Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|41.900,00
|-4,77
|38,83
|İş Bankası (C)
|5,99
|-2,12
|-6,55
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,00
|-7,14
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,16
|-4,24
|-16,84
|İş Girişim
|4,07
|-3,10
|7,11
|İş GMYO
|1,69
|-4,52
|-3,98
|İş Y. Men. Değ.
|4,60
|-4,76
|2,22
|İş Yat. Ort.
|2,95
|3,51
|60,33
|İşbir Holding
|579,80
|-0,03
|34,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|-3,13
|0,00
|İttifak Holding
|2,80
|0,36
|-24,73
|İz Hayvancılık Tarım
|2,58
|0,39
|-1,39
|İzmir Demir Çelik
|10,25
|0,49
|25,15
|İzmir Fırça
|2,19
|-0,45
|21,67
|Jantsa Jant Sanayi
|54,80
|-4,61
|-6,00
|Kafein Yazılım
|13,60
|-3,61
|22,08
|Kapital Yat. Holding
|3,32
|0,00
|37,19
|Kaplamin
|6,22
|-1,27
|12,07
|Kardemir (A)
|2,58
|-2,64
|-2,64
|Kardemir (B)
|2,59
|-2,26
|-1,89
|Kardemir (D)
|2,68
|-2,19
|0,75
|Karel Elektronik
|14,05
|-2,63
|-3,30
|Karsan Otomotiv
|1,85
|-3,14
|17,09
|Karsu Tekstil
|2,56
|-2,29
|-20,99
|Kartonsan
|376,40
|-2,41
|-3,46
|Katmerciler Ekipman
|3,49
|-4,12
|-9,11
|Kent Gıda
|220,50
|-1,56
|25,43
|Kerevitaş Gıda
|3,45
|-3,63
|5,83
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Kiler GMYO
|2,82
|-5,37
|-25,59
|Klimasan Klima
|17,30
|-6,23
|-21,65
|Koç Holding
|17,40
|-2,85
|-14,37
|Konfrut Gıda
|7,01
|-3,84
|-10,36
|Konya Çimento
|240,00
|-4,57
|-11,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,84
|-2,65
|-1,83
|Koza Altın
|75,00
|1,83
|1,28
|Koza Madencilik
|11,20
|-0,36
|11,67
|Körfez GMYO
|2,31
|-2,12
|-3,35
|Kristal Kola
|1,72
|-2,82
|13,91
|Kron Telekomünikasyon
|19,52
|-5,24
|53,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,00
|-1,83
|26,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|-3,03
|-3,03
|Kütahya Porselen
|8,45
|-3,98
|27,64
|Lider Faktoring
|3,87
|-3,49
|5,45
|Link Bilgisayar
|25,38
|-3,86
|39,83
|Logo Yazılım
|80,00
|0,00
|31,58
|Lokman Hekim Sağlık
|6,90
|-1,57
|19,38
|Lüks Kadife
|10,00
|-4,12
|15,74
|Makina Takım
|1,78
|-5,32
|-5,32
|Mardin Çimento
|5,33
|0,38
|-9,97
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|-5,07
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|78,00
|-0,89
|9,86
|Marshall
|50,55
|-2,88
|6,33
|Martı GMYO
|1,22
|3,39
|20,79
|Martı Otel
|0,95
|-3,06
|4,40
|Mavi Giyim
|54,10
|0,37
|-6,56
|Mazhar Zorlu Holding
|13,90
|0,36
|14,97
|Mega Polietilen
|2,49
|-6,04
|13,18
|Menderes Tekstil
|1,72
|-2,82
|31,30
|Mensa
|0,33
|-2,94
|3,13
|Merit Turizm
|18,43
|-6,30
|-5,20
|Merko Gıda
|1,16
|-2,52
|10,48
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|-3,45
|-7,69
|Metemtur Otelcilik
|1,61
|-3,59
|-9,55
|Metro Holding
|1,35
|-3,57
|-2,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,98
|-3,41
|1,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,16
|-0,48
|-24,14
|Migros Ticaret
|22,92
|-0,17
|-5,37
|Milpa
|2,77
|-3,48
|26,48
|Mistral GMYO
|1,76
|-3,30
|-6,88
|MLP Sağlık
|18,04
|1,23
|12,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|8,99
|-14,91
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|-4,32
|60,63
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|0,13
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,50
|4,61
|53,30
|Net Holding
|1,98
|-2,94
|-23,85
|Netaş Telekom.
