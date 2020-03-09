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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)39.849,90-4,8932,04
İş Bankası (C)5,67-5,34-11,54
İş Bankası (Kur.)379.999,90-2,5680,95
İş Fin.Kir.2,76-12,66-27,37
İş Girişim3,53-13,27-7,11
İş GMYO1,55-8,28-11,93
İş Y. Men. Değ.4,16-9,57-7,56
İş Yat. Ort.2,88-2,3756,52
İşbir Holding560,00-3,4130,23
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,55-11,29-11,29
İttifak Holding2,58-7,86-30,65
İz Hayvancılık Tarım2,38-7,75-9,04
İzmir Demir Çelik9,59-6,4417,09
İzmir Fırça2,08-5,0215,56
Jantsa Jant Sanayi52,35-4,47-10,21
Kafein Yazılım11,86-12,796,46
Kapital Yat. Holding3,28-1,2035,54
Kaplamin5,90-5,146,31
Kardemir (A)2,46-4,65-7,17
Kardemir (B)2,38-8,11-9,85
Kardemir (D)2,43-9,33-8,65
Karel Elektronik13,57-3,42-6,61
Karsan Otomotiv1,66-10,275,06
Karsu Tekstil2,30-10,16-29,01
Kartonsan346,20-8,02-11,21
Katmerciler Ekipman3,10-11,17-19,27
Kent Gıda203,00-7,9415,47
Kerevitaş Gıda3,18-7,83-2,45
Kervansaray Yat. Holding0,44-6,38-20,00
Kiler GMYO2,59-8,16-31,66
Klimasan Klima17,00-1,73-23,01
Koç Holding17,09-1,78-15,90
Konfrut Gıda6,50-7,28-16,88
Konya Çimento218,60-8,92-19,42
Kordsa Teknik Tekstil11,70-8,88-10,55
Koza Altın69,65-7,13-5,94
Koza Madencilik10,05-10,270,20
Körfez GMYO2,02-12,55-15,48
Kristal Kola1,54-10,471,99
Kron Telekomünikasyon17,57-9,9938,13
Kuştur Kuşadası Turizm28,00-6,6718,14
Kuyumcukent Gayrimenkul1,41-11,88-14,55
Kütahya Porselen7,50-11,2413,29
Lider Faktoring3,54-8,53-3,54
Link Bilgisayar21,86-13,8720,44
Logo Yazılım76,20-4,7525,33
Lokman Hekim Sağlık6,37-7,6810,21
Lüks Kadife8,98-10,203,94
Makina Takım1,59-10,67-15,43
Mardin Çimento5,28-0,94-10,81
Marka Yatırım Holding1,21-7,632,54
Marmaris Altınyunus73,50-5,773,52
Marshall44,06-12,84-7,32
Martı GMYO1,11-9,029,90
Martı Otel0,86-9,47-5,49
Mavi Giyim51,00-5,73-11,92
Mazhar Zorlu Holding13,950,3615,38
Mega Polietilen2,29-8,034,09
Menderes Tekstil1,53-11,0516,79
Mensa0,31-6,06-3,13
Merit Turizm17,50-5,05-9,98
Merko Gıda1,04-10,34-0,95
Metal Gayrimenkul0,82-2,38-9,89
Metemtur Otelcilik1,49-7,45-16,29
Metro Holding1,26-6,67-8,70
Metro Petrol ve Tesisleri1,73-12,63-11,73
Metro Yatırım Ortaklığı5,79-6,01-28,69
Migros Ticaret21,50-6,20-11,23
Milpa2,38-14,088,68
Mistral GMYO1,59-9,66-15,87
MLP Sağlık17,70-1,8810,62
MMC San. ve Tic. Yat.0,92-5,15-19,30
Mondi Tire Kutsan5,75-13,5338,89
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.084,401,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret17,94-8,0041,04
Net Holding1,78-10,10-31,54
Netaş Telekom.12,89-7,60-1,30
Niğbaş Niğde Beton6,623,446,77
Nuh Çimento9,77-6,77-17,76
Nurol GMYO3,23-8,50-9,52
Odaş Elektrik1,87-9,6629,35
Olmuksan-IP3,98-8,5155,41
Orge Enerji Elektrik4,39-9,11-11,49
Orma Orman Mahsulleri4,19-8,9151,81
Osmanlı Menkul6,18-6,2247,14
Ostim Endüstriyel Yat1,97-11,6617,26
Otokar141,10-5,68-11,26
Oyak Yat. Ort.6,61-14,93183,69
Oylum Sınai Yatırımlar2,52-12,50-18,42
Özak GMYO2,72-10,535,84
Özbal Çelik Boru1,84-14,4214,15
Özderici GMYO1,56-11,86-0,64
Özerden Plastik2,04-9,73-10,53
Panora GMYO5,65-5,36-8,87
Papilon Savunma8,67-10,9911,87
Park Elek.Madencilik2,81-6,33-7,87
Parsan13,60-6,08-19,72
Pegasus45,04-6,32-47,87
Peker GMYO2,53-8,99-19,17
Penguen Gıda3,78-8,9282,61
Pera GMYO0,90-10,00-4,26
Pergamon Dış Ticaret7,91-5,83-1,37
Petkim3,37-4,80-11,55
Petrokent Turizm156,00-13,1921,78
Pınar Et ve Un8,94-3,87-2,51
Pınar Su2,38-9,852,59
Pınar Süt11,03-7,62-12,94
Plastikkart8,33-9,85-10,14
