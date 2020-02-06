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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

06.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:48Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)253.000,0052,57
İş Bankası (B)49.000,80-2,0062,36
İş Bankası (C)7,530,2717,47
İş Bankası (Kur.)350.000,000,0066,67
İş Fin.Kir.4,47-0,8917,63
İş Girişim5,48-1,0844,21
İş GMYO1,93-0,529,66
İş Y. Men. Değ.5,130,3914,00
İş Yat. Ort.2,145,4216,30
İşbir Holding549,90-1,6327,88
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,72-2,7016,13
İttifak Holding3,452,99-7,26
İz Hayvancılık Tarım3,359,8428,03
İzmir Demir Çelik10,910,0933,21
İzmir Fırça2,031,0012,78
Jantsa Jant Sanayi61,650,495,75
Kafein Yazılım15,87-1,7342,46
Kapital Yat. Holding3,170,0030,99
Kaplamin5,510,36-0,72
Kardemir (A)2,901,059,43
Kardemir (B)2,901,059,85
Kardemir (D)2,941,3810,53
Karel Elektronik18,790,1629,32
Karsan Otomotiv1,875,0618,35
Karsu Tekstil3,355,353,40
Karsusan Su Ürünleri San.9,839,344,69
Kartonsan488,303,5925,24
Katmerciler Ekipman4,503,2117,19
Kent Gıda205,70-0,4417,01
Kerevitaş Gıda3,583,179,82
Kervansaray Yat. Holding0,52-5,45-5,45
Kiler GMYO4,020,756,07
Klimasan Klima22,601,352,36
Koç Holding20,020,15-1,48
Konfrut Gıda8,933,2414,19
Konya Çimento279,10-0,432,88
Kordsa Teknik Tekstil14,270,079,10
Koza Altın77,35-0,584,46
Koza Madencilik10,86-1,278,28
Körfez GMYO3,21-8,0234,31
Kristal Kola2,120,0040,40
Kron Telekomünikasyon18,77-1,9847,56
Kuştur Kuşadası Turizm25,502,007,59
Kuyumcukent Gayrimenkul2,104,4827,27
Kütahya Porselen9,460,2142,90
Lider Faktoring4,98-2,5435,69
Link Bilgisayar29,5220,0062,64
Logo Yazılım70,000,0015,13
Lokman Hekim Sağlık6,241,467,96
Lüks Kadife11,99-0,5038,77
Makina Takım2,21-0,4517,55
Mardin Çimento5,580,00-5,74
Marka Yatırım Holding1,636,5438,14
Marmaris Altınyunus91,000,2828,17
Marshall48,44-0,661,89
Martı GMYO1,49-1,9747,52
Martı Otel1,20-0,8331,87
Mavi Giyim59,60-1,162,94
Mazhar Zorlu Holding15,67-0,0629,61
Mega Polietilen2,580,0017,27
Menderes Tekstil1,53-0,6516,79
Mensa0,392,6321,88
Merit Turizm24,20-0,8224,49
Merko Gıda1,271,6020,95
Metal Gayrimenkul0,98-1,017,69
Metemtur Otelcilik2,020,5013,48
Metro Holding1,470,686,52
Metro Petrol ve Tesisleri2,33-0,4318,88
Metro Yatırım Ortaklığı5,350,00-34,11
Migros Ticaret26,701,9910,24
Milpa2,94-1,0134,25
Mistral GMYO2,20-1,7916,40
MLP Sağlık18,46-2,0215,38
MMC San. ve Tic. Yat.1,04-0,95-8,77
Mondi Tire Kutsan8,48-3,85104,83
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.077,400,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,112,0350,24
Net Holding2,490,00-4,23
Netaş Telekom.15,24-1,2316,69
Niğbaş Niğde Beton5,550,91-10,48
Nuh Çimento11,790,17-0,76
Nurol GMYO4,44-1,3324,37
Odaş Elektrik2,251,3555,63
Olmuksan-IP4,4713,1674,54
Orge Enerji Elektrik6,120,8223,39
Orma Orman Mahsulleri5,46-2,5097,83
Osmanlı Menkul7,603,6880,95
Ostim Endüstriyel Yat2,24-1,7533,33
Otokar159,300,570,19
Oyak Yat. Ort.2,52-0,408,15
Oylum Sınai Yatırımlar5,57-1,429,43
Özak GMYO3,330,0029,57
Özbal Çelik Boru2,34-1,6840,12
Özderici GMYO1,941,5723,57
Özerden Plastik2,700,3718,42
Panora GMYO6,30-1,721,61
Papilon Savunma10,93-2,1541,03
Park Elek.Madencilik3,62-0,2818,69
Parsan18,380,008,50
Pegasus71,75-4,01-16,96
Peker GMYO3,09-0,32-1,28
Penguen Gıda3,591,9973,43
Pera GMYO1,225,1729,79
Pergamon Dış Ticaret10,291,4828,30
Petkim4,19-0,489,97
Petrokent Turizm204,600,0059,72
Pınar Et ve Un10,690,4716,58
