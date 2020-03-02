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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

02.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:44Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)43.100,100,1642,81
İş Bankası (C)5,811,75-9,36
İş Bankası (Kur.)504.999,90140,48
İş Fin.Kir.3,253,83-14,47
İş Girişim4,005,825,26
İş GMYO1,704,29-3,41
İş Y. Men. Değ.4,780,846,22
İş Yat. Ort.2,594,8640,76
İşbir Holding575,001,4833,72
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,625,080,00
İttifak Holding2,7111,52-27,15
İz Hayvancılık Tarım2,513,72-4,07
İzmir Demir Çelik10,482,7527,96
İzmir Fırça2,189,5521,11
Jantsa Jant Sanayi58,802,440,86
Kafein Yazılım13,393,4020,20
Kapital Yat. Holding3,25-1,5234,30
Kaplamin6,432,3915,86
Kardemir (A)2,643,53-0,38
Kardemir (B)2,622,34-0,76
Kardemir (D)2,683,080,75
Karel Elektronik14,255,56-1,93
Karsan Otomotiv1,9717,9624,68
Karsu Tekstil2,602,36-19,75
Karsusan Su Ürünleri San.10,454,5011,29
Kartonsan390,002,630,03
Katmerciler Ekipman3,543,51-7,81
Kent Gıda223,001,8726,85
Kerevitaş Gıda3,524,457,98
Kervansaray Yat. Holding0,469,52-16,36
Kiler GMYO3,124,35-17,68
Klimasan Klima18,81-0,11-14,81
Koç Holding17,481,63-13,98
Konfrut Gıda7,693,92-1,66
Konya Çimento249,004,18-8,22
Kordsa Teknik Tekstil13,84-0,655,81
Koza Altın73,150,21-1,22
Koza Madencilik11,26-0,3512,26
Körfez GMYO2,334,48-2,51
Kristal Kola1,736,1314,57
Kron Telekomünikasyon22,022,0473,11
Kuştur Kuşadası Turizm25,3010,006,75
Kuyumcukent Gayrimenkul1,634,49-1,21
Kütahya Porselen8,563,1329,31
Lider Faktoring3,846,084,63
Link Bilgisayar25,944,6042,92
Logo Yazılım76,500,9225,82
Lokman Hekim Sağlık6,644,2414,88
Lüks Kadife9,893,0214,47
Makina Takım1,855,11-1,60
Mardin Çimento5,272,93-10,98
Marka Yatırım Holding1,336,4012,71
Marmaris Altınyunus76,95-1,918,38
Marshall52,85-0,1911,17
Martı GMYO1,145,5612,87
Martı Otel0,955,564,40
Mavi Giyim53,600,19-7,43
Mazhar Zorlu Holding14,00-5,4115,80
Mega Polietilen2,70-0,3722,73
Menderes Tekstil1,875,6542,75
Mensa0,36-2,7012,50
Merit Turizm19,502,630,31
Merko Gıda1,214,3115,24
Metal Gayrimenkul0,861,18-5,49
Metemtur Otelcilik1,706,92-4,49
Metro Holding1,3210,00-4,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,036,843,57
Metro Yatırım Ortaklığı5,40-33,50
Migros Ticaret22,282,39-8,01
Milpa2,847,5829,68
Mistral GMYO1,745,45-7,94
MLP Sağlık15,514,16-3,06
MMC San. ve Tic. Yat.0,917,06-20,18
Mondi Tire Kutsan6,9515,2667,87
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.083,000,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret18,196,8743,00
Net Holding2,031,50-21,92
Netaş Telekom.13,584,953,98
Niğbaş Niğde Beton6,902,9911,29
Nuh Çimento9,834,46-17,26
Nurol GMYO3,582,290,28
Odaş Elektrik2,054,5941,80
Olmuksan-IP4,41-2,0072,20
Orge Enerji Elektrik4,853,19-2,22
Orma Orman Mahsulleri4,555,8164,86
Osmanlı Menkul7,200,0071,43
Ostim Endüstriyel Yat2,2810,1435,71
Otokar153,401,59-3,52
Oyak Yat. Ort.4,4614,9591,42
Oylum Sınai Yatırımlar3,133,301,33
Özak GMYO2,943,8914,40
Özbal Çelik Boru1,712,406,09
Özderici GMYO1,729,559,55
Özerden Plastik2,451,247,46
Panora GMYO5,782,66-6,77
Papilon Savunma9,453,5021,94
Park Elek.Madencilik3,013,08-1,31
Parsan14,533,71-14,23
Pegasus54,450,83-36,98
Peker GMYO2,841,79-9,27
Penguen Gıda4,717,29127,54
Pera GMYO1,005,266,38
Pergamon Dış Ticaret7,853,70-2,12
Petkim3,711,92-2,62
Petrokent Turizm191,902,9549,80
