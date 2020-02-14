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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

14.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:48Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)52.990,00-5,9675,58
İş Bankası (C)6,99-1,559,05
İş Bankası (Kur.)450.000,10114,29
İş Fin.Kir.4,33-1,3713,95
İş Girişim5,32-3,9740,00
İş GMYO2,153,8622,16
İş Y. Men. Değ.5,290,1917,56
İş Yat. Ort.2,672,6945,11
İşbir Holding600,000,0039,53
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,711,4314,52
İttifak Holding3,23-0,31-13,17
İz Hayvancılık Tarım3,00-2,6014,66
İzmir Demir Çelik11,000,4634,31
İzmir Fırça2,33-4,5129,44
Jantsa Jant Sanayi67,004,1214,92
Kafein Yazılım15,59-1,1439,95
Kapital Yat. Holding3,583,1747,93
Kaplamin6,30-1,4113,51
Kardemir (A)2,88-1,038,68
Kardemir (B)2,87-0,698,71
Kardemir (D)2,90-1,029,02
Karel Elektronik18,300,8325,95
Karsan Otomotiv1,977,0724,68
Karsu Tekstil3,66-3,6812,96
Karsusan Su Ürünleri San.9,252,78-1,49
Kartonsan462,60-0,0218,65
Katmerciler Ekipman4,340,9313,02
Kent Gıda242,00-2,1437,66
Kerevitaş Gıda3,811,3316,87
Kervansaray Yat. Holding0,49-2,00-10,91
Kiler GMYO3,890,782,64
Klimasan Klima21,36-5,57-3,26
Koç Holding19,950,66-1,82
Konfrut Gıda9,240,4318,16
Konya Çimento271,50-0,110,07
Kordsa Teknik Tekstil15,300,0016,97
Koza Altın77,85-0,195,13
Koza Madencilik11,370,8913,36
Körfez GMYO3,070,0028,45
Kristal Kola2,16-2,2643,05
Kron Telekomünikasyon19,640,3654,40
Kuştur Kuşadası Turizm28,883,2221,86
Kuyumcukent Gayrimenkul2,02-0,9822,42
Kütahya Porselen9,421,2942,30
Lider Faktoring4,74-1,0429,16
Link Bilgisayar30,04-3,1065,51
Logo Yazılım67,00-2,9010,20
Lokman Hekim Sağlık6,250,818,13
Lüks Kadife11,82-1,3436,81
Makina Takım2,212,3117,55
Mardin Çimento5,36-0,74-9,46
Marka Yatırım Holding1,550,0031,36
Marmaris Altınyunus85,80-1,7720,85
Marshall51,15-1,927,59
Martı GMYO1,390,0037,62
Martı Otel1,15-0,8626,37
Mavi Giyim60,40-1,064,32
Mazhar Zorlu Holding15,600,7829,03
Mega Polietilen2,533,2715,00
Menderes Tekstil1,60-0,6222,14
Mensa0,35-2,789,37
Merit Turizm23,04-2,7018,52
Merko Gıda1,41-4,7334,29
Metal Gayrimenkul0,94-3,093,30
Metemtur Otelcilik2,041,4914,61
Metro Holding1,44-1,374,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,29-1,2916,84
Metro Yatırım Ortaklığı6,195,09-23,77
Migros Ticaret25,720,476,19
Milpa2,870,3531,05
Mistral GMYO2,10-0,9411,11
MLP Sağlık17,55-1,139,69
MMC San. ve Tic. Yat.1,010,00-11,40
Mondi Tire Kutsan8,355,43101,69
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.080,200,130,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret20,920,0064,47
Net Holding2,645,601,54
Netaş Telekom.15,911,4021,82
Niğbaş Niğde Beton5,200,00-16,13
Nuh Çimento11,22-0,44-5,56
Nurol GMYO4,290,4720,17
Odaş Elektrik2,15-1,3848,72
Olmuksan-IP4,35-0,4669,86
Orge Enerji Elektrik6,14-1,4423,79
Orma Orman Mahsulleri4,900,0077,54
Osmanlı Menkul7,882,3487,62
Ostim Endüstriyel Yat2,242,7533,33
Otokar165,60-0,484,15
Oyak Yat. Ort.2,470,006,01
Oylum Sınai Yatırımlar5,220,002,55
Özak GMYO3,361,2030,74
Özbal Çelik Boru2,39-8,7843,11
Özderici GMYO1,92-3,0322,29
Özerden Plastik2,610,7714,47
Panora GMYO6,27-0,631,13
Papilon Savunma11,44-3,6247,61
Park Elek.Madencilik3,440,8812,79
Parsan17,45-0,633,01
Pegasus69,80-2,10-19,21
Peker GMYO3,101,97-0,96
Penguen Gıda3,67-1,6177,29
Pera GMYO1,190,0026,60
Pergamon Dış Ticaret10,20-1,3527,18
Petkim4,151,728,92
Petrokent Turizm200,00-2,2056,13
Pınar Et ve Un10,53-0,8514,83
