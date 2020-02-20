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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

20.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:50Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)47.000,00-4,0855,73
İş Bankası (C)6,50-4,971,40
İş Bankası (Kur.)505.000,00140,48
İş Fin.Kir.3,55-11,69-6,58
İş Girişim4,25-10,1511,84
İş GMYO1,80-7,692,27
İş Y. Men. Değ.4,98-4,0510,67
İş Yat. Ort.2,52-1,5636,96
İşbir Holding542,500,0926,16
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,65-7,144,84
İttifak Holding2,97-8,05-20,16
İz Hayvancılık Tarım2,57-9,19-1,78
İzmir Demir Çelik10,93-0,1833,46
İzmir Fırça2,05-6,8213,89
Jantsa Jant Sanayi63,30-5,318,58
Kafein Yazılım13,19-7,4418,40
Kapital Yat. Holding3,38-0,2939,67
Kaplamin6,15-2,3810,81
Kardemir (A)2,66-4,660,38
Kardemir (B)2,66-3,970,76
Kardemir (D)2,71-3,561,88
Karel Elektronik14,33-9,30-1,38
Karsan Otomotiv1,76-5,8811,39
Karsu Tekstil2,83-13,98-12,65
Karsusan Su Ürünleri San.10,00-2,916,50
Kartonsan422,00-5,578,23
Katmerciler Ekipman3,78-7,58-1,56
Kent Gıda217,00-5,6523,44
Kerevitaş Gıda3,50-6,677,36
Kervansaray Yat. Holding0,45-4,26-18,18
Kiler GMYO3,75-5,30-1,06
Klimasan Klima19,91-5,82-9,83
Koç Holding19,53-2,15-3,89
Konfrut Gıda7,88-7,400,77
Konya Çimento244,00-5,61-10,06
Kordsa Teknik Tekstil14,71-1,1412,46
Koza Altın78,25-4,575,67
Koza Madencilik11,24-4,1012,06
Körfez GMYO2,53-12,765,86
Kristal Kola1,82-11,2220,53
Kron Telekomünikasyon19,800,3555,66
Kuştur Kuşadası Turizm25,30-2,846,75
Kuyumcukent Gayrimenkul1,73-9,904,85
Kütahya Porselen9,30-9,3640,48
Lider Faktoring4,14-8,8112,81
Link Bilgisayar28,50-4,3657,02
Logo Yazılım71,004,5716,78
Lokman Hekim Sağlık6,77-9,7317,13
Lüks Kadife10,62-3,8922,92
Makina Takım1,95-9,303,72
Mardin Çimento5,16-2,64-12,84
Marka Yatırım Holding1,44-9,4322,03
Marmaris Altınyunus86,00-1,4921,13
Marshall53,850,1913,27
Martı GMYO1,25-11,9723,76
Martı Otel1,01-10,6210,99
Mavi Giyim60,05-1,233,71
Mazhar Zorlu Holding13,62-7,9712,66
Mega Polietilen2,40-5,519,09
Menderes Tekstil1,75-7,8933,59
Mensa0,33-5,713,13
Merit Turizm19,80-10,001,85
Merko Gıda1,27-10,5620,95
Metal Gayrimenkul0,85-8,60-6,59
Metemtur Otelcilik1,80-6,741,12
Metro Holding1,32-7,04-4,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,14-10,839,18
Metro Yatırım Ortaklığı6,000,00-26,11
Migros Ticaret23,98-1,72-0,99
Milpa3,5619,8762,56
Mistral GMYO1,90-8,210,53
MLP Sağlık16,25-4,131,56
MMC San. ve Tic. Yat.0,992,06-13,16
Mondi Tire Kutsan6,46-13,0656,04
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.082,200,190,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,24-0,2151,26
Net Holding2,35-7,84-9,62
Netaş Telekom.14,21-8,918,81
Niğbaş Niğde Beton5,40-8,47-12,90
Nuh Çimento10,38-6,40-12,63
Nurol GMYO3,92-6,679,80
Odaş Elektrik2,05-8,0741,80
Olmuksan-IP3,77-9,1647,21
Orge Enerji Elektrik5,28-8,176,45
Orma Orman Mahsulleri4,43-9,9660,51
Osmanlı Menkul7,50-6,2578,57
Ostim Endüstriyel Yat2,28-11,2835,71
Otokar159,70-3,210,44
Oyak Yat. Ort.2,21-7,92-5,15
Oylum Sınai Yatırımlar4,44-9,57-12,77
Özak GMYO3,04-7,0318,29
Özbal Çelik Boru1,92-10,7014,97
Özderici GMYO1,74-8,4210,83
Özerden Plastik2,45-1,617,46
Panora GMYO5,86-5,02-5,48
Papilon Savunma9,91-5,8027,87
Park Elek.Madencilik3,17-6,213,93
Parsan15,68-4,74-7,44
Pegasus67,60-3,64-21,76
Peker GMYO3,09-6,36-1,28
Penguen Gıda4,09-2,6297,58
Pera GMYO1,03-11,219,57
Pergamon Dış Ticaret8,30-8,993,49
Petkim3,94-2,963,41
Petrokent Turizm197,00-2,0453,79
Pınar Et ve Un9,47-7,163,27