|13,95
|1,09
|6,81
|Niğbaş Niğde Beton
|6,40
|0,00
|3,23
|Nuh Çimento
|10,48
|-3,14
|-11,78
|Nurol GMYO
|3,53
|-2,75
|-1,12
|Odaş Elektrik
|2,07
|-3,27
|43,18
|Olmuksan-IP
|4,35
|-0,46
|69,86
|Orge Enerji Elektrik
|4,83
|0,84
|-2,62
|Orma Orman Mahsulleri
|4,60
|-4,17
|66,67
|Osmanlı Menkul
|6,59
|-1,64
|56,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|-3,46
|32,74
|Otokar
|149,60
|-3,79
|-5,91
|Oyak Yat. Ort.
|7,77
|14,94
|233,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,88
|-3,36
|-6,76
|Özak GMYO
|3,04
|-4,40
|18,29
|Özbal Çelik Boru
|2,15
|4,37
|33,39
|Özderici GMYO
|1,77
|-2,21
|12,74
|Özerden Plastik
|2,26
|1,80
|-0,88
|Panora GMYO
|5,97
|-0,83
|-3,71
|Papilon Savunma
|9,74
|-3,28
|25,68
|Park Elek.Madencilik
|3,00
|-3,85
|-1,64
|Parsan
|14,48
|-2,82
|-14,52
|Pegasus
|48,08
|-3,84
|-44,35
|Peker GMYO
|2,78
|-2,11
|-11,18
|Penguen Gıda
|4,15
|-5,90
|100,48
|Pera GMYO
|1,00
|-1,96
|6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|8,40
|-1,18
|4,74
|Petkim
|3,54
|-4,07
|-7,09
|Petrokent Turizm
|179,70
|-0,61
|40,28
|Pınar Et ve Un
|9,30
|-1,48
|1,42
|Pınar Su
|2,64
|-0,38
|13,79
|Pınar Süt
|11,94
|-1,97
|-5,76
|Plastikkart
|9,24
|-3,45
|-0,32
|Polisan Holding
|2,57
|-4,10
|-15,18
|Politeknik Metal
|73,50
|0,96
|-3,38
|Prizma Press Matbaacılık
|5,34
|-0,93
|24,19
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,80
|-0,24
|4,69
|QNB Finans Fin. Kir.
|151,50
|1,00
|17,35
|QNB Finansbank
|52,00
|0,58
|38,67
|Ral Yatırım Holding
|8,75
|0,00
|28,68
|Ray Sigorta
|3,37
|-3,16
|-1,46
|Reysaş GMYO
|7,82
|-4,52
|70,37
|Reysaş Lojistik
|8,39
|-4,66
|91,55
|Rhea Girişim
|1,99
|-2,93
|67,23
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|-2,12
|2,21
|Royal Halı
|2,09
|-1,42
|52,55
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|-2,22
|-5,17
|Sabancı Holding
|9,26
|-2,32
|-2,94
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,00
|2,56
|83,49
|Salix Yatırım Holding
|4,89
|-2,98
|-32,18
|Sanel Mühendislik
|3,89
|-1,27
|-3,95
|Sanifoam Sünger
|5,80
|-1,69
|16,00
|Sanko Pazarlama
|6,88
|-3,23
|-11,11
|Saray Matbaacılık
|1,99
|-5,24
|11,17
|Sarkuysan
|5,37
|-2,01
|11,18
|Sasa Polyester
|8,40
|-4,65
|8,67
|Say Reklamcılık
|3,28
|-2,96
|46,43
|Sekuro Plastik
|4,86
|-4,14
|-9,33
|Selçuk Ecza Deposu
|6,40
|-2,29
|4,92
|Selçuk Gıda
|1,51
|-4,43
|-12,21
|Senkron Güvenlik
|2,50
|-0,79
|-8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|4,79
|10,06
|Servet GMYO
|11,25
|0,99
|32,35
|Seyitler Kimya
|9,47
|0,42
|39,47
|Silverline Endüstri
|2,21
|-5,15
|2,31
|Sinpaş GMYO
|1,23
|-0,81
|6,03
|Smartiks Yazılım
|8,56
|-4,68
|-12,74
|Soda Sanayii
|5,80
|-2,68
|-6,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,81
|-2,57
|51,59
|Söktaş
|3,01
|-3,22
|13,58
|Sönmez Filament
|5,68
|-1,73
|16,39
|Sönmez Pamuklu
|5,70
|-1,04
|15,85
|Sumaş Suni Tahta
|9,50
|2,15
|-4,04
|Şeker Fin. Kir.
