Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)26.264,80-6,83-12,97
İş Bankası (C)5,193,59-19,03
İş Bankası (Kur.)255.000,0021,43
İş Fin.Kir.2,419,05-36,58
İş Girişim2,704,25-28,95
İş GMYO1,25-0,79-28,98
İş Y. Men. Değ.3,550,00-21,11
İş Yat. Ort.2,479,7834,24
İşbir Holding382,70-10,00-11,00
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,36-2,70-41,94
İttifak Holding1,54-9,94-58,60
İz Hayvancılık Tarım1,54-9,41-41,14
İzmir Demir Çelik8,04-2,43-1,83
İzmir Fırça1,38-9,80-23,33
Jantsa Jant Sanayi43,38-5,90-25,59
Kafein Yazılım7,55-4,79-32,23
Kapital Yat. Holding2,69-3,2411,16
Kaplamin3,78-10,00-31,89
Kardemir (A)1,85-1,07-30,19
Kardemir (B)1,82-1,62-31,06
Kardemir (D)1,901,06-28,57
Karel Elektronik9,90-3,98-31,87
Karsan Otomotiv1,24-2,36-21,52
Karsu Tekstil1,35-10,00-58,33
Kartonsan290,006,27-25,62
Katmerciler Ekipman2,00-2,91-47,92
Kent Gıda141,90-5,40-19,28
Kerevitaş Gıda2,37-9,89-27,30
Kervansaray Yat. Holding0,27-10,00-50,91
Kiler GMYO1,71-3,93-54,88
Klimasan Klima13,65-9,78-38,18
Koç Holding13,66-4,54-32,78
Konfrut Gıda4,77-9,66-39,00
Konya Çimento159,20-6,13-41,32
Kordsa Teknik Tekstil9,37-2,70-28,36
Koza Altın52,75-3,92-28,76
Koza Madencilik7,