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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)41.000,00-6,6135,85
İş Bankası (C)6,13-0,16-4,37
İş Bankası (Kur.)504.999,90140,48
İş Fin.Kir.3,26-3,83-14,21
İş Girişim4,12-4,198,42
İş GMYO1,75-1,13-0,57
İş Y. Men. Değ.4,78-2,656,22
İş Yat. Ort.2,67-0,7445,11
İşbir Holding594,00-0,6538,14
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,64-1,543,23
İttifak Holding2,79-3,79-25,00
İz Hayvancılık Tarım2,57-1,15-1,78
İzmir Demir Çelik10,50-3,2328,21
İzmir Fırça2,27-0,4426,11
Jantsa Jant Sanayi57,10-3,55-2,06
Kafein Yazılım13,06-5,3617,24
Kapital Yat. Holding3,32-0,6037,19
Kaplamin6,37-0,3114,77
Kardemir (A)2,65-1,490,00
Kardemir (B)2,65-1,490,38
Kardemir (D)2,71-2,871,88
Karel Elektronik14,54-4,030,07
Karsan Otomotiv1,931,5822,15
Karsu Tekstil2,61-2,97-19,44
Kartonsan388,00-3,17-0,49
Katmerciler Ekipman3,62-2,43-5,73
Kent Gıda223,001,0426,85
Kerevitaş Gıda3,55-2,748,90
Kervansaray Yat. Holding0,48-2,04-12,73
Kiler GMYO2,96-5,13-21,90
Klimasan Klima18,30-5,67-17,12
Koç Holding18,02-0,99-11,32
Konfrut Gıda7,16-3,24-8,44
Konya Çimento251,10-2,30-7,45
Kordsa Teknik Tekstil13,56-3,283,67
Koza Altın73,40-1,08-0,88
Koza Madencilik11,28-5,3712,46
Körfez GMYO2,36-1,67-1,26
Kristal Kola1,77-1,6717,22
Kron Telekomünikasyon20,80-6,3163,52
Kuştur Kuşadası Turizm30,609,9929,11
Kuyumcukent Gayrimenkul1,66-4,050,61
Kütahya Porselen8,830,2333,38
Lider Faktoring4,05-2,1710,35
Link Bilgisayar25,66-2,8041,38
Logo Yazılım79,50-0,1330,76
Lokman Hekim Sağlık7,010,1421,28
Lüks Kadife10,30-0,4819,21
Makina Takım1,87-3,61-0,53
Mardin Çimento5,29-0,94-10,64
Marka Yatırım Holding1,39-2,1117,80
Marmaris Altınyunus77,45-0,719,08
Marshall51,25-3,037,80
Martı GMYO1,16-4,1314,85
Martı Otel0,96-3,035,49
Mavi Giyim53,00-1,03-8,46
Mazhar Zorlu Holding13,90-1,0714,97
Mega Polietilen2,61-6,1218,64
Menderes Tekstil1,78-2,7335,88
Mensa0,35-2,789,37
Merit Turizm19,00-3,31-2,26
Merko Gıda1,20-4,0014,29
Metal Gayrimenkul0,880,00-3,30
Metemtur Otelcilik1,72-1,15-3,37
Metro Holding1,41-1,402,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,03-5,143,57
Metro Yatırım Ortaklığı6,18-0,32-23,89
Migros Ticaret22,82-1,98-5,78
Milpa2,86-5,6130,59
Mistral GMYO1,80-3,74-4,76
MLP Sağlık16,682,024,25
MMC San. ve Tic. Yat.0,900,00-21,05
Mondi Tire Kutsan6,90-4,8366,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.083,000,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret18,45-4,4045,05
Net Holding2,02-3,81-22,31
Netaş Telekom.13,81-2,475,74
Niğbaş Niğde Beton6,400,003,23
Nuh Çimento10,76-2,00-9,43
Nurol GMYO3,62-2,951,40
Odaş Elektrik2,10-3,6745,26
Olmuksan-IP4,515,1376,11
Orge Enerji Elektrik4,92-1,20-0,81
Orma Orman Mahsulleri4,712,3970,65
Osmanlı Menkul7,104,2669,05
Ostim Endüstriyel Yat2,29-4,1836,31
Otokar155,80-0,95-2,01
Oyak Yat. Ort.5,8814,84152,36
Oylum Sınai Yatırımlar3,01-4,44-2,55
Özak GMYO3,151,2922,57
Özbal Çelik Boru2,0715,0028,42
Özderici GMYO1,75-1,6911,46
Özerden Plastik2,40-1,235,26
Panora GMYO5,98-0,83-3,55
Papilon Savunma9,880,4127,48
Park Elek.Madencilik3,08-3,140,98
Parsan14,96-3,17-11,69
Pegasus51,70-7,76-40,16
Peker GMYO2,84-2,41-9,27
Penguen Gıda4,75-4,23129,47
Pera GMYO1,02-3,778,51
Pergamon Dış Ticaret8,441,695,24
Petkim3,71-2,37-2,62
Petrokent Turizm184,90-2,0744,34
Pınar Et ve Un9,43-2,782,84
Pınar Su2,68-0,3715,52
Pınar Süt12,32-2,84-2,76
Plastikkart9,55-3,443,02
Polisan Holding2,69-2,54-11,22
