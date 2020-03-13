Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 31.
13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|31.322,30
|10,00
|3,78
|İş Bankası (C)
|5,49
|5,37
|-14,35
|İş Bankası (Kur.)
|282.000,00
|-5,69
|34,29
|İş Fin.Kir.
|2,27
|9,66
|-40,26
|İş Girişim
|2,85
|8,78
|-25,00
|İş GMYO
|1,37
|7,03
|-22,16
|İş Y. Men. Değ.
|3,92
|4,53
|-12,89
|İş Yat. Ort.
|2,28
|9,62
|23,91
|İşbir Holding
|472,40
|-2,07
|9,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|8,11
|-35,48
|İttifak Holding
|1,89
|5,00
|-49,19
|İz Hayvancılık Tarım
|1,84
|-0,54
|-29,68
|İzmir Demir Çelik
|8,53
|2,77
|4,15
|İzmir Fırça
|1,70
|-0,58
|-5,56
|Jantsa Jant Sanayi
|49,00
|4,75
|-15,95
|Kafein Yazılım
|8,81
|4,88
|-20,92
|Kapital Yat. Holding
|2,88
|6,67
|19,01
|Kaplamin
|4,66
|-3,72
|-16,04
|Kardemir (A)
|2,04
|6,81
|-23,02
|Kardemir (B)
|2,04
|7,94
|-22,73
|Kardemir (D)
|2,06
|3,00
|-22,56
|Karel Elektronik
|11,45
|3,43
|-21,20
|Karsan Otomotiv
|1,39
|9,45
|-12,03
|Karsu Tekstil
|1,66
|3,11
|-48,77
|Kartonsan
|298,90
|5,92
|-23,34
|Katmerciler Ekipman
|2,28
|9,62
|-40,63
|Kent Gıda
|157,50
|0,83
|-10,41
|Kerevitaş Gıda
|2,92
|-1,02
|-10,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,33
|-2,94
|-40,00
|Kiler GMYO
|1,92
|4,92
|-49,34
|Klimasan Klima
|16,81
|1,76
|-23,87
|Koç Holding
|15,78
|6,98
|-22,34
|Konfrut Gıda
|5,86
|-1,01
|-25,06
|Konya Çimento
|188,40
|3,52
|-30,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,65
|5,76
|-18,58
|Koza Altın
|61,00
|2,52
|-17,62
|Koza Madencilik
|9,23
|7,33
|-7,98
|Körfez GMYO
|1,50
|4,90
|-37,24
|Kristal Kola
|1,18
|4,42
|-21,85
|Kron Telekomünikasyon
|13,86
|5,48
|8,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,68
|-7,28
|-4,30
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,06
|9,28
|-35,76
|Kütahya Porselen
|6,00
|6,76
|-9,37
|Lider Faktoring
|2,70
|7,14
|-26,43
|Link Bilgisayar
|16,65
|4,06
|-8,26
|Logo Yazılım
|56,25
|-9,27
|-7,48
|Lokman Hekim Sağlık
|6,46
|-9,90
|11,76
|Lüks Kadife
|6,55
|4,13
|-24,19
|Makina Takım
|1,23
|6,96
|-34,57
|Mardin Çimento
|5,19
|0,19
|-12,33
|Marka Yatırım Holding
|0,85
|2,41
|-27,97
|Marmaris Altınyunus
|70,20
|-2,50
|-1,13
|Marshall
|34,16
|8,44
|-28,14
|Martı GMYO
|0,72
|5,88
|-28,71
|Martı Otel
|0,58
|5,45
|-36,26
|Mavi Giyim
|42,00
|-2,33
|-27,46
|Mazhar Zorlu Holding
|12,53
|2,87
|3,64
|Mega Polietilen
|1,75
|-2,78
|-20,45
|Menderes Tekstil
|1,11
|9,90
|-15,27
|Mensa
|0,25
|-3,85
|-21,88
|Merit Turizm
|13,54
|-6,62
|-30,35
|Merko Gıda
|0,98
|-1,01
|-6,67
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-4,05
|-21,98
|Metemtur Otelcilik
|1,34
|9,84
|-24,72
|Metro Holding
|1,01
|3,06
|-26,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,24
|6,90
|-36,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,66
|-9,86
|-42,61
|Migros Ticaret
|19,98
|3,26
|-17,51
|Milpa
|2,01
|9,84
|-8,22
|Mistral GMYO
|1,54
|6,94
|-18,52
|MLP Sağlık
|13,41
|-2,47
|-16,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,88
|0,00
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|4,33
|6,13
|4,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|0,13
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,39
|8,42
|5,27
|Net Holding
|1,51
|2,72
|-41,92
|Netaş Telekom.
