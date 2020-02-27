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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

27.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:48Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)45.899,90-4,3852,09
İş Bankası (C)6,11-3,32-4,68
İş Bankası (Kur.)504.999,90140,48
İş Fin.Kir.3,34-8,49-12,11
İş Girişim4,14-8,208,95
İş GMYO1,71-6,56-2,84
İş Y. Men. Değ.4,99-2,5410,89
İş Yat. Ort.2,55-2,3038,59
İşbir Holding584,90-4,1136,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,63-3,081,61
İttifak Holding2,64-8,65-29,03
İz Hayvancılık Tarım2,58-4,09-1,39
İzmir Demir Çelik10,20-4,4024,54
İzmir Fırça2,12-6,1917,78
Jantsa Jant Sanayi59,25-2,951,63
Kafein Yazılım13,72-5,5723,16
Kapital Yat. Holding3,29-1,2035,95
Kaplamin6,200,1611,71
Kardemir (A)2,67-4,640,75
Kardemir (B)2,67-4,641,14
Kardemir (D)2,73-6,192,63
Karel Elektronik14,04-5,84-3,37
Karsan Otomotiv1,73-10,829,49
Karsu Tekstil2,72-6,85-16,05
Karsusan Su Ürünleri San.10,50-4,5511,82
Kartonsan398,30-4,742,15
Katmerciler Ekipman3,63-6,20-5,47
Kent Gıda228,10-1,6829,75
Kerevitaş Gıda3,55-4,058,90
Kervansaray Yat. Holding0,43-4,44-21,82
Kiler GMYO3,21-17,69-15,30
Klimasan Klima20,00-6,98-9,42
Koç Holding18,32-4,58-9,84
Konfrut Gıda7,66-2,92-2,05
Konya Çimento252,00-4,47-7,11
Kordsa Teknik Tekstil14,19-1,808,49
Koza Altın79,75-2,517,70
Koza Madencilik11,98-3,6219,44
Körfez GMYO2,40-7,690,42
Kristal Kola1,73-9,9014,57
Kron Telekomünikasyon22,7810,6979,09
Kuştur Kuşadası Turizm24,50-3,163,38
Kuyumcukent Gayrimenkul1,69-8,152,42
Kütahya Porselen8,75-5,4132,18
Lider Faktoring3,90-7,806,27
Link Bilgisayar24,18-6,6433,22
Logo Yazılım78,65-1,1929,36
Lokman Hekim Sağlık6,91-4,9519,55
Lüks Kadife10,05-5,3716,32
Makina Takım1,87-7,88-0,53
Mardin Çimento5,24-1,50-11,49
Marka Yatırım Holding1,34-6,2913,56
Marmaris Altınyunus84,00-3,4518,31
Marshall53,50-10,8312,54
Martı GMYO1,17-6,4015,84
Martı Otel0,96-6,805,49
Mavi Giyim54,15-4,16-6,48
Mazhar Zorlu Holding13,65-1,4412,90
Mega Polietilen2,63-3,3119,55
Menderes Tekstil1,90-5,9445,04
Mensa0,349,686,25
Merit Turizm19,52-6,960,41
Merko Gıda1,24-5,3418,10
Metal Gayrimenkul0,88-2,22-3,30
Metemtur Otelcilik1,70-6,59-4,49
Metro Holding1,26-5,26-8,70
Metro Petrol ve Tesisleri2,03-5,583,57
Metro Yatırım Ortaklığı5,856,36-27,96
Migros Ticaret22,64-6,21-6,52
Milpa2,80-11,3927,85
Mistral GMYO1,79-7,25-5,29
MLP Sağlık16,48-5,613,00
MMC San. ve Tic. Yat.0,941,08-17,54
Mondi Tire Kutsan6,36-6,4753,62
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.082,200,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret17,91-7,6840,80
Net Holding2,15-6,52-17,31
Netaş Telekom.13,75-6,725,28
Niğbaş Niğde Beton6,501,884,84
Nuh Çimento9,92-4,15-16,50
Nurol GMYO3,68-7,073,08
Odaş Elektrik2,04-6,4241,11
Olmuksan-IP4,638,1880,79
Orge Enerji Elektrik5,06-5,422,02
Orma Orman Mahsulleri4,50-4,2663,04
Osmanlı Menkul7,08-0,2868,57
Ostim Endüstriyel Yat2,18-8,0229,76
Otokar152,90-4,26-3,84
Oyak Yat. Ort.3,3814,9745,06
Oylum Sınai Yatırımlar4,68-2,09-8,06
Özak GMYO3,08-4,0519,84
Özbal Çelik Boru1,88-7,3912,57
Özderici GMYO1,69-7,657,64
Özerden Plastik2,430,006,58
Panora GMYO5,84-2,67-5,81
Papilon Savunma9,85-5,2927,10
Park Elek.Madencilik3,06-4,080,33
Parsan14,37-6,02-15,17
Pegasus57,90-9,11-32,99
Peker GMYO2,95-4,53-5,75
Penguen Gıda4,60-2,34122,22
Pera GMYO1,00-7,416,38
Pergamon Dış Ticaret7,96-6,24-0,75
Petkim3,74-4,35-1,84
Petrokent Turizm196,200,0553,16
Pınar Et ve Un9,42-2,382,73
Pınar Su2,73-3,8717,67
