Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)380.383,00 129,38İş Bankası (B)33.
11.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:02
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.499,80
|-9,46
|11,00
|İş Bankası (C)
|5,61
|0,18
|-12,48
|İş Bankası (Kur.)
|298.999,90
|-21,32
|42,38
|İş Fin.Kir.
|2,45
|-5,41
|-35,53
|İş Girişim
|3,07
|-7,53
|-19,21
|İş GMYO
|1,48
|0,68
|-15,91
|İş Y. Men. Değ.
|3,91
|-2,25
|-13,11
|İş Yat. Ort.
|2,50
|-7,06
|35,87
|İşbir Holding
|535,90
|-5,53
|24,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|-9,80
|-25,81
|İttifak Holding
|2,25
|-2,17
|-39,52
|İz Hayvancılık Tarım
|2,05
|-6,39
|-21,65
|İzmir Demir Çelik
|8,49
|-7,82
|3,66
|İzmir Fırça
|1,89
|-9,57
|5,00
|Jantsa Jant Sanayi
|48,86
|-0,04
|-16,19
|Kafein Yazılım
|10,50
|-2,96
|-5,75
|Kapital Yat. Holding
|3,00
|-7,98
|23,97
|Kaplamin
|5,69
|-5,01
|2,52
|Kardemir (A)
|2,13
|-4,91
|-19,62
|Kardemir (B)
|2,13
|-4,05
|-19,32
|Kardemir (D)
|2,18
|-3,11
|-18,05
|Karel Elektronik
|13,15
|-0,75
|-9,50
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,99
|-2,53
|Karsu Tekstil
|1,89
|-9,57
|-41,67
|Kartonsan
|311,50
|-3,56
|-20,11
|Katmerciler Ekipman
|2,60
|-7,14
|-32,29
|Kent Gıda
|183,70
|2,06
|4,49
|Kerevitaş Gıda
|3,08
|6,21
|-5,52
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|-9,76
|-32,73
|Kiler GMYO
|2,28
|-4,20
|-39,84
|Klimasan Klima
|17,28
|2,86
|-21,74
|Koç Holding
|15,51
|-6,79
|-23,67
|Konfrut Gıda
|6,70
|10,02
|-14,32
|Konya Çimento
|199,90
|-3,99
|-26,32
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,10
|-1,33
|-15,14
|Koza Altın
|64,60
|-1,37
|-12,76
|Koza Madencilik
|9,25
|0,54
|-7,78
|Körfez GMYO
|1,68
|-6,67
|-29,71
|Kristal Kola
|1,38
|1,47
|-8,61
|Kron Telekomünikasyon
|15,01
|-1,51
|18,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,40
|-0,38
|11,39
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,21
|-5,47
|-26,67
|Kütahya Porselen
|6,41
|-6,29
|-3,17
|Lider Faktoring
|2,95
|-10,88
|-19,62
|Link Bilgisayar
|20,00
|-5,66
|10,19
|Logo Yazılım
|68,00
|-3,13
|11,84
|Lokman Hekim Sağlık
|7,05
|17,89
|21,97
|Lüks Kadife
|7,40
|-11,27
|-14,35
|Makina Takım
|1,43
|-5,30
|-23,94
|Mardin Çimento
|5,22
|0,00
|-11,82
|Marka Yatırım Holding
|0,97
|-6,73
|-17,80
|Marmaris Altınyunus
|77,10
|-0,52
|8,59
|Marshall
|37,40
|-6,92
|-21,33
|Martı GMYO
|0,85
|-13,27
|-15,84
|Martı Otel
|0,67
|-11,84
|-26,37
|Mavi Giyim
|48,28
|-3,05
|-16,61
|Mazhar Zorlu Holding
|13,53
|-7,71
|11,91
|Mega Polietilen
|2,00
|-8,68
|-9,09
|Menderes Tekstil
|1,26
|-8,03
|-3,82
|Mensa
|0,28
|-9,68
|-12,50
|Merit Turizm
|16,11
|-10,00
|-17,13
|Merko Gıda
|1,06
|13,98
|0,95
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|-3,61
|-12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,36
|-4,23
|-23,60
|Metro Holding
|1,22
|-2,40
|-11,59
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,45
|-8,81
|-26,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,99
|-1,80
|-26,23
|Migros Ticaret
|22,98
|12,87
|-5,12
|Milpa
|2,11
|0,00
|-3,65
|Mistral GMYO
|1,54
|-1,28
|-18,52
|MLP Sağlık
|16,97
|3,29
|6,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|5,43
|-14,91
|Mondi Tire Kutsan
|5,10
|-6,08
|23,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,43
|-6,26
|21,31
|Net Holding
|1,64
|-4,09
|-36,92
|Netaş Telekom.
