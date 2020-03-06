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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 41.

06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)41.900,00-4,7738,83
İş Bankası (C)5,99-2,12-6,55
İş Bankası (Kur.)390.000,00-7,1485,72
İş Fin.Kir.3,16-4,24-16,84
İş Girişim4,07-3,107,11
İş GMYO1,69-4,52-3,98
İş Y. Men. Değ.4,60-4,762,22
İş Yat. Ort.2,953,5160,33
İşbir Holding579,80-0,0334,84
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,62-3,130,00
İttifak Holding2,800,36-24,73
İz Hayvancılık Tarım2,580,39-1,39
İzmir Demir Çelik10,250,4925,15
İzmir Fırça2,19-0,4521,67
Jantsa Jant Sanayi54,80-4,61-6,00
Kafein Yazılım13,60-3,6122,08
Kapital Yat. Holding3,320,0037,19
Kaplamin6,22-1,2712,07
Kardemir (A)2,58-2,64-2,64
Kardemir (B)2,59-2,26-1,89
Kardemir (D)2,68-2,190,75
Karel Elektronik14,05-2,63-3,30
Karsan Otomotiv1,85-3,1417,09
Karsu Tekstil2,56-2,29-20,99
Kartonsan376,40-2,41-3,46
Katmerciler Ekipman3,49-4,12-9,11
Kent Gıda220,50-1,5625,43
Kerevitaş Gıda3,45-3,635,83
Kervansaray Yat. Holding0,470,00-14,55
Kiler GMYO2,82-5,37-25,59
Klimasan Klima17,30-6,23-21,65
Koç Holding17,40-2,85-14,37
Konfrut Gıda7,01-3,84-10,36
Konya Çimento240,00-4,57-11,54
Kordsa Teknik Tekstil12,84-2,65-1,83
Koza Altın75,001,831,28
Koza Madencilik11,20-0,3611,67
Körfez GMYO2,31-2,12-3,35
Kristal Kola1,72-2,8213,91
Kron Telekomünikasyon19,52-5,2453,46
Kuştur Kuşadası Turizm30,00-1,8326,58
Kuyumcukent Gayrimenkul1,60-3,03-3,03
Kütahya Porselen8,45-3,9827,64
Lider Faktoring3,87-3,495,45
Link Bilgisayar25,38-3,8639,83
Logo Yazılım80,000,0031,58
Lokman Hekim Sağlık6,90-1,5719,38
Lüks Kadife10,00-4,1215,74
Makina Takım1,78-5,32-5,32
Mardin Çimento5,330,38-9,97
Marka Yatırım Holding1,31-5,0711,02
Marmaris Altınyunus78,00-0,899,86
Marshall50,55-2,886,33
Martı GMYO1,223,3920,79
Martı Otel0,95-3,064,40
Mavi Giyim54,100,37-6,56
Mazhar Zorlu Holding13,900,3614,97
Mega Polietilen2,49-6,0413,18
Menderes Tekstil1,72-2,8231,30
Mensa0,33-2,943,13
Merit Turizm18,43-6,30-5,20
Merko Gıda1,16-2,5210,48
Metal Gayrimenkul0,84-3,45-7,69
Metemtur Otelcilik1,61-3,59-9,55
Metro Holding1,35-3,57-2,17
Metro Petrol ve Tesisleri1,98-3,411,02
Metro Yatırım Ortaklığı6,16-0,48-24,14
Migros Ticaret22,92-0,17-5,37
Milpa2,77-3,4826,48
Mistral GMYO1,76-3,30-6,88
MLP Sağlık18,041,2312,75
MMC San. ve Tic. Yat.0,978,99-14,91
Mondi Tire Kutsan6,65-4,3260,63
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.084,400,131,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret19,504,6153,30
Net Holding1,98-2,94-23,85
Netaş Telekom.13,951,096,81
Niğbaş Niğde Beton6,400,003,23
Nuh Çimento10,48-3,14-11,78
Nurol GMYO3,53-2,75-1,12
Odaş Elektrik2,07-3,2743,18
Olmuksan-IP4,35-0,4669,86
Orge Enerji Elektrik4,830,84-2,62
Orma Orman Mahsulleri4,60-4,1766,67
Osmanlı Menkul6,59-1,6456,90
Ostim Endüstriyel Yat2,23-3,4632,74
Otokar149,60-3,79-5,91
Oyak Yat. Ort.7,7714,94233,48
Oylum Sınai Yatırımlar2,88-3,36-6,76
Özak GMYO3,04-4,4018,29
Özbal Çelik Boru2,154,3733,39
Özderici GMYO1,77-2,2112,74
Özerden Plastik2,261,80-0,88
Panora GMYO5,97-0,83-3,71
Papilon Savunma9,74-3,2825,68
Park Elek.Madencilik3,00-3,85-1,64
Parsan14,48-2,82-14,52
Pegasus48,08-3,84-44,35
Peker GMYO2,78-2,11-11,18
Penguen Gıda4,15-5,90100,48
Pera GMYO1,00-1,966,38
Pergamon Dış Ticaret8,40-1,184,74
Petkim3,54-4,07-7,09
Petrokent Turizm179,70-0,6140,28
Pınar Et ve Un9,30-1,481,42
Pınar Su2,64-0,3813,79
