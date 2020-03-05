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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)43.999,007,3145,79
İş Bankası (C)6,12-0,16-4,52
İş Bankası (Kur.)420.000,00-16,83100,00
İş Fin.Kir.3,301,23-13,16
İş Girişim4,201,9410,53
İş GMYO1,771,140,57
İş Y. Men. Değ.4,831,057,33
İş Yat. Ort.2,856,7454,89
İşbir Holding580,00-2,3634,88
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,640,003,23
İttifak Holding2,790,00-25,00
İz Hayvancılık Tarım2,570,00-1,78
İzmir Demir Çelik10,20-2,8624,54
İzmir Fırça2,20-3,0822,22
Jantsa Jant Sanayi57,450,61-1,46
Kafein Yazılım14,118,0426,66
Kapital Yat. Holding3,320,0037,19
Kaplamin6,30-1,1013,51
Kardemir (A)2,650,000,00
Kardemir (B)2,650,000,38
Kardemir (D)2,741,113,01
Karel Elektronik14,43-0,76-0,69
Karsan Otomotiv1,91-1,0420,89
Karsu Tekstil2,620,38-19,14
Kartonsan385,70-0,59-1,08
Katmerciler Ekipman3,640,55-5,21
Kent Gıda224,000,4527,42
Kerevitaş Gıda3,580,859,82
Kervansaray Yat. Holding0,47-2,08-14,55
Kiler GMYO2,980,68-21,37
Klimasan Klima18,450,82-16,44
Koç Holding17,91-0,61-11,86
Konfrut Gıda7,291,82-6,78
Konya Çimento251,500,16-7,30
Kordsa Teknik Tekstil13,19-2,730,84
Koza Altın73,650,34-0,54
Koza Madencilik11,24-0,3512,06
Körfez GMYO2,360,00-1,26
Kristal Kola1,770,0017,22
Kron Telekomünikasyon20,60-0,9661,95
Kuştur Kuşadası Turizm30,56-0,1328,95
Kuyumcukent Gayrimenkul1,65-0,600,00
Kütahya Porselen8,80-0,3432,93
Lider Faktoring4,01-0,999,26
Link Bilgisayar26,402,8845,45
Logo Yazılım80,000,6331,58
Lokman Hekim Sağlık7,010,0021,28
Lüks Kadife10,431,2620,72
Makina Takım1,880,530,00
Mardin Çimento5,310,38-10,30
Marka Yatırım Holding1,38-0,7216,95
Marmaris Altınyunus78,701,6110,85
Marshall52,051,569,49
Martı GMYO1,181,7216,83
Martı Otel0,982,087,69
Mavi Giyim53,901,70-6,91
Mazhar Zorlu Holding13,85-0,3614,56
Mega Polietilen2,651,5320,45
Menderes Tekstil1,77-0,5635,11
Mensa0,34-2,866,25
Merit Turizm19,673,531,18
Merko Gıda1,19-0,8313,33
Metal Gayrimenkul0,87-1,14-4,40
Metemtur Otelcilik1,67-2,91-6,18
Metro Holding1,40-0,711,45
Metro Petrol ve Tesisleri2,050,994,59
Metro Yatırım Ortaklığı6,190,16-23,77
Migros Ticaret22,960,61-5,20
Milpa2,870,3531,05
Mistral GMYO1,821,11-3,70
MLP Sağlık17,826,8311,38
MMC San. ve Tic. Yat.0,89-1,11-21,93
Mondi Tire Kutsan6,950,7267,87
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.083,000,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret18,641,0346,54
Net Holding2,040,99-21,54
Netaş Telekom.13,80-0,075,67
Niğbaş Niğde Beton6,400,003,23
Nuh Çimento10,820,56-8,92
Nurol GMYO3,630,281,68
Odaş Elektrik2,141,9048,02
Olmuksan-IP4,37-3,1070,64
Orge Enerji Elektrik4,79-2,64-3,43
Orma Orman Mahsulleri4,801,9173,91
Osmanlı Menkul6,70-5,6359,52
Ostim Endüstriyel Yat2,310,8737,50
Otokar155,50-0,19-2,20
Oyak Yat. Ort.6,7614,97190,13
Oylum Sınai Yatırımlar2,98-1,00-3,52
Özak GMYO3,180,9523,74
Özbal Çelik Boru2,06-0,4827,80
Özderici GMYO1,813,4315,29
Özerden Plastik2,22-7,50-2,63
Panora GMYO6,020,67-2,90
Papilon Savunma10,071,9229,94
Park Elek.Madencilik3,121,302,30
Parsan14,90-0,40-12,04
Pegasus50,00-3,29-42,13
Peker GMYO2,840,00-9,27
Penguen Gıda4,41-7,16113,04
Pera GMYO1,020,008,51
Pergamon Dış Ticaret8,500,715,99
Petkim3,69-0,54-3,15
Petrokent Turizm180,80-2,2241,14
Pınar Et ve Un9,440,112,94
Pınar Su2,65-1,1214,22
Pınar Süt12,18-1,14-3,87
Plastikkart9,570,213,24
