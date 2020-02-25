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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:46Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)48.500,100,0060,70
İş Bankası (C)6,22-1,11-2,96
İş Bankası (Kur.)504.999,900,00140,48
İş Fin.Kir.3,672,51-3,42
İş Girişim4,440,6816,84
İş GMYO1,830,003,98
İş Y. Men. Değ.5,240,5816,44
İş Yat. Ort.2,610,0041,85
İşbir Holding620,006,4944,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,650,004,84
İttifak Holding2,92-0,34-21,51
İz Hayvancılık Tarım2,731,114,34
İzmir Demir Çelik10,544,9828,69
İzmir Fırça2,223,7423,33
Jantsa Jant Sanayi61,20-5,564,97
Kafein Yazılım14,401,2729,26
Kapital Yat. Holding3,450,0042,56
Kaplamin6,261,1312,79
Kardemir (A)2,750,363,77
Kardemir (B)2,750,734,17
Kardemir (D)2,82-0,356,02
Karel Elektronik15,181,274,47
Karsan Otomotiv1,944,3022,78
Karsu Tekstil2,990,34-7,72
Karsusan Su Ürünleri San.10,189,948,41
Kartonsan422,301,038,31
Katmerciler Ekipman3,84-0,260,00
Kent Gıda226,904,5629,07
Kerevitaş Gıda3,670,8212,58
Kervansaray Yat. Holding0,452,27-18,18
Kiler GMYO3,892,372,64
Klimasan Klima21,52-0,19-2,54
Koç Holding18,73-0,90-7,82
Konfrut Gıda7,89-1,130,90
Konya Çimento265,105,49-2,29
Kordsa Teknik Tekstil14,62-1,6811,77
Koza Altın82,40-2,4311,28
Koza Madencilik12,56-1,1825,22
Körfez GMYO2,63-1,1310,04
Kristal Kola1,912,1426,49
Kron Telekomünikasyon20,342,7359,91
Kuştur Kuşadası Turizm25,281,126,67
Kuyumcukent Gayrimenkul1,850,0012,12
Kütahya Porselen9,22-0,8639,27
Lider Faktoring4,08-0,7311,17
Link Bilgisayar27,50-3,1751,52
Logo Yazılım79,003,5429,93
Lokman Hekim Sağlık7,221,6924,91
Lüks Kadife10,90-2,1526,16
Makina Takım1,981,545,32
Mardin Çimento5,340,75-9,80
Marka Yatırım Holding1,470,6824,58
Marmaris Altınyunus86,502,4921,83
Marshall55,402,9716,53
Martı GMYO1,260,8024,75
Martı Otel1,03-0,9613,19
Mavi Giyim56,05-3,11-3,20
Mazhar Zorlu Holding13,405,6810,84
Mega Polietilen2,62-0,7619,09
Menderes Tekstil1,971,0350,38
Mensa0,320,000,00
Merit Turizm19,364,42-0,41
Merko Gıda1,312,3424,76
Metal Gayrimenkul0,904,65-1,10
Metemtur Otelcilik1,831,102,81
Metro Holding1,330,76-3,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,150,949,69
Metro Yatırım Ortaklığı5,889,29-27,59
Migros Ticaret24,10-0,17-0,50
Milpa3,146,8043,38
Mistral GMYO1,951,563,17
MLP Sağlık16,80-0,245,00
MMC San. ve Tic. Yat.0,94-2,08-17,54
Mondi Tire Kutsan7,010,5769,32
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.082,200,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,85-0,3556,05
Net Holding2,30-0,43-11,54
Netaş Telekom.14,785,2013,17
Niğbaş Niğde Beton5,700,88-8,06
Nuh Çimento10,37-0,48-12,71
Nurol GMYO3,940,5110,36
Odaş Elektrik2,180,0050,79
Olmuksan-IP4,11-1,2060,49
Orge Enerji Elektrik5,41-0,929,07
Orma Orman Mahsulleri4,78-1,4473,19
Osmanlı Menkul7,20-0,4171,43
Ostim Endüstriyel Yat2,381,2841,67
Otokar163,303,352,70
Oyak Yat. Ort.2,5614,809,87
Oylum Sınai Yatırımlar4,925,81-3,34
Özak GMYO3,160,3222,96
Özbal Çelik Boru2,11-2,7626,35
Özderici GMYO1,780,5613,38
Özerden Plastik2,412,555,70
Panora GMYO5,961,02-3,87
Papilon Savunma10,482,6435,23
Park Elek.Madencilik3,243,186,23
Parsan15,27-0,52-9,86
Pegasus65,25-1,73-24,48
Peker GMYO3,080,33-1,60
Penguen Gıda4,691,96126,57
Pera GMYO1,070,9413,83
Pergamon Dış Ticaret8,603,747,23
Petkim3,91-0,262,62
Petrokent Turizm200,00-0,5056,13
Pınar Et ve Un9,59-0,104,58
Pınar Su2,820,0021,55
Pınar Süt12,98-0,462,45
