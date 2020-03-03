Borsada günlük işlemler (2)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 43.900,00 1,86 45,46 İş Bankası (C) 6,14 5,68 -4,21 İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48 İş Fin.Kir. 3,39 4,31 -10,79 İş Girişim 4,30 7,50 13,16 İş GMYO 1,77 4,12 0,57 İş Y. Men. Değ. 4,91 2,72 9,11 İş Yat. Ort. 2,69 3,86 46,20 İşbir Holding 597,90 3,98 39,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 4,84 4,84 İttifak Holding 2,90 7,01 -22,04 İz Hayvancılık Tarım 2,60 3,59 -0,63 İzmir Demir Çelik 10,85 3,53 32,48 İzmir Fırça 2,28 4,59 26,67 Jantsa Jant Sanayi 59,20 0,68 1,54 Kafein Yazılım 13,80 3,06 23,88 Kapital Yat. Holding 3,34 2,77 38,02 Kaplamin 6,39 -0,62 15,14 Kardemir (A) 2,69 1,89 1,51 Kardemir (B) 2,69 2,67 1,89 Kardemir (D) 2,79 4,10 4,89 Karel Elektronik 15,15 6,32 4,27 Karsan Otomotiv 1,90 -3,55 20,25 Karsu Tekstil 2,69 3,46 -16,98 Kartonsan 400,70 2,74 2,77 Katmerciler Ekipman 3,71 4,80 -3,39 Kent Gıda 220,70 -1,03 25,54 Kerevitaş Gıda 3,65 3,69 11,96 Kervansaray Yat. Holding 0,49 6,52 -10,91 Kiler GMYO 3,12 0,00 -17,68 Klimasan Klima 19,40 3,14 -12,14 Koç Holding 18,20 4,12 -10,43 Konfrut Gıda 7,40 -3,77 -5,37 Konya Çimento 257,00 3,21 -5,27 Kordsa Teknik Tekstil 14,02 1,30 7,19 Koza Altın 74,20 1,44 0,20 Koza Madencilik 11,92 5,86 18,84 Körfez GMYO 2,40 3,00 0,42 Kristal Kola 1,80 4,05 19,21 Kron Telekomünikasyon 22,20 0,82 74,53 Kuştur Kuşadası Turizm 27,82 9,96 17,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,73 6,13 4,85 Kütahya Porselen 8,81 2,92 33,08 Lider Faktoring 4,14 7,81 12,81 Link Bilgisayar 26,40 1,77 45,45 Logo Yazılım 79,60 4,05 30,92 Lokman Hekim Sağlık 7,00 5,42 21,11 Lüks Kadife 10,35 4,65 19,79 Makina Takım 1,94 4,86 3,19 Mardin Çimento 5,34 1,33 -9,80 Marka Yatırım Holding 1,42 6,77 20,34 Marmaris Altınyunus 78,00 1,36 9,86 Marshall 52,85 0,00 11,17 Martı GMYO 1,21 6,14 19,80 Martı Otel 0,99 4,21 8,79 Mavi Giyim 53,55 -0,09 -7,51 Mazhar Zorlu Holding 14,05 0,36 16,21 Mega Polietilen 2,78 2,96 26,36 Menderes Tekstil 1,83 -2,14 39,69 Mensa 0,36 0,00 12,50 Merit Turizm 19,65 0,77 1,08 Merko Gıda 1,25 3,31 19,05 Metal Gayrimenkul 0,88 2,33 -3,30 Metemtur Otelcilik 1,74 2,35 -2,25 Metro Holding 1,43 8,33 3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,14 5,42 9,18 Metro Yatırım Ortaklığı 6,20 14,81 -23,65 Migros Ticaret 23,28 4,49 -3,88 Milpa 3,03 6,69 38,36 Mistral GMYO 1,87 7,47 -1,06 MLP Sağlık 16,35 5,42 2,19 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 -1,10 -21,05 Mondi Tire Kutsan 7,25 4,32 75,12 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,30 6,10 51,73 Net Holding 2,10 3,45 -19,23 Netaş Telekom. 