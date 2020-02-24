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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:36Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)48.498,900,0060,70
İş Bankası (C)6,29-2,78-1,87
İş Bankası (Kur.)504.999,900,00140,48
İş Fin.Kir.3,58-1,65-5,79
İş Girişim4,410,6816,05
İş GMYO1,83-1,083,98
İş Y. Men. Değ.5,210,7715,78
İş Yat. Ort.2,610,7741,85
İşbir Holding582,207,8135,40
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,65-1,524,84
İttifak Holding2,93-2,33-21,24
İz Hayvancılık Tarım2,70-0,743,19
İzmir Demir Çelik10,04-4,2922,59
İzmir Fırça2,140,0018,89
Jantsa Jant Sanayi64,80-0,3111,15
Kafein Yazılım14,221,2127,65
Kapital Yat. Holding3,45-1,1542,56
Kaplamin6,190,9811,53
Kardemir (A)2,74-0,723,40
Kardemir (B)2,73-0,733,41
Kardemir (D)2,830,356,39
Karel Elektronik14,99-1,453,17
Karsan Otomotiv1,863,3317,72
Karsu Tekstil2,982,76-8,02
Karsusan Su Ürünleri San.9,26-4,04-1,38
Kartonsan418,00-2,227,21
Katmerciler Ekipman3,85-0,770,26
Kent Gıda217,00-2,6923,44
Kerevitaş Gıda3,640,2811,66
Kervansaray Yat. Holding0,44-4,35-20,00
Kiler GMYO3,80-1,300,26
Klimasan Klima21,563,26-2,36
Koç Holding18,90-3,77-6,99
Konfrut Gıda7,98-2,682,05
Konya Çimento251,30-1,06-7,37
Kordsa Teknik Tekstil14,870,4713,69
Koza Altın84,452,6114,04
Koza Madencilik12,711,3626,72
Körfez GMYO2,66-1,4811,30
Kristal Kola1,870,5423,84
Kron Telekomünikasyon19,80-1,9855,66
Kuştur Kuşadası Turizm25,000,005,49
Kuyumcukent Gayrimenkul1,852,7812,12
Kütahya Porselen9,30-2,8240,48
Lider Faktoring4,11-2,3811,99
Link Bilgisayar28,40-3,9956,47
Logo Yazılım76,303,9525,49
Lokman Hekim Sağlık7,103,2022,84
Lüks Kadife11,147,9528,94
Makina Takım1,950,003,72
Mardin Çimento5,30-3,11-10,47
Marka Yatırım Holding1,46-2,6723,73
Marmaris Altınyunus84,40-1,5218,87
Marshall53,800,2813,17
Martı GMYO1,25-1,5723,76
Martı Otel1,040,0014,29
Mavi Giyim57,85-3,10-0,09
Mazhar Zorlu Holding12,68-9,434,88
Mega Polietilen2,645,6020,00
Menderes Tekstil1,953,1748,85
Mensa0,32-3,030,00
Merit Turizm18,54-4,92-4,63
Merko Gıda1,28-2,2921,90
Metal Gayrimenkul0,86-4,44-5,49
Metemtur Otelcilik1,81-0,551,69
Metro Holding1,32-1,49-4,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,13-1,848,67
Metro Yatırım Ortaklığı5,38-10,18-33,74
Migros Ticaret24,14-0,41-0,33
Milpa2,94-2,6534,25
Mistral GMYO1,92-0,521,59
MLP Sağlık16,841,455,25
MMC San. ve Tic. Yat.0,96-2,04-15,79
Mondi Tire Kutsan6,971,0168,36
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.082,200,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,92-1,8756,60
Net Holding2,31-2,12-11,15
Netaş Telekom.14,05-2,367,58
Niğbaş Niğde Beton5,652,17-8,87
Nuh Çimento10,42-1,88-12,29
Nurol GMYO3,92-1,519,80
Odaş Elektrik2,182,8350,79
Olmuksan-IP4,163,7462,44
Orge Enerji Elektrik5,46-0,9110,08
Orma Orman Mahsulleri4,850,2175,72
Osmanlı Menkul7,23-0,4172,14
Ostim Endüstriyel Yat2,35-2,0839,88
Otokar158,00-0,75-0,63
Oyak Yat. Ort.2,23-0,45-4,29
Oylum Sınai Yatırımlar4,65-1,06-8,64
Özak GMYO3,15-0,3222,57
Özbal Çelik Boru2,177,9629,94
Özderici GMYO1,77-0,5612,74
Özerden Plastik2,35-2,083,07
Panora GMYO5,90-1,01-4,84
Papilon Savunma10,21-0,5831,74
Park Elek.Madencilik3,14-0,952,95
Parsan15,35-2,29-9,39
Pegasus66,40-3,21-23,15
Peker GMYO3,07-0,97-1,92
Penguen Gıda4,607,73122,22
Pera GMYO1,060,9512,77
Pergamon Dış Ticaret8,29-0,363,37
Petkim3,92-1,752,89
Petrokent Turizm201,000,0056,91
Pınar Et ve Un9,60-0,104,69
Pınar Su2,820,0021,55
Pınar Süt13,040,462,92
