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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:56Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)332.000,00100,21
İş Bankası (B)49.000,002,3062,36
İş Bankası (C)7,18-2,3112,01
İş Bankası (Kur.)420.000,000,00100,00
İş Fin.Kir.4,19-0,4810,26
İş Girişim5,20-0,5736,84
İş GMYO1,910,008,52
İş Y. Men. Değ.5,401,8920,00
İş Yat. Ort.2,17-0,4617,93
İşbir Holding594,004,0338,14
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,701,4512,90
İttifak Holding3,24-0,61-12,90
İz Hayvancılık Tarım3,103,6818,48
İzmir Demir Çelik11,00-1,7034,31
İzmir Fırça2,420,8334,44
Jantsa Jant Sanayi63,505,668,92
Kafein Yazılım15,151,2736,00
Kapital Yat. Holding3,375,3139,26
Kaplamin6,254,8712,61
Kardemir (A)2,911,759,81
Kardemir (B)2,912,1110,23
Kardemir (D)2,931,0310,15
Karel Elektronik18,594,4427,94
Karsan Otomotiv1,810,0014,56
Karsu Tekstil3,62-3,7211,73
Karsusan Su Ürünleri San.9,00-8,26-4,15
Kartonsan466,10-0,5119,54
Katmerciler Ekipman4,281,6611,46
Kent Gıda233,20-0,6032,65
Kerevitaş Gıda3,710,5413,80
Kervansaray Yat. Holding0,49-2,00-10,91
Kiler GMYO3,86-0,521,85
Klimasan Klima20,62-0,67-6,61
Koç Holding19,46-2,55-4,23
Konfrut Gıda9,15-0,7617,01
Konya Çimento272,200,630,33
Kordsa Teknik Tekstil15,403,7017,74
Koza Altın75,55-0,592,03
Koza Madencilik10,950,559,17
Körfez GMYO3,05-1,6127,62
Kristal Kola2,214,2546,36
Kron Telekomünikasyon18,663,0946,70
Kuştur Kuşadası Turizm27,005,3913,92
Kuyumcukent Gayrimenkul2,00-0,5021,21
Kütahya Porselen9,42-0,6342,30
Lider Faktoring4,80-0,2130,79
Link Bilgisayar30,004,4665,29
Logo Yazılım68,950,6613,40
Lokman Hekim Sağlık6,252,978,13
Lüks Kadife11,983,1038,66
Makina Takım2,12-0,9312,77
Mardin Çimento5,37-0,92-9,29
Marka Yatırım Holding1,50-1,3227,12
Marmaris Altınyunus86,151,0021,34
Marshall53,350,3812,22
Martı GMYO1,37-2,1435,64
Martı Otel1,160,0027,47
Mavi Giyim60,901,005,18
Mazhar Zorlu Holding15,610,0629,11
Mega Polietilen2,42-2,0210,00
Menderes Tekstil1,59-2,4521,37
Mensa0,382,7018,75
Merit Turizm24,000,0023,46
Merko Gıda1,293,2022,86
Metal Gayrimenkul0,972,116,59
Metemtur Otelcilik2,001,0112,36
Metro Holding1,420,002,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,281,7916,33
Metro Yatırım Ortaklığı5,823,93-28,33
Migros Ticaret25,94-1,377,10
Milpa2,84-1,7329,68
Mistral GMYO2,133,4012,70
MLP Sağlık17,79-1,1111,19
MMC San. ve Tic. Yat.1,030,00-9,65
Mondi Tire Kutsan8,14-2,6396,62
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.078,800,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,965,0556,92
Net Holding2,370,42-8,85
Netaş Telekom.15,852,2621,36
Niğbaş Niğde Beton5,34-2,91-13,87
Nuh Çimento11,260,00-5,22
Nurol GMYO4,270,2319,61
Odaş Elektrik2,212,3152,87
Olmuksan-IP4,38-1,7971,03
Orge Enerji Elektrik6,00-1,3220,97
Orma Orman Mahsulleri5,05-4,7282,97
Osmanlı Menkul7,551,7579,76
Ostim Endüstriyel Yat2,130,0026,79
Otokar162,500,062,20
Oyak Yat. Ort.2,460,005,58
Oylum Sınai Yatırımlar5,19-0,381,96
Özak GMYO3,34-0,3029,96
Özbal Çelik Boru2,6114,9856,29
Özderici GMYO1,985,8826,11
Özerden Plastik2,64-0,3815,79
Panora GMYO6,311,941,77
Papilon Savunma11,667,6650,45
Park Elek.Madencilik3,470,2913,77
Parsan17,650,064,19
Pegasus71,603,92-17,13
Peker GMYO3,020,67-3,51
Penguen Gıda3,65-2,6776,33
Pera GMYO1,170,0024,47
Pergamon Dış Ticaret10,11-0,6926,06
Petkim4,060,006,56
Petrokent Turizm212,001,9265,50
Pınar Et ve Un10,422,2613,63
Pınar Su2,99-1,6428,88
Pınar Süt14,09-0,2111,21
Plastikkart9,601,163,56