|8,89
|5,21
|-31,93
|Niğbaş Niğde Beton
|6,49
|-0,15
|4,68
|Nuh Çimento
|9,27
|2,89
|-21,97
|Nurol GMYO
|2,57
|7,98
|-28,01
|Odaş Elektrik
|1,38
|4,55
|-4,55
|Olmuksan-IP
|3,19
|3,57
|24,56
|Orge Enerji Elektrik
|3,70
|6,63
|-25,40
|Orma Orman Mahsulleri
|4,15
|9,79
|50,36
|Osmanlı Menkul
|5,26
|3,14
|25,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,34
|4,69
|-20,24
|Otokar
|125,50
|2,87
|-21,07
|Oyak Yat. Ort.
|4,25
|4,42
|82,40
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,40
|1,69
|-22,30
|Özak GMYO
|2,46
|7,42
|-4,28
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|5,30
|-13,76
|Özderici GMYO
|1,09
|5,83
|-30,57
|Özerden Plastik
|1,77
|-9,69
|-22,37
|Panora GMYO
|5,00
|3,31
|-19,35
|Papilon Savunma
|7,06
|9,80
|-8,90
|Park Elek.Madencilik
|2,53
|9,05
|-17,05
|Parsan
|13,10
|6,68
|-22,67
|Pegasus
|39,04
|9,97
|-54,81
|Peker GMYO
|1,99
|9,94
|-36,42
|Penguen Gıda
|2,88
|-6,80
|39,13
|Pera GMYO
|0,67
|6,35
|-28,72
|Pergamon Dış Ticaret
|6,87
|6,51
|-14,34
|Petkim
|3,14
|3,97
|-17,59
|Petrokent Turizm
|114,50
|2,69
|-10,62
|Pınar Et ve Un
|8,28
|-0,72
|-9,71
|Pınar Su
|2,46
|-8,55
|6,03
|Pınar Süt
|9,91
|1,12
|-21,78
|Plastikkart
|7,24
|6,00
|-21,90
|Polisan Holding
|1,86
|3,33
|-38,61
|Politeknik Metal
|66,80
|1,21
|-12,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,13
|1,47
|-3,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.160,50
|0,09
|4,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,00
|0,15
|4,57
|QNB Finansbank
|37,56
|9,95
|0,16
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|8,84
|17,65
|Ray Sigorta
|2,46
|8,85
|-28,07
|Reysaş GMYO
|4,69
|9,84
|2,18
|Reysaş Lojistik
|5,01
|9,87
|14,38
|Rhea Girişim
|1,40
|9,37
|17,65
|Rodrigo Tekstil
|1,49
|-2,61
|-17,68
|Royal Halı
|1,73
|1,17
|26,28
|RTA Laboratuvarları
|2,73
|-1,09
|17,67
|Sabancı Holding
|8,78
|2,09
|-7,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,52
|-9,68
|15,60
|Salix Yatırım Holding
|3,92
|8,89
|-45,63
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,00
|-11,11
|Sanifoam Sünger
|4,61
|5,98
|-7,80
|Sanko Pazarlama
|4,83
|5,00
|-37,60
|Saray Matbaacılık
|1,21
|0,83
|-32,40
|Sarkuysan
|4,54
|4,61
|-6,00
|Sasa Polyester
|6,45
|8,22
|-16,56
|Say Reklamcılık
|2,23
|8,25
|-0,45
|Sekuro Plastik
|2,98
|3,11
|-44,40
|Selçuk Ecza Deposu
|7,35
|-9,93
|20,49
|Selçuk Gıda
|1,46
|8,15
|-15,12
|Senkron Güvenlik
|1,79
|7,83
|-34,43
|Serve Film Prodüksiyon
|1,52
|-3,80
|-4,40
|Servet GMYO
|10,04
|0,50
|18,12
|Seyitler Kimya
|9,19
|-4,27
|35,35
|Silverline Endüstri
|1,47
|8,89
|-31,94
|Sinpaş GMYO
|0,96
|1,05
|-17,24
|Smartiks Yazılım
|5,40
|6,51
|-44,95
|Soda Sanayii
|5,00
|6,16
|-19,09
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,90
|-2,27
|32,04
|Söktaş
|2,13
|0,95
|-19,62
|Sönmez Filament
|3,87
|4,31
|-20,70
|Sönmez Pamuklu
|3,75
|-2,34
|-23,78
|Sumaş Suni Tahta
|7,95
|-4,56
|-19,70
|Şeker Fin. Kir.
