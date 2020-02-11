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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

11.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:40Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)332.000,0014,48100,21
İş Bankası (B)47.900,00-0,1058,71
İş Bankası (C)7,350,0014,66
İş Bankası (Kur.)420.000,003,70100,00
İş Fin.Kir.4,211,9410,79
İş Girişim5,230,3837,63
İş GMYO1,913,248,52
İş Y. Men. Değ.5,300,3817,78
İş Yat. Ort.2,181,8718,48
İşbir Holding571,000,1832,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,691,4711,29
İttifak Holding3,260,31-12,37
İz Hayvancılık Tarım2,990,6714,28
İzmir Demir Çelik11,192,6636,63
İzmir Fırça2,406,6733,33
Jantsa Jant Sanayi60,100,923,09
Kafein Yazılım14,960,7434,29
Kapital Yat. Holding3,202,5632,23
Kaplamin5,964,937,39
Kardemir (A)2,862,147,92
Kardemir (B)2,851,797,95
Kardemir (D)2,902,479,02
Karel Elektronik17,800,9122,51
Karsan Otomotiv1,813,4314,56
Karsu Tekstil3,76-1,3116,05
Karsusan Su Ürünleri San.9,81-9,924,47
Kartonsan468,50-2,1520,16
Katmerciler Ekipman4,211,209,64
Kent Gıda234,6013,1733,45
Kerevitaş Gıda3,693,0713,19
Kervansaray Yat. Holding0,504,17-9,09
Kiler GMYO3,882,112,37
Klimasan Klima20,76-0,67-5,98
Koç Holding19,973,31-1,72
Konfrut Gıda9,221,3217,90
Konya Çimento270,500,37-0,29
Kordsa Teknik Tekstil14,851,6413,53
Koza Altın76,001,202,63
Koza Madencilik10,891,498,57
Körfez GMYO3,101,9729,71
Kristal Kola2,125,4740,40
Kron Telekomünikasyon18,104,6242,30
Kuştur Kuşadası Turizm25,625,008,10
Kuyumcukent Gayrimenkul2,014,1521,82
Kütahya Porselen9,485,9243,20
Lider Faktoring4,810,4231,06
Link Bilgisayar28,72-2,7858,24
Logo Yazılım68,501,4112,66
Lokman Hekim Sağlık6,071,345,02
Lüks Kadife11,62-0,7734,49
Makina Takım2,143,3813,83
Mardin Çimento5,421,31-8,45
Marka Yatırım Holding1,520,6628,81
Marmaris Altınyunus85,301,7320,14
Marshall53,1511,6111,80
Martı GMYO1,404,4838,61
Martı Otel1,162,6527,47
Mavi Giyim60,300,674,15
Mazhar Zorlu Holding15,600,0029,03
Mega Polietilen2,472,9212,27
Menderes Tekstil1,631,2424,43
Mensa0,370,0015,62
Merit Turizm24,000,0023,46
Merko Gıda1,252,4619,05
Metal Gayrimenkul0,95-2,064,40
Metemtur Otelcilik1,983,6611,24
Metro Holding1,422,162,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,242,2814,29
Metro Yatırım Ortaklığı5,600,00-31,03
Migros Ticaret26,301,158,59
Milpa2,892,1231,96
Mistral GMYO2,060,008,99
MLP Sağlık17,991,2412,44
MMC San. ve Tic. Yat.1,033,00-9,65
Mondi Tire Kutsan8,360,36101,93
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.078,800,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,003,5449,37
Net Holding2,360,85-9,23
Netaş Telekom.15,506,7518,68
Niğbaş Niğde Beton5,500,00-11,29
Nuh Çimento11,260,90-5,22
Nurol GMYO4,26-0,7019,33
Odaş Elektrik2,161,4149,41
Olmuksan-IP4,462,0674,15
Orge Enerji Elektrik6,082,0122,58
Orma Orman Mahsulleri5,305,7992,03
Osmanlı Menkul7,42-0,2776,67
Ostim Endüstriyel Yat2,132,4026,79
Otokar162,402,652,14
Oyak Yat. Ort.2,461,235,58
Oylum Sınai Yatırımlar5,21-0,762,36
Özak GMYO3,350,3030,35
Özbal Çelik Boru2,272,2535,93
Özderici GMYO1,871,6319,11
Özerden Plastik2,65-0,7516,23
Panora GMYO6,191,48-0,16
Papilon Savunma10,832,8539,74
Park Elek.Madencilik3,462,3713,44
Parsan17,642,084,13
Pegasus68,903,61-20,25
Peker GMYO3,000,67-4,15
Penguen Gıda3,752,7481,16
Pera GMYO1,171,7424,47
Pergamon Dış Ticaret10,183,6726,93
Petkim4,062,016,56
Petrokent Turizm208,000,9762,37