Plastikkart9,722,974,85
Polisan Holding2,880,00-4,95
Politeknik Metal74,200,82-3,64
Prizma Press Matbaacılık5,631,6230,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.161,500,004,85
QNB Finans Fin. Kir.142,301,6410,22
QNB Finansbank41,903,4611,73
Ral Yatırım Holding8,345,5722,65
Ray Sigorta3,810,5311,40
Reysaş GMYO9,46-0,63106,10
Reysaş Lojistik10,002,25128,31
Rhea Girişim2,06-0,4873,11
Rodrigo Tekstil1,861,092,76
Royal Halı2,152,3856,93
RTA Laboratuvarları2,200,92-5,17
Sabancı Holding9,25-1,60-3,04
Safkar Ege Soğutmacılık3,47-4,6759,17
Salix Yatırım Holding5,19-2,08-28,02
Sanel Mühendislik3,752,18-7,41
Sanifoam Sünger6,383,5727,60
Sanko Pazarlama6,911,62-10,72
Saray Matbaacılık2,623,1546,37
Sarkuysan5,531,1014,49
Sasa Polyester9,840,5127,30
Say Reklamcılık3,610,8461,16
Sekuro Plastik5,39-0,190,56
Selçuk Ecza Deposu7,00-0,1414,75
Selçuk Gıda1,651,23-4,07
Senkron Güvenlik2,780,721,83
Serve Film Prodüksiyon1,447,46-9,43
Servet GMYO12,00-1,2341,18
Seyitler Kimya8,553,6425,92
Silverline Endüstri2,60-0,3820,37
Sinpaş GMYO1,31-2,2412,93
Smartiks Yazılım9,261,76-5,61
Soda Sanayii6,21-0,640,49
Sodaş Sodyum Sanayii14,400,0047,39
Söktaş3,353,7226,42
Sönmez Filament6,291,4528,89
Sönmez Pamuklu7,140,5645,12
Sumaş Suni Tahta9,342,64-5,66
Şeker Fin. Kir.4,503,69-5,86
Şekerbank1,23-0,81-6,11
Şişe Cam5,170,19-1,90
Şok Marketler8,80-0,68-18,22
T. Halk Bankası6,58-0,3011,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası41,907,44-3,90
T.S.K.B.1,26-0,794,13
T.Tuborg15,50-1,5930,25
Taç Tarım Ürünleri2,730,00-12,50
Tat Gıda6,95-0,5710,49
TAV Havalimanları23,60-1,99-19,12
Taze Kuru Gıda7,081,29-2,21
Tek-Art Turizm1,56-1,2723,81
Tekfen Holding16,73-0,12-13,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,32-5,9174,29
Temapol Polimer Plastik6,093,2216,67
TGS Dış Ticaret6,09-0,6530,41
Tofaş Oto. Fab.26,682,93-0,67
Torunlar GMYO2,88-0,694,73
Trabzon Liman11,511,417,97
Trabzonspor Sportif6,41-3,32198,14
Trakya Cam3,692,505,43
Trend GMYO2,320,005,45
TSKB GMYO1,94-1,0244,78
Tuğçelik5,270,9633,42
Tukaş10,61-1,76-14,09
Turcas Petrol3,61-0,2835,21
Turkcell14,572,905,58
Tümosan Motor ve Traktör6,85-0,446,86
Tüpraş109,30-1,53-13,80
Türk Hava Yolları13,48-2,74-6,78
Türk Prysmian Kablo4,14-0,4859,23
Türk Telekom8,37-0,3613,57
Türk Traktör62,401,4612,64
Türker Proje Gayrimenkul49,24-6,9217,24
Ufuk Yatırım4,39-0,2370,16
Ulaşlar Turizm Yat.2,390,4212,74
Ulusoy Elektrik32,88-0,9023,61
Ulusoy Un Sanayi3,850,790,79
Umpaş Holding0,53-1,85-14,52
Uşak Seramik1,920,0013,61
Utopya Turizm5,860,1719,11
Uzertaş Boya2,080,97-6,31
Ülker Bisküvi22,160,64-0,89
Ünye Çimento4,993,31-7,25
Vakıf Fin. Kir.2,201,38-9,09
Vakıf GMYO2,74-0,7210,93
Vakıf Yat. Ort.2,285,56-2,15
Vakıflar Bankası5,81-0,175,44
Vakko Tekstil6,011,8632,38
Vanet Gıda1,370,00-4,20
Verusa Holding21,880,9217,89
Verusaturk Girisim5,00-0,20-7,24
Vestel15,88-1,1225,83
Vestel Beyaz Eşya22,34-1,933,43
Viking Kağıt3,03-1,3062,03
Yapı Kredi Koray GMYO2,880,7019,01
Yapı ve Kredi Bank.2,56-0,783,23
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,942,7226,63
Yataş8,292,9812,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,193,3036,02
Yeni Gimat GMYO13,011,400,00
Yeşil GMYO0,71-1,3910,94
Yeşil Yapı0,700,006,06
Yeşil Yatırım Holding14,20-1,4626,45
Yibitaş İnşaat Malzeme5.789,802,3596,60
Yonga Mobilya12,409,9334,20
Yükselen Çelik9,521,6055,30
Yünsa12,640,8025,27
Zorlu Enerji1,520,00-6,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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