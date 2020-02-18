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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:46Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)49.999,00-3,4365,67
İş Bankası (C)6,910,147,80
İş Bankası (Kur.)494.400,108,42135,43
İş Fin.Kir.4,05-3,806,58
İş Girişim4,84-5,4727,37
İş GMYO1,95-2,0110,80
İş Y. Men. Değ.5,210,7715,78
İş Yat. Ort.2,38-5,1829,35
İşbir Holding559,00-6,8230,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,70-1,4112,90
İttifak Holding3,302,17-11,29
İz Hayvancılık Tarım2,90-2,3610,84
İzmir Demir Çelik10,950,0033,70
İzmir Fırça2,20-3,9322,22
Jantsa Jant Sanayi68,30-1,3717,15
Kafein Yazılım14,97-2,3534,38
Kapital Yat. Holding3,47-4,1443,39
Kaplamin6,300,8013,51
Kardemir (A)2,85-2,067,55
Kardemir (B)2,85-2,067,95
Kardemir (D)2,86-3,707,52
Karel Elektronik16,49-4,1313,49
Karsan Otomotiv1,910,0020,89
Karsu Tekstil3,40-0,584,94
Karsusan Su Ürünleri San.10,301,289,69
Kartonsan450,10-1,8315,44
Katmerciler Ekipman4,20-3,679,38
Kent Gıda234,50-2,2533,39
Kerevitaş Gıda3,73-0,8014,42
Kervansaray Yat. Holding0,48-2,04-12,73
Kiler GMYO3,84-2,041,32
Klimasan Klima20,64-2,64-6,52
Koç Holding19,87-1,24-2,21
Konfrut Gıda9,00-2,8115,09
Konya Çimento264,00-1,90-2,69
Kordsa Teknik Tekstil14,92-2,9914,07
Koza Altın80,000,008,04
Koza Madencilik11,590,0015,55
Körfez GMYO2,99-1,3225,10
Kristal Kola2,09-2,3438,41
Kron Telekomünikasyon19,85-4,1156,05
Kuştur Kuşadası Turizm27,50-4,8416,03
Kuyumcukent Gayrimenkul1,99-4,3320,61
Kütahya Porselen10,40-1,2357,10
Lider Faktoring4,75-3,0629,43
Link Bilgisayar30,264,0666,72
Logo Yazılım69,952,1215,05
Lokman Hekim Sağlık6,53-1,5112,98
Lüks Kadife11,04-6,2027,78
Makina Takım2,20-2,2217,02
Mardin Çimento5,39-0,74-8,95
Marka Yatırım Holding1,58-0,6333,90
Marmaris Altınyunus87,000,9322,54
Marshall56,408,7818,64
Martı GMYO1,36-2,8634,65
Martı Otel1,14-1,7225,27
Mavi Giyim60,65-0,984,75
Mazhar Zorlu Holding14,99-0,7323,99
Mega Polietilen2,60-6,1418,18
Menderes Tekstil1,9919,8851,91
Mensa0,360,0012,50
Merit Turizm22,80-0,8717,28
Merko Gıda1,37-4,2030,48
Metal Gayrimenkul0,90-4,26-1,10
Metemtur Otelcilik2,00-1,4812,36
Metro Holding1,44-2,704,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,33-0,8518,88
Metro Yatırım Ortaklığı6,506,91-19,95
Migros Ticaret24,92-2,662,89
Milpa2,84-3,7329,68
Mistral GMYO2,12-1,4012,17
MLP Sağlık16,90-2,315,62
MMC San. ve Tic. Yat.1,001,01-12,28
Mondi Tire Kutsan7,87-2,2490,10
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.080,200,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret20,90-0,6764,31
Net Holding2,63-0,751,15
Netaş Telekom.16,04-1,1722,82
Niğbaş Niğde Beton5,200,00-16,13
Nuh Çimento11,22-1,23-5,56
Nurol GMYO4,21-3,0017,93
Odaş Elektrik2,28-3,3957,71
Olmuksan-IP4,28-4,0467,12
Orge Enerji Elektrik5,92-2,4719,35
Orma Orman Mahsulleri4,51-5,0563,41
Osmanlı Menkul8,000,0090,48
Ostim Endüstriyel Yat2,38-6,6741,67
Otokar168,500,305,97
Oyak Yat. Ort.2,43-2,024,29
Oylum Sınai Yatırımlar5,08-3,24-0,20
Özak GMYO3,38-1,4631,52
Özbal Çelik Boru2,17-3,9829,94
Özderici GMYO1,91-2,0521,66
Özerden Plastik2,49-0,809,21
Panora GMYO6,27-0,791,13
Papilon Savunma10,97-2,3241,55
Park Elek.Madencilik3,45-0,5813,11
Parsan16,70-2,74-1,42
Pegasus70,55-1,95-18,34
Peker GMYO3,180,631,60
Penguen Gıda4,199,40102,42
Pera GMYO1,18-1,6725,53
Pergamon Dış Ticaret9,48-3,1718,20
Petkim4,08-1,927,09
Petrokent Turizm202,200,1057,85
Pınar Et ve Un10,35-1,7112,87
Pınar Su2,97-1,6628,02
