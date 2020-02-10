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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:38Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)290.000,0074,88
İş Bankası (B)47.949,90-0,1058,88
İş Bankası (C)7,35-1,2114,66
İş Bankası (Kur.)405.000,004,7892,86
İş Fin.Kir.4,13-6,148,68
İş Girişim5,21-4,9337,11
İş GMYO1,85-2,635,11
İş Y. Men. Değ.5,281,7317,33
İş Yat. Ort.2,140,4716,30
İşbir Holding570,000,2632,56
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,68-5,569,68
İttifak Holding3,25-5,25-12,63
İz Hayvancılık Tarım2,97-4,8113,51
İzmir Demir Çelik10,90-1,8933,09
İzmir Fırça2,254,1725,00
Jantsa Jant Sanayi59,55-3,092,14
Kafein Yazılım14,85-4,5633,30
Kapital Yat. Holding3,12-0,9528,93
Kaplamin5,68-0,702,34
Kardemir (A)2,80-3,115,66
Kardemir (B)2,80-3,116,06
Kardemir (D)2,83-3,416,39
Karel Elektronik17,64-5,0621,40
Karsan Otomotiv1,75-3,3110,76
Karsu Tekstil3,815,2517,59
Karsusan Su Ürünleri San.10,890,7415,97
Kartonsan478,80-2,4822,80
Katmerciler Ekipman4,16-4,818,33
Kent Gıda207,30-4,9117,92
Kerevitaş Gıda3,58-5,049,82
Kervansaray Yat. Holding0,48-7,69-12,73
Kiler GMYO3,80-4,760,26
Klimasan Klima20,90-6,53-5,34
Koç Holding19,33-4,31-4,87
Konfrut Gıda9,10-2,5716,37
Konya Çimento269,50-3,41-0,66
Kordsa Teknik Tekstil14,611,1811,70
Koza Altın75,10-3,351,42
Koza Madencilik10,73-2,456,98
Körfez GMYO3,04-2,8827,20
Kristal Kola2,01-3,8333,11
Kron Telekomünikasyon17,30-5,2136,01
Kuştur Kuşadası Turizm24,40-2,402,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,93-5,3916,97
Kütahya Porselen8,95-3,7635,20
Lider Faktoring4,79-2,4430,52
Link Bilgisayar29,54-11,2962,75
Logo Yazılım67,55-3,4311,10
Lokman Hekim Sağlık5,99-3,853,63
Lüks Kadife11,71-4,8035,53
Makina Takım2,07-5,4810,11
Mardin Çimento5,35-4,29-9,63
Marka Yatırım Holding1,51-4,4327,97
Marmaris Altınyunus83,85-7,0918,10
Marshall47,62-0,710,17
Martı GMYO1,34-6,9432,67
Martı Otel1,13-3,4224,18
Mavi Giyim59,90-0,503,45
Mazhar Zorlu Holding15,600,0029,03
Mega Polietilen2,40-4,769,09
Menderes Tekstil1,617,3322,90
Mensa0,37-5,1315,62
Merit Turizm24,000,0023,46
Merko Gıda1,22-3,1716,19
Metal Gayrimenkul0,97-2,026,59
Metemtur Otelcilik1,91-4,507,30
Metro Holding1,39-3,470,72
Metro Petrol ve Tesisleri2,19-4,7811,73
Metro Yatırım Ortaklığı5,600,00-31,03
Migros Ticaret26,00-2,487,35
Milpa2,83-0,7029,22
Mistral GMYO2,06-6,368,99
MLP Sağlık17,77-4,4611,06
MMC San. ve Tic. Yat.1,00-2,91-12,28
Mondi Tire Kutsan8,33-2,46101,21
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.078,800,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret18,35-2,1344,26
Net Holding2,34-4,88-10,00
Netaş Telekom.14,52-3,0711,18
Niğbaş Niğde Beton5,50-1,79-11,29
Nuh Çimento11,16-3,96-6,06
Nurol GMYO4,29-2,7220,17
Odaş Elektrik2,13-4,4847,33
Olmuksan-IP4,37-0,2370,64
Orge Enerji Elektrik5,96-1,4920,16
Orma Orman Mahsulleri5,01-6,3681,52
Osmanlı Menkul7,44-4,6277,14
Ostim Endüstriyel Yat2,08-6,3123,81
Otokar158,200,19-0,50
Oyak Yat. Ort.2,43-2,024,29
Oylum Sınai Yatırımlar5,25-4,553,14
Özak GMYO3,340,3029,96
Özbal Çelik Boru2,22-3,9032,93
Özderici GMYO1,84-4,1717,20
Özerden Plastik2,67-1,1117,11
Panora GMYO6,10-3,94-1,61
Papilon Savunma10,53-4,0135,87
Park Elek.Madencilik3,38-5,0610,82
Parsan17,28-4,162,01
Pegasus66,50-3,48-23,03
Peker GMYO2,98-3,56-4,79
Penguen Gıda3,651,1176,33
Pera GMYO1,15-4,9622,34
Pergamon Dış Ticaret9,82-3,3522,44
Petkim3,98-3,164,46
Petrokent Turizm206,00-0,9660,81
Pınar Et ve Un10,24-2,9411,67
