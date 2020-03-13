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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 31.

13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)31.322,3010,003,78
İş Bankası (C)5,495,37-14,35
İş Bankası (Kur.)282.000,00-5,6934,29
İş Fin.Kir.2,279,66-40,26
İş Girişim2,858,78-25,00
İş GMYO1,377,03-22,16
İş Y. Men. Değ.3,924,53-12,89
İş Yat. Ort.2,289,6223,91
İşbir Holding472,40-2,079,86
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,408,11-35,48
İttifak Holding1,895,00-49,19
İz Hayvancılık Tarım1,84-0,54-29,68
İzmir Demir Çelik8,532,774,15
İzmir Fırça1,70-0,58-5,56
Jantsa Jant Sanayi49,004,75-15,95
Kafein Yazılım8,814,88-20,92
Kapital Yat. Holding2,886,6719,01
Kaplamin4,66-3,72-16,04
Kardemir (A)2,046,81-23,02
Kardemir (B)2,047,94-22,73
Kardemir (D)2,063,00-22,56
Karel Elektronik11,453,43-21,20
Karsan Otomotiv1,399,45-12,03
Karsu Tekstil1,663,11-48,77
Kartonsan298,905,92-23,34
Katmerciler Ekipman2,289,62-40,63
Kent Gıda157,500,83-10,41
Kerevitaş Gıda2,92-1,02-10,43
Kervansaray Yat. Holding0,33-2,94-40,00
Kiler GMYO1,924,92-49,34
Klimasan Klima16,811,76-23,87
Koç Holding15,786,98-22,34
Konfrut Gıda5,86-1,01-25,06
Konya Çimento188,403,52-30,56
Kordsa Teknik Tekstil10,655,76-18,58
Koza Altın61,002,52-17,62
Koza Madencilik9,237,33-7,98
Körfez GMYO1,504,90-37,24
Kristal Kola1,184,42-21,85
Kron Telekomünikasyon13,865,488,96
Kuştur Kuşadası Turizm22,68-7,28-4,30
Kuyumcukent Gayrimenkul1,069,28-35,76
Kütahya Porselen6,006,76-9,37
Lider Faktoring2,707,14-26,43
Link Bilgisayar16,654,06-8,26
Logo Yazılım56,25-9,27-7,48
Lokman Hekim Sağlık6,46-9,9011,76
Lüks Kadife6,554,13-24,19
Makina Takım1,236,96-34,57
Mardin Çimento5,190,19-12,33
Marka Yatırım Holding0,852,41-27,97
Marmaris Altınyunus70,20-2,50-1,13
Marshall34,168,44-28,14
Martı GMYO0,725,88-28,71
Martı Otel0,585,45-36,26
Mavi Giyim42,00-2,33-27,46
Mazhar Zorlu Holding12,532,873,64
Mega Polietilen1,75-2,78-20,45
Menderes Tekstil1,119,90-15,27
Mensa0,25-3,85-21,88
Merit Turizm13,54-6,62-30,35
Merko Gıda0,98-1,01-6,67
Metal Gayrimenkul0,71-4,05-21,98
Metemtur Otelcilik1,349,84-24,72
Metro Holding1,013,06-26,81
Metro Petrol ve Tesisleri1,246,90-36,73
Metro Yatırım Ortaklığı4,66-9,86-42,61
Migros Ticaret19,983,26-17,51
Milpa2,019,84-8,22
Mistral GMYO1,546,94-18,52
MLP Sağlık13,41-2,47-16,19
MMC San. ve Tic. Yat.0,880,00-22,81
Mondi Tire Kutsan4,336,134,59
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.085,800,131,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret13,398,425,27
Net Holding1,512,72-41,92
Netaş Telekom.8,895,21-31,93
Niğbaş Niğde Beton6,49-0,154,68
Nuh Çimento9,272,89-21,97
Nurol GMYO2,577,98-28,01
Odaş Elektrik1,384,55-4,55
Olmuksan-IP3,193,5724,56
Orge Enerji Elektrik3,706,63-25,40
Orma Orman Mahsulleri4,159,7950,36
Osmanlı Menkul5,263,1425,24
Ostim Endüstriyel Yat1,344,69-20,24
Otokar125,502,87-21,07
Oyak Yat. Ort.4,254,4282,40
Oylum Sınai Yatırımlar2,401,69-22,30
Özak GMYO2,467,42-4,28
Özbal Çelik Boru1,395,30-13,76
Özderici GMYO1,095,83-30,57
Özerden Plastik1,77-9,69-22,37
Panora GMYO5,003,31-19,35
Papilon Savunma7,069,80-8,90
Park Elek.Madencilik2,539,05-17,05
Parsan13,106,68-22,67
Pegasus39,049,97-54,81
Peker GMYO1,999,94-36,42
Penguen Gıda2,88-6,8039,13
Pera GMYO0,676,35-28,72
Pergamon Dış Ticaret6,876,51-14,34
Petkim3,143,97-17,59
Petrokent Turizm114,502,69-10,62
Pınar Et ve Un8,28-0,72-9,71
Pınar Su2,46-8,556,03
Pınar Süt9,911,12-21,78