Pınar Su2,76-5,8018,97
Pınar Süt12,60-6,67-0,55
Plastikkart9,55-3,543,02
Polisan Holding2,92-6,71-3,63
Politeknik Metal73,00-3,18-5,19
Prizma Press Matbaacılık5,54-2,4628,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.159,800,084,69
QNB Finans Fin. Kir.151,8015,0017,58
QNB Finansbank45,503,4121,33
Ral Yatırım Holding8,00-4,7617,65
Ray Sigorta3,64-11,226,43
Reysaş GMYO8,28-10,5880,39
Reysaş Lojistik7,97-12,2281,96
Rhea Girişim1,74-11,6846,22
Rodrigo Tekstil1,85-4,642,21
Royal Halı2,05-2,3849,64
RTA Laboratuvarları2,19-8,75-5,60
Sabancı Holding9,57-2,350,31
Safkar Ege Soğutmacılık3,29-5,1950,92
Salix Yatırım Holding5,80-4,92-19,56
Sanel Mühendislik3,75-1,57-7,41
Sanifoam Sünger6,38-2,3027,60
Sanko Pazarlama6,61-9,33-14,60
Saray Matbaacılık2,64-7,3747,49
Sarkuysan5,42-4,5812,22
Sasa Polyester9,74-4,5126,00
Say Reklamcılık3,22-13,6743,75
Sekuro Plastik5,11-8,09-4,66
Selçuk Ecza Deposu6,65-7,389,02
Selçuk Gıda1,68-1,75-2,33
Senkron Güvenlik2,84-6,274,03
Serve Film Prodüksiyon1,35-5,59-15,09
Servet GMYO12,00-5,8141,18
Seyitler Kimya7,804,0014,87
Silverline Endüstri2,45-12,5013,43
Sinpaş GMYO1,286,6710,34
Smartiks Yazılım8,48-10,36-13,56
Soda Sanayii6,17-2,37-0,16
Sodaş Sodyum Sanayii14,002,9443,30
Söktaş3,04-9,5214,72
Sönmez Filament5,96-12,9922,13
Sönmez Pamuklu6,96-10,3141,46
Sumaş Suni Tahta9,50-5,00-4,04
Şeker Fin. Kir.4,33-6,28-9,41
Şekerbank1,26-6,67-3,82
Şişe Cam5,17-3,54-1,90
Şok Marketler9,03-4,44-16,08
T. Halk Bankası6,82-4,3515,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası39,34-3,34-9,77
T.S.K.B.1,25-6,023,31
T.Tuborg15,830,0033,03
Taç Tarım Ürünleri2,72-3,55-12,82
Tat Gıda6,83-5,408,59
TAV Havalimanları25,00-4,21-14,32
Taze Kuru Gıda7,104,26-1,93
Tek-Art Turizm1,42-10,6912,70
Tekfen Holding17,61-4,96-8,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,21-13,9671,67
Temapol Polimer Plastik5,98-8,7014,56
TGS Dış Ticaret5,78-5,7123,77
Tofaş Oto. Fab.26,28-5,13-2,16
Torunlar GMYO2,82-5,372,55
Trabzon Liman11,32-7,146,19
Trabzonspor Sportif6,23-19,92189,77
Trakya Cam3,58-3,762,29
Trend GMYO2,33-11,745,91
TSKB GMYO2,00-11,1149,25
Tuğçelik4,97-6,7525,82
Tukaş11,21-6,97-9,23
Turcas Petrol3,24-9,7521,35
Turkcell14,59-1,155,72
Tümosan Motor ve Traktör6,57-6,812,50
Tüpraş110,40-0,63-12,93
Türk Hava Yolları14,37-3,56-0,62
Türk Prysmian Kablo4,19-7,9161,15
Türk Telekom8,34-2,5713,16
Türk Traktör59,80-1,977,94
Türker Proje Gayrimenkul45,98-2,799,48
Ufuk Yatırım4,50-1,5374,42
Ulaşlar Turizm Yat.2,41-3,9813,68
Ulusoy Elektrik33,90-0,9927,44
Ulusoy Un Sanayi3,68-8,91-3,66
Umpaş Holding0,54-3,57-12,90
Uşak Seramik1,82-9,907,69
Utopya Turizm5,75-6,9616,87
Uzertaş Boya2,168,00-2,70
Ülker Bisküvi22,60-1,741,07
Ünye Çimento4,78-6,46-11,15
Vakıf Fin. Kir.2,14-7,36-11,57
Vakıf GMYO2,60-9,095,26
Vakıf Yat. Ort.2,14-5,73-8,15
Vakıflar Bankası5,99-5,078,71
Vakko Tekstil5,75-5,1226,65
Vanet Gıda1,35-4,93-5,59
Verusa Holding21,08-1,0313,58
Verusaturk Girisim5,30-19,70-1,67
Vestel16,05-4,1827,18
Vestel Beyaz Eşya22,34-4,373,43
Viking Kağıt2,80-14,8949,73
Yapı Kredi Koray GMYO2,83-7,5216,94
Yapı ve Kredi Bank.2,58-5,494,03
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,30-9,8816,43
Yataş8,15-5,3411,04
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,94-12,2220,50
Yeni Gimat GMYO12,84-3,17-1,31
Yeşil GMYO0,69-8,007,81
Yeşil Yapı0,69-6,764,55
Yeşil Yatırım Holding14,80-1,3331,79
Yibitaş İnşaat Malzeme4.675,003,9158,74
Yonga Mobilya9,337,610,97
Yükselen Çelik9,42-1,1553,67
Yünsa12,09-7,8519,82
Zorlu Enerji1,51-6,21-7,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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