Pınar Süt11,94-1,97-5,76
Plastikkart9,24-3,45-0,32
Polisan Holding2,57-4,10-15,18
Politeknik Metal73,500,96-3,38
Prizma Press Matbaacılık5,34-0,9324,19
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.159,80-0,244,69
QNB Finans Fin. Kir.151,501,0017,35
QNB Finansbank52,000,5838,67
Ral Yatırım Holding8,750,0028,68
Ray Sigorta3,37-3,16-1,46
Reysaş GMYO7,82-4,5270,37
Reysaş Lojistik8,39-4,6691,55
Rhea Girişim1,99-2,9367,23
Rodrigo Tekstil1,85-2,122,21
Royal Halı2,09-1,4252,55
RTA Laboratuvarları2,20-2,22-5,17
Sabancı Holding9,26-2,32-2,94
Safkar Ege Soğutmacılık4,002,5683,49
Salix Yatırım Holding4,89-2,98-32,18
Sanel Mühendislik3,89-1,27-3,95
Sanifoam Sünger5,80-1,6916,00
Sanko Pazarlama6,88-3,23-11,11
Saray Matbaacılık1,99-5,2411,17
Sarkuysan5,37-2,0111,18
Sasa Polyester8,40-4,658,67
Say Reklamcılık3,28-2,9646,43
Sekuro Plastik4,86-4,14-9,33
Selçuk Ecza Deposu6,40-2,294,92
Selçuk Gıda1,51-4,43-12,21
Senkron Güvenlik2,50-0,79-8,42
Serve Film Prodüksiyon1,754,7910,06
Servet GMYO11,250,9932,35
Seyitler Kimya9,470,4239,47
Silverline Endüstri2,21-5,152,31
Sinpaş GMYO1,23-0,816,03
Smartiks Yazılım8,56-4,68-12,74
Soda Sanayii5,80-2,68-6,15
Sodaş Sodyum Sanayii14,81-2,5751,59
Söktaş3,01-3,2213,58
Sönmez Filament5,68-1,7316,39
Sönmez Pamuklu5,70-1,0415,85
Sumaş Suni Tahta9,502,15-4,04
Şeker Fin. Kir.4,39-2,01-8,16
Şekerbank1,15-1,71-12,21
Şişe Cam4,83-2,62-8,35
Şok Marketler8,72-3,75-18,96
T. Halk Bankası6,07-3,192,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası35,98-3,12-17,48
T.S.K.B.1,13-4,24-6,61
T.Tuborg15,00-4,4026,05
Taç Tarım Ürünleri2,600,00-16,67
Tat Gıda6,49-1,673,18
TAV Havalimanları19,24-2,58-34,06
Taze Kuru Gıda6,65-3,62-8,15
Tek-Art Turizm1,36-4,907,94
Tekfen Holding15,25-3,11-21,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,17-5,2294,52
Temapol Polimer Plastik5,13-4,47-1,72
TGS Dış Ticaret5,41-2,7015,85
Tofaş Oto. Fab.26,02-3,84-3,13
Torunlar GMYO2,74-2,84-0,36
Trabzon Liman11,29-2,425,91
Trabzonspor Sportif6,261,13191,16
Trakya Cam3,27-4,11-6,57
Trend GMYO2,10-2,33-4,55
TSKB GMYO1,790,0033,58
Tuğçelik5,46-5,2138,23
Tukaş12,473,060,97
Turcas Petrol3,25-4,6921,72
Turkcell14,57-2,215,58
Tümosan Motor ve Traktör5,92-5,58-7,64
Tüpraş94,75-4,73-25,28
Türk Hava Yolları11,14-4,87-22,96
Türk Prysmian Kablo3,51-5,3935,00
Türk Telekom7,80-3,355,83
Türk Traktör59,000,256,50
Türker Proje Gayrimenkul44,40-2,635,71
Ufuk Yatırım4,203,4562,79
Ulaşlar Turizm Yat.2,08-2,80-1,89
Ulusoy Elektrik32,50-2,2322,18
Ulusoy Un Sanayi3,87-2,521,31
Umpaş Holding0,530,00-14,52
Uşak Seramik1,71-4,471,18
Utopya Turizm5,033,712,24
Uzertaş Boya2,095,56-5,86
Ülker Bisküvi23,003,602,86
Ünye Çimento4,55-2,15-15,43
Vakıf Fin. Kir.2,11-0,94-12,81
Vakıf GMYO2,49-4,230,81
Vakıf Yat. Ort.2,27-3,81-2,58
Vakıflar Bankası5,54-4,150,54
Vakko Tekstil6,039,0432,82
Vanet Gıda1,29-3,01-9,79
Verusa Holding19,13-2,403,07
Verusaturk Girisim4,08-2,16-24,30
Vestel13,22-3,364,75
Vestel Beyaz Eşya20,96-1,50-2,96
Viking Kağıt2,91-2,3555,61
Yapı Kredi Koray GMYO2,90-2,3619,83
Yapı ve Kredi Bank.2,43-3,95-2,02
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,46-1,9718,98
Yataş7,40-2,500,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,01-2,4324,84
Yeni Gimat GMYO12,80-0,08-1,61
Yeşil GMYO0,68-1,456,25
Yeşil Yapı0,67-1,471,52
Yeşil Yatırım Holding14,063,6925,20
Yibitaş İnşaat Malzeme4.460,001,2551,44
Yonga Mobilya9,80-3,926,06
Yükselen Çelik8,40-3,6737,03
Yünsa11,60-3,5714,97
Zorlu Enerji1,40-2,10-14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 20:20:05