Plastikkart9,44-1,561,83
Polisan Holding2,88-1,37-4,95
Politeknik Metal73,60-1,87-4,42
Prizma Press Matbaacılık5,54-0,5428,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.161,500,164,85
QNB Finans Fin. Kir.140,00-1,828,44
QNB Finansbank40,50-5,598,00
Ral Yatırım Holding7,90-3,6616,18
Ray Sigorta3,79-0,2610,82
Reysaş GMYO9,52-2,56107,41
Reysaş Lojistik9,782,30123,29
Rhea Girişim2,075,0873,95
Rodrigo Tekstil1,84-2,131,66
Royal Halı2,101,4553,28
RTA Laboratuvarları2,18-0,46-6,03
Sabancı Holding9,40-1,78-1,47
Safkar Ege Soğutmacılık3,644,6066,97
Salix Yatırım Holding5,30-7,67-26,49
Sanel Mühendislik3,67-3,42-9,38
Sanifoam Sünger6,16-1,4423,20
Sanko Pazarlama6,80-1,16-12,14
Saray Matbaacılık2,54-4,1541,90
Sarkuysan5,47-0,7313,25
Sasa Polyester9,79-0,3126,65
Say Reklamcılık3,58-1,9259,82
Sekuro Plastik5,403,850,75
Selçuk Ecza Deposu7,010,7214,92
Selçuk Gıda1,63-2,98-5,23
Senkron Güvenlik2,76-2,131,10
Serve Film Prodüksiyon1,34-2,90-15,72
Servet GMYO12,15-4,7142,94
Seyitler Kimya8,251,4821,50
Silverline Endüstri2,61-1,5120,83
Sinpaş GMYO1,340,7515,52
Smartiks Yazılım9,100,55-7,24
Soda Sanayii6,250,001,13
Sodaş Sodyum Sanayii14,40-0,6947,39
Söktaş3,230,6221,89
Sönmez Filament6,20-0,8027,05
Sönmez Pamuklu7,100,0044,31
Sumaş Suni Tahta9,101,11-8,08
Şeker Fin. Kir.4,34-2,03-9,21
Şekerbank1,24-1,59-5,34
Şişe Cam5,16-0,58-2,09
Şok Marketler8,86-1,99-17,66
T. Halk Bankası6,60-3,6511,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası39,00-2,99-10,55
T.S.K.B.1,270,004,96
T.Tuborg15,75-0,5132,35
Taç Tarım Ürünleri2,730,00-12,50
Tat Gıda6,990,0011,13
TAV Havalimanları24,08-3,22-17,48
Taze Kuru Gıda6,991,75-3,45
Tek-Art Turizm1,581,2825,40
Tekfen Holding16,75-1,76-13,30
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,78-0,5185,24
Temapol Polimer Plastik5,90-2,4813,03
TGS Dış Ticaret6,133,0331,26
Tofaş Oto. Fab.25,92-2,26-3,50
Torunlar GMYO2,901,405,45
Trabzon Liman11,35-1,656,47
Trabzonspor Sportif6,639,59208,37
Trakya Cam3,60-1,372,86
Trend GMYO2,32-2,115,45
TSKB GMYO1,96-1,5146,27
Tuğçelik5,220,5832,15
Tukaş10,80-6,09-12,55
Turcas Petrol3,622,8435,58
Turkcell14,16-2,142,61
Tümosan Motor ve Traktör6,882,697,33
Tüpraş111,00-0,09-12,46
Türk Hava Yolları13,86-4,55-4,15
Türk Prysmian Kablo4,16-2,5860,00
Türk Telekom8,40-3,0013,98
Türk Traktör61,500,1611,01
Türker Proje Gayrimenkul52,9012,0825,95
Ufuk Yatırım4,40-2,2270,54
Ulaşlar Turizm Yat.2,38-1,2412,26
Ulusoy Elektrik33,18-2,1224,74
Ulusoy Un Sanayi3,821,060,00
Umpaş Holding0,54-1,82-12,90
Uşak Seramik1,923,2313,61
Utopya Turizm5,851,2118,90
Uzertaş Boya2,06-1,90-7,21
Ülker Bisküvi22,02-1,70-1,52
Ünye Çimento4,83-1,43-10,22
Vakıf Fin. Kir.2,17-0,46-10,33
Vakıf GMYO2,762,6011,74
Vakıf Yat. Ort.2,16-2,26-7,30
Vakıflar Bankası5,82-3,485,63
Vakko Tekstil5,90-1,0129,96
Vanet Gıda1,37-1,44-4,20
Verusa Holding21,681,9816,81
Verusaturk Girisim5,01-4,02-7,05
Vestel16,06-2,0727,26
Vestel Beyaz Eşya22,78-1,815,46
Viking Kağıt3,07-0,6564,17
Yapı Kredi Koray GMYO2,86-1,7218,18
Yapı ve Kredi Bank.2,58-1,904,03
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,734,7423,29
Yataş8,05-3,829,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,123,4131,68
Yeni Gimat GMYO12,83-1,61-1,38
Yeşil GMYO0,72-1,3712,50
Yeşil Yapı0,70-1,416,06
Yeşil Yatırım Holding14,41-2,1128,32
Yibitaş İnşaat Malzeme5.656,7010,0092,08
Yonga Mobilya11,289,9422,08
Yükselen Çelik9,370,3252,85
Yünsa12,54-1,9524,28
Zorlu Enerji1,52-1,30-6,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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