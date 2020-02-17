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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:38Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)51.775,00-2,2971,55
İş Bankası (C)6,90-1,297,64
İş Bankası (Kur.)456.000,101,33117,14
İş Fin.Kir.4,21-2,7710,79
İş Girişim5,12-3,7634,74
İş GMYO1,99-7,4413,07
İş Y. Men. Değ.5,17-2,2714,89
İş Yat. Ort.2,51-5,9936,41
İşbir Holding599,90-0,0239,51
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,710,0014,52
İttifak Holding3,230,00-13,17
İz Hayvancılık Tarım2,97-1,0013,51
İzmir Demir Çelik10,95-0,4533,70
İzmir Fırça2,29-1,7227,22
Jantsa Jant Sanayi69,253,3618,78
Kafein Yazılım15,33-1,6737,61
Kapital Yat. Holding3,621,1249,59
Kaplamin6,25-0,7912,61
Kardemir (A)2,911,049,81
Kardemir (B)2,911,3910,23
Kardemir (D)2,972,4111,65
Karel Elektronik17,20-6,0118,38
Karsan Otomotiv1,91-3,0520,89
Karsu Tekstil3,42-6,565,56
Karsusan Su Ürünleri San.10,179,958,31
Kartonsan458,50-0,8917,59
Katmerciler Ekipman4,360,4613,54
Kent Gıda239,90-0,8736,46
Kerevitaş Gıda3,76-1,3115,34
Kervansaray Yat. Holding0,490,00-10,91
Kiler GMYO3,920,773,43
Klimasan Klima21,20-0,75-3,99
Koç Holding20,120,85-0,98
Konfrut Gıda9,260,2218,41
Konya Çimento269,10-0,88-0,81
Kordsa Teknik Tekstil15,380,5217,58
Koza Altın80,002,768,04
Koza Madencilik11,591,9315,55
Körfez GMYO3,03-1,3026,78
Kristal Kola2,14-0,9341,72
Kron Telekomünikasyon20,705,4062,74
Kuştur Kuşadası Turizm28,900,0721,94
Kuyumcukent Gayrimenkul2,082,9726,06
Kütahya Porselen10,5311,7859,06
Lider Faktoring4,903,3833,51
Link Bilgisayar29,08-3,2060,22
Logo Yazılım68,502,2412,66
Lokman Hekim Sağlık6,636,0814,71
Lüks Kadife11,77-0,4236,23
Makina Takım2,251,8119,68
Mardin Çimento5,431,31-8,28
Marka Yatırım Holding1,592,5834,75
Marmaris Altınyunus86,200,4721,41
Marshall51,851,379,07
Martı GMYO1,400,7238,61
Martı Otel1,160,8727,47
Mavi Giyim61,251,415,79
Mazhar Zorlu Holding15,10-3,2124,90
Mega Polietilen2,779,4925,91
Menderes Tekstil1,663,7526,72
Mensa0,362,8612,50
Merit Turizm23,00-0,1718,31
Merko Gıda1,431,4236,19
Metal Gayrimenkul0,940,003,30
Metemtur Otelcilik2,03-0,4914,04
Metro Holding1,482,787,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,352,6219,90
Metro Yatırım Ortaklığı6,08-1,78-25,12
Migros Ticaret25,60-0,475,70
Milpa2,952,7934,70
Mistral GMYO2,152,3813,76
MLP Sağlık17,30-1,428,13
MMC San. ve Tic. Yat.0,99-1,98-13,16
Mondi Tire Kutsan8,05-3,5994,44
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.080,200,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret21,040,5765,41
Net Holding2,650,381,92
Netaş Telekom.16,232,0124,27
Niğbaş Niğde Beton5,200,00-16,13
Nuh Çimento11,361,25-4,38
Nurol GMYO4,341,1721,57
Odaş Elektrik2,369,7763,24
Olmuksan-IP4,462,5374,15
Orge Enerji Elektrik6,07-1,1422,38
Orma Orman Mahsulleri4,75-3,0672,10
Osmanlı Menkul8,001,5290,48
Ostim Endüstriyel Yat2,5513,8451,79
Otokar168,001,455,66
Oyak Yat. Ort.2,480,406,44
Oylum Sınai Yatırımlar5,250,573,14
Özak GMYO3,432,0833,46
Özbal Çelik Boru2,26-5,4435,33
Özderici GMYO1,951,5624,20
Özerden Plastik2,51-3,8310,09
Panora GMYO6,320,801,94
Papilon Savunma11,23-1,8444,90
Park Elek.Madencilik3,470,8713,77
Parsan17,17-1,601,36
Pegasus71,953,08-16,72
Peker GMYO3,161,940,96
Penguen Gıda3,834,3685,02
Pera GMYO1,200,8427,66
Pergamon Dış Ticaret9,79-4,0222,07
Petkim4,160,249,19
Petrokent Turizm202,001,0057,69
Pınar Et ve Un10,530,0014,83
Pınar Su3,020,3330,17