Pınar Et ve Un10,19-0,4911,12
Pınar Su3,042,3631,03
Pınar Süt14,123,2211,44
Plastikkart9,492,042,37
Polisan Holding3,191,275,28
Politeknik Metal78,903,142,47
Prizma Press Matbaacılık5,200,1920,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.155,700,034,32
QNB Finans Fin. Kir.142,802,0010,61
QNB Finansbank51,7515,0038,00
Ral Yatırım Holding7,7513,8013,97
Ray Sigorta4,500,6731,58
Reysaş GMYO10,97-3,60139,00
Reysaş Lojistik10,31-6,27135,39
Rhea Girişim1,799,8250,42
Rodrigo Tekstil1,960,518,29
Royal Halı2,085,0551,82
RTA Laboratuvarları2,382,152,59
Sabancı Holding10,162,526,50
Safkar Ege Soğutmacılık2,922,8233,94
Salix Yatırım Holding5,78-9,69-19,83
Sanel Mühendislik3,80-5,00-6,17
Sanifoam Sünger6,054,3121,00
Sanko Pazarlama7,640,92-1,29
Saray Matbaacılık2,921,0463,13
Sarkuysan6,034,8724,84
Sasa Polyester9,653,8824,84
Say Reklamcılık3,5914,7060,27
Sekuro Plastik5,831,228,77
Selçuk Ecza Deposu7,32-1,7420,00
Selçuk Gıda1,740,581,16
Senkron Güvenlik2,920,696,96
Serve Film Prodüksiyon1,494,93-6,29
Servet GMYO13,092,4354,00
Seyitler Kimya7,05-0,703,83
Silverline Endüstri3,122,9744,44
Sinpaş GMYO1,270,009,48
Smartiks Yazılım10,341,575,40
Soda Sanayii6,440,634,21
Sodaş Sodyum Sanayii14,102,1744,32
Söktaş3,80-1,5543,40
Sönmez Filament7,140,4246,31
Sönmez Pamuklu7,160,9945,53
Sumaş Suni Tahta10,794,768,99
Şeker Fin. Kir.4,77-0,21-0,21
Şekerbank1,340,002,29
Şişe Cam5,470,923,80
Şok Marketler9,85-0,61-8,46
T. Halk Bankası6,940,5817,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,541,11-0,14
T.S.K.B.1,350,7511,57
T.Tuborg16,292,7836,89
Taç Tarım Ürünleri3,000,00-3,85
Tat Gıda7,742,5223,05
TAV Havalimanları26,960,60-7,61
Taze Kuru Gıda7,31-0,810,97
Tek-Art Turizm1,611,2627,78
Tekfen Holding18,340,22-5,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,283,11120,95
Temapol Polimer Plastik6,152,1617,82
TGS Dış Ticaret6,120,3331,05
Tofaş Oto. Fab.26,822,29-0,15
Torunlar GMYO2,961,377,64
Trabzon Liman11,602,208,82
Trabzonspor Sportif3,766,5274,88
Trakya Cam3,801,608,57
Trend GMYO2,692,2822,27
TSKB GMYO1,960,5146,27
Tuğçelik5,130,9829,87
Tukaş15,762,9427,61
Turcas Petrol4,1212,8854,31
Turkcell14,301,353,62
Tümosan Motor ve Traktör7,091,1410,61
Tüpraş113,301,89-10,65
Türk Hava Yolları14,302,00-1,11
Türk Prysmian Kablo4,445,2170,77
Türk Telekom7,982,578,28
Türk Traktör60,100,678,48
Türker Proje Gayrimenkul43,300,003,10
Ufuk Yatırım4,890,8289,53
Ulaşlar Turizm Yat.2,460,0016,04
Ulusoy Elektrik33,04-2,8224,21
Ulusoy Un Sanayi4,093,027,07
Umpaş Holding0,600,00-3,23
Uşak Seramik1,821,687,69
Utopya Turizm6,203,3326,02
Uzertaş Boya2,152,87-3,15
Ülker Bisküvi23,12-0,773,40
Ünye Çimento5,190,97-3,53
Vakıf Fin. Kir.2,382,59-1,65
Vakıf GMYO2,711,889,72
Vakıf Yat. Ort.2,380,852,15
Vakıflar Bankası6,30-0,6314,34
Vakko Tekstil5,891,9029,74
Vanet Gıda1,440,000,70
Verusa Holding21,580,3716,27
Verusaturk Girisim7,541,7539,89
Vestel16,402,5029,95
Vestel Beyaz Eşya24,900,0815,28
Viking Kağıt3,84-0,52105,35
Yapı Kredi Koray GMYO3,067,3726,45
Yapı ve Kredi Bank.3,01-3,8321,37
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,30-1,1932,38
Yataş9,04-0,2223,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,201,8536,65
Yeni Gimat GMYO12,600,72-3,15
Yeşil GMYO0,681,496,25
Yeşil Yapı0,721,419,09
Yeşil Yatırım Holding12,215,818,73
Yibitaş İnşaat Malzeme3.609,60-0,2222,57
Yonga Mobilya8,11-4,48-12,23
Yükselen Çelik7,96-0,8729,85
Yünsa14,040,2939,15
Zorlu Enerji1,662,471,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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