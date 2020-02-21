Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|48.500,00
|3,19
|60,70
|İş Bankası (C)
|6,47
|-0,46
|0,94
|İş Bankası (Kur.)
|505.000,00
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,64
|2,54
|-4,21
|İş Girişim
|4,38
|3,06
|15,26
|İş GMYO
|1,85
|2,78
|5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,17
|3,82
|14,89
|İş Yat. Ort.
|2,59
|2,78
|40,76
|İşbir Holding
|540,00
|-0,46
|25,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,66
|1,54
|6,45
|İttifak Holding
|3,00
|1,01
|-19,35
|İz Hayvancılık Tarım
|2,72
|5,84
|3,96
|İzmir Demir Çelik
|10,49
|-4,03
|28,08
|İzmir Fırça
|2,14
|4,39
|18,89
|Jantsa Jant Sanayi
|65,00
|2,69
|11,49
|Kafein Yazılım
|14,05
|6,52
|26,12
|Kapital Yat. Holding
|3,49
|3,25
|44,21
|Kaplamin
|6,13
|-0,33
|10,45
|Kardemir (A)
|2,76
|3,76
|4,15
|Kardemir (B)
|2,75
|3,38
|4,17
|Kardemir (D)
|2,82
|4,06
|6,02
|Karel Elektronik
|15,21
|6,14
|4,68
|Karsan Otomotiv
|1,80
|2,27
|13,92
|Karsu Tekstil
|2,90
|2,47
|-10,49
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,65
|-3,50
|2,77
|Kartonsan
|427,50
|1,30
|9,64
|Katmerciler Ekipman
|3,88
|2,65
|1,04
|Kent Gıda
|223,00
|2,76
|26,85
|Kerevitaş Gıda
|3,63
|3,71
|11,35
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,85
|2,67
|1,58
|Klimasan Klima
|20,88
|4,87
|-5,43
|Koç Holding
|19,64
|0,56
|-3,35
|Konfrut Gıda
|8,20
|4,06
|4,86
|Konya Çimento
|254,00
|4,10
|-6,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,80
|0,61
|13,15
|Koza Altın
|82,30
|5,18
|11,14
|Koza Madencilik
|12,54
|11,57
|25,02
|Körfez GMYO
|2,70
|6,72
|12,97
|Kristal Kola
|1,86
|2,20
|23,18
|Kron Telekomünikasyon
|20,20
|2,02
|58,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|-1,19
|5,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,80
|4,05
|9,09
|Kütahya Porselen
|9,57
|2,90
|44,56
|Lider Faktoring
|4,21
|1,69
|14,71
|Link Bilgisayar
|29,58
|3,79
|62,98
|Logo Yazılım
|73,40
|3,38
|20,72
|Lokman Hekim Sağlık
|6,88
|1,62
|19,03
|Lüks Kadife
|10,32
|-2,82
|19,44
|Makina Takım
|1,95
|0,00
|3,72
|Mardin Çimento
|5,47
|6,01
|-7,60
|Marka Yatırım Holding
|1,50
|4,17
|27,12
|Marmaris Altınyunus
|85,70
|-0,35
|20,70
|Marshall
|53,65
|-0,37
|12,85
|Martı GMYO
|1,27
|1,60
|25,74
|Martı Otel
|1,04
|2,97
|14,29
|Mavi Giyim
|59,70
|-0,58
|3,11
|Mazhar Zorlu Holding
|14,00
|2,79
|15,80
|Mega Polietilen
|2,50
|4,17
|13,64
|Menderes Tekstil
|1,89
|8,00
|44,27
|Mensa
|0,33
|0,00
|3,13
|Merit Turizm
|19,50
|-1,52
|0,31
|Merko Gıda
|1,31
|3,15
|24,76
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|5,88
|-1,10
|Metemtur Otelcilik
|1,82
|1,11
|2,25
|Metro Holding
|1,34
|1,52
|-2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,17
|1,40
|10,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,99
|-0,17
|-26,23
|Migros Ticaret
|24,24
|1,08
|0,08
|Milpa
|3,02
|-15,17
|37,90
|Mistral GMYO
|1,93
|1,58
|2,12
|MLP Sağlık
|16,60
|2,15
|3,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-1,01
|-14,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|6,81
|66,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.082,20
|0,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,30
|5,51
|59,59
|Net Holding
|2,36
|0,43
|-9,23
|Netaş Telekom.
