nurol GMYO4,50-0,2226,05
Odaş Elektrik2,221,8353,56
Olmuksan-IP3,959,5754,24
Orge Enerji Elektrik6,07-0,4922,38
Orma Orman Mahsulleri5,60-6,98102,90
Osmanlı Menkul7,330,1474,52
Ostim Endüstriyel Yat2,282,2435,71
Otokar158,40-0,19-0,38
Oyak Yat. Ort.2,530,008,58
Oylum Sınai Yatırımlar5,650,3611,00
Özak GMYO3,33-3,2029,57
Özbal Çelik Boru2,38-2,0642,51
Özderici GMYO1,91-2,0521,66
Özerden Plastik2,691,1317,98
Panora GMYO6,41-1,233,39
Papilon Savunma11,177,2044,13
Park Elek.Madencilik3,630,0019,02
Parsan18,38-1,188,50
Pegasus74,750,07-13,48
Peker GMYO3,10-0,64-0,96
Penguen Gıda3,521,1570,05
Pera GMYO1,160,8723,40
Pergamon Dış Ticaret10,14-0,4926,43
Petkim4,21-0,7110,50
Petrokent Turizm204,602,6159,72
Pınar Et ve Un10,64-2,1216,03
Pınar Su3,06-2,2431,90
Pınar Süt14,40-0,3513,65
Plastikkart9,710,414,75
Polisan Holding3,37-0,5911,22
Politeknik Metal78,10-1,201,43
Prizma Press Matbaacılık4,82-0,2112,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.154,400,034,21
QNB Finans Fin. Kir.141,000,719,22
QNB Finansbank51,45-10,1337,20
Ral Yatırım Holding6,34-0,31-6,76
Ray Sigorta4,704,2137,43
Reysaş GMYO8,40-9,9783,01
Reysaş Lojistik9,00-7,60105,48
Rhea Girişim1,69-2,3142,02
Rodrigo Tekstil1,91-1,045,52
Royal Halı2,300,8867,88
RTA Laboratuvarları2,470,006,47
Sabancı Holding10,351,078,49
Safkar Ege Soğutmacılık2,579,8317,89
Salix Yatırım Holding7,90-2,959,57
Sanel Mühendislik3,91-1,01-3,46
Sanifoam Sünger5,67-1,3913,40
Sanko Pazarlama8,02-0,993,62
Saray Matbaacılık3,06-5,2670,95
Sarkuysan6,02-2,4324,64
Sasa Polyester9,4615,2322,38
Say Reklamcılık2,781,4624,11
Sekuro Plastik5,560,363,73
Selçuk Ecza Deposu7,512,8823,11
Selçuk Gıda1,780,563,49
Senkron Güvenlik2,990,349,52
Serve Film Prodüksiyon1,45-2,03-8,81
Servet GMYO13,17-4,7054,94
Seyitler Kimya7,300,007,51
Silverline Endüstri3,23-1,2249,54
Sinpaş GMYO1,33-3,6214,66
Smartiks Yazılım11,104,9113,15
Soda Sanayii6,33-0,782,43
Sodaş Sodyum Sanayii15,00-1,2553,53
Söktaş4,100,2454,72
Sönmez Filament6,59-1,2035,04
Sönmez Pamuklu7,10-1,8044,31
Sumaş Suni Tahta11,10-1,6812,12
Şeker Fin. Kir.4,92-2,772,93
Şekerbank1,41-0,707,63
Şişe Cam5,51-1,964,55
Şok Marketler10,350,00-3,81
T. Halk Bankası7,21-2,7022,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,900,222,98
T.S.K.B.1,37-1,4413,22
T.Tuborg16,220,6236,30
Taç Tarım Ürünleri3,093,00-0,96
Tat Gıda7,46-1,7118,60
TAV Havalimanları27,56-0,36-5,55
Taze Kuru Gıda7,300,270,83
Tek-Art Turizm1,693,6834,13
Tekfen Holding19,38-0,620,31
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,557,18127,38
Temapol Polimer Plastik6,30-1,5620,69
TGS Dış Ticaret6,150,6531,69
Tofaş Oto. Fab.26,84-0,89-0,07
Torunlar GMYO3,07-1,2911,64
Trabzon Liman12,000,0012,57
Trabzonspor Sportif3,05-0,6541,86
Trakya Cam3,97-2,7013,43
Trend GMYO2,909,4331,82
TSKB GMYO1,940,5244,78
Tuğçelik4,521,5714,43
Tukaş15,611,9626,40
Turcas Petrol3,40-1,4527,34
Turkcell14,48-0,144,93
Tümosan Motor ve Traktör7,07-0,8410,30
Tüpraş114,100,80-10,02
Türk Hava Yolları14,611,531,04
Türk Prysmian Kablo4,5210,2473,85
Türk Telekom8,05-0,749,23
Türk Traktör60,15-1,078,57
Türker Proje Gayrimenkul45,00-0,887,14
Ufuk Yatırım5,14-1,5399,22
Ulaşlar Turizm Yat.2,53-2,3219,34
Ulusoy Elektrik34,223,0728,65
Ulusoy Un Sanayi4,13-1,438,12
Umpaş Holding0,660,006,45
Uşak Seramik1,90-2,0612,43
Utopya Turizm6,254,1727,03
Uzertaş Boya2,13-3,18-4,05
Ülker Bisküvi24,080,177,69
Ünye Çimento5,22-0,57-2,97
Vakıf Fin. Kir.2,484,202,48
Vakıf GMYO2,80-1,0613,36
Vakıf Yat. Ort.2,420,833,86
Vakıflar Bankası6,77-0,2922,87
Vakko Tekstil5,97-1,3231,50
Vanet Gıda1,569,869,09
Verusa Holding21,180,5714,12
Verusaturk Girisim7,071,7331,17
Vestel14,783,2817,12
Vestel Beyaz Eşya26,161,7921,11
Viking Kağıt3,95-0,75111,23
Yapı Kredi Koray GMYO2,920,6920,66
Yapı ve Kredi Bank.3,00-0,9920,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,15-4,3429,98
Yataş8,76-1,5719,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,37-0,4247,20
Yeni Gimat GMYO12,60-1,18-3,15
Yeşil GMYO0,700,009,37
Yeşil Yapı0,740,0012,12
Yeşil Yatırım Holding10,78-0,83-4,01
Yibitaş İnşaat Malzeme3.740,105,0327,00
Yonga Mobilya8,472,54-8,33
Yükselen Çelik8,346,2436,05
Yünsa15,03-1,1248,96
Zorlu Enerji1,710,004,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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