Polisan Holding3,210,635,94
Politeknik Metal77,35-1,960,45
Prizma Press Matbaacılık5,342,6924,19
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.156,300,054,38
QNB Finans Fin. Kir.151,005,7416,96
QNB Finansbank57,0010,1452,00
Ral Yatırım Holding7,40-4,528,82
Ray Sigorta4,735,1138,30
Reysaş GMYO10,62-3,19131,37
Reysaş Lojistik9,90-3,98126,03
Rhea Girişim2,0514,5372,27
Rodrigo Tekstil1,95-0,517,73
Royal Halı2,121,9254,74
RTA Laboratuvarları2,380,002,59
Sabancı Holding10,04-1,185,24
Safkar Ege Soğutmacılık3,106,1642,20
Salix Yatırım Holding6,054,67-16,09
Sanel Mühendislik3,902,63-3,70
Sanifoam Sünger6,070,3321,40
Sanko Pazarlama7,60-0,52-1,81
Saray Matbaacılık2,89-1,0361,45
Sarkuysan5,89-2,3221,95
Sasa Polyester9,55-1,0423,54
Say Reklamcılık3,888,0873,21
Sekuro Plastik5,880,869,70
Selçuk Ecza Deposu7,421,3721,64
Selçuk Gıda1,740,001,16
Senkron Güvenlik2,961,378,42
Serve Film Prodüksiyon1,47-1,34-7,55
Servet GMYO13,482,9858,59
Seyitler Kimya7,202,136,04
Silverline Endüstri3,09-0,9643,06
Sinpaş GMYO1,24-2,366,90
Smartiks Yazılım10,20-1,353,98
Soda Sanayii6,36-1,242,91
Sodaş Sodyum Sanayii14,110,0744,42
Söktaş3,810,2643,77
Sönmez Filament8,0512,7564,96
Sönmez Pamuklu8,2314,9467,28
Sumaş Suni Tahta10,790,008,99
Şeker Fin. Kir.4,821,050,84
Şekerbank1,340,002,29
Şişe Cam5,500,554,36
Şok Marketler9,73-1,22-9,57
T. Halk Bankası7,264,6122,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,14-0,92-1,06
T.S.K.B.1,360,7412,40
T.Tuborg16,13-0,9835,55
Taç Tarım Ürünleri2,97-1,00-4,81
Tat Gıda7,66-1,0321,78
TAV Havalimanları26,960,00-7,61
Taze Kuru Gıda7,330,271,24
Tek-Art Turizm1,59-1,2426,19
Tekfen Holding18,762,29-2,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,4012,07147,62
Temapol Polimer Plastik6,292,2820,50
TGS Dış Ticaret6,191,1432,55
Tofaş Oto. Fab.27,080,970,82
Torunlar GMYO2,991,018,73
Trabzon Liman11,670,609,47
Trabzonspor Sportif3,955,0583,72
Trakya Cam3,810,268,86
Trend GMYO2,887,0630,91
TSKB GMYO1,94-1,0244,78
Tuğçelik5,160,5830,63
Tukaş15,25-3,2423,48
Turcas Petrol3,74-9,2240,07
Turkcell14,602,105,80
Tümosan Motor ve Traktör7,090,0010,61
Tüpraş115,001,50-9,31
Türk Hava Yolları14,823,642,49
Türk Prysmian Kablo4,41-0,6869,62
Türk Telekom8,243,2611,80
Türk Traktör59,10-1,666,68
Türker Proje Gayrimenkul43,741,024,14
Ufuk Yatırım4,88-0,2089,15
Ulaşlar Turizm Yat.2,491,2217,45
Ulusoy Elektrik33,681,9426,62
Ulusoy Un Sanayi4,07-0,496,54
Umpaş Holding0,59-1,67-4,84
Uşak Seramik1,820,007,69
Utopya Turizm6,332,1028,66
Uzertaş Boya2,09-2,79-5,86
Ülker Bisküvi23,742,686,17
Ünye Çimento5,210,39-3,16
Vakıf Fin. Kir.2,400,84-0,83
Vakıf GMYO2,782,5812,55
Vakıf Yat. Ort.2,37-0,421,72
Vakıflar Bankası6,27-0,4813,79
Vakko Tekstil5,82-1,1928,19
Vanet Gıda1,440,000,70
Verusa Holding21,660,3716,70
Verusaturk Girisim7,681,8642,49
Vestel16,540,8531,06
Vestel Beyaz Eşya23,92-3,9410,74
Viking Kağıt3,901,56108,56
Yapı Kredi Koray GMYO2,99-2,2923,55
Yapı ve Kredi Bank.2,90-3,6516,94
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,16-1,6930,14
Yataş8,87-1,8820,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,19-0,4536,02
Yeni Gimat GMYO12,650,40-2,77
Yeşil GMYO0,691,477,81
Yeşil Yapı0,720,009,09
Yeşil Yatırım Holding12,603,1912,20
Yibitaş İnşaat Malzeme3.640,100,8423,60
Yonga Mobilya8,687,03-6,06
Yükselen Çelik8,699,1741,76
Yünsa13,86-1,2837,36
Zorlu Enerji1,65-0,601,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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