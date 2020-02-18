Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 49.999,00 -3,43 65,67 İş Bankası (C) 6,91 0,14 7,80 İş Bankası (Kur.) 494.400,10 8,42 135,43 İş Fin.Kir. 4,05 -3,80 6,58 İş Girişim 4,84 -5,47 27,37 İş GMYO 1,95 -2,01 10,80 İş Y. Men. Değ. 5,21 0,77 15,78 İş Yat. Ort. 2,38 -5,18 29,35 İşbir Holding 559,00 -6,82 30,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -1,41 12,90 İttifak Holding 3,30 2,17 -11,29 İz Hayvancılık Tarım 2,90 -2,36 10,84 İzmir Demir Çelik 10,95 0,00 33,70 İzmir Fırça 2,20 -3,93 22,22 Jantsa Jant Sanayi 68,30 -1,37 17,15 Kafein Yazılım 14,97 -2,35 34,38 Kapital Yat. Holding 3,47 -4,14 43,39 Kaplamin 6,30 0,80 13,51 Kardemir (A) 2,85 -2,06 7,55 Kardemir (B) 2,85 -2,06 7,95 Kardemir (D) 2,86 -3,70 7,52 Karel Elektronik 16,49 -4,13 13,49 Karsan Otomotiv 1,91 0,00 20,89 Karsu Tekstil 3,40 -0,58 4,94 Karsusan Su Ürünleri San. 10,30 1,28 9,69 Kartonsan 450,10 -1,83 15,44 Katmerciler Ekipman 4,20 -3,67 9,38 Kent Gıda 234,50 -2,25 33,39 Kerevitaş Gıda 3,73 -0,80 14,42 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73 Kiler GMYO 3,84 -2,04 1,32 Klimasan Klima 20,64 -2,64 -6,52 Koç Holding 19,87 -1,24 -2,21 Konfrut Gıda 9,00 -2,81 15,09 Konya Çimento 264,00 -1,90 -2,69 Kordsa Teknik Tekstil 14,92 -2,99 14,07 Koza Altın 80,00 0,00 8,04 Koza Madencilik 11,59 0,00 15,55 Körfez GMYO 2,99 -1,32 25,10 Kristal Kola 2,09 -2,34 38,41 Kron Telekomünikasyon 19,85 -4,11 56,05 Kuştur Kuşadası Turizm 27,50 -4,84 16,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,99 -4,33 20,61 Kütahya Porselen 10,40 -1,23 57,10 Lider Faktoring 4,75 -3,06 29,43 Link Bilgisayar 30,26 4,06 66,72 Logo Yazılım 69,95 2,12 15,05 Lokman Hekim Sağlık 6,53 -1,51 12,98 Lüks Kadife 11,04 -6,20 27,78 Makina Takım 2,20 -2,22 17,02 Mardin Çimento 5,39 -0,74 -8,95 Marka Yatırım Holding 1,58 -0,63 33,90 Marmaris Altınyunus 87,00 0,93 22,54 Marshall 56,40 8,78 18,64 Martı GMYO 1,36 -2,86 34,65 Martı Otel 1,14 -1,72 25,27 Mavi Giyim 60,65 -0,98 4,75 Mazhar Zorlu Holding 14,99 -0,73 23,99 Mega Polietilen 2,60 -6,14 18,18 Menderes Tekstil 1,99 19,88 51,91 Mensa 0,36 0,00 12,50 Merit Turizm 22,80 -0,87 17,28 Merko Gıda 1,37 -4,20 30,48 Metal Gayrimenkul 0,90 -4,26 -1,10 Metemtur Otelcilik 2,00 -1,48 12,36 Metro Holding 1,44 -2,70 4,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 -0,85 18,88 Metro Yatırım Ortaklığı 6,50 6,91 -19,95 Migros Ticaret 24,92 -2,66 2,89 Milpa 2,84 -3,73 29,68 Mistral GMYO 2,12 -1,40 12,17 MLP Sağlık 16,90 -2,31 5,62 MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 1,01 -12,28 Mondi Tire Kutsan 7,87 -2,24 90,10 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,90 -0,67 64,31 Net Holding 2,63 -0,75 1,15 Netaş Telekom. 