Polisan Holding2,68-0,37-11,55
Politeknik Metal72,801,08-4,30
Prizma Press Matbaacılık5,391,7025,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,60-0,074,95
QNB Finans Fin. Kir.150,000,4716,19
QNB Finansbank51,7010,9437,87
Ral Yatırım Holding8,75-0,4628,68
Ray Sigorta3,48-0,291,75
Reysaş GMYO8,190,4978,43
Reysaş Lojistik8,801,62100,91
Rhea Girişim2,051,9972,27
Rodrigo Tekstil1,890,004,42
Royal Halı2,122,4254,74
RTA Laboratuvarları2,252,27-3,02
Sabancı Holding9,48-0,42-0,63
Safkar Ege Soğutmacılık3,900,2678,90
Salix Yatırım Holding5,04-2,70-30,10
Sanel Mühendislik3,943,68-2,72
Sanifoam Sünger5,900,5118,00
Sanko Pazarlama7,111,72-8,14
Saray Matbaacılık2,10-2,3317,32
Sarkuysan5,48-0,7213,46
Sasa Polyester8,810,4613,97
Say Reklamcılık3,384,9750,89
Sekuro Plastik5,070,00-5,41
Selçuk Ecza Deposu6,55-0,767,38
Selçuk Gıda1,58-0,63-8,14
Senkron Güvenlik2,520,80-7,69
Serve Film Prodüksiyon1,671,835,03
Servet GMYO11,14-0,6231,06
Seyitler Kimya9,430,0038,88
Silverline Endüstri2,331,757,87
Sinpaş GMYO1,243,336,90
Smartiks Yazılım8,983,46-8,46
Soda Sanayii5,961,53-3,56
Sodaş Sodyum Sanayii15,202,3655,58
Söktaş3,110,3217,36
Sönmez Filament5,78-0,6918,44
Sönmez Pamuklu5,76-0,6917,07
Sumaş Suni Tahta9,300,00-6,06
Şeker Fin. Kir.4,480,22-6,28
Şekerbank1,170,86-10,69
Şişe Cam4,96-0,40-5,88
Şok Marketler9,062,60-15,80
T. Halk Bankası6,270,006,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası37,14-0,75-14,82
T.S.K.B.1,181,72-2,48
T.Tuborg15,691,6931,85
Taç Tarım Ürünleri2,600,00-16,67
Tat Gıda6,600,614,93
TAV Havalimanları19,75-1,84-32,32
Taze Kuru Gıda6,900,58-4,70
Tek-Art Turizm1,432,1413,49
Tekfen Holding15,741,42-18,53
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,623,86105,24
Temapol Polimer Plastik5,37-0,922,87
TGS Dış Ticaret5,56-2,1119,06
Tofaş Oto. Fab.27,06-1,100,74
Torunlar GMYO2,820,002,55
Trabzon Liman11,570,268,54
Trabzonspor Sportif6,195,27187,91
Trakya Cam3,41-1,16-2,57
Trend GMYO2,15-0,92-2,27
TSKB GMYO1,790,5633,58
Tuğçelik5,76-2,0445,82
Tukaş12,106,14-2,02
Turcas Petrol3,412,1027,72
Turkcell14,901,717,97
Tümosan Motor ve Traktör6,270,48-2,18
Tüpraş99,45-1,04-21,57
Türk Hava Yolları11,71-0,34-19,02
Türk Prysmian Kablo3,71-0,2742,69
Türk Telekom8,073,079,50
Türk Traktör58,85-0,936,23
Türker Proje Gayrimenkul45,60-1,388,57
Ufuk Yatırım4,060,7457,36
Ulaşlar Turizm Yat.2,140,000,94
Ulusoy Elektrik33,24-0,7824,96
Ulusoy Un Sanayi3,970,253,93
Umpaş Holding0,530,00-14,52
Uşak Seramik1,791,135,92
Utopya Turizm4,85-1,02-1,42
Uzertaş Boya1,982,59-10,81
Ülker Bisküvi22,202,78-0,72
Ünye Çimento4,65-0,21-13,57
Vakıf Fin. Kir.2,130,00-11,98
Vakıf GMYO2,601,565,26
Vakıf Yat. Ort.2,360,431,29
Vakıflar Bankası5,78-0,694,90
Vakko Tekstil5,530,9121,81
Vanet Gıda1,33-1,48-6,99
Verusa Holding19,60-1,015,60
Verusaturk Girisim4,17-1,42-22,63
Vestel13,68-1,588,40
Vestel Beyaz Eşya21,28-1,94-1,48
Viking Kağıt2,98-0,3359,36
Yapı Kredi Koray GMYO2,97-10,8122,73
Yapı ve Kredi Bank.2,53-1,172,02
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,61-0,6521,37
Yataş7,59-1,173,41
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,061,9827,95
Yeni Gimat GMYO12,810,31-1,54
Yeşil GMYO0,691,477,81
Yeşil Yapı0,680,003,03
Yeşil Yatırım Holding13,56-1,3120,75
Yibitaş İnşaat Malzeme4.405,000,0049,58
Yonga Mobilya10,201,9010,39
Yükselen Çelik8,72-2,3542,25
Yünsa12,031,0919,23
Zorlu Enerji1,430,70-12,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 19:35:10