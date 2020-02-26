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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:40Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)48.000,00-1,0359,04
İş Bankası (C)6,321,61-1,40
İş Bankası (Kur.)504.999,90140,48
İş Fin.Kir.3,65-0,54-3,95
İş Girişim4,511,5818,68
İş GMYO1,830,003,98
İş Y. Men. Değ.5,12-2,2913,78
İş Yat. Ort.2,610,0041,85
İşbir Holding610,00-1,6141,86
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,650,004,84
İttifak Holding2,89-1,03-22,31
İz Hayvancılık Tarım2,69-1,472,81
İzmir Demir Çelik10,671,2330,28
İzmir Fırça2,261,8025,56
Jantsa Jant Sanayi61,05-0,254,72
Kafein Yazılım14,530,9030,43
Kapital Yat. Holding3,33-3,4837,60
Kaplamin6,19-1,1211,53
Kardemir (A)2,801,825,66
Kardemir (B)2,801,826,06
Kardemir (D)2,913,199,40
Karel Elektronik14,91-1,782,62
Karsan Otomotiv1,940,0022,78
Karsu Tekstil2,92-2,34-9,88
Karsusan Su Ürünleri San.11,008,0617,15
Kartonsan418,10-0,997,23
Katmerciler Ekipman3,870,780,78
Kent Gıda232,002,2531,97
Kerevitaş Gıda3,700,8213,50
Kervansaray Yat. Holding0,450,00-18,18
Kiler GMYO3,900,262,90
Klimasan Klima21,50-0,09-2,63
Koç Holding19,202,51-5,51
Konfrut Gıda7,890,000,90
Konya Çimento263,80-0,49-2,76
Kordsa Teknik Tekstil14,45-1,1610,47
Koza Altın81,80-0,7310,47
Koza Madencilik12,43-1,0423,93
Körfez GMYO2,60-1,148,79
Kristal Kola1,920,5227,15
Kron Telekomünikasyon20,581,1861,79
Kuştur Kuşadası Turizm25,300,086,75
Kuyumcukent Gayrimenkul1,84-0,5411,52
Kütahya Porselen9,250,3339,73
Lider Faktoring4,233,6815,26
Link Bilgisayar25,90-5,8242,70
Logo Yazılım79,600,7630,92
Lokman Hekim Sağlık7,270,6925,78
Lüks Kadife10,62-2,5722,92
Makina Takım2,032,537,98
Mardin Çimento5,32-0,37-10,14
Marka Yatırım Holding1,43-2,7221,19
Marmaris Altınyunus87,000,5822,54
Marshall60,008,3026,21
Martı GMYO1,25-0,7923,76
Martı Otel1,030,0013,19
Mavi Giyim56,500,80-2,42
Mazhar Zorlu Holding13,853,3614,56
Mega Polietilen2,723,8223,64
Menderes Tekstil2,022,5454,20
Mensa0,31-3,13-3,13
Merit Turizm20,988,377,92
Merko Gıda1,310,0024,76
Metal Gayrimenkul0,900,00-1,10
Metemtur Otelcilik1,82-0,552,25
Metro Holding1,330,00-3,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,150,009,69
Metro Yatırım Ortaklığı5,50-6,46-32,27
Migros Ticaret24,140,17-0,33
Milpa3,160,6444,29
Mistral GMYO1,93-1,032,12
MLP Sağlık17,463,939,13
MMC San. ve Tic. Yat.0,93-1,06-18,42
Mondi Tire Kutsan6,80-3,0064,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.082,200,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,40-2,2752,52
Net Holding2,300,00-11,54
Netaş Telekom.14,74-0,2712,86
Niğbaş Niğde Beton6,3811,932,90
Nuh Çimento10,35-0,19-12,88
Nurol GMYO3,960,5110,92
Odaş Elektrik2,180,0050,79
Olmuksan-IP4,284,1467,12
Orge Enerji Elektrik5,35-1,117,86
Orma Orman Mahsulleri4,70-1,6770,29
Osmanlı Menkul7,10-1,3969,05
Ostim Endüstriyel Yat2,37-0,4241,07
Otokar159,70-2,200,44
Oyak Yat. Ort.2,9414,8426,18
Oylum Sınai Yatırımlar4,78-2,85-6,09
Özak GMYO3,211,5824,90
Özbal Çelik Boru2,03-3,7921,56
Özderici GMYO1,832,8116,56
Özerden Plastik2,430,836,58
Panora GMYO6,000,67-3,23
Papilon Savunma10,40-0,7634,19
Park Elek.Madencilik3,19-1,544,59
Parsan15,290,13-9,74
Pegasus63,70-2,38-26,27
Peker GMYO3,090,32-1,28
Penguen Gıda4,710,43127,54
Pera GMYO1,080,9314,89
Pergamon Dış Ticaret8,49-1,285,86
Petkim3,910,002,62
Petrokent Turizm196,10-1,9553,08
Pınar Et ve Un9,650,635,23
Pınar Su2,840,7122,41
Pınar Süt13,030,392,84