16,04 -1,17 22,82 Niğbaş Niğde Beton 5,20 0,00 -16,13 Nuh Çimento 11,22 -1,23 -5,56 Nurol GMYO 4,21 -3,00 17,93 Odaş Elektrik 2,28 -3,39 57,71 Olmuksan-IP 4,28 -4,04 67,12 Orge Enerji Elektrik 5,92 -2,47 19,35 Orma Orman Mahsulleri 4,51 -5,05 63,41 Osmanlı Menkul 8,00 0,00 90,48 Ostim Endüstriyel Yat 2,38 -6,67 41,67 Otokar 168,50 0,30 5,97 Oyak Yat. Ort. 2,43 -2,02 4,29 Oylum Sınai Yatırımlar 5,08 -3,24 -0,20 Özak GMYO 3,38 -1,46 31,52 Özbal Çelik Boru 2,17 -3,98 29,94 Özderici GMYO 1,91 -2,05 21,66 Özerden Plastik 2,49 -0,80 9,21 Panora GMYO 6,27 -0,79 1,13 Papilon Savunma 10,97 -2,32 41,55 Park Elek.Madencilik 3,45 -0,58 13,11 Parsan 16,70 -2,74 -1,42 Pegasus 70,55 -1,95 -18,34 Peker GMYO 3,18 0,63 1,60 Penguen Gıda 4,19 9,40 102,42 Pera GMYO 1,18 -1,67 25,53 Pergamon Dış Ticaret 9,48 -3,17 18,20 Petkim 4,08 -1,92 7,09 Petrokent Turizm 202,20 0,10 57,85 Pınar Et ve Un 10,35 -1,71 12,87 Pınar Su 2,97 -1,66 28,02 Pınar Süt 13,81 -2,13 9,00 Plastikkart 9,81 -1,31 5,83 Polisan Holding 3,18 -1,85 4,95 Politeknik Metal 76,00 1,33 -1,30 Prizma Press Matbaacılık 5,63 -1,23 30,93 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,00 0,03 4,62 QNB Finans Fin. Kir. 137,50 -2,83 6,51 QNB Finansbank 46,50 -7,00 24,00 Ral Yatırım Holding 7,62 -3,54 12,06 Ray Sigorta 4,28 -8,94 25,15 Reysaş GMYO 9,90 4,21 115,69 Reysaş Lojistik 9,55 2,14 118,04 Rhea Girişim 2,04 -1,92 71,43 Rodrigo Tekstil 1,93 -1,03 6,63 Royal Halı 2,10 -1,87 53,28 RTA Laboratuvarları 2,40 0,84 3,45 Sabancı Holding 9,90 -0,90 3,77 Safkar Ege Soğutmacılık 3,20 -0,31 46,79 Salix Yatırım Holding 6,49 0,15 -9,99 Sanel Mühendislik 4,00 5,26 -1,23 Sanifoam Sünger 6,63 4,91 32,60 Sanko Pazarlama 7,50 -1,45 -3,10 Saray Matbaacılık 2,99 -4,17 67,04 Sarkuysan 5,81 -1,69 20,29 Sasa Polyester 10,15 -1,65 31,31 Say Reklamcılık 3,88 -4,67 73,21 Sekuro Plastik 5,74 -2,38 7,09 Selçuk Ecza Deposu 7,38 -1,86 20,98 Selçuk Gıda 1,72 -1,15 0,00 Senkron Güvenlik 2,97 -1,33 8,79 Serve Film Prodüksiyon 1,40 -2,10 -11,95 Servet GMYO 13,09 -4,03 54,00 Seyitler Kimya 7,04 -3,30 3,68 Silverline Endüstri 2,88 -3,68 33,33 Sinpaş GMYO 1,22 -1,61 5,17 Smartiks Yazılım 10,01 -2,91 2,04 Soda Sanayii 6,25 -0,16 1,13 Sodaş Sodyum Sanayii 13,60 -2,58 39,20 Söktaş 3,35 -8,47 26,42 Sönmez