|14,39
|1,27
|10,18
|Niğbaş Niğde Beton
|5,53
|2,41
|-10,81
|Nuh Çimento
|10,62
|2,31
|-10,61
|Nurol GMYO
|3,98
|1,53
|11,48
|Odaş Elektrik
|2,12
|3,41
|46,64
|Olmuksan-IP
|4,01
|6,37
|56,58
|Orge Enerji Elektrik
|5,51
|4,36
|11,09
|Orma Orman Mahsulleri
|4,84
|9,26
|75,36
|Osmanlı Menkul
|7,26
|-3,20
|72,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,40
|5,26
|42,86
|Otokar
|159,20
|-0,31
|0,13
|Oyak Yat. Ort.
|2,24
|1,36
|-3,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,70
|5,86
|-7,66
|Özak GMYO
|3,16
|3,95
|22,96
|Özbal Çelik Boru
|2,01
|4,69
|20,36
|Özderici GMYO
|1,78
|2,30
|13,38
|Özerden Plastik
|2,40
|-2,04
|5,26
|Panora GMYO
|5,96
|1,71
|-3,87
|Papilon Savunma
|10,27
|3,63
|32,52
|Park Elek.Madencilik
|3,17
|0,00
|3,93
|Parsan
|15,71
|0,19
|-7,26
|Pegasus
|68,60
|1,48
|-20,60
|Peker GMYO
|3,10
|0,32
|-0,96
|Penguen Gıda
|4,27
|4,40
|106,28
|Pera GMYO
|1,05
|1,94
|11,70
|Pergamon Dış Ticaret
|8,32
|0,24
|3,74
|Petkim
|3,99
|1,27
|4,72
|Petrokent Turizm
|201,00
|2,03
|56,91
|Pınar Et ve Un
|9,61
|1,48
|4,80
|Pınar Su
|2,82
|2,17
|21,55
|Pınar Süt
|12,98
|3,02
|2,45
|Plastikkart
|9,59
|0,42
|3,45
|Polisan Holding
|2,92
|0,00
|-3,63
|Politeknik Metal
|75,00
|2,74
|-2,60
|Prizma Press Matbaacılık
|5,57
|0,54
|29,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,70
|-0,01
|4,68
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,60
|-6,06
|10,46
|QNB Finansbank
|42,90
|-5,71
|14,40
|Ral Yatırım Holding
|8,20
|2,50
|20,59
|Ray Sigorta
|3,80
|4,40
|11,11
|Reysaş GMYO
|9,77
|18,00
|112,85
|Reysaş Lojistik
|9,56
|19,95
|118,26
|Rhea Girişim
|1,97
|13,22
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|1,62
|3,87
|Royal Halı
|2,07
|0,98
|51,09
|RTA Laboratuvarları
|2,19
|0,00
|-5,60
|Sabancı Holding
|9,57
|0,00
|0,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,48
|5,78
|59,63
|Salix Yatırım Holding
|5,74
|-1,03
|-20,39
|Sanel Mühendislik
|3,80
|1,33
|-6,17
|Sanifoam Sünger
|6,25
|-2,04
|25,00
|Sanko Pazarlama
|6,88
|4,08
|-11,11
|Saray Matbaacılık
|2,65
|0,38
|48,04
|Sarkuysan
|5,51
|1,66
|14,08
|Sasa Polyester
|9,82
|0,82
|27,04
|Say Reklamcılık
|3,65
|13,35
|62,95
|Sekuro Plastik
|5,20
|1,76
|-2,99
|Selçuk Ecza Deposu
|6,96
|4,66
|14,10
|Selçuk Gıda
|1,68
|0,00
|-2,33
|Senkron Güvenlik
|2,82
|-0,70
|3,30
|Serve Film Prodüksiyon
|1,38
|2,22
|-13,21
|Servet GMYO
|12,75
|6,25
|50,00
|Seyitler Kimya
|8,13
|4,23
|19,73
|Silverline Endüstri
|2,65
|8,16
|22,69
|Sinpaş GMYO
|1,33
|3,91
|14,66
|Smartiks Yazılım
|9,05
|6,72
|-7,75
|Soda Sanayii
|6,25
|1,30
|1,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,50
|3,57
|48,41
|Söktaş
|3,21
|5,59
|21,13
|Sönmez Filament
|6,25
|4,87
|28,07
|Sönmez Pamuklu
|7,10
|2,01
|44,31
|Sumaş Suni Tahta
|9,00
|-5,26
|-9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,43
|2,31
|-7,32
|Şekerbank
|1,26
|0,00
|-3,82
|Şişe Cam
|5,19
|0,39
|-1,52
|Şok Marketler
|9,04
|0,11
|-15,99
|T. Halk Bankası
|6,85
|0,44
|15,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,20
|2,19
|-7,80
|T.S.K.B.