Pınar Su3,03-0,9830,60
Pınar Süt14,39-0,0713,58
Plastikkart9,61-1,033,67
Polisan Holding3,370,0011,22
Politeknik Metal77,50-0,770,65
Prizma Press Matbaacılık5,075,1917,91
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.154,400,004,21
QNB Finans Fin. Kir.138,80-1,567,51
QNB Finansbank51,500,1037,33
Ral Yatırım Holding6,502,52-4,41
Ray Sigorta4,894,0442,98
Reysaş GMYO9,5013,10106,97
Reysaş Lojistik9,606,67119,18
Rhea Girişim1,711,1843,70
Rodrigo Tekstil1,952,097,73
Royal Halı2,20-4,3560,58
RTA Laboratuvarları2,480,406,90
Sabancı Holding10,380,298,81
Safkar Ege Soğutmacılık2,829,7329,36
Salix Yatırım Holding7,34-7,091,80
Sanel Mühendislik3,910,00-3,46
Sanifoam Sünger5,904,0618,00
Sanko Pazarlama8,020,003,62
Saray Matbaacılık3,03-0,9869,27
Sarkuysan6,121,6626,71
Sasa Polyester9,24-2,3319,53
Say Reklamcılık2,74-1,4422,32
Sekuro Plastik5,570,183,92
Selçuk Ecza Deposu7,763,3327,21
Selçuk Gıda1,790,564,07
Senkron Güvenlik3,010,6710,26
Serve Film Prodüksiyon1,471,38-7,55
Servet GMYO12,70-3,5749,41
Seyitler Kimya7,26-0,556,92
Silverline Endüstri3,16-2,1746,30
Sinpaş GMYO1,330,0014,66
Smartiks Yazılım10,93-1,5311,42
Soda Sanayii6,380,793,24
Sodaş Sodyum Sanayii14,00-6,6743,30
Söktaş4,120,4955,47
Sönmez Filament6,620,4635,66
Sönmez Pamuklu7,07-0,4243,70
Sumaş Suni Tahta11,241,2613,54
Şeker Fin. Kir.4,960,813,77
Şekerbank1,420,718,40
Şişe Cam5,591,456,07
Şok Marketler10,400,48-3,35
T. Halk Bankası7,291,1123,35
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası45,000,223,21
T.S.K.B.1,380,7314,05
T.Tuborg16,16-0,3735,80
Taç Tarım Ürünleri3,337,776,73
Tat Gıda7,672,8221,94
TAV Havalimanları27,680,44-5,14
Taze Kuru Gıda7,401,372,21
Tek-Art Turizm1,764,1439,68
Tekfen Holding19,33-0,260,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,17-3,98118,33
Temapol Polimer Plastik6,310,1620,88
TGS Dış Ticaret6,454,8838,12
Tofaş Oto. Fab.26,80-0,15-0,22
Torunlar GMYO3,06-0,3311,27
Trabzon Liman11,93-0,5811,91
Trabzonspor Sportif3,122,3045,12
Trakya Cam4,052,0215,71
Trend GMYO2,88-0,6930,91
TSKB GMYO2,066,1953,73
Tuğçelik4,755,0920,25
Tukaş15,962,2429,23
Turcas Petrol3,400,0027,34
Turkcell14,38-0,694,20
Tümosan Motor ve Traktör7,323,5414,20
Tüpraş113,50-0,53-10,49
Türk Hava Yolları14,740,891,94
Türk Prysmian Kablo4,43-1,9970,38
Türk Telekom7,92-1,617,46
Türk Traktör62,854,4913,45
Türker Proje Gayrimenkul44,98-0,047,10
Ufuk Yatırım4,99-2,9293,41
Ulaşlar Turizm Yat.2,571,5821,23
Ulusoy Elektrik35,222,9232,41
Ulusoy Un Sanayi4,140,248,38
Umpaş Holding0,61-7,58-1,61
Uşak Seramik1,89-0,5311,83
Utopya Turizm6,331,2828,66
Uzertaş Boya2,266,101,80
Ülker Bisküvi24,120,177,87
Ünye Çimento5,434,020,93
Vakıf Fin. Kir.2,511,213,72
Vakıf GMYO2,831,0714,57
Vakıf Yat. Ort.2,482,486,44
Vakıflar Bankası6,74-0,4422,32
Vakko Tekstil5,94-0,5030,84
Vanet Gıda1,50-3,854,90
Verusa Holding21,320,6614,87
Verusaturk Girisim7,211,9833,77
Vestel16,2710,0828,92
Vestel Beyaz Eşya26,722,1423,70
Viking Kağıt3,93-0,51110,16
Yapı Kredi Koray GMYO2,920,0020,66
Yapı ve Kredi Bank.3,155,0027,02
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,190,4930,62
Yataş9,083,6523,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,35-0,8445,96
Yeni Gimat GMYO12,56-0,32-3,46
Yeşil GMYO0,711,4310,94
Yeşil Yapı0,762,7015,15
Yeşil Yatırım Holding11,304,820,62
Yibitaş İnşaat Malzeme3.639,00-2,7023,57
Yonga Mobilya8,652,13-6,39
Yükselen Çelik8,07-3,2431,65
Yünsa14,71-2,1345,79
Zorlu Enerji1,710,004,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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