Filament 7,25 -2,16 48,57 Sönmez Pamuklu 8,20 -2,15 66,67 Sumaş Suni Tahta 10,30 -3,74 4,04 Şeker Fin. Kir. 4,73 -2,27 -1,05 Şekerbank 1,37 1,48 4,58 Şişe Cam 5,38 -0,74 2,09 Şok Marketler 9,52 -1,86 -11,52 T. Halk Bankası 7,21 -2,17 22,00 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,36 -2,08 -2,84 T.S.K.B. 1,35 -0,74 11,57 T.Tuborg 15,91 -0,87 33,70 Taç Tarım Ürünleri 2,85 -1,72 -8,65 Tat Gıda 7,27 -2,15 15,58 TAV Havalimanları 26,04 -2,91 -10,76 Taze Kuru Gıda 7,09 -3,80 -2,07 Tek-Art Turizm 1,55 -3,13 23,02 Tekfen Holding 18,59 -1,38 -3,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,79 -2,98 109,29 Temapol Polimer Plastik 6,95 -0,14 33,14 TGS Dış Ticaret 6,16 -2,99 31,91 Tofaş Oto. Fab. 27,10 -0,73 0,89 Torunlar GMYO 3,06 -3,16 11,27 Trabzon Liman 12,37 -4,85 16,04 Trabzonspor Sportif 6,49 16,10 201,86 Trakya Cam 3,76 -0,79 7,43 Trend GMYO 2,72 -6,85 23,64 TSKB GMYO 2,15 0,47 60,45 Tuğçelik 5,45 -0,18 37,97 Tukaş 12,68 -0,94 2,67 Turcas Petrol 3,74 2,19 40,07 Turkcell 14,58 -0,07 5,65 Tümosan Motor ve Traktör 7,22 -4,24 12,64 Tüpraş 109,70 -1,79 -13,49 Türk Hava Yolları 15,03 -1,70 3,94 Türk Prysmian Kablo 4,69 -4,87 80,38 Türk Telekom 8,37 -0,83 13,57 Türk Traktör 60,95 0,08 10,02 Türker Proje Gayrimenkul 46,36 -0,22 10,38 Ufuk Yatırım 4,57 -3,79 77,13 Ulaşlar Turizm Yat. 2,54 0,40 19,81 Ulusoy Elektrik 33,40 -0,65 25,56 Ulusoy Un Sanayi 4,14 -4,17 8,38 Umpaş Holding 0,57 -1,72 -8,06 Uşak Seramik 1,95 -3,94 15,38 Utopya Turizm 6,54 -4,39 32,93 Uzertaş Boya 2,10 0,48 -5,41 Ülker Bisküvi 23,32 0,52 4,29 Ünye Çimento 5,19 -0,95 -3,53 Vakıf Fin. Kir. 2,36 -2,07 -2,48 Vakıf GMYO 2,96 0,00 19,84 Vakıf Yat. Ort. 2,35 -1,67 0,86 Vakıflar Bankası 6,33 -1,86 14,88 Vakko Tekstil 6,03 -0,33 32,82 Vanet Gıda 1,43 -0,69 0,00 Verusa Holding 22,36 0,63 20,47 Verusaturk Girisim 8,24 1,85 52,88 Vestel 16,98 1,25 34,55 Vestel Beyaz Eşya 23,72 0,08 9,81 Viking Kağıt 3,84 -7,47 105,35 Yapı Kredi Koray GMYO 3,28 -9,39 35,54 Yapı ve Kredi Bank. 2,79 -1,76 12,50 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,31 -0,36 32,54 Yataş 8,71 -2,13 18,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,27 3,18 40,99 Yeni Gimat GMYO 13,26 -0,67 1,92 Yeşil GMYO 0,76 5,56 18,75 Yeşil Yapı 0,76 4,11 15,15 Yeşil Yatırım Holding 15,29 11,28 36,15 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.090,10 5,47 38,88 Yonga Mobilya 8,50 -1,16 -8,01 Yükselen Çelik 9,92 0,81 61,83 Yünsa 13,62 -2,99 34,99 Zorlu Enerji 1,64 -5,20 0,61

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)