Pınar Süt14,11-1,6711,37
Plastikkart9,940,007,23
Polisan Holding3,240,936,93
Politeknik Metal75,00-1,90-2,60
Prizma Press Matbaacılık5,703,0732,56
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.158,600,114,59
QNB Finans Fin. Kir.141,50-8,129,60
QNB Finansbank50,00-5,3933,33
Ral Yatırım Holding7,905,3316,18
Ray Sigorta4,702,1737,43
Reysaş GMYO9,50-4,90106,97
Reysaş Lojistik9,35-4,10113,47
Rhea Girişim2,08-1,8974,79
Rodrigo Tekstil1,95-0,517,73
Royal Halı2,14-0,9356,20
RTA Laboratuvarları2,380,422,59
Sabancı Holding9,990,104,72
Safkar Ege Soğutmacılık3,212,8847,25
Salix Yatırım Holding6,489,83-10,12
Sanel Mühendislik3,80-2,56-6,17
Sanifoam Sünger6,325,1626,40
Sanko Pazarlama7,610,40-1,68
Saray Matbaacılık3,121,9674,30
Sarkuysan5,910,5122,36
Sasa Polyester10,321,0833,51
Say Reklamcılık4,07-0,7381,70
Sekuro Plastik5,880,689,70
Selçuk Ecza Deposu7,520,1323,28
Selçuk Gıda1,741,161,16
Senkron Güvenlik3,012,0310,26
Serve Film Prodüksiyon1,43-0,69-10,06
Servet GMYO13,64-0,4460,47
Seyitler Kimya7,28-0,277,22
Silverline Endüstri2,99-0,3338,43
Sinpaş GMYO1,24-0,806,90
Smartiks Yazılım10,31-0,965,10
Soda Sanayii6,26-0,481,29
Sodaş Sodyum Sanayii13,960,3642,89
Söktaş3,66-6,1538,11
Sönmez Filament7,41-5,3651,84
Sönmez Pamuklu8,38-4,8870,33
Sumaş Suni Tahta10,70-0,938,08
Şeker Fin. Kir.4,84-0,821,26
Şekerbank1,352,273,05
Şişe Cam5,42-0,912,85
Şok Marketler9,70-0,82-9,85
T. Halk Bankası7,370,2724,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası43,260,37-0,78
T.S.K.B.1,360,0012,40
T.Tuborg16,05-0,3734,87
Taç Tarım Ürünleri2,90-0,68-7,05
Tat Gıda7,43-1,5918,12
TAV Havalimanları26,821,98-8,09
Taze Kuru Gıda7,370,681,80
Tek-Art Turizm1,603,2326,98
Tekfen Holding18,85-0,53-2,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,06-6,21115,71
Temapol Polimer Plastik6,962,8133,33
TGS Dış Ticaret6,351,9335,97
Tofaş Oto. Fab.27,30-1,301,64
Torunlar GMYO3,160,6414,91
Trabzon Liman13,00-7,6021,95
Trabzonspor Sportif5,5919,96160,00
Trakya Cam3,79-0,268,29
Trend GMYO2,925,8032,73
TSKB GMYO2,144,3959,70
Tuğçelik5,46-0,7338,23
Tukaş12,800,953,64
Turcas Petrol3,661,9537,08
Turkcell14,590,905,72
Tümosan Motor ve Traktör7,545,3117,63
Tüpraş111,701,55-11,91
Türk Hava Yolları15,292,695,74
Türk Prysmian Kablo4,9310,0489,62
Türk Telekom8,442,3014,52
Türk Traktör60,901,509,93
Türker Proje Gayrimenkul46,463,2010,62
Ufuk Yatırım4,75-3,4684,11
Ulaşlar Turizm Yat.2,530,0019,34
Ulusoy Elektrik33,621,8226,39
Ulusoy Un Sanayi4,320,4713,09
Umpaş Holding0,580,00-6,45
Uşak Seramik2,036,2820,12
Utopya Turizm6,840,8839,02
Uzertaş Boya2,090,00-5,86
Ülker Bisküvi23,20-1,113,76
Ünye Çimento5,240,00-2,60
Vakıf Fin. Kir.2,411,69-0,41
Vakıf GMYO2,966,8619,84
Vakıf Yat. Ort.2,391,272,58
Vakıflar Bankası6,45-1,5317,06
Vakko Tekstil6,051,0033,26
Vanet Gıda1,440,700,70
Verusa Holding22,221,7419,72
Verusaturk Girisim8,091,8950,09
Vestel16,77-0,8332,88
Vestel Beyaz Eşya23,70-0,089,72
Viking Kağıt4,15-4,60121,93
Yapı Kredi Koray GMYO3,6216,4049,59
Yapı ve Kredi Bank.2,84-1,0514,52
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,341,4633,01
Yataş8,90-1,1121,25
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,200,9236,65
Yeni Gimat GMYO13,351,602,61
Yeşil GMYO0,722,8612,50
Yeşil Yapı0,730,0010,61
Yeşil Yatırım Holding13,740,3722,35
Yibitaş İnşaat Malzeme3.878,004,8131,68
Yonga Mobilya8,60-1,15-6,93
Yükselen Çelik9,84-1,9960,52
Yünsa14,04-1,8239,15
Zorlu Enerji1,731,176,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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