Pınar Süt13,81-2,139,00
Plastikkart9,81-1,315,83
Polisan Holding3,18-1,854,95
Politeknik Metal76,001,33-1,30
Prizma Press Matbaacılık5,63-1,2330,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.159,000,034,62
QNB Finans Fin. Kir.137,50-2,836,51
QNB Finansbank46,50-7,0024,00
Ral Yatırım Holding7,62-3,5412,06
Ray Sigorta4,28-8,9425,15
Reysaş GMYO9,904,21115,69
Reysaş Lojistik9,552,14118,04
Rhea Girişim2,04-1,9271,43
Rodrigo Tekstil1,93-1,036,63
Royal Halı2,10-1,8753,28
RTA Laboratuvarları2,400,843,45
Sabancı Holding9,90-0,903,77
Safkar Ege Soğutmacılık3,20-0,3146,79
Salix Yatırım Holding6,490,15-9,99
Sanel Mühendislik4,005,26-1,23
Sanifoam Sünger6,634,9132,60
Sanko Pazarlama7,50-1,45-3,10
Saray Matbaacılık2,99-4,1767,04
Sarkuysan5,81-1,6920,29
Sasa Polyester10,15-1,6531,31
Say Reklamcılık3,88-4,6773,21
Sekuro Plastik5,74-2,387,09
Selçuk Ecza Deposu7,38-1,8620,98
Selçuk Gıda1,72-1,150,00
Senkron Güvenlik2,97-1,338,79
Serve Film Prodüksiyon1,40-2,10-11,95
Servet GMYO13,09-4,0354,00
Seyitler Kimya7,04-3,303,68
Silverline Endüstri2,88-3,6833,33
Sinpaş GMYO1,22-1,615,17
Smartiks Yazılım10,01-2,912,04
Soda Sanayii6,25-0,161,13
Sodaş Sodyum Sanayii13,60-2,5839,20
Söktaş3,35-8,4726,42
Sönmez Filament7,25-2,1648,57
Sönmez Pamuklu8,20-2,1566,67
Sumaş Suni Tahta10,30-3,744,04
Şeker Fin. Kir.4,73-2,27-1,05
Şekerbank1,371,484,58
Şişe Cam5,38-0,742,09
Şok Marketler9,52-1,86-11,52
T. Halk Bankası7,21-2,1722,00
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası42,36-2,08-2,84
T.S.K.B.1,35-0,7411,57
T.Tuborg15,91-0,8733,70
Taç Tarım Ürünleri2,85-1,72-8,65
Tat Gıda7,27-2,1515,58
TAV Havalimanları26,04-2,91-10,76
Taze Kuru Gıda7,09-3,80-2,07
Tek-Art Turizm1,55-3,1323,02
Tekfen Holding18,59-1,38-3,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,79-2,98109,29
Temapol Polimer Plastik6,95-0,1433,14
TGS Dış Ticaret6,16-2,9931,91
Tofaş Oto. Fab.27,10-0,730,89
Torunlar GMYO3,06-3,1611,27
Trabzon Liman12,37-4,8516,04
Trabzonspor Sportif6,4916,10201,86
Trakya Cam3,76-0,797,43
Trend GMYO2,72-6,8523,64
TSKB GMYO2,150,4760,45
Tuğçelik5,45-0,1837,97
Tukaş12,68-0,942,67
Turcas Petrol3,742,1940,07
Turkcell14,58-0,075,65
Tümosan Motor ve Traktör7,22-4,2412,64
Tüpraş109,70-1,79-13,49
Türk Hava Yolları15,03-1,703,94
Türk Prysmian Kablo4,69-4,8780,38
Türk Telekom8,37-0,8313,57
Türk Traktör60,950,0810,02
Türker Proje Gayrimenkul46,36-0,2210,38
Ufuk Yatırım4,57-3,7977,13
Ulaşlar Turizm Yat.2,540,4019,81
Ulusoy Elektrik33,40-0,6525,56
Ulusoy Un Sanayi4,14-4,178,38
Umpaş Holding0,57-1,72-8,06
Uşak Seramik1,95-3,9415,38
Utopya Turizm6,54-4,3932,93
Uzertaş Boya2,100,48-5,41
Ülker Bisküvi23,320,524,29
Ünye Çimento5,19-0,95-3,53
Vakıf Fin. Kir.2,36-2,07-2,48
Vakıf GMYO2,960,0019,84
Vakıf Yat. Ort.2,35-1,670,86
Vakıflar Bankası6,33-1,8614,88
Vakko Tekstil6,03-0,3332,82
Vanet Gıda1,43-0,690,00
Verusa Holding22,360,6320,47
Verusaturk Girisim8,241,8552,88
Vestel16,981,2534,55
Vestel Beyaz Eşya23,720,089,81
Viking Kağıt3,84-7,47105,35
Yapı Kredi Koray GMYO3,28-9,3935,54
Yapı ve Kredi Bank.2,79-1,7612,50
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,31-0,3632,54
Yataş8,71-2,1318,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,273,1840,99
Yeni Gimat GMYO13,26-0,671,92
Yeşil GMYO0,765,5618,75
Yeşil Yapı0,764,1115,15
Yeşil Yatırım Holding15,2911,2836,15
Yibitaş İnşaat Malzeme4.090,105,4738,88
Yonga Mobilya8,50-1,16-8,01
Yükselen Çelik9,920,8161,83
Yünsa13,62-2,9934,99
Zorlu Enerji1,64-5,200,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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