Polisan Holding2,34-8,95-22,77
Politeknik Metal68,45-6,87-10,02
Prizma Press Matbaacılık5,04-5,6217,21
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.160,200,034,73
QNB Finans Fin. Kir.153,201,1218,67
QNB Finansbank47,54-8,5826,77
Ral Yatırım Holding9,002,8632,35
Ray Sigorta3,18-5,64-7,02
Reysaş GMYO6,76-13,5547,28
Reysaş Lojistik7,11-15,2662,33
Rhea Girişim1,85-7,0455,46
Rodrigo Tekstil1,74-5,95-3,87
Royal Halı2,00-4,3145,99
RTA Laboratuvarları2,08-5,45-10,34
Sabancı Holding9,05-2,27-5,14
Safkar Ege Soğutmacılık3,81-4,7574,77
Salix Yatırım Holding4,49-8,18-37,73
Sanel Mühendislik3,900,26-3,70
Sanifoam Sünger5,30-8,626,00
Sanko Pazarlama6,24-9,30-19,38
Saray Matbaacılık1,74-12,56-2,79
Sarkuysan5,00-6,893,52
Sasa Polyester7,66-8,81-0,91
Say Reklamcılık2,89-11,8929,02
Sekuro Plastik4,26-12,35-20,52
Selçuk Ecza Deposu6,15-3,910,82
Selçuk Gıda1,43-5,30-16,86
Senkron Güvenlik2,22-11,20-18,68
Serve Film Prodüksiyon1,771,1411,32
Servet GMYO10,70-4,8925,88
Seyitler Kimya9,490,2139,76
Silverline Endüstri1,98-10,41-8,33
Sinpaş GMYO1,17-4,880,86
Smartiks Yazılım7,52-12,15-23,34
Soda Sanayii5,40-6,90-12,62
Sodaş Sodyum Sanayii14,54-1,8248,82
Söktaş2,91-3,329,81
Sönmez Filament5,10-10,214,51
Sönmez Pamuklu5,32-6,678,13
Sumaş Suni Tahta9,590,95-3,13
Şeker Fin. Kir.4,16-5,24-12,97
Şekerbank1,06-7,83-19,08
Şişe Cam4,46-7,66-15,37
Şok Marketler8,34-4,36-22,49
T. Halk Bankası5,67-6,59-4,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası32,92-8,50-24,50
T.S.K.B.1,05-7,08-13,22
T.Tuborg14,40-4,0021,01
Taç Tarım Ürünleri2,54-2,31-18,59
Tat Gıda6,17-4,93-1,91
TAV Havalimanları18,32-4,78-37,22
Taze Kuru Gıda6,45-3,01-10,91
Tek-Art Turizm1,19-12,50-5,56
Tekfen Holding14,00-8,20-27,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,05-13,7167,86
Temapol Polimer Plastik4,60-10,33-11,88
TGS Dış Ticaret4,60-14,97-1,50
Tofaş Oto. Fab.24,00-7,76-10,65
Torunlar GMYO2,41-12,04-12,36
Trabzon Liman10,30-8,77-3,38
Trabzonspor Sportif5,70-8,95165,12
Trakya Cam3,07-6,12-12,29
Trend GMYO1,95-7,14-11,36
TSKB GMYO1,59-11,1718,66
Tuğçelik4,64-15,0217,47
Tukaş12,00-3,77-2,83
Turcas Petrol2,78-14,464,12
Turkcell13,80-5,280,00
Tümosan Motor ve Traktör5,35-9,63-16,54
Tüpraş93,80-1,00-26,03
Türk Hava Yolları10,38-6,82-28,22
Türk Prysmian Kablo3,08-12,2518,46
Türk Telekom7,01-10,13-4,88
Türk Traktör55,05-6,69-0,63
Türker Proje Gayrimenkul43,90-1,134,52
Ufuk Yatırım3,85-8,3349,22
Ulaşlar Turizm Yat.1,90-8,65-10,38
Ulusoy Elektrik31,90-1,8519,92
Ulusoy Un Sanayi3,78-2,33-1,05
Umpaş Holding0,51-3,77-17,74
Uşak Seramik1,52-11,11-10,06
Utopya Turizm4,33-13,92-11,99
Uzertaş Boya1,98-5,26-10,81
Ülker Bisküvi21,60-6,09-3,40
Ünye Çimento4,31-5,27-19,89
Vakıf Fin. Kir.1,86-11,85-23,14
Vakıf GMYO2,29-8,03-7,29
Vakıf Yat. Ort.2,02-11,01-13,30
Vakıflar Bankası5,15-7,04-6,53
Vakko Tekstil5,09-15,5912,11
Vanet Gıda1,23-4,65-13,99
Verusa Holding17,57-8,15-5,33
Verusaturk Girisim3,89-4,66-27,83
Vestel12,10-8,47-4,12
Vestel Beyaz Eşya19,69-6,06-8,84
Viking Kağıt2,58-11,3437,97
Yapı Kredi Koray GMYO2,54-12,414,96
Yapı ve Kredi Bank.2,29-5,76-7,66
Yaprak Süt ve Besi Çift.7,04-5,6312,28
Yataş6,82-7,84-7,08
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,77-11,949,94
Yeni Gimat GMYO12,69-0,86-2,46
Yeşil GMYO0,62-8,82-3,13
Yeşil Yapı0,60-10,45-9,09
Yeşil Yatırım Holding13,60-3,2721,10
Yibitaş İnşaat Malzeme4.460,100,0051,45
Yonga Mobilya10,002,048,23
Yükselen Çelik7,60-9,5223,98
Yünsa10,23-11,811,39
Zorlu Enerji1,29-7,86-20,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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