14,16 4,27 8,42 Niğbaş Niğde Beton 6,40 -7,25 3,23 Nuh Çimento 10,98 11,70 -7,58 Nurol GMYO 3,73 4,19 4,48 Odaş Elektrik 2,18 6,34 50,79 Olmuksan-IP 4,29 -2,72 67,51 Orge Enerji Elektrik 4,98 2,68 0,40 Orma Orman Mahsulleri 4,60 1,10 66,67 Osmanlı Menkul 6,81 -5,42 62,14 Ostim Endüstriyel Yat 2,39 4,82 42,26 Otokar 157,30 2,54 -1,07 Oyak Yat. Ort. 5,12 14,80 119,74 Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 0,64 1,98 Özak GMYO 3,11 5,78 21,01 Özbal Çelik Boru 1,80 5,26 11,67 Özderici GMYO 1,78 3,49 13,38 Özerden Plastik 2,43 -0,82 6,58 Panora GMYO 6,03 4,33 -2,74 Papilon Savunma 9,84 4,13 26,97 Park Elek.Madencilik 3,18 5,65 4,26 Parsan 15,45 6,33 -8,80 Pegasus 56,05 2,94 -35,13 Peker GMYO 2,91 2,46 -7,03 Penguen Gıda 4,96 5,31 139,61 Pera GMYO 1,06 6,00 12,77 Pergamon Dış Ticaret 8,30 5,73 3,49 Petkim 3,80 2,43 -0,26 Petrokent Turizm 188,80 -1,62 47,38 Pınar Et ve Un 9,70 0,73 5,78 Pınar Su 2,69 3,07 15,95 Pınar Süt 12,68 3,76 0,08 Plastikkart 9,89 -0,60 6,69 Polisan Holding 2,76 2,60 -8,91 Politeknik Metal 72,90 0,69 -5,32 Prizma Press Matbaacılık 5,48 -0,36 27,44 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,40 0,14 5,02 QNB Finans Fin. Kir. 146,60 2,95 13,56 QNB Finansbank 43,00 7,50 14,67 Ral Yatırım Holding 8,50 2,41 25,00 Ray Sigorta 3,52 3,53 2,92 Reysaş GMYO 8,65 7,45 88,45 Reysaş Lojistik 9,12 9,48 108,22 Rhea Girişim 2,10 0,96 76,47 Rodrigo Tekstil 1,88 0,00 3,87 Royal Halı 2,15 1,90 56,93 RTA Laboratuvarları 2,26 7,11 -2,59 Sabancı Holding 9,14 3,16 -4,19 Safkar Ege Soğutmacılık 3,82 8,83 75,23 Salix Yatırım Holding 4,99 -0,20 -30,79 Sanel Mühendislik 3,90 0,00 -3,70 Sanifoam Sünger 6,10 3,92 22,00 Sanko Pazarlama 7,25 5,07 -6,33 Saray Matbaacılık 2,37 -5,95 32,40 Sarkuysan 5,51 3,57 14,08 Sasa Polyester 9,12 3,40 17,98 Say Reklamcılık 3,43 2,08 53,12 Sekuro Plastik 5,24 7,60 -2,24 Selçuk Ecza Deposu 6,71 0,45 10,00 Selçuk Gıda 1,58 0,00 -8,14 Senkron Güvenlik 2,54 4,53 -6,96 Serve Film Prodüksiyon 1,59 9,66 0,00 Servet GMYO 11,38 1,97 33,88 Seyitler Kimya 9,34 1,85 37,56 Silverline Endüstri 2,38 2,59 10,19 Sinpaş GMYO 1,23 0,82 6,03 Smartiks Yazılım 9,07 6,08 -7,54 Soda Sanayii 5,90 1,03 -4,53 Sodaş Sodyum Sanayii 14,84 0,61 51,89 Söktaş 3,19 4,93 20,38 Sönmez Filament 6,11 