|1,27
|1,60
|4,96
|T.Tuborg
|15,83
|0,00
|33,03
|Taç Tarım Ürünleri
|2,73
|0,37
|-12,50
|Tat Gıda
|6,99
|2,34
|11,13
|TAV Havalimanları
|24,88
|-0,48
|-14,74
|Taze Kuru Gıda
|6,87
|-3,24
|-5,11
|Tek-Art Turizm
|1,56
|9,86
|23,81
|Tekfen Holding
|17,05
|-3,18
|-11,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,82
|8,46
|86,19
|Temapol Polimer Plastik
|6,05
|1,17
|15,90
|TGS Dış Ticaret
|5,95
|2,94
|27,41
|Tofaş Oto. Fab.
|26,52
|0,91
|-1,27
|Torunlar GMYO
|2,86
|1,42
|4,00
|Trabzon Liman
|11,54
|1,94
|8,26
|Trabzonspor Sportif
|6,05
|-2,89
|181,40
|Trakya Cam
|3,65
|1,96
|4,29
|Trend GMYO
|2,37
|1,72
|7,73
|TSKB GMYO
|1,99
|-0,50
|48,51
|Tuğçelik
|5,19
|4,43
|31,39
|Tukaş
|11,50
|2,59
|-6,88
|Turcas Petrol
|3,52
|8,64
|31,84
|Turkcell
|14,47
|-0,82
|4,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,70
|1,98
|4,52
|Tüpraş
|111,10
|0,63
|-12,38
|Türk Hava Yolları
|14,52
|1,04
|0,41
|Türk Prysmian Kablo
|4,27
|1,91
|64,23
|Türk Telekom
|8,66
|3,84
|17,50
|Türk Traktör
|61,40
|2,68
|10,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,20
|2,65
|12,38
|Ufuk Yatırım
|4,50
|0,00
|74,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,41
|0,00
|13,68
|Ulusoy Elektrik
|33,90
|0,00
|27,44
|Ulusoy Un Sanayi
|3,78
|2,72
|-1,05
|Umpaş Holding
|0,55
|1,85
|-11,29
|Uşak Seramik
|1,86
|2,20
|10,06
|Utopya Turizm
|5,78
|0,52
|17,48
|Uzertaş Boya
|2,10
|-2,78
|-5,41
|Ülker Bisküvi
|22,40
|-0,88
|0,18
|Ünye Çimento
|4,90
|2,51
|-8,92
|Vakıf Fin. Kir.
|2,18
|1,87
|-9,92
|Vakıf GMYO
|2,69
|3,46
|8,91
|Vakıf Yat. Ort.
|2,21
|3,27
|-5,15
|Vakıflar Bankası
|6,03
|0,67
|9,44
|Vakko Tekstil
|5,96
|3,65
|31,28
|Vanet Gıda
|1,39
|2,96
|-2,80
|Verusa Holding
|21,26
|0,85
|14,55
|Verusaturk Girisim
|5,22
|-1,51
|-3,15
|Vestel
|16,40
|2,18
|29,95
|Vestel Beyaz Eşya
|23,20
|3,85
|7,41
|Viking Kağıt
|3,09
|10,36
|65,24
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,91
|2,83
|20,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,63
|1,94
|6,05
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,38
|1,10
|17,70
|Yataş
|8,37
|2,70
|14,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,05
|5,67
|27,33
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|1,56
|0,23
|Yeşil GMYO
|0,73
|5,80
|14,06
|Yeşil Yapı
|0,71
|2,90
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|14,72
|-0,54
|31,08
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.142,50
|10,00
|74,62
|Yonga Mobilya
|10,26
|9,97
|11,04
|Yükselen Çelik
|9,34
|-0,85
|52,37
|Yünsa
|12,79
|5,79
|26,76
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,99
|-5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)