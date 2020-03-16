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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)28.190,10-10,00-6,59
İş Bankası (C)5,01-8,74-21,84
İş Bankası (Kur.)255.000,00-9,5721,43
İş Fin.Kir.2,21-2,64-41,84
İş Girişim2,59-9,12-31,84
İş GMYO1,26-8,03-28,41
İş Y. Men. Değ.3,55-9,44-21,11
İş Yat. Ort.2,25-1,3222,28
İşbir Holding425,20-9,99-1,12
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,37-7,50-40,32
İttifak Holding1,71-9,52-54,03
İz Hayvancılık Tarım1,70-7,61-35,03
İzmir Demir Çelik8,24-3,400,61
İzmir Fırça1,53-10,00-15,00
Jantsa Jant Sanayi46,10-5,92-20,93
Kafein Yazılım7,93-9,99-28,82
Kapital Yat. Holding2,78-3,4714,88
Kaplamin4,20-9,87-24,32
Kardemir (A)1,87-8,33-29,43
Kardemir (B)1,85-9,31-29,92
Kardemir (D)1,88-8,74-29,32
Karel Elektronik10,31-9,96-29,04
Karsan Otomotiv1,27-8,63-19,62
Karsu Tekstil1,50-9,64-53,70
Kartonsan272,90-8,70-30,01
Katmerciler Ekipman2,06-9,65-46,35
Kent Gıda150,00-4,76-14,68
Kerevitaş Gıda2,63-9,93-19,33
Kervansaray Yat. Holding0,30-9,09-45,45
Kiler GMYO1,78-7,29-53,03
Klimasan Klima15,13-9,99-31,48
Koç Holding14,31-9,32-29,58
Konfrut Gıda5,28-9,90-32,48
Konya Çimento169,60-9,98-37,49
Kordsa Teknik Tekstil9,63-9,58-26,38
Koza Altın54,90-10,00-25,86
Koza Madencilik8,31-9,97-17,15
Körfez GMYO1,35-10,00-43,51
Kristal Kola1,07-9,32-29,14
Kron Telekomünikasyon12,52-9,67-1,57
Kuştur Kuşadası Turizm20,42-9,96-13,84
Kuyumcukent Gayrimenkul1,103,77-33,33
Kütahya Porselen5,40-10,00-18,43
Lider Faktoring2,43-10,00-33,79
Link Bilgisayar15,10-9,31-16,80
Logo Yazılım50,65-9,96-16,69
Lokman Hekim Sağlık5,82-9,910,69
Lüks Kadife5,90-9,92-31,71
Makina Takım1,11-9,76-40,96
Mardin Çimento5,04-2,89-14,86
Marka Yatırım Holding0,77-9,41-34,75
Marmaris Altınyunus63,20-9,97-10,99
Marshall31,00-9,25-34,79
Martı GMYO0,65-9,72-35,64
Martı Otel0,53-8,62-41,76
Mavi Giyim37,80-10,00-34,72
Mazhar Zorlu Holding11,61-7,34-3,97
Mega Polietilen1,58-9,71-28,18
Menderes Tekstil1,05-5,41-19,85
Mensa0,23-8,00-28,13
Merit Turizm13,00-3,99-33,13
Merko Gıda0,89-9,18-15,24
Metal Gayrimenkul0,64-9,86-29,67
Metemtur Otelcilik1,24-7,46-30,34
Metro Holding0,91-9,90-34,06
Metro Petrol ve Tesisleri1,12-9,68-42,86
Metro Yatırım Ortaklığı4,20-9,87-48,28
Migros Ticaret17,99-9,96-25,72
Milpa1,84-8,46-15,98
Mistral GMYO1,39-9,74-26,46
MLP Sağlık12,07-9,99-24,56
MMC San. ve Tic. Yat.0,85-3,41-25,44
Mondi Tire Kutsan3,90-9,93-5,80
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.085,801,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,06-9,93-5,19
Net Holding1,36-9,93-47,69
Netaş Telekom.8,01-9,90-38,67
Niğbaş Niğde Beton6,45-0,624,03
Nuh Çimento8,99-3,02-24,33
Nurol GMYO2,34-8,95-34,45
Odaş Elektrik1,25-9,42-13,54
Olmuksan-IP3,09-3,1320,66
Orge Enerji Elektrik3,34-9,73-32,66
Orma Orman Mahsulleri3,74-9,8835,51
Osmanlı Menkul4,74-9,8912,86
Ostim Endüstriyel Yat1,21-9,70-27,98
Otokar113,00-9,96-28,93
Oyak Yat. Ort.3,83-9,8864,38
Oylum Sınai Yatırımlar2,16-10,00-30,07
Özak GMYO2,22-9,76-13,62
Özbal Çelik Boru1,26-9,35-21,83
Özderici GMYO0,99-9,17-36,94
Özerden Plastik1,68-5,08-26,32
Panora GMYO4,50-10,00-27,42
Papilon Savunma6,69-5,24-13,68
Park Elek.Madencilik2,35-7,11-22,95
Parsan11,79-10,00-30,40
Pegasus35,14-9,99-59,33
Peker GMYO1,88-5,53-39,94
Penguen Gıda2,60-9,7225,60
Pera GMYO0,61-8,96-35,11
Pergamon Dış Ticaret6,37-7,28-20,57
Petkim2,93-6,69-23,10
Petrokent Turizm106,00-7,42-17,25
Pınar Et ve Un7,83-5,43-14,61
Pınar Su2,22-9,76-4,31
Pınar Süt8,92-9,99-29,60
Plastikkart6,52-9,94-29,67
