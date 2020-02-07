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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

07.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:44Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)290.000,0014,6274,88
İş Bankası (B)48.000,00-2,0459,04
İş Bankası (C)7,44-1,2016,07
İş Bankası (Kur.)386.525,0010,4484,06
İş Fin.Kir.4,40-1,5715,79
İş Girişim5,480,0044,21
İş GMYO1,90-1,557,95
İş Y. Men. Değ.5,191,1715,33
İş Yat. Ort.2,13-0,4715,76
İşbir Holding568,503,3832,21
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,720,0016,13
İttifak Holding3,43-0,58-7,80
İz Hayvancılık Tarım3,12-6,8719,24
İzmir Demir Çelik11,111,8335,65
İzmir Fırça2,166,4020,00
Jantsa Jant Sanayi61,45-0,325,40
Kafein Yazılım15,56-1,9539,68
Kapital Yat. Holding3,15-0,6330,17
Kaplamin5,723,813,06
Kardemir (A)2,89-0,349,06
Kardemir (B)2,89-0,349,47
Kardemir (D)2,93-0,3410,15
Karel Elektronik18,58-1,1227,87
Karsan Otomotiv1,81-3,2114,56
Karsu Tekstil3,628,0611,73
Karsusan Su Ürünleri San.10,819,9715,12
Kartonsan491,000,5525,93
Katmerciler Ekipman4,37-2,8913,80
Kent Gıda218,005,9824,00
Kerevitaş Gıda3,775,3115,64
Kervansaray Yat. Holding0,520,00-5,45
Kiler GMYO3,99-0,755,28
Klimasan Klima22,36-1,061,27
Koç Holding20,200,90-0,59
Konfrut Gıda9,344,5919,44
Konya Çimento279,00-0,042,84
Kordsa Teknik Tekstil14,441,1910,40
Koza Altın77,700,454,93
Koza Madencilik11,001,299,67
Körfez GMYO3,13-2,4930,96
Kristal Kola2,09-1,4238,41
Kron Telekomünikasyon18,25-2,7743,47
Kuştur Kuşadası Turizm25,00-1,965,49
Kuyumcukent Gayrimenkul2,04-2,8623,64
Kütahya Porselen9,30-1,6940,48
Lider Faktoring4,91-1,4133,79
Link Bilgisayar33,3012,8083,47
Logo Yazılım69,95-0,0715,05
Lokman Hekim Sağlık6,23-0,167,79
Lüks Kadife12,302,5942,36
Makina Takım2,19-0,9016,49
Mardin Çimento5,590,18-5,57
Marka Yatırım Holding1,58-3,0733,90
Marmaris Altınyunus90,25-0,8227,11
Marshall47,96-0,990,88
Martı GMYO1,44-3,3642,57
Martı Otel1,17-2,5028,57
Mavi Giyim60,201,013,97
Mazhar Zorlu Holding15,60-0,4529,03
Mega Polietilen2,52-2,3314,55
Menderes Tekstil1,50-1,9614,50
Mensa0,390,0021,88
Merit Turizm24,00-0,8323,46
Merko Gıda1,26-0,7920,00
Metal Gayrimenkul0,991,028,79
Metemtur Otelcilik2,00-0,9912,36
Metro Holding1,44-2,044,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,30-1,2917,35
Metro Yatırım Ortaklığı5,604,67-31,03
Migros Ticaret26,66-0,1510,07
Milpa2,85-3,0630,14
Mistral GMYO2,200,0016,40
MLP Sağlık18,600,7616,25
MMC San. ve Tic. Yat.1,03-0,96-9,65
Mondi Tire Kutsan8,540,71106,28
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.078,800,130,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret18,75-1,8847,41
Net Holding2,46-1,20-5,38
Netaş Telekom.14,98-1,7114,70
Niğbaş Niğde Beton5,600,90-9,68
Nuh Çimento11,62-1,44-2,19
Nurol GMYO4,41-0,6823,53
Odaş Elektrik2,23-0,8954,25
Olmuksan-IP4,38-2,0171,03
Orge Enerji Elektrik6,05-1,1421,98
Orma Orman Mahsulleri5,35-2,0193,84
Osmanlı Menkul7,802,6385,71
Ostim Endüstriyel Yat2,22-0,8932,14
Otokar157,90-0,88-0,69
Oyak Yat. Ort.2,48-1,596,44
Oylum Sınai Yatırımlar5,50-1,268,06
Özak GMYO3,330,0029,57
Özbal Çelik Boru2,31-1,2838,32
Özderici GMYO1,92-1,0322,29
Özerden Plastik2,700,0018,42
Panora GMYO6,350,792,42
Papilon Savunma10,970,3741,55
Park Elek.Madencilik3,56-1,6616,72
Parsan18,03-1,906,43
Pegasus68,90-3,97-20,25
Peker GMYO3,090,00-1,28
Penguen Gıda3,610,5674,40
Pera GMYO1,21-0,8228,72
Pergamon Dış Ticaret10,16-1,2626,68
Petkim4,11-1,917,87
Petrokent Turizm208,001,6662,37