Plastikkart7,246,00-21,90
Polisan Holding1,863,33-38,61
Politeknik Metal66,801,21-12,19
Prizma Press Matbaacılık4,131,47-3,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.160,500,094,76
QNB Finans Fin. Kir.135,000,154,57
QNB Finansbank37,569,950,16
Ral Yatırım Holding8,008,8417,65
Ray Sigorta2,468,85-28,07
Reysaş GMYO4,699,842,18
Reysaş Lojistik5,019,8714,38
Rhea Girişim1,409,3717,65
Rodrigo Tekstil1,49-2,61-17,68
Royal Halı1,731,1726,28
RTA Laboratuvarları2,73-1,0917,67
Sabancı Holding8,782,09-7,97
Safkar Ege Soğutmacılık2,52-9,6815,60
Salix Yatırım Holding3,928,89-45,63
Sanel Mühendislik3,600,00-11,11
Sanifoam Sünger4,615,98-7,80
Sanko Pazarlama4,835,00-37,60
Saray Matbaacılık1,210,83-32,40
Sarkuysan4,544,61-6,00
Sasa Polyester6,458,22-16,56
Say Reklamcılık2,238,25-0,45
Sekuro Plastik2,983,11-44,40
Selçuk Ecza Deposu7,35-9,9320,49
Selçuk Gıda1,468,15-15,12
Senkron Güvenlik1,797,83-34,43
Serve Film Prodüksiyon1,52-3,80-4,40
Servet GMYO10,040,5018,12
Seyitler Kimya9,19-4,2735,35
Silverline Endüstri1,478,89-31,94
Sinpaş GMYO0,961,05-17,24
Smartiks Yazılım5,406,51-44,95
Soda Sanayii5,006,16-19,09
Sodaş Sodyum Sanayii12,90-2,2732,04
Söktaş2,130,95-19,62
Sönmez Filament3,874,31-20,70
Sönmez Pamuklu3,75-2,34-23,78
Sumaş Suni Tahta7,95-4,56-19,70
Şeker Fin. Kir.4,135,36-13,60
Şekerbank0,965,49-26,72
Şişe Cam4,034,68-23,53
Şok Marketler7,75-0,90-27,97
T. Halk Bankası5,314,32-10,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,129,98-37,80
T.S.K.B.0,953,26-21,49
T.Tuborg13,691,1115,04
Taç Tarım Ürünleri2,02-6,48-35,26
Tat Gıda5,70-3,39-9,38
TAV Havalimanları17,092,70-41,43
Taze Kuru Gıda5,451,30-24,72
Tek-Art Turizm0,829,33-34,92
Tekfen Holding12,907,41-33,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,735,3336,43
Temapol Polimer Plastik3,602,27-31,03
TGS Dış Ticaret2,900,35-37,90
Tofaş Oto. Fab.21,50-4,02-19,96
Torunlar GMYO1,996,99-27,64
Trabzon Liman8,624,74-19,14
Trabzonspor Sportif3,32-3,4954,42
Trakya Cam2,802,94-20,00
Trend GMYO1,484,96-32,73
TSKB GMYO1,173,54-12,69
Tuğçelik3,133,99-20,76
Tukaş10,09-5,70-18,30
Turcas Petrol1,935,46-27,72
Turkcell12,75-2,45-7,61
Tümosan Motor ve Traktör4,186,09-34,79
Tüpraş85,001,19-32,97
Türk Hava Yolları9,147,78-36,79
Türk Prysmian Kablo2,315,96-11,15
Türk Telekom6,301,61-14,52
Türk Traktör48,503,72-12,45
Türker Proje Gayrimenkul40,008,40-4,76
Ufuk Yatırım2,81-7,268,91
Ulaşlar Turizm Yat.1,320,76-37,74
Ulusoy Elektrik31,104,2216,92
Ulusoy Un Sanayi3,21-1,53-15,97
Umpaş Holding0,39-7,14-37,10
Uşak Seramik1,164,50-31,36
Utopya Turizm3,437,86-30,28
Uzertaş Boya2,229,360,00
Ülker Bisküvi20,042,77-10,38
Ünye Çimento3,821,06-29,00
Vakıf Fin. Kir.1,419,30-41,74
Vakıf GMYO1,835,78-25,91
Vakıf Yat. Ort.1,503,45-35,62
Vakıflar Bankası4,914,69-10,89
Vakko Tekstil3,908,03-14,10
Vanet Gıda1,070,00-25,17
Verusa Holding15,797,41-14,92
Verusaturk Girisim3,344,70-38,03
Vestel9,9010,00-21,55
Vestel Beyaz Eşya16,411,42-24,03
Viking Kağıt3,57-8,7090,91
Yapı Kredi Koray GMYO1,848,88-23,97
Yapı ve Kredi Bank.2,213,76-10,89
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,075,02-3,19
Yataş5,640,53-23,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,292,38-19,88
Yeni Gimat GMYO12,011,78-7,69
Yeşil GMYO0,4410,00-31,25
Yeşil Yapı0,408,11-39,39
Yeşil Yatırım Holding9,516,61-15,32
Yibitaş İnşaat Malzeme3.953,60-10,0034,25
Yonga Mobilya10,530,0013,96
Yükselen Çelik6,006,38-2,12
Yünsa7,676,53-23,98
Zorlu Enerji1,095,83-33,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

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