14,85 25,20 Sönmez Pamuklu 6,04 14,83 22,76 Sumaş Suni Tahta 9,28 0,00 -6,26 Şeker Fin. Kir. 4,55 -3,19 -4,81 Şekerbank 1,20 4,35 -8,40 Şişe Cam 5,01 1,21 -4,93 Şok Marketler 8,70 2,23 -19,14 T. Halk Bankası 6,49 6,74 9,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,22 1,92 -12,34 T.S.K.B. 1,19 5,31 -1,65 T.Tuborg 15,75 3,35 32,35 Taç Tarım Ürünleri 2,62 -1,13 -16,03 Tat Gıda 6,68 2,77 6,20 TAV Havalimanları 20,80 2,26 -28,72 Taze Kuru Gıda 6,87 2,54 -5,11 Tek-Art Turizm 1,44 2,86 14,29 Tekfen Holding 15,83 2,73 -18,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,07 19,91 92,14 Temapol Polimer Plastik 5,64 3,87 8,05 TGS Dış Ticaret 5,66 -0,70 21,20 Tofaş Oto. Fab. 27,60 3,99 2,76 Torunlar GMYO 2,80 4,09 1,82 Trabzon Liman 11,84 3,23 11,07 Trabzonspor Sportif 6,20 0,32 188,37 Trakya Cam 3,47 2,06 -0,86 Trend GMYO 2,21 0,91 0,45 TSKB GMYO 1,87 1,08 39,55 Tuğçelik 5,61 1,63 42,03 Tukaş 11,30 0,89 -8,50 Turcas Petrol 3,43 1,18 28,46 Turkcell 14,30 3,47 3,62 Tümosan Motor ve Traktör 6,39 3,40 -0,31 Tüpraş 102,20 0,89 -19,40 Türk Hava Yolları 12,22 3,56 -15,49 Türk Prysmian Kablo 3,84 2,95 47,69 Türk Telekom 8,15 7,80 10,58 Türk Traktör 59,75 -0,08 7,85 Türker Proje Gayrimenkul 46,94 0,99 11,76 Ufuk Yatırım 4,25 2,16 64,73 Ulaşlar Turizm Yat. 2,14 2,88 0,94 Ulusoy Elektrik 33,10 7,33 24,44 Ulusoy Un Sanayi 3,99 3,37 4,45 Umpaş Holding 0,53 1,92 -14,52 Uşak Seramik 1,85 2,21 9,47 Utopya Turizm 5,04 4,35 2,44 Uzertaş Boya 2,14 1,90 -3,60 Ülker Bisküvi 21,54 3,66 -3,67 Ünye Çimento 4,65 3,10 -13,57 Vakıf Fin. Kir. 2,13 4,41 -11,98 Vakıf GMYO 2,58 4,03 4,45 Vakıf Yat. Ort. 2,38 0,85 2,15 Vakıflar Bankası 5,90 8,06 7,08 Vakko Tekstil 5,74 5,90 26,43 Vanet Gıda 1,37 2,24 -4,20 Verusa Holding 20,00 0,91 7,76 Verusaturk Girisim 4,33 3,34 -19,67 Vestel 14,37 0,91 13,87 Vestel Beyaz Eşya 22,34 3,43 3,43 Viking Kağıt 3,07 1,99 64,17 Yapı Kredi Koray GMYO 2,78 6,92 14,88 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 7,11 3,23 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,68 1,86 22,49 Yataş 7,84 2,75 6,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,10 1,94 30,43 Yeni Gimat GMYO 12,88 0,94 -1,00 Yeşil GMYO 0,70 4,48 9,37 Yeşil Yapı 0,70 4,48 6,06 Yeşil Yatırım Holding 14,36 7,16 27,87 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.400,00 -0,90 49,41 Yonga Mobilya 9,49 -1,15 2,71 Yükselen Çelik 9,23 1,43 50,57 Yünsa 12,36 3,87 22,50 Zorlu Enerji 1,45 3,57 -11,04

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)