|4,13
|5,36
|-13,60
|Şekerbank
|0,96
|5,49
|-26,72
|Şişe Cam
|4,03
|4,68
|-23,53
|Şok Marketler
|7,75
|-0,90
|-27,97
|T. Halk Bankası
|5,31
|4,32
|-10,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,12
|9,98
|-37,80
|T.S.K.B.
|0,95
|3,26
|-21,49
|T.Tuborg
|13,69
|1,11
|15,04
|Taç Tarım Ürünleri
|2,02
|-6,48
|-35,26
|Tat Gıda
|5,70
|-3,39
|-9,38
|TAV Havalimanları
|17,09
|2,70
|-41,43
|Taze Kuru Gıda
|5,45
|1,30
|-24,72
|Tek-Art Turizm
|0,82
|9,33
|-34,92
|Tekfen Holding
|12,90
|7,41
|-33,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,73
|5,33
|36,43
|Temapol Polimer Plastik
|3,60
|2,27
|-31,03
|TGS Dış Ticaret
|2,90
|0,35
|-37,90
|Tofaş Oto. Fab.
|21,50
|-4,02
|-19,96
|Torunlar GMYO
|1,99
|6,99
|-27,64
|Trabzon Liman
|8,62
|4,74
|-19,14
|Trabzonspor Sportif
|3,32
|-3,49
|54,42
|Trakya Cam
|2,80
|2,94
|-20,00
|Trend GMYO
|1,48
|4,96
|-32,73
|TSKB GMYO
|1,17
|3,54
|-12,69
|Tuğçelik
|3,13
|3,99
|-20,76
|Tukaş
|10,09
|-5,70
|-18,30
|Turcas Petrol
|1,93
|5,46
|-27,72
|Turkcell
|12,75
|-2,45
|-7,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,18
|6,09
|-34,79
|Tüpraş
|85,00
|1,19
|-32,97
|Türk Hava Yolları
|9,14
|7,78
|-36,79
|Türk Prysmian Kablo
|2,31
|5,96
|-11,15
|Türk Telekom
|6,30
|1,61
|-14,52
|Türk Traktör
|48,50
|3,72
|-12,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,00
|8,40
|-4,76
|Ufuk Yatırım
|2,81
|-7,26
|8,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,32
|0,76
|-37,74
|Ulusoy Elektrik
|31,10
|4,22
|16,92
|Ulusoy Un Sanayi
|3,21
|-1,53
|-15,97
|Umpaş Holding
|0,39
|-7,14
|-37,10
|Uşak Seramik
|1,16
|4,50
|-31,36
|Utopya Turizm
|3,43
|7,86
|-30,28
|Uzertaş Boya
|2,22
|9,36
|0,00
|Ülker Bisküvi
|20,04
|2,77
|-10,38
|Ünye Çimento
|3,82
|1,06
|-29,00
|Vakıf Fin. Kir.
|1,41
|9,30
|-41,74
|Vakıf GMYO
|1,83
|5,78
|-25,91
|Vakıf Yat. Ort.
|1,50
|3,45
|-35,62
|Vakıflar Bankası
|4,91
|4,69
|-10,89
|Vakko Tekstil
|3,90
|8,03
|-14,10
|Vanet Gıda
|1,07
|0,00
|-25,17
|Verusa Holding
|15,79
|7,41
|-14,92
|Verusaturk Girisim
|3,34
|4,70
|-38,03
|Vestel
|9,90
|10,00
|-21,55
|Vestel Beyaz Eşya
|16,41
|1,42
|-24,03
|Viking Kağıt
|3,57
|-8,70
|90,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,84
|8,88
|-23,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|3,76
|-10,89
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,07
|5,02
|-3,19
|Yataş
|5,64
|0,53
|-23,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,29
|2,38
|-19,88
|Yeni Gimat GMYO
|12,01
|1,78
|-7,69
|Yeşil GMYO
|0,44
|10,00
|-31,25
|Yeşil Yapı
|0,40
|8,11
|-39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|9,51
|6,61
|-15,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.953,60
|-10,00
|34,25
|Yonga Mobilya
|10,53
|0,00
|13,96
|Yükselen Çelik
|6,00
|6,38
|-2,12
|Yünsa
|7,67
|6,53
|-23,98
|Zorlu Enerji
|1,09
|5,83
|-33,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi
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