Pınar Süt12,48-4,22-1,50
Plastikkart9,17-5,27-1,08
Polisan Holding2,70-5,59-10,89
Politeknik Metal70,05-2,91-9,03
Prizma Press Matbaacılık5,60-0,8830,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,10-0,044,90
QNB Finans Fin. Kir.141,000,719,22
QNB Finansbank41,00-2,159,33
Ral Yatırım Holding7,90-6,9516,18
Ray Sigorta3,51-6,152,63
Reysaş GMYO8,00-11,0174,29
Reysaş Lojistik8,10-13,8384,93
Rhea Girişim1,98-4,3566,39
Rodrigo Tekstil1,90-3,064,97
Royal Halı2,05-4,6549,64
RTA Laboratuvarları2,20-3,08-5,17
Sabancı Holding8,98-4,16-5,87
Safkar Ege Soğutmacılık3,49-3,0660,09
Salix Yatırım Holding5,102,00-29,26
Sanel Mühendislik3,60-6,49-11,11
Sanifoam Sünger6,20-3,2824,00
Sanko Pazarlama6,60-6,25-14,73
Saray Matbaacılık2,59-7,1744,69
Sarkuysan5,32-3,4510,14
Sasa Polyester9,04-8,3216,95
Say Reklamcılık3,27-8,9145,98
Sekuro Plastik5,24-2,42-2,24
Selçuk Ecza Deposu6,76-2,8710,82
Selçuk Gıda1,58-5,95-8,14
Senkron Güvenlik2,58-6,18-5,49
Serve Film Prodüksiyon1,500,00-5,66
Servet GMYO11,15-4,3731,18
Seyitler Kimya8,891,3730,93
Silverline Endüstri2,37-6,699,72
Sinpaş GMYO1,25-3,107,76
Smartiks Yazılım8,52-5,96-13,15
Soda Sanayii6,00-3,38-2,91
Sodaş Sodyum Sanayii14,400,7747,39
Söktaş3,10-7,1916,98
Sönmez Filament5,54-8,2813,52
Sönmez Pamuklu5,56-11,7513,01
Sumaş Suni Tahta9,16-4,48-7,47
Şeker Fin. Kir.4,953,773,56
Şekerbank1,18-6,35-9,92
Şişe Cam5,07-2,69-3,80
Şok Marketler8,39-3,56-22,03
T. Halk Bankası6,25-6,025,75
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası38,40-5,42-11,93
T.S.K.B.1,18-7,09-2,48
T.Tuborg15,32-2,3628,74
Taç Tarım Ürünleri2,64-2,94-15,38
Tat Gıda6,58-4,084,61
TAV Havalimanları22,12-4,49-24,19
Taze Kuru Gıda6,76-4,52-6,63
Tek-Art Turizm1,41-9,0311,90
Tekfen Holding15,73-6,59-18,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,45-10,6653,57
Temapol Polimer Plastik5,60-6,677,28
TGS Dış Ticaret5,72-4,3522,48
Tofaş Oto. Fab.26,24-3,60-2,31
Torunlar GMYO2,74-5,19-0,36
Trabzon Liman11,25-4,825,53
Trabzonspor Sportif5,37-11,97149,77
Trakya Cam3,50-5,150,00
Trend GMYO2,25-3,852,27
TSKB GMYO1,82-5,7035,82
Tuğçelik4,90-6,8424,05
Tukaş10,90-2,68-11,74
Turcas Petrol3,56-1,3933,33
Turkcell14,08-2,092,03
Tümosan Motor ve Traktör6,50-5,251,40
Tüpraş102,90-5,60-18,85
Türk Hava Yolları12,15-8,23-15,98
Türk Prysmian Kablo3,79-8,0145,77
Türk Telekom8,02-4,418,82
Türk Traktör60,800,009,75
Türker Proje Gayrimenkul44,36-8,505,62
Ufuk Yatırım4,11-2,1459,30
Ulaşlar Turizm Yat.2,17-6,872,36
Ulusoy Elektrik31,80-2,6919,55
Ulusoy Un Sanayi3,55-6,58-7,07
Umpaş Holding0,530,00-14,52
Uşak Seramik1,76-8,334,14
Utopya Turizm5,14-11,074,47
Uzertaş Boya2,080,97-6,31
Ülker Bisküvi22,10-2,81-1,16
Ünye Çimento4,53-6,21-15,80
Vakıf Fin. Kir.2,06-7,21-14,88
Vakıf GMYO2,63-8,046,48
Vakıf Yat. Ort.2,18-6,44-6,44
Vakıflar Bankası5,65-5,362,54
Vakko Tekstil5,74-7,4226,43
Vanet Gıda1,34-2,90-6,29
Verusa Holding21,940,0918,21
Verusaturk Girisim4,37-8,77-18,92
Vestel14,66-7,8016,16
Vestel Beyaz Eşya20,98-4,72-2,87
Viking Kağıt2,78-7,3348,66
Yapı Kredi Koray GMYO2,71-5,9011,98
Yapı ve Kredi Bank.2,45-5,04-1,21
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,48-4,1019,30
Yataş7,77-4,435,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,01-7,8024,84
Yeni Gimat GMYO12,90-0,46-0,85
Yeşil GMYO0,68-5,566,25
Yeşil Yapı0,68-4,233,03
Yeşil Yatırım Holding12,68-8,9112,91
Yibitaş İnşaat Malzeme4.689,90-10,0059,25
Yonga Mobilya10,08-10,009,09
Yükselen Çelik8,81-8,2343,72
Yünsa12,21-4,2421,01
Zorlu Enerji1,42-6,58-12,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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