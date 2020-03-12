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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:56
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)28.474,90-15,00-5,65
İş Bankası (C)5,21-7,13-18,72
İş Bankası (Kur.)298.999,9042,38
İş Fin.Kir.2,07-15,51-45,53
İş Girişim2,62-14,66-31,05
İş GMYO1,28-13,51-27,27
İş Y. Men. Değ.3,75-4,09-16,67
İş Yat. Ort.2,08-16,8013,04
İşbir Holding482,40-9,9812,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,37-19,57-40,32
İttifak Holding1,80-20,00-51,61
İz Hayvancılık Tarım1,85-9,76-29,29
İzmir Demir Çelik8,30-2,241,34
İzmir Fırça1,71-9,52-5,00
Jantsa Jant Sanayi46,78-4,26-19,76
Kafein Yazılım8,40-20,00-24,60
Kapital Yat. Holding2,70-10,0011,57
Kaplamin4,84-14,94-12,79
Kardemir (A)1,91-10,33-27,92
Kardemir (B)1,89-11,27-28,41
Kardemir (D)2,00-8,26-24,81
Karel Elektronik11,07-15,82-23,81
Karsan Otomotiv1,27-17,53-19,62
Karsu Tekstil1,61-14,81-50,31
Kartonsan282,20-9,41-27,62
Katmerciler Ekipman2,08-20,00-45,83
Kent Gıda156,20-14,97-11,15
Kerevitaş Gıda2,95-4,22-9,51
Kervansaray Yat. Holding0,34-8,11-38,18
Kiler GMYO1,83-19,74-51,72
Klimasan Klima16,52-4,40-25,18
Koç Holding14,75-4,90-27,41
Konfrut Gıda5,92-11,64-24,30
Konya Çimento182,00-8,95-32,92
Kordsa Teknik Tekstil10,07-9,28-23,01
Koza Altın59,50-7,89-19,65
Koza Madencilik8,60-7,03-14,26
Körfez GMYO1,43-14,88-40,17
Kristal Kola1,13-18,12-25,17
Kron Telekomünikasyon13,14-12,463,30
Kuştur Kuşadası Turizm24,46-7,353,21
Kuyumcukent Gayrimenkul0,97-19,83-41,21
Kütahya Porselen5,62-12,32-15,11
Lider Faktoring2,52-14,58-31,34
Link Bilgisayar16,00-20,00-11,85
Logo Yazılım62,00-8,821,97
Lokman Hekim Sağlık7,171,7024,05
Lüks Kadife6,29-15,00-27,20
Makina Takım1,15-19,58-38,83
Mardin Çimento5,18-0,77-12,50
Marka Yatırım Holding0,83-14,43-29,66
Marmaris Altınyunus72,00-6,611,41
Marshall31,50-15,78-33,74
Martı GMYO0,68-20,00-32,67
Martı Otel0,55-17,91-39,56
Mavi Giyim43,00-10,94-25,73
Mazhar Zorlu Holding12,18-9,980,74
Mega Polietilen1,80-10,00-18,18
Menderes Tekstil1,01-19,84-22,90
Mensa0,26-7,14-18,75
Merit Turizm14,50-9,99-25,41
Merko Gıda0,99-6,60-5,71
Metal Gayrimenkul0,74-7,50-18,68
Metemtur Otelcilik1,22-10,29-31,46
Metro Holding0,98-19,67-28,99
Metro Petrol ve Tesisleri1,16-20,00-40,82
Metro Yatırım Ortaklığı5,17-13,69-36,33
Migros Ticaret19,35-15,80-20,11
Milpa1,83-13,27-16,44
Mistral GMYO1,44-6,49-23,81
MLP Sağlık13,75-18,97-14,06
MMC San. ve Tic. Yat.0,88-9,28-22,81
Mondi Tire Kutsan4,08-20,00-1,45
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.084,401,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,35-19,96-2,91
Net Holding1,47-10,37-43,46
Netaş Telekom.8,45-19,98-35,30
Niğbaş Niğde Beton6,508,514,84
Nuh Çimento9,01-4,15-24,16
Nurol GMYO2,38-18,21-33,33
Odaş Elektrik1,32-18,01-8,70
Olmuksan-IP3,08-12,2520,27
Orge Enerji Elektrik3,47-11,70-30,04
Orma Orman Mahsulleri3,78-10,0036,96
Osmanlı Menkul5,10-8,9321,43
Ostim Endüstriyel Yat1,28-20,00-23,81
Otokar122,00-4,91-23,27
Oyak Yat. Ort.4,07-14,8574,68
Oylum Sınai Yatırımlar2,36-8,17-23,60
Özak GMYO2,29-9,49-10,89
Özbal Çelik Boru1,32-14,84-18,11
Özderici GMYO1,03-19,53-34,39
Özerden Plastik1,96-9,68-14,04
Panora GMYO4,84-8,68-21,94
Papilon Savunma6,43-16,71-17,03
Park Elek.Madencilik2,32-12,78-23,93
Parsan12,28-8,56-27,51
Pegasus35,50-11,29-58,91
Peker GMYO1,81-18,47-42,17
Penguen Gıda3,09-19,9549,28
Pera GMYO0,63-14,86-32,98
Pergamon Dış Ticaret6,45-10,42-19,58
Petkim3,02-7,93-20,73
Petrokent Turizm111,50-14,95-12,96
Pınar Et ve Un8,34-9,84-9,05
Pınar Su2,6913,5015,95
Pınar Süt9,80-10,58-22,65
Plastikkart6,83-11,41-26,32