Pınar Su3,01-0,9929,74
Pınar Süt14,35-1,2413,26
Plastikkart9,94-1,297,23
Polisan Holding3,21-0,935,94
Politeknik Metal76,45-0,13-0,71
Prizma Press Matbaacılık5,531,8428,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.157,300,004,47
QNB Finans Fin. Kir.154,00-1,9119,29
QNB Finansbank52,85-5,2940,93
Ral Yatırım Holding7,500,5410,29
Ray Sigorta4,60-1,2934,50
Reysaş GMYO9,99-1,09117,65
Reysaş Lojistik9,752,63122,60
Rhea Girişim2,12-9,7978,15
Rodrigo Tekstil1,960,008,29
Royal Halı2,16-0,9257,66
RTA Laboratuvarları2,37-0,842,16
Sabancı Holding9,98-0,304,61
Safkar Ege Soğutmacılık3,12-6,8743,12
Salix Yatırım Holding5,904,24-18,17
Sanel Mühendislik3,900,26-3,70
Sanifoam Sünger6,010,1720,20
Sanko Pazarlama7,58-0,39-2,07
Saray Matbaacılık3,067,7570,95
Sarkuysan5,88-0,6821,74
Sasa Polyester10,21-1,7332,08
Say Reklamcılık4,1010,8183,04
Sekuro Plastik5,84-3,478,96
Selçuk Ecza Deposu7,51-1,5723,11
Selçuk Gıda1,72-1,150,00
Senkron Güvenlik2,950,008,06
Serve Film Prodüksiyon1,440,70-9,43
Servet GMYO13,700,7461,18
Seyitler Kimya7,300,697,51
Silverline Endüstri3,00-1,6438,89
Sinpaş GMYO1,255,047,76
Smartiks Yazılım10,41-1,516,12
Soda Sanayii6,29-0,471,78
Sodaş Sodyum Sanayii13,910,0042,37
Söktaş3,902,0947,17
Sönmez Filament7,83-0,2560,45
Sönmez Pamuklu8,811,1579,07
Sumaş Suni Tahta10,800,659,09
Şeker Fin. Kir.4,881,042,09
Şekerbank1,32-0,750,76
Şişe Cam5,470,923,80
Şok Marketler9,780,20-9,11
T. Halk Bankası7,350,6824,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,10-0,74-1,15
T.S.K.B.1,360,0012,40
T.Tuborg16,110,1935,38
Taç Tarım Ürünleri2,92-0,34-6,41
Tat Gıda7,55-2,0820,03
TAV Havalimanları26,30-1,28-9,87
Taze Kuru Gıda7,32-0,681,10
Tek-Art Turizm1,55-1,9023,02
Tekfen Holding18,950,42-1,92
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,66-2,91130,00
Temapol Polimer Plastik6,773,8329,69
TGS Dış Ticaret6,231,6333,40
Tofaş Oto. Fab.27,66-0,862,98
Torunlar GMYO3,144,3214,18
Trabzon Liman14,0719,9531,99
Trabzonspor Sportif4,663,33116,74
Trakya Cam3,80-1,558,57
Trend GMYO2,76-1,7825,45
TSKB GMYO2,053,5452,99
Tuğçelik5,500,9239,24
Tukaş12,68-16,912,67
Turcas Petrol3,59-0,8334,46
Turkcell14,46-1,034,78
Tümosan Motor ve Traktör7,16-1,2411,70
Tüpraş110,00-1,79-13,25
Türk Hava Yolları14,89-0,672,97
Türk Prysmian Kablo4,482,0572,31
Türk Telekom8,250,1211,94
Türk Traktör60,000,938,30
Türker Proje Gayrimenkul45,020,677,19
Ufuk Yatırım4,92-1,8090,70
Ulaşlar Turizm Yat.2,532,8519,34
Ulusoy Elektrik33,02-0,3624,14
Ulusoy Un Sanayi4,303,8612,57
Umpaş Holding0,58-1,69-6,45
Uşak Seramik1,910,0013,02
Utopya Turizm6,782,7337,80
Uzertaş Boya2,090,97-5,86
Ülker Bisküvi23,46-0,854,92
Ünye Çimento5,24-0,95-2,60
Vakıf Fin. Kir.2,37-2,47-2,07
Vakıf GMYO2,77-0,7212,15
Vakıf Yat. Ort.2,36-0,421,29
Vakıflar Bankası6,552,0218,87
Vakko Tekstil5,99-0,6631,94
Vanet Gıda1,43-1,380,00
Verusa Holding21,840,3717,67
Verusaturk Girisim7,941,5347,31
Vestel16,91-3,3733,99
Vestel Beyaz Eşya23,72-2,069,81
Viking Kağıt4,357,94132,62
Yapı Kredi Koray GMYO3,111,3028,51
Yapı ve Kredi Bank.2,870,7015,73
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,220,7431,10
Yataş9,000,5622,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,18-1,3635,40
Yeni Gimat GMYO13,141,941,00
Yeşil GMYO0,701,459,37
Yeşil Yapı0,731,3910,61
Yeşil Yatırım Holding13,693,4021,91
Yibitaş İnşaat Malzeme3.700,001,0925,64
Yonga Mobilya8,70-0,68-5,84
Yükselen Çelik10,047,9663,78
Yünsa14,30-0,5641,72
Zorlu Enerji1,71-2,294,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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