Polisan Holding1,70-8,60-43,89
Politeknik Metal60,30-9,73-20,73
Prizma Press Matbaacılık3,72-9,93-13,49
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.162,300,164,92
QNB Finans Fin. Kir.121,50-10,00-5,89
QNB Finansbank33,82-9,96-9,81
Ral Yatırım Holding7,20-10,005,88
Ray Sigorta2,24-8,94-34,50
Reysaş GMYO4,23-9,81-7,84
Reysaş Lojistik4,51-9,982,97
Rhea Girişim1,26-10,005,88
Rodrigo Tekstil1,35-9,40-25,41
Royal Halı1,56-9,8313,87
RTA Laboratuvarları3,009,8929,31
Sabancı Holding7,91-9,91-17,09
Safkar Ege Soğutmacılık2,27-9,924,13
Salix Yatırım Holding3,55-9,44-50,76
Sanel Mühendislik3,30-8,33-18,52
Sanifoam Sünger4,39-4,77-12,20
Sanko Pazarlama4,35-9,94-43,80
Saray Matbaacılık1,09-9,92-39,11
Sarkuysan4,27-5,95-11,59
Sasa Polyester5,81-9,92-24,84
Say Reklamcılık2,01-9,87-10,27
Sekuro Plastik2,71-9,06-49,44
Selçuk Ecza Deposu6,62-9,938,52
Selçuk Gıda1,33-8,90-22,67
Senkron Güvenlik1,64-8,38-39,93
Serve Film Prodüksiyon1,43-5,92-10,06
Servet GMYO9,04-9,966,35
Seyitler Kimya8,28-9,9021,94
Silverline Endüstri1,33-9,52-38,43
Sinpaş GMYO0,90-6,25-22,41
Smartiks Yazılım4,86-10,00-50,46
Soda Sanayii4,50-10,00-27,18
Sodaş Sodyum Sanayii11,61-10,0018,83
Söktaş1,92-9,86-27,55
Sönmez Filament3,49-9,82-28,48
Sönmez Pamuklu3,38-9,87-31,30
Sumaş Suni Tahta7,16-9,94-27,68
Şeker Fin. Kir.3,93-4,84-17,78
Şekerbank0,87-9,37-33,59
Şişe Cam3,74-7,20-29,03
Şok Marketler7,22-6,84-32,90
T. Halk Bankası4,95-6,78-16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,42-9,96-43,99
T.S.K.B.0,88-7,37-27,27
T.Tuborg12,80-6,507,56
Taç Tarım Ürünleri1,85-8,42-40,71
Tat Gıda5,13-10,00-18,44
TAV Havalimanları16,11-5,73-44,79
Taze Kuru Gıda5,15-5,50-28,87
Tek-Art Turizm0,74-9,76-41,27
Tekfen Holding12,23-5,19-36,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,16-9,9522,86
Temapol Polimer Plastik3,24-10,00-37,93
TGS Dış Ticaret2,61-10,00-44,11
Tofaş Oto. Fab.19,90-7,44-25,91
Torunlar GMYO1,82-8,54-33,82
Trabzon Liman7,99-7,31-25,05
Trabzonspor Sportif2,99-9,9439,07
Trakya Cam2,52-10,00-28,00
Trend GMYO1,34-9,46-39,09
TSKB GMYO1,13-3,42-15,67
Tuğçelik2,82-9,90-28,61
Tukaş9,09-9,91-26,40
Turcas Petrol1,74-9,84-34,83
Turkcell12,06-5,41-12,61
Tümosan Motor ve Traktör3,84-8,13-40,09
Tüpraş78,55-7,59-38,05
Türk Hava Yolları8,23-9,96-43,08
Türk Prysmian Kablo2,15-6,93-17,31
Türk Telekom5,87-6,83-20,35
Türk Traktör45,06-7,09-18,66
Türker Proje Gayrimenkul36,00-10,00-14,29
Ufuk Yatırım2,53-9,96-1,94
Ulaşlar Turizm Yat.1,19-9,85-43,87
Ulusoy Elektrik28,84-7,278,42
Ulusoy Un Sanayi2,89-9,97-24,35
Umpaş Holding0,36-7,69-41,94
Uşak Seramik1,05-9,48-37,87
Utopya Turizm3,09-9,91-37,20
Uzertaş Boya2,00-9,91-9,91
Ülker Bisküvi18,20-9,18-18,60
Ünye Çimento3,47-9,16-35,50
Vakıf Fin. Kir.1,29-8,51-46,69
Vakıf GMYO1,66-9,29-32,79
Vakıf Yat. Ort.1,35-10,00-42,06
Vakıflar Bankası4,45-9,37-19,24
Vakko Tekstil3,51-10,00-22,69
Vanet Gıda0,97-9,35-32,17
Verusa Holding14,60-7,54-21,34
Verusaturk Girisim3,21-3,89-40,45
Vestel8,91-10,00-29,40
Vestel Beyaz Eşya14,83-9,63-31,34
Viking Kağıt3,54-0,8489,30
Yapı Kredi Koray GMYO1,68-8,70-30,58
Yapı ve Kredi Bank.2,03-8,14-18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,100,49-2,71
Yataş5,08-9,93-30,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,17-9,30-27,33
Yeni Gimat GMYO11,60-3,41-10,84
Yeşil GMYO0,40-9,09-37,50
Yeşil Yapı0,36-10,00-45,45
Yeşil Yatırım Holding8,56-9,99-23,78
Yibitaş İnşaat Malzeme3.558,30-10,0020,83
Yonga Mobilya9,48-9,972,60
Yükselen Çelik5,40-10,00-11,91
Yünsa6,91-9,91-31,52
Zorlu Enerji1,00-8,26-38,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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