Pınar Et ve Un9,631,375,02
Pınar Su2,611,1612,50
Pınar Süt12,222,43-3,55
Plastikkart9,9510,807,34
Polisan Holding2,694,67-11,22
Politeknik Metal72,406,47-5,97
Prizma Press Matbaacılık5,500,1827,91
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.161,80-0,094,87
QNB Finans Fin. Kir.142,406,2710,30
QNB Finansbank40,003,636,67
Ral Yatırım Holding8,304,2722,06
Ray Sigorta3,405,26-0,58
Reysaş GMYO8,055,2375,38
Reysaş Lojistik8,336,1190,18
Rhea Girişim2,086,6774,79
Rodrigo Tekstil1,884,443,87
Royal Halı2,115,5054,01
RTA Laboratuvarları2,113,94-9,05
Sabancı Holding8,864,11-7,13
Safkar Ege Soğutmacılık3,514,1561,01
Salix Yatırım Holding5,000,00-30,65
Sanel Mühendislik3,905,41-3,70
Sanifoam Sünger5,875,0117,40
Sanko Pazarlama6,907,81-10,85
Saray Matbaacılık2,523,2840,78
Sarkuysan5,325,7710,14
Sasa Polyester8,821,1514,10
Say Reklamcılık3,364,3550,00
Sekuro Plastik4,872,53-9,14
Selçuk Ecza Deposu6,681,679,51
Selçuk Gıda1,587,48-8,14
Senkron Güvenlik2,432,53-10,99
Serve Film Prodüksiyon1,450,00-8,81
Servet GMYO11,164,7931,29
Seyitler Kimya9,170,9935,05
Silverline Endüstri2,323,577,41
Sinpaş GMYO1,22-0,815,17
Smartiks Yazılım8,555,95-12,84
Soda Sanayii5,840,86-5,50
Sodaş Sodyum Sanayii14,751,9450,97
Söktaş3,047,4214,72
Sönmez Filament5,323,109,02
Sönmez Pamuklu5,263,146,91
Sumaş Suni Tahta9,283,11-6,26
Şeker Fin. Kir.4,703,75-1,67
Şekerbank1,153,60-12,21
Şişe Cam4,952,48-6,07
Şok Marketler8,510,12-20,91
T. Halk Bankası6,081,672,88
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası37,503,48-13,99
T.S.K.B.1,132,73-6,61
T.Tuborg15,24-0,4628,07
Taç Tarım Ürünleri2,654,33-15,06
Tat Gıda6,503,173,34
TAV Havalimanları20,34-0,10-30,29
Taze Kuru Gıda6,703,55-7,46
Tek-Art Turizm1,407,6911,11
Tekfen Holding15,413,77-20,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,7310,5160,24
Temapol Polimer Plastik5,432,654,02
TGS Dış Ticaret5,706,3422,06
Tofaş Oto. Fab.26,54-0,08-1,19
Torunlar GMYO2,695,08-2,18
Trabzon Liman11,477,207,60
Trabzonspor Sportif6,183,87187,44
Trakya Cam3,401,80-2,86
Trend GMYO2,194,78-0,45
TSKB GMYO1,856,9438,06
Tuğçelik5,5220,0039,75
Tukaş11,201,82-9,31
Turcas Petrol3,392,7326,97
Turkcell13,82-0,140,14
Tümosan Motor ve Traktör6,181,98-3,59
Tüpraş101,300,00-20,11
Türk Hava Yolları11,800,43-18,40
Türk Prysmian Kablo3,736,5743,46
Türk Telekom7,560,402,58
Türk Traktör59,800,847,94
Türker Proje Gayrimenkul46,482,1510,67
Ufuk Yatırım4,169,7661,24
Ulaşlar Turizm Yat.2,084,52-1,89
Ulusoy Elektrik30,841,7815,94
Ulusoy Un Sanayi3,8612,871,05
Umpaş Holding0,528,33-16,13
Uşak Seramik1,812,847,10
Utopya Turizm4,831,90-1,83
Uzertaş Boya2,101,45-5,41
Ülker Bisküvi20,781,46-7,07
Ünye Çimento4,515,37-16,17
Vakıf Fin. Kir.2,046,81-15,70
Vakıf GMYO2,484,200,40
Vakıf Yat. Ort.2,3614,561,29
Vakıflar Bankası5,463,02-0,91
Vakko Tekstil5,423,2419,38
Vanet Gıda1,344,69-6,29
Verusa Holding19,820,106,79
Verusaturk Girisim4,193,71-22,26
Vestel14,241,7112,84
Vestel Beyaz Eşya21,605,370,00
Viking Kağıt3,0114,8960,96
Yapı Kredi Koray GMYO2,604,427,44
Yapı ve Kredi Bank.2,394,37-3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,544,7220,26
Yataş7,630,133,95
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,067,2927,95
Yeni Gimat GMYO12,76-0,70-1,92
Yeşil GMYO0,676,354,69
Yeşil Yapı0,673,081,52
Yeşil Yatırım Holding13,407,6319,32
Yibitaş İnşaat Malzeme4.440,005,1950,76
Yonga Mobilya9,600,003,90
Yükselen Çelik9,107,5748,45
Yünsa11,904,7517,94
Zorlu Enerji1,405,26-14,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 20:14:58