|4,39
|-2,01
|-8,16
|Şekerbank
|1,15
|-1,71
|-12,21
|Şişe Cam
|4,83
|-2,62
|-8,35
|Şok Marketler
|8,72
|-3,75
|-18,96
|T. Halk Bankası
|6,07
|-3,19
|2,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,98
|-3,12
|-17,48
|T.S.K.B.
|1,13
|-4,24
|-6,61
|T.Tuborg
|15,00
|-4,40
|26,05
|Taç Tarım Ürünleri
|2,60
|0,00
|-16,67
|Tat Gıda
|6,49
|-1,67
|3,18
|TAV Havalimanları
|19,24
|-2,58
|-34,06
|Taze Kuru Gıda
|6,65
|-3,62
|-8,15
|Tek-Art Turizm
|1,36
|-4,90
|7,94
|Tekfen Holding
|15,25
|-3,11
|-21,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,17
|-5,22
|94,52
|Temapol Polimer Plastik
|5,13
|-4,47
|-1,72
|TGS Dış Ticaret
|5,41
|-2,70
|15,85
|Tofaş Oto. Fab.
|26,02
|-3,84
|-3,13
|Torunlar GMYO
|2,74
|-2,84
|-0,36
|Trabzon Liman
|11,29
|-2,42
|5,91
|Trabzonspor Sportif
|6,26
|1,13
|191,16
|Trakya Cam
|3,27
|-4,11
|-6,57
|Trend GMYO
|2,10
|-2,33
|-4,55
|TSKB GMYO
|1,79
|0,00
|33,58
|Tuğçelik
|5,46
|-5,21
|38,23
|Tukaş
|12,47
|3,06
|0,97
|Turcas Petrol
|3,25
|-4,69
|21,72
|Turkcell
|14,57
|-2,21
|5,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,92
|-5,58
|-7,64
|Tüpraş
|94,75
|-4,73
|-25,28
|Türk Hava Yolları
|11,14
|-4,87
|-22,96
|Türk Prysmian Kablo
|3,51
|-5,39
|35,00
|Türk Telekom
|7,80
|-3,35
|5,83
|Türk Traktör
|59,00
|0,25
|6,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,40
|-2,63
|5,71
|Ufuk Yatırım
|4,20
|3,45
|62,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,08
|-2,80
|-1,89
|Ulusoy Elektrik
|32,50
|-2,23
|22,18
|Ulusoy Un Sanayi
|3,87
|-2,52
|1,31
|Umpaş Holding
|0,53
|0,00
|-14,52
|Uşak Seramik
|1,71
|-4,47
|1,18
|Utopya Turizm
|5,03
|3,71
|2,24
|Uzertaş Boya
|2,09
|5,56
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|23,00
|3,60
|2,86
|Ünye Çimento
|4,55
|-2,15
|-15,43
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|-0,94
|-12,81
|Vakıf GMYO
|2,49
|-4,23
|0,81
|Vakıf Yat. Ort.
|2,27
|-3,81
|-2,58
|Vakıflar Bankası
|5,54
|-4,15
|0,54
|Vakko Tekstil
|6,03
|9,04
|32,82
|Vanet Gıda
|1,29
|-3,01
|-9,79
|Verusa Holding
|19,13
|-2,40
|3,07
|Verusaturk Girisim
|4,08
|-2,16
|-24,30
|Vestel
|13,22
|-3,36
|4,75
|Vestel Beyaz Eşya
|20,96
|-1,50
|-2,96
|Viking Kağıt
|2,91
|-2,35
|55,61
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,90
|-2,36
|19,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|-3,95
|-2,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,46
|-1,97
|18,98
|Yataş
|7,40
|-2,50
|0,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,01
|-2,43
|24,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,80
|-0,08
|-1,61
|Yeşil GMYO
|0,68
|-1,45
|6,25
|Yeşil Yapı
|0,67
|-1,47
|1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|14,06
|3,69
|25,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.460,00
|1,25
|51,44
|Yonga Mobilya
|9,80
|-3,92
|6,06
|Yükselen Çelik
|8,40
|-3,67
|37,03
|Yünsa
|11,60
|-3,57
|14,97
|Zorlu Enerji
|1,40
|-2,10
|-14,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)