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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

19.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:52Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)49.000,00-2,0062,36
İş Bankası (C)6,84-1,016,71
İş Bankası (Kur.)505.000,002,14140,48
İş Fin.Kir.4,02-0,745,79
İş Girişim4,73-2,2724,47
İş GMYO1,950,0010,80
İş Y. Men. Değ.5,19-0,3815,33
İş Yat. Ort.2,567,5639,13
İşbir Holding542,00-3,0426,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,700,0012,90
İttifak Holding3,23-2,12-13,17
İz Hayvancılık Tarım2,83-2,418,16
İzmir Demir Çelik10,950,0033,70
İzmir Fırça2,200,0022,22
Jantsa Jant Sanayi66,85-2,1214,67
Kafein Yazılım14,25-4,8127,92
Kapital Yat. Holding3,39-2,3140,08
Kaplamin6,300,0013,51
Kardemir (A)2,79-2,115,28
Kardemir (B)2,77-2,814,92
Kardemir (D)2,81-1,755,64
Karel Elektronik15,80-4,188,74
Karsan Otomotiv1,87-2,0918,35
Karsu Tekstil3,29-3,241,54
Karsusan Su Ürünleri San.10,300,009,69
Kartonsan446,90-0,7114,62
Katmerciler Ekipman4,09-2,626,51
Kent Gıda230,00-1,9230,83
Kerevitaş Gıda3,750,5415,03
Kervansaray Yat. Holding0,47-2,08-14,55
Kiler GMYO3,963,134,49
Klimasan Klima21,142,42-4,26
Koç Holding19,960,45-1,77
Konfrut Gıda8,51-5,448,82
Konya Çimento258,50-2,08-4,72
Kordsa Teknik Tekstil14,88-0,2713,76
Koza Altın82,002,5010,74
Koza Madencilik11,721,1216,85
Körfez GMYO2,90-3,0121,34
Kristal Kola2,05-1,9135,76
Kron Telekomünikasyon19,73-0,6055,11
Kuştur Kuşadası Turizm26,04-5,319,87
Kuyumcukent Gayrimenkul1,92-3,5216,36
Kütahya Porselen10,26-1,3554,98
Lider Faktoring4,54-4,4223,71
Link Bilgisayar29,80-1,5264,19
Logo Yazılım67,90-2,9311,68
Lokman Hekim Sağlık7,5014,8529,76
Lüks Kadife11,050,0927,89
Makina Takım2,15-2,2714,36
Mardin Çimento5,30-1,67-10,47
Marka Yatırım Holding1,590,6334,75
Marmaris Altınyunus87,300,3422,96
Marshall53,75-4,7013,06
Martı GMYO1,424,4140,59
Martı Otel1,13-0,8824,18
Mavi Giyim60,800,255,01
Mazhar Zorlu Holding14,80-1,2722,42
Mega Polietilen2,54-2,3115,45
Menderes Tekstil1,90-4,5245,04
Mensa0,35-2,789,37
Merit Turizm22,00-3,5113,17
Merko Gıda1,423,6535,24
Metal Gayrimenkul0,933,332,20
Metemtur Otelcilik1,93-3,508,43
Metro Holding1,42-1,392,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,403,0022,45
Metro Yatırım Ortaklığı6,00-7,69-26,11
Migros Ticaret24,40-2,090,74
Milpa2,974,5835,62
Mistral GMYO2,07-2,369,52
MLP Sağlık16,950,305,94
MMC San. ve Tic. Yat.0,97-3,00-14,91
Mondi Tire Kutsan7,43-5,5979,47
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.080,200,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,28-7,7551,57
Net Holding2,55-3,04-1,92
Netaş Telekom.15,60-2,7419,45
Niğbaş Niğde Beton5,9013,46-4,84
Nuh Çimento11,09-1,16-6,65
Nurol GMYO4,20-0,2417,65
Odaş Elektrik2,23-2,1954,25
Olmuksan-IP4,15-3,0462,05
Orge Enerji Elektrik5,75-2,8715,93
Orma Orman Mahsulleri4,929,0978,26
Osmanlı Menkul8,000,0090,48
Ostim Endüstriyel Yat2,577,9852,98
Otokar165,00-2,083,77
Oyak Yat. Ort.2,40-1,233,00
Oylum Sınai Yatırımlar4,91-3,35-3,54
Özak GMYO3,27-3,2527,24
Özbal Çelik Boru2,15-0,9228,74
Özderici GMYO1,90-0,5221,02
Özerden Plastik2,490,009,21
Panora GMYO6,17-1,59-0,48
Papilon Savunma10,52-4,1035,74
Park Elek.Madencilik3,38-2,0310,82
Parsan16,46-1,44-2,83
Pegasus70,15-0,57-18,81
Peker GMYO3,303,775,43
Penguen Gıda4,200,24102,90
Pera GMYO1,16-1,6923,40
Pergamon Dış Ticaret9,12-3,8013,72
Petkim4,06-0,496,56
Petrokent Turizm201,10-0,5456,99
Pınar Et ve Un10,20-1,4511,23
Pınar Su2,93-1,3526,29
Pınar Süt13,50-2,246,55