Pınar Et ve Un10,55-1,3115,05
Pınar Su3,060,9931,90
Pınar Süt14,11-1,9511,37
Plastikkart9,54-0,732,91
Polisan Holding3,34-0,8910,23
Politeknik Metal79,001,942,60
Prizma Press Matbaacılık5,151,5819,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.154,600,024,22
QNB Finans Fin. Kir.144,003,7511,54
QNB Finansbank49,50-3,8832,00
Ral Yatırım Holding6,713,23-1,32
Ray Sigorta4,78-2,2539,77
Reysaş GMYO10,348,84125,27
Reysaş Lojistik9,983,96127,85
Rhea Girişim1,720,5844,54
Rodrigo Tekstil1,950,007,73
Royal Halı2,07-5,9151,09
RTA Laboratuvarları2,45-1,215,60
Sabancı Holding10,15-2,226,39
Safkar Ege Soğutmacılık3,058,1639,91
Salix Yatırım Holding7,00-4,63-2,91
Sanel Mühendislik3,90-0,26-3,70
Sanifoam Sünger5,950,8519,00
Sanko Pazarlama8,030,123,75
Saray Matbaacılık2,93-3,3063,69
Sarkuysan6,00-1,9624,22
Sasa Polyester9,22-0,2219,28
Say Reklamcılık2,73-0,3621,87
Sekuro Plastik5,651,445,41
Selçuk Ecza Deposu7,65-1,4225,41
Selçuk Gıda1,78-0,563,49
Senkron Güvenlik3,030,6610,99
Serve Film Prodüksiyon1,45-1,36-8,81
Servet GMYO12,750,3950,00
Seyitler Kimya7,22-0,556,33
Silverline Endüstri3,190,9547,69
Sinpaş GMYO1,31-1,5012,93
Smartiks Yazılım10,70-2,109,07
Soda Sanayii6,501,885,18
Sodaş Sodyum Sanayii13,70-2,1440,23
Söktaş4,02-2,4351,70
Sönmez Filament7,117,4045,70
Sönmez Pamuklu7,171,4145,73
Sumaş Suni Tahta10,70-4,808,08
Şeker Fin. Kir.4,92-0,812,93
Şekerbank1,40-1,416,87
Şişe Cam5,53-1,074,93
Şok Marketler10,33-0,67-4,00
T. Halk Bankası7,13-2,1920,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası44,56-0,982,20
T.S.K.B.1,390,7214,88
T.Tuborg15,98-1,1134,29
Taç Tarım Ürünleri3,336,73
Tat Gıda7,852,3524,80
TAV Havalimanları27,26-1,52-6,58
Taze Kuru Gıda7,410,142,35
Tek-Art Turizm1,66-5,6831,75
Tekfen Holding19,14-0,98-0,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,301,42121,43
Temapol Polimer Plastik6,23-1,2719,35
TGS Dış Ticaret6,35-1,5535,97
Tofaş Oto. Fab.26,48-1,19-1,41
Torunlar GMYO3,02-1,319,82
Trabzon Liman11,71-1,849,85
Trabzonspor Sportif3,171,6047,44
Trakya Cam3,94-2,7212,57
Trend GMYO2,77-3,8225,91
TSKB GMYO1,99-3,4048,51
Tuğçelik5,005,2626,58
Tukaş16,432,9433,04
Turcas Petrol3,37-0,8826,22
Turkcell14,400,144,35
Tümosan Motor ve Traktör7,20-1,6412,32
Tüpraş112,90-0,53-10,96
Türk Hava Yolları14,47-1,830,07
Türk Prysmian Kablo4,40-0,6869,23
Türk Telekom7,85-0,886,51
Türk Traktör62,55-0,4812,91
Türker Proje Gayrimenkul44,38-1,335,67
Ufuk Yatırım4,80-3,8186,05
Ulaşlar Turizm Yat.2,580,3921,70
Ulusoy Elektrik34,10-3,1828,20
Ulusoy Un Sanayi4,08-1,456,81
Umpaş Holding0,610,00-1,61
Uşak Seramik1,85-2,129,47
Utopya Turizm6,30-0,4728,05
Uzertaş Boya2,260,001,80
Ülker Bisküvi23,92-0,836,98
Ünye Çimento5,24-3,50-2,60
Vakıf Fin. Kir.2,45-2,391,24
Vakıf GMYO2,76-2,4711,74
Vakıf Yat. Ort.2,45-1,215,15
Vakıflar Bankası6,60-2,0819,78
Vakko Tekstil5,84-1,6828,63
Vanet Gıda1,46-2,672,10
Verusa Holding21,400,3815,30
Verusaturk Girisim7,311,3935,62
Vestel15,77-3,0724,96
Vestel Beyaz Eşya26,08-2,4020,74
Viking Kağıt3,87-1,53106,95
Yapı Kredi Koray GMYO3,013,0824,38
Yapı ve Kredi Bank.3,11-1,2725,40
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,240,6131,42
Yataş9,241,7625,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,30-2,1342,86
Yeni Gimat GMYO12,570,08-3,38
Yeşil GMYO0,70-1,419,37
Yeşil Yapı0,75-1,3213,64
Yeşil Yatırım Holding11,330,270,89
Yibitaş İnşaat Malzeme3.684,401,2525,11
Yonga Mobilya8,700,58-5,84
Yükselen Çelik8,161,1233,12
Yünsa14,43-1,9043,01
Zorlu Enerji1,69-1,173,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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