Pınar Su2,97-2,9428,02
Pınar Süt13,68-3,057,97
Plastikkart9,30-2,520,32
Polisan Holding3,15-5,693,96
Politeknik Metal76,50-3,16-0,65
Prizma Press Matbaacılık5,190,7820,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.155,400,074,30
QNB Finans Fin. Kir.140,00-2,788,44
QNB Finansbank45,00-9,0920,00
Ral Yatırım Holding6,811,490,15
Ray Sigorta4,47-6,4930,70
Reysaş GMYO11,3810,06147,93
Reysaş Lojistik11,0010,22151,14
Rhea Girişim1,63-5,2336,97
Rodrigo Tekstil1,950,007,73
Royal Halı1,98-4,3544,53
RTA Laboratuvarları2,33-4,900,43
Sabancı Holding9,91-2,363,88
Safkar Ege Soğutmacılık2,84-6,8930,28
Salix Yatırım Holding6,40-8,57-11,23
Sanel Mühendislik4,002,56-1,23
Sanifoam Sünger5,80-2,5216,00
Sanko Pazarlama7,57-5,73-2,20
Saray Matbaacılık2,89-1,3761,45
Sarkuysan5,75-4,1719,05
Sasa Polyester9,290,7620,18
Say Reklamcılık3,1314,6539,73
Sekuro Plastik5,761,957,46
Selçuk Ecza Deposu7,45-2,6122,13
Selçuk Gıda1,73-2,810,58
Senkron Güvenlik2,90-4,296,23
Serve Film Prodüksiyon1,42-2,07-10,69
Servet GMYO12,780,2450,35
Seyitler Kimya7,10-1,664,57
Silverline Endüstri3,03-5,0240,28
Sinpaş GMYO1,27-3,059,48
Smartiks Yazılım10,18-4,863,77
Soda Sanayii6,40-1,543,56
Sodaş Sodyum Sanayii13,800,7341,25
Söktaş3,86-3,9845,66
Sönmez Filament7,110,0045,70
Sönmez Pamuklu7,09-1,1244,11
Sumaş Suni Tahta10,30-3,744,04
Şeker Fin. Kir.4,78-2,850,00
Şekerbank1,34-4,292,29
Şişe Cam5,42-1,992,85
Şok Marketler9,91-4,07-7,90
T. Halk Bankası6,90-3,2316,75
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,06-3,37-1,24
T.S.K.B.1,34-3,6010,74
T.Tuborg15,85-0,8133,19
Taç Tarım Ürünleri3,00-9,91-3,85
Tat Gıda7,55-3,8220,03
TAV Havalimanları26,80-1,69-8,16
Taze Kuru Gıda7,37-0,541,80
Tek-Art Turizm1,59-4,2226,19
Tekfen Holding18,30-4,39-5,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,00-3,23114,29
Temapol Polimer Plastik6,02-3,3715,33
TGS Dış Ticaret6,10-3,9430,62
Tofaş Oto. Fab.26,22-0,98-2,38
Torunlar GMYO2,92-3,316,18
Trabzon Liman11,35-3,076,47
Trabzonspor Sportif3,5311,3664,19
Trakya Cam3,74-5,086,86
Trend GMYO2,63-5,0519,55
TSKB GMYO1,95-2,0145,52
Tuğçelik5,081,6028,61
Tukaş15,31-6,8223,97
Turcas Petrol3,658,3136,70
Turkcell14,11-2,012,25
Tümosan Motor ve Traktör7,01-2,649,36
Tüpraş111,20-1,51-12,30
Türk Hava Yolları14,02-3,11-3,04
Türk Prysmian Kablo4,22-4,0962,31
Türk Telekom7,78-0,895,56
Türk Traktör59,70-4,567,76
Türker Proje Gayrimenkul43,30-2,433,10
Ufuk Yatırım4,851,0487,98
Ulaşlar Turizm Yat.2,46-4,6516,04
Ulusoy Elektrik34,00-0,2927,82
Ulusoy Un Sanayi3,97-2,703,93
Umpaş Holding0,60-1,64-3,23
Uşak Seramik1,79-3,245,92
Utopya Turizm6,00-4,7621,95
Uzertaş Boya2,09-7,52-5,86
Ülker Bisküvi23,30-2,594,20
Ünye Çimento5,14-1,91-4,46
Vakıf Fin. Kir.2,32-5,31-4,13
Vakıf GMYO2,66-3,627,69
Vakıf Yat. Ort.2,36-3,671,29
Vakıflar Bankası6,34-3,9415,06
Vakko Tekstil5,78-1,0327,31
Vanet Gıda1,44-1,370,70
Verusa Holding21,500,4715,84
Verusaturk Girisim7,411,3737,48
Vestel16,001,4626,78
Vestel Beyaz Eşya24,88-4,6015,19
Viking Kağıt3,86-0,26106,42
Yapı Kredi Koray GMYO2,85-5,3217,77
Yapı ve Kredi Bank.3,130,6426,21
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,401,9433,97
Yataş9,06-1,9523,43
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,16-6,0934,16
Yeni Gimat GMYO12,51-0,48-3,84
Yeşil GMYO0,67-4,294,69
Yeşil Yapı0,71-5,337,58
Yeşil Yatırım Holding11,541,852,76
Yibitaş İnşaat Malzeme3.617,60-1,8122,84
Yonga Mobilya8,49-2,41-8,12
Yükselen Çelik8,03-1,5931,00
Yünsa14,00-2,9838,75
Zorlu Enerji1,62-4,14-0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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