Politeknik Metal72,900,00-5,32
Prizma Press Matbaacılık5,30-3,2823,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,405,02
QNB Finans Fin. Kir.149,301,8415,65
QNB Finansbank46,608,3724,27
Ral Yatırım Holding8,793,4129,26
Ray Sigorta3,49-0,852,05
Reysaş GMYO8,15-5,7877,56
Reysaş Lojistik8,66-5,0497,72
Rhea Girişim2,01-4,2968,91
Rodrigo Tekstil1,890,534,42
Royal Halı2,07-3,7251,09
RTA Laboratuvarları2,20-2,65-5,17
Sabancı Holding9,524,16-0,21
Safkar Ege Soğutmacılık3,891,8378,44
Salix Yatırım Holding5,183,81-28,16
Sanel Mühendislik3,80-2,56-6,17
Sanifoam Sünger5,87-3,7717,40
Sanko Pazarlama6,99-3,59-9,69
Saray Matbaacılık2,15-9,2820,11
Sarkuysan5,520,1814,29
Sasa Polyester8,77-3,8413,45
Say Reklamcılık3,22-6,1243,75
Sekuro Plastik5,07-3,24-5,41
Selçuk Ecza Deposu6,60-1,648,20
Selçuk Gıda1,590,63-7,56
Senkron Güvenlik2,50-1,57-8,42
Serve Film Prodüksiyon1,643,143,14
Servet GMYO11,21-1,4931,88
Seyitler Kimya9,430,9638,88
Silverline Endüstri2,29-3,786,02
Sinpaş GMYO1,20-2,443,45
Smartiks Yazılım8,68-4,30-11,52
Soda Sanayii5,87-0,51-5,02
Sodaş Sodyum Sanayii14,850,0752,00
Söktaş3,10-2,8216,98
Sönmez Filament5,82-4,7519,26
Sönmez Pamuklu5,80-3,9717,89
Sumaş Suni Tahta9,300,22-6,06
Şeker Fin. Kir.4,47-1,76-6,49
Şekerbank1,16-3,33-11,45
Şişe Cam4,98-0,60-5,50
Şok Marketler8,831,49-17,94
T. Halk Bankası6,27-3,396,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası37,42-2,09-14,17
T.S.K.B.1,16-2,52-4,13
T.Tuborg15,43-2,0329,66
Taç Tarım Ürünleri2,60-0,76-16,67
Tat Gıda6,56-1,804,29
TAV Havalimanları20,12-3,27-31,05
Taze Kuru Gıda6,86-0,15-5,25
Tek-Art Turizm1,40-2,7811,11
Tekfen Holding15,52-1,96-19,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,302,8597,62
Temapol Polimer Plastik5,42-3,903,83
TGS Dış Ticaret5,680,3521,63
Tofaş Oto. Fab.27,36-0,871,86
Torunlar GMYO2,820,712,55
Trabzon Liman11,54-2,538,26
Trabzonspor Sportif5,88-5,16173,49
Trakya Cam3,45-0,58-1,43
Trend GMYO2,17-1,81-1,36
TSKB GMYO1,78-4,8132,84
Tuğçelik5,884,8148,86
Tukaş11,400,88-7,69
Turcas Petrol3,34-2,6225,09
Turkcell14,652,456,16
Tümosan Motor ve Traktör6,24-2,35-2,65
Tüpraş100,50-1,66-20,74
Türk Hava Yolları11,75-3,85-18,74
Türk Prysmian Kablo3,72-3,1243,08
Türk Telekom7,83-3,936,24
Türk Traktör59,40-0,597,22
Türker Proje Gayrimenkul46,24-1,4910,10
Ufuk Yatırım4,03-5,1856,20
Ulaşlar Turizm Yat.2,140,000,94
Ulusoy Elektrik33,501,2125,94
Ulusoy Un Sanayi3,96-0,753,66
Umpaş Holding0,530,00-14,52
Uşak Seramik1,77-4,324,73
Utopya Turizm4,90-2,78-0,41
Uzertaş Boya1,93-9,81-13,06
Ülker Bisküvi21,600,28-3,40
Ünye Çimento4,660,22-13,38
Vakıf Fin. Kir.2,130,00-11,98
Vakıf GMYO2,56-0,783,64
Vakıf Yat. Ort.2,35-1,260,86
Vakıflar Bankası5,82-1,365,63
Vakko Tekstil5,48-4,5320,70
Vanet Gıda1,35-1,46-5,59
Verusa Holding19,80-1,006,68
Verusaturk Girisim4,23-2,31-21,52
Vestel13,90-3,2710,14
Vestel Beyaz Eşya21,70-2,860,46
Viking Kağıt2,99-2,6159,89
Yapı Kredi Koray GMYO3,3319,7837,60
Yapı ve Kredi Bank.2,560,003,23
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,66-0,2622,17
Yataş7,68-2,044,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,02-3,8125,47
Yeni Gimat GMYO12,77-0,85-1,84
Yeşil GMYO0,68-2,866,25
Yeşil Yapı0,68-2,863,03
Yeşil Yatırım Holding13,74-4,3222,35
Yibitaş İnşaat Malzeme4.405,000,1149,58
Yonga Mobilya10,015,488,33
Yükselen Çelik8,93-3,2545,68
Yünsa11,90-3,7217,94
Zorlu Enerji1,42-2,07-12,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 20:11:46