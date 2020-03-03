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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:30Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)43.900,001,8645,46
İş Bankası (C)6,145,68-4,21
İş Bankası (Kur.)504.999,90140,48
İş Fin.Kir.3,394,31-10,79
İş Girişim4,307,5013,16
İş GMYO1,774,120,57
İş Y. Men. Değ.4,912,729,11
İş Yat. Ort.2,693,8646,20
İşbir Holding597,903,9839,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,654,844,84
İttifak Holding2,907,01-22,04
İz Hayvancılık Tarım2,603,59-0,63
İzmir Demir Çelik10,853,5332,48
İzmir Fırça2,284,5926,67
Jantsa Jant Sanayi59,200,681,54
Kafein Yazılım13,803,0623,88
Kapital Yat. Holding3,342,7738,02
Kaplamin6,39-0,6215,14
Kardemir (A)2,691,891,51
Kardemir (B)2,692,671,89
Kardemir (D)2,794,104,89
Karel Elektronik15,156,324,27
Karsan Otomotiv1,90-3,5520,25
Karsu Tekstil2,693,46-16,98
Kartonsan400,702,742,77
Katmerciler Ekipman3,714,80-3,39
Kent Gıda220,70-1,0325,54
Kerevitaş Gıda3,653,6911,96
Kervansaray Yat. Holding0,496,52-10,91
Kiler GMYO3,120,00-17,68
Klimasan Klima19,403,14-12,14
Koç Holding18,204,12-10,43
Konfrut Gıda7,40-3,77-5,37
Konya Çimento257,003,21-5,27
Kordsa Teknik Tekstil14,021,307,19
Koza Altın74,201,440,20
Koza Madencilik11,925,8618,84
Körfez GMYO2,403,000,42
Kristal Kola1,804,0519,21
Kron Telekomünikasyon22,200,8274,53
Kuştur Kuşadası Turizm27,829,9617,38
Kuyumcukent Gayrimenkul1,736,134,85
Kütahya Porselen8,812,9233,08
Lider Faktoring4,147,8112,81
Link Bilgisayar26,401,7745,45
Logo Yazılım79,604,0530,92
Lokman Hekim Sağlık7,005,4221,11
Lüks Kadife10,354,6519,79
Makina Takım1,944,863,19
Mardin Çimento5,341,33-9,80
Marka Yatırım Holding1,426,7720,34
Marmaris Altınyunus78,001,369,86
Marshall52,850,0011,17
Martı GMYO1,216,1419,80
Martı Otel0,994,218,79
Mavi Giyim53,55-0,09-7,51
Mazhar Zorlu Holding14,050,3616,21
Mega Polietilen2,782,9626,36
Menderes Tekstil1,83-2,1439,69
Mensa0,360,0012,50
Merit Turizm19,650,771,08
Merko Gıda1,253,3119,05
Metal Gayrimenkul0,882,33-3,30
Metemtur Otelcilik1,742,35-2,25
Metro Holding1,438,333,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,145,429,18
Metro Yatırım Ortaklığı6,2014,81-23,65
Migros Ticaret23,284,49-3,88
Milpa3,036,6938,36
Mistral GMYO1,877,47-1,06
MLP Sağlık16,355,422,19
MMC San. ve Tic. Yat.0,90-1,10-21,05
Mondi Tire Kutsan7,254,3275,12
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.083,000,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,306,1051,73
Net Holding2,103,45-19,23
Netaş Telekom.14,164,278,42
Niğbaş Niğde Beton6,40-7,253,23
Nuh Çimento10,9811,70-7,58
Nurol GMYO3,734,194,48
Odaş Elektrik2,186,3450,79
Olmuksan-IP4,29-2,7267,51
Orge Enerji Elektrik4,982,680,40
Orma Orman Mahsulleri4,601,1066,67
Osmanlı Menkul6,81-5,4262,14
Ostim Endüstriyel Yat2,394,8242,26
Otokar157,302,54-1,07
Oyak Yat. Ort.5,1214,80119,74
Oylum Sınai Yatırımlar3,150,641,98
Özak GMYO3,115,7821,01
Özbal Çelik Boru1,805,2611,67
Özderici GMYO1,783,4913,38
Özerden Plastik2,43-0,826,58
Panora GMYO6,034,33-2,74
Papilon Savunma9,844,1326,97
Park Elek.Madencilik3,185,654,26
Parsan15,456,33-8,80
Pegasus56,052,94-35,13
Peker GMYO2,912,46-7,03
Penguen Gıda4,965,31139,61
Pera GMYO1,066,0012,77
Pergamon Dış Ticaret8,305,733,49
Petkim3,802,43-0,26
Petrokent Turizm188,80-1,6247,38
Pınar Et ve Un9,700,735,78
Pınar Su2,693,0715,95
Pınar Süt12,683,760,08
Plastikkart9,89-0,606,69
Polisan Holding2,762,60-8,91
Politeknik Metal72,900,69-5,32
Prizma Press Matbaacılık5,48-0,3627,44
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,400,145,02
QNB Finans Fin. Kir.146,602,9513,56
QNB Finansbank43,007,5014,67
Ral Yatırım Holding8,502,4125,00
Ray Sigorta3,523,532,92
Reysaş GMYO8,657,4588,45
Reysaş Lojistik9,129,48108,22
Rhea Girişim2,100,9676,47
Rodrigo Tekstil1,880,003,87
Royal Halı2,151,9056,93
RTA Laboratuvarları2,267,11-2,59
Sabancı Holding9,143,16-4,19
Safkar Ege Soğutmacılık3,828,8375,23
Salix Yatırım Holding4,99-0,20-30,79
Sanel Mühendislik3,900,00-3,70
Sanifoam Sünger6,103,9222,00
Sanko Pazarlama7,255,07-6,33
Saray Matbaacılık2,37-5,9532,40
Sarkuysan5,513,5714,08
Sasa Polyester9,123,4017,98
Say Reklamcılık3,432,0853,12
Sekuro Plastik5,247,60-2,24
Selçuk Ecza Deposu6,710,4510,00
Selçuk Gıda1,580,00-8,14
Senkron Güvenlik2,544,53-6,96
Serve Film Prodüksiyon1,599,660,00
Servet GMYO11,381,9733,88
Seyitler Kimya9,341,8537,56
Silverline Endüstri2,382,5910,19
Sinpaş GMYO1,230,826,03
Smartiks Yazılım9,076,08-7,54
Soda Sanayii5,901,03-4,53
Sodaş Sodyum Sanayii14,840,6151,89
Söktaş3,194,9320,38
Sönmez Filament6,1114,8525,20
Sönmez Pamuklu6,0414,8322,76
Sumaş Suni Tahta9,280,00-6,26
Şeker Fin. Kir.4,55-3,19-4,81
Şekerbank1,204,35-8,40
Şişe Cam5,011,21-4,93
Şok Marketler8,702,23-19,14
T. Halk Bankası6,496,749,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası38,221,92-12,34
T.S.K.B.1,195,31-1,65
T.Tuborg15,753,3532,35
Taç Tarım Ürünleri2,62-1,13-16,03
Tat Gıda6,682,776,20
TAV Havalimanları20,802,26-28,72
Taze Kuru Gıda6,872,54-5,11
Tek-Art Turizm1,442,8614,29
Tekfen Holding15,832,73-18,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,0719,9192,14
Temapol Polimer Plastik5,643,878,05
TGS Dış Ticaret5,66-0,7021,20
Tofaş Oto. Fab.27,603,992,76
Torunlar GMYO2,804,091,82
Trabzon Liman11,843,2311,07
Trabzonspor Sportif6,200,32188,37
Trakya Cam3,472,06-0,86
Trend GMYO2,210,910,45
TSKB GMYO1,871,0839,55
Tuğçelik5,611,6342,03
Tukaş11,300,89-8,50
Turcas Petrol3,431,1828,46
Turkcell14,303,473,62
Tümosan Motor ve Traktör6,393,40-0,31
Tüpraş102,200,89-19,40
Türk Hava Yolları12,223,56-15,49
Türk Prysmian Kablo3,842,9547,69
Türk Telekom8,157,8010,58
Türk Traktör59,75-0,087,85
Türker Proje Gayrimenkul46,940,9911,76
Ufuk Yatırım4,252,1664,73
Ulaşlar Turizm Yat.2,142,880,94
Ulusoy Elektrik33,107,3324,44
Ulusoy Un Sanayi3,993,374,45
Umpaş Holding0,531,92-14,52
Uşak Seramik1,852,219,47
Utopya Turizm5,044,352,44
Uzertaş Boya2,141,90-3,60
Ülker Bisküvi21,543,66-3,67
Ünye Çimento4,653,10-13,57
Vakıf Fin. Kir.2,134,41-11,98
Vakıf GMYO2,584,034,45
Vakıf Yat. Ort.2,380,852,15
Vakıflar Bankası5,908,067,08
Vakko Tekstil5,745,9026,43
Vanet Gıda1,372,24-4,20
Verusa Holding20,000,917,76
Verusaturk Girisim4,333,34-19,67
Vestel14,370,9113,87
Vestel Beyaz Eşya22,343,433,43
Viking Kağıt3,071,9964,17
Yapı Kredi Koray GMYO2,786,9214,88
Yapı ve Kredi Bank.2,567,113,23
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,681,8622,49
Yataş7,842,756,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,101,9430,43
Yeni Gimat GMYO12,880,94-1,00
Yeşil GMYO0,704,489,37
Yeşil Yapı0,704,486,06
Yeşil Yatırım Holding14,367,1627,87
Yibitaş İnşaat Malzeme4.400,00-0,9049,41
Yonga Mobilya9,49-1,152,71
Yükselen Çelik9,231,4350,57
Yünsa12,363,8722,50
Zorlu Enerji1,453,57-11,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 19:43:36