Plastikkart9,900,926,80
Polisan Holding3,13-1,573,30
Politeknik Metal75,40-0,79-2,08
Prizma Press Matbaacılık5,680,8932,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.158,90-0,014,61
QNB Finans Fin. Kir.132,00-4,002,25
QNB Finansbank44,00-5,3817,33
Ral Yatırım Holding8,4010,2423,53
Ray Sigorta4,10-4,2119,88
Reysaş GMYO9,26-6,46101,74
Reysaş Lojistik9,08-4,92107,31
Rhea Girişim1,97-3,4365,55
Rodrigo Tekstil1,940,527,18
Royal Halı2,100,0053,28
RTA Laboratuvarları2,400,003,45
Sabancı Holding9,80-1,012,73
Safkar Ege Soğutmacılık3,478,4459,17
Salix Yatırım Holding6,10-6,01-15,40
Sanel Mühendislik3,81-4,75-5,93
Sanifoam Sünger6,53-1,5130,60
Sanko Pazarlama7,29-2,80-5,81
Saray Matbaacılık2,85-4,6859,22
Sarkuysan5,68-2,2417,60
Sasa Polyester10,200,4931,95
Say Reklamcılık3,73-3,8766,52
Sekuro Plastik5,56-3,143,73
Selçuk Ecza Deposu7,18-2,7117,70
Selçuk Gıda1,71-0,58-0,58
Senkron Güvenlik3,032,0210,99
Serve Film Prodüksiyon1,432,14-10,06
Servet GMYO12,74-2,6749,88
Seyitler Kimya7,506,5310,46
Silverline Endüstri2,80-2,7829,63
Sinpaş GMYO1,20-1,643,45
Smartiks Yazılım9,46-5,49-3,57
Soda Sanayii6,321,122,27
Sodaş Sodyum Sanayii13,600,0039,20
Söktaş3,360,3026,79
Sönmez Filament6,85-5,5240,37
Sönmez Pamuklu7,76-5,3757,72
Sumaş Suni Tahta10,00-2,911,01
Şeker Fin. Kir.4,62-2,33-3,35
Şekerbank1,35-1,463,05
Şişe Cam5,36-0,371,71
Şok Marketler9,45-0,74-12,17
T. Halk Bankası7,13-1,1120,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası40,70-3,92-6,65
T.S.K.B.1,33-1,489,92
T.Tuborg15,83-0,5033,03
Taç Tarım Ürünleri2,82-1,05-9,62
Tat Gıda7,22-0,6914,79
TAV Havalimanları26,100,23-10,56
Taze Kuru Gıda6,81-3,95-5,94
Tek-Art Turizm1,592,5826,19
Tekfen Holding18,53-0,32-4,09
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,38-4,6699,52
Temapol Polimer Plastik6,55-5,7625,48
TGS Dış Ticaret6,13-0,4931,26
Tofaş Oto. Fab.27,702,213,13
Torunlar GMYO2,98-2,618,36
Trabzon Liman12,19-1,4614,35
Trabzonspor Sportif7,7819,88261,86
Trakya Cam3,72-1,066,29
Trend GMYO2,64-2,9420,00
TSKB GMYO2,254,6567,91
Tuğçelik5,33-2,2034,94
Tukaş12,05-4,97-2,43
Turcas Petrol3,59-4,0134,46
Turkcell14,761,236,96
Tümosan Motor ve Traktör7,05-2,359,98
Tüpraş111,101,28-12,38
Türk Hava Yolları14,90-0,863,04
Türk Prysmian Kablo4,55-2,9975,00
Türk Telekom8,562,2716,15
Türk Traktör61,000,0810,11
Türker Proje Gayrimenkul47,302,0312,62
Ufuk Yatırım4,570,0077,13
Ulaşlar Turizm Yat.2,51-1,1818,40
Ulusoy Elektrik34,242,5128,72
Ulusoy Un Sanayi4,04-2,425,76
Umpaş Holding0,56-1,75-9,68
Uşak Seramik2,023,5919,53
Utopya Turizm6,18-5,5025,61
Uzertaş Boya2,00-4,76-9,91
Ülker Bisküvi23,00-1,372,86
Ünye Çimento5,11-1,54-5,02
Vakıf Fin. Kir.2,31-2,12-4,55
Vakıf GMYO2,86-3,3815,79
Vakıf Yat. Ort.2,27-3,40-2,58
Vakıflar Bankası6,31-0,3214,52
Vakko Tekstil6,060,5033,48
Vanet Gıda1,42-0,70-0,70
Verusa Holding21,30-4,7414,76
Verusaturk Girisim6,60-19,9022,45
Vestel16,75-1,3532,73
Vestel Beyaz Eşya23,36-1,528,15
Viking Kağıt3,29-14,3275,94
Yapı Kredi Koray GMYO3,06-6,7126,45
Yapı ve Kredi Bank.2,73-2,1510,08
Yaprak Süt ve Besi Çift.8,10-2,5329,19
Yataş8,61-1,1517,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,21-2,6437,27
Yeni Gimat GMYO13,260,001,92
Yeşil GMYO0,75-1,3217,19
Yeşil Yapı0,74-2,6312,12
Yeşil Yatırım Holding15,00-1,9033,57
Yibitaş İnşaat Malzeme4.499,1010,0052,77
Yonga Mobilya8,672,00-6,17
Yükselen Çelik9,53-3,9355,46
Yünsa13,12-3,6730,03
Zorlu Enerji1,61-1,83-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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