Plastikkart9,68-0,414,42
Polisan Holding2,86-0,69-5,61
Politeknik Metal72,15-2,76-6,30
Prizma Press Matbaacılık5,650,3631,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,600,094,95
QNB Finans Fin. Kir.140,00-1,628,44
QNB Finansbank41,900,0011,73
Ral Yatırım Holding8,491,8024,85
Ray Sigorta3,74-1,849,36
Reysaş GMYO8,99-4,9795,86
Reysaş Lojistik9,40-6,00114,61
Rhea Girişim2,070,4973,95
Rodrigo Tekstil1,965,388,29
Royal Halı2,150,0056,93
RTA Laboratuvarları2,273,18-2,16
Sabancı Holding9,371,30-1,78
Safkar Ege Soğutmacılık3,603,7565,14
Salix Yatırım Holding5,00-3,66-30,65
Sanel Mühendislik3,852,67-4,94
Sanifoam Sünger6,410,4728,20
Sanko Pazarlama7,041,88-9,04
Saray Matbaacılık2,796,4955,87
Sarkuysan5,51-0,3614,08
Sasa Polyester9,860,2027,55
Say Reklamcılık3,59-0,5560,27
Sekuro Plastik5,37-0,370,19
Selçuk Ecza Deposu6,96-0,5714,10
Selçuk Gıda1,681,82-2,33
Senkron Güvenlik2,75-1,080,73
Serve Film Prodüksiyon1,504,17-5,66
Servet GMYO11,66-2,8337,18
Seyitler Kimya8,772,5729,16
Silverline Endüstri2,54-2,3117,59
Sinpaş GMYO1,29-1,5311,21
Smartiks Yazılım9,06-2,16-7,65
Soda Sanayii6,210,000,49
Sodaş Sodyum Sanayii14,29-0,7646,26
Söktaş3,34-0,3026,04
Sönmez Filament6,04-3,9723,77
Sönmez Pamuklu6,30-11,7628,05
Sumaş Suni Tahta9,592,68-3,13
Şeker Fin. Kir.4,776,00-0,21
Şekerbank1,262,44-3,82
Şişe Cam5,210,77-1,14
Şok Marketler8,70-1,14-19,14
T. Halk Bankası6,651,0612,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası40,60-3,10-6,88
T.S.K.B.1,270,794,96
T.Tuborg15,691,2331,85
Taç Tarım Ürünleri2,72-0,37-12,82
Tat Gıda6,86-1,299,06
TAV Havalimanları23,16-1,86-20,63
Taze Kuru Gıda7,080,00-2,21
Tek-Art Turizm1,55-0,6423,02
Tekfen Holding16,840,66-12,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,22-1,3771,90
Temapol Polimer Plastik6,00-1,4814,94
TGS Dış Ticaret5,98-1,8128,05
Tofaş Oto. Fab.27,222,021,34
Torunlar GMYO2,890,355,09
Trabzon Liman11,822,6910,88
Trabzonspor Sportif6,10-4,84183,72
Trakya Cam3,690,005,43
Trend GMYO2,340,866,36
TSKB GMYO1,93-0,5244,03
Tuğçelik5,26-0,1933,16
Tukaş11,205,56-9,31
Turcas Petrol3,610,0035,21
Turkcell14,38-1,304,20
Tümosan Motor ve Traktör6,860,157,02
Tüpraş109,00-0,27-14,04
Türk Hava Yolları13,24-1,78-8,44
Türk Prysmian Kablo4,12-0,4858,46
Türk Telekom8,390,2413,84
Türk Traktör60,80-2,569,75
Türker Proje Gayrimenkul48,48-1,5415,43
Ufuk Yatırım4,20-4,3362,79
Ulaşlar Turizm Yat.2,33-2,519,91
Ulusoy Elektrik32,68-0,6122,86
Ulusoy Un Sanayi3,80-1,30-0,52
Umpaş Holding0,530,00-14,52
Uşak Seramik1,920,0013,61
Utopya Turizm5,78-1,3717,48
Uzertaş Boya2,06-0,96-7,21
Ülker Bisküvi22,742,621,70
Ünye Çimento4,83-3,21-10,22
Vakıf Fin. Kir.2,220,91-8,26
Vakıf GMYO2,864,3815,79
Vakıf Yat. Ort.2,332,190,00
Vakıflar Bankası5,972,758,35
Vakko Tekstil6,203,1636,56
Vanet Gıda1,380,73-3,50
Verusa Holding21,920,1818,10
Verusaturk Girisim4,79-4,20-11,13
Vestel15,900,1325,99
Vestel Beyaz Eşya22,02-1,431,94
Viking Kağıt3,00-0,9960,43
Yapı Kredi Koray GMYO2,880,0019,01
Yapı ve Kredi Bank.2,580,784,03
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,80-1,7624,40
Yataş8,13-1,9310,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,18-0,4635,40
Yeni Gimat GMYO12,96-0,38-0,38
Yeşil GMYO0,721,4112,50
Yeşil Yapı0,711,437,58
Yeşil Yatırım Holding13,92-1,9723,95
Yibitaş İnşaat Malzeme5.210,90-10,0076,94
Yonga Mobilya11,20-9,6821,21
Yükselen Çelik9,600,8456,61
Yünsa12,750,8726,36
Zorlu Enerji1,520,00-6,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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