|10,56
|-11,26
|-19,14
|Niğbaş Niğde Beton
|5,99
|-6,55
|-3,39
|Nuh Çimento
|9,40
|1,08
|-20,88
|Nurol GMYO
|2,91
|-1,02
|-18,49
|Odaş Elektrik
|1,61
|-6,40
|11,36
|Olmuksan-IP
|3,51
|-5,14
|37,06
|Orge Enerji Elektrik
|3,93
|-4,15
|-20,77
|Orma Orman Mahsulleri
|4,20
|-4,33
|52,17
|Osmanlı Menkul
|5,60
|-9,39
|33,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,60
|-9,60
|-4,76
|Otokar
|128,30
|-4,96
|-19,31
|Oyak Yat. Ort.
|4,78
|-14,95
|105,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,57
|14,73
|-16,80
|Özak GMYO
|2,53
|3,27
|-1,56
|Özbal Çelik Boru
|1,55
|-14,84
|-3,84
|Özderici GMYO
|1,28
|-8,57
|-18,47
|Özerden Plastik
|2,17
|-1,36
|-4,82
|Panora GMYO
|5,30
|-2,75
|-14,52
|Papilon Savunma
|7,72
|-0,64
|-0,39
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|0,00
|-12,79
|Parsan
|13,43
|3,15
|-20,72
|Pegasus
|40,02
|-3,98
|-53,68
|Peker GMYO
|2,22
|-7,11
|-29,07
|Penguen Gıda
|3,86
|5,75
|86,47
|Pera GMYO
|0,74
|-10,84
|-21,28
|Pergamon Dış Ticaret
|7,20
|-5,26
|-10,22
|Petkim
|3,28
|-1,80
|-13,91
|Petrokent Turizm
|131,10
|-13,86
|2,34
|Pınar Et ve Un
|9,25
|5,11
|0,87
|Pınar Su
|2,37
|9,22
|2,16
|Pınar Süt
|10,96
|7,45
|-13,50
|Plastikkart
|7,71
|-3,63
|-16,83
|Polisan Holding
|2,13
|-4,05
|-29,70
|Politeknik Metal
|65,05
|-7,07
|-14,49
|Prizma Press Matbaacılık
|4,80
|6,90
|11,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,80
|-0,05
|4,69
|QNB Finans Fin. Kir.
|158,50
|1,21
|22,77
|QNB Finansbank
|40,18
|-6,77
|7,15
|Ral Yatırım Holding
|8,40
|-4,00
|23,53
|Ray Sigorta
|2,82
|-3,75
|-17,54
|Reysaş GMYO
|5,33
|-10,27
|16,12
|Reysaş Lojistik
|5,69
|-10,25
|29,91
|Rhea Girişim
|1,50
|-7,41
|26,05
|Rodrigo Tekstil
|1,69
|-1,17
|-6,63
|Royal Halı
|1,90
|-2,56
|38,69
|RTA Laboratuvarları
|2,30
|19,79
|-0,86
|Sabancı Holding
|8,99
|-0,33
|-5,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,09
|-9,91
|41,74
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|-9,09
|-44,52
|Sanel Mühendislik
|3,66
|-2,40
|-9,63
|Sanifoam Sünger
|5,09
|-2,49
|1,80
|Sanko Pazarlama
|5,60
|-5,08
|-27,65
|Saray Matbaacılık
|1,41
|-9,03
|-21,23
|Sarkuysan
|4,85
|-3,96
|0,41
|Sasa Polyester
|7,00
|-1,41
|-9,44
|Say Reklamcılık
|2,42
|-8,68
|8,04
|Sekuro Plastik
|3,40
|-8,11
|-36,57
|Selçuk Ecza Deposu
|7,38
|20,00
|20,98
|Selçuk Gıda
|1,49
|3,47
|-13,37
|Senkron Güvenlik
|1,95
|-6,70
|-28,57
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|-1,13
|10,06
|Servet GMYO
|10,34
|-3,36
|21,65
|Seyitler Kimya
|9,65
|1,69
|42,12
|Silverline Endüstri
|1,66
|-7,26
|-23,15
|Sinpaş GMYO
|1,00
|-8,26
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|6,33
|-9,44
|-35,47
|Soda Sanayii
|5,02
|-4,38
|-18,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,00
|-1,34
|43,30
|Söktaş
|2,63
|-7,72
|-0,75
|Sönmez Filament
|4,36
|-11,20
|-10,66
|Sönmez Pamuklu
|4,51
|-9,98
|-8,33
|Sumaş Suni Tahta
|9,25
|-3,55
|-6,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,10
|-3,07
|-14,23
|Şekerbank
|1,00
|-0,99
|-23,66
|Şişe Cam
|4,23
|-2,53
|-19,73
|Şok Marketler
|8,96
|11,03
|-16,73
|T. Halk Bankası
|5,51
|-1,25
|-6,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,00
|-3,07
|-33,49
|T.S.K.B.
|1,02
|2,00
|-15,70
|T.Tuborg
|14,30
|-0,69
|20,17
|Taç Tarım Ürünleri
|2,40
|-4,76
|-23,08
|Tat Gıda
|6,51
|8,14
|3,50
|TAV Havalimanları
|17,81
|-0,50
|-38,97
|Taze Kuru Gıda
|5,97
|-5,24
|-17,54
|Tek-Art Turizm
|0,93
|-10,58
|-26,19
|Tekfen Holding
|12,78
|-5,26
|-33,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|-1,59
|61,90
|Temapol Polimer Plastik
|4,13
|-0,96
|-20,88
|TGS Dış Ticaret
|3,40
|-13,04
|-27,19
|Tofaş Oto. Fab.
|23,74
|-1,00
|-11,62
|Torunlar GMYO
|2,24
|-3,45
|-18,55
|Trabzon Liman
|9,38
|-4,29
|-12,01
|Trabzonspor Sportif
|4,30
|-9,85
|100,00
|Trakya Cam
|2,98
|1,02
|-14,86
|Trend GMYO
|1,65
|-1,79
|-25,00
|TSKB GMYO
|1,32
|-7,69
|-1,49
|Tuğçelik
|3,76
|-10,90
|-4,81
|Tukaş
|11,00
|-4,35
|-10,93
|Turcas Petrol
|2,28
|-6,17
|-14,61
|Turkcell
|13,76
|2,92
|-0,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|-5,81
|-26,68
|Tüpraş
|89,50
|-2,98
|-29,42
|Türk Hava Yolları
|9,61
|-3,61
|-33,54
|Türk Prysmian Kablo
|2,68
|-4,63
|3,08
|Türk Telekom
|6,90
|-0,86
|-6,38
|Türk Traktör
|49,90
|-2,73
|-9,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,40
|-3,27
|-1,43
|Ufuk Yatırım
|3,36
|-6,93
|30,23
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,54
|-11,49
|-27,36
|Ulusoy Elektrik
|30,54
|-2,12
|14,81
|Ulusoy Un Sanayi
|4,07
|14,65
|6,54
|Umpaş Holding
|0,46
|-9,80
|-25,81
|Uşak Seramik
|1,32
|-5,71
|-21,89
|Utopya Turizm
|3,70
|-6,33
|-24,80
|Uzertaş Boya
|1,85
|-5,13
|-16,67
|Ülker Bisküvi
|21,04
|3,34
|-5,90
|Ünye Çimento
|3,96
|-2,22
|-26,39
|Vakıf Fin. Kir.
|1,59
|-7,56
|-34,30
|Vakıf GMYO
|2,04
|-5,56
|-17,41
|Vakıf Yat. Ort.
|1,69
|-9,63
|-27,47
|Vakıflar Bankası
|5,12
|0,79
|-7,08
|Vakko Tekstil
|4,38
|-7,01
|-3,52
|Vanet Gıda
|1,18
|0,00
|-17,48
|Verusa Holding
|16,00
|-4,93
|-13,79
|Verusaturk Girisim
|3,50
|-5,41
|-35,06
|Vestel
|10,84
|-4,07
|-14,10
|Vestel Beyaz Eşya
|18,25
|-5,39
|-15,51
|Viking Kağıt
|3,40
|14,86
|81,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,07
|-7,59
|-14,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|1,77
|-7,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,58
|1,70
|4,94
|Yataş
|6,31
|-7,21
|-14,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,48
|-6,33
|-8,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,49
|-0,79
|-4,00
|Yeşil GMYO
|0,49
|-9,26
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,46
|-13,21
|-30,30
|Yeşil Yatırım Holding
|11,15
|-7,93
|-0,71
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.880,80
|-0,52
|65,73
|Yonga Mobilya
|11,70
|6,36
|26,62
|Yükselen Çelik
|6,67
|-4,99
|8,81
|Yünsa
|8,98
|-3,23
|-11,00
|Zorlu Enerji
|1,17
|-4,10
|-28,22
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi
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