Polisan Holding1,80-15,49-40,59
Politeknik Metal66,001,46-13,24
Prizma Press Matbaacılık4,07-15,21-5,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.159,40-0,034,66
QNB Finans Fin. Kir.134,80-14,954,42
QNB Finansbank34,16-14,98-8,91
Ral Yatırım Holding7,35-12,508,09
Ray Sigorta2,26-19,86-33,92
Reysaş GMYO4,27-19,89-6,97
Reysaş Lojistik4,56-19,864,11
Rhea Girişim1,28-14,677,56
Rodrigo Tekstil1,53-9,47-15,47
Royal Halı1,71-10,0024,82
RTA Laboratuvarları2,7620,0018,97
Sabancı Holding8,60-4,34-9,85
Safkar Ege Soğutmacılık2,79-9,7127,98
Salix Yatırım Holding3,60-10,00-50,07
Sanel Mühendislik3,60-1,64-11,11
Sanifoam Sünger4,35-14,54-13,00
Sanko Pazarlama4,60-17,86-40,57
Saray Matbaacılık1,20-14,89-32,96
Sarkuysan4,34-10,52-10,14
Sasa Polyester5,96-14,86-22,90
Say Reklamcılık2,06-14,88-8,04
Sekuro Plastik2,89-15,00-46,08
Selçuk Ecza Deposu8,1610,5733,77
Selçuk Gıda1,35-9,40-21,51
Senkron Güvenlik1,66-14,87-39,19
Serve Film Prodüksiyon1,58-9,71-0,63
Servet GMYO9,99-3,3817,53
Seyitler Kimya9,60-0,5241,38
Silverline Endüstri1,35-18,67-37,50
Sinpaş GMYO0,95-5,00-18,10
Smartiks Yazılım5,07-19,91-48,32
Soda Sanayii4,71-6,18-23,79
Sodaş Sodyum Sanayii13,20-5,7135,11
Söktaş2,11-19,77-20,38
Sönmez Filament3,71-14,91-23,98
Sönmez Pamuklu3,84-14,86-21,95
Sumaş Suni Tahta8,33-9,95-15,86
Şeker Fin. Kir.3,92-4,39-17,99
Şekerbank0,91-9,00-30,53
Şişe Cam3,85-8,98-26,94
Şok Marketler7,82-12,72-27,32
T. Halk Bankası5,09-7,62-13,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,66-14,97-43,44
T.S.K.B.0,92-9,80-23,97
T.Tuborg13,54-5,3113,78
Taç Tarım Ürünleri2,16-10,00-30,77
Tat Gıda5,90-9,37-6,20
TAV Havalimanları16,64-6,57-42,97
Taze Kuru Gıda5,38-9,88-25,69
Tek-Art Turizm0,75-19,35-40,48
Tekfen Holding12,01-6,03-37,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,44-20,0029,52
Temapol Polimer Plastik3,52-14,77-32,57
TGS Dış Ticaret2,89-15,00-38,12
Tofaş Oto. Fab.22,40-5,64-16,60
Torunlar GMYO1,86-16,96-32,36
Trabzon Liman8,23-12,26-22,80
Trabzonspor Sportif3,44-20,0060,00
Trakya Cam2,72-8,72-22,29
Trend GMYO1,41-14,55-35,91
TSKB GMYO1,13-14,39-15,67
Tuğçelik3,01-19,95-23,80
Tukaş10,70-2,73-13,36
Turcas Petrol1,83-19,74-31,46
Turkcell13,07-5,01-5,29
Tümosan Motor ve Traktör3,94-16,17-38,53
Tüpraş84,00-6,15-33,75
Türk Hava Yolları8,48-11,76-41,36
Türk Prysmian Kablo2,18-18,66-16,15
Türk Telekom6,20-10,14-15,88
Türk Traktör46,76-6,29-15,60
Türker Proje Gayrimenkul36,90-10,87-12,14
Ufuk Yatırım3,03-9,8217,44
Ulaşlar Turizm Yat.1,31-14,94-38,21
Ulusoy Elektrik29,84-2,2912,18
Ulusoy Un Sanayi3,26-19,90-14,66
Umpaş Holding0,42-8,70-32,26
Uşak Seramik1,11-15,91-34,32
Utopya Turizm3,18-14,05-35,37
Uzertaş Boya2,039,73-8,56
Ülker Bisküvi19,50-7,32-12,79
Ünye Çimento3,78-4,55-29,74
Vakıf Fin. Kir.1,29-18,87-46,69
Vakıf GMYO1,73-15,20-29,96
Vakıf Yat. Ort.1,45-14,20-37,77
Vakıflar Bankası4,69-8,40-14,88
Vakko Tekstil3,61-17,58-20,48
Vanet Gıda1,07-9,32-25,17
Verusa Holding14,70-8,13-20,80
Verusaturk Girisim3,19-8,86-40,82
Vestel9,00-16,97-28,68
Vestel Beyaz Eşya16,18-11,34-25,09
Viking Kağıt3,9115,00109,09
Yapı Kredi Koray GMYO1,69-18,36-30,17
Yapı ve Kredi Bank.2,13-7,39-14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,78-12,16-7,81
Yataş5,61-11,09-23,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,26-14,86-21,74
Yeni Gimat GMYO11,80-5,52-9,30
Yeşil GMYO0,40-18,37-37,50
Yeşil Yapı0,37-19,57-43,94
Yeşil Yatırım Holding8,92-20,00-20,57
Yibitaş İnşaat Malzeme4.392,80-10,0049,16
Yonga Mobilya10,53-10,0013,96
Yükselen Çelik5,64-15,44-7,99
Yünsa7,20-19,82-28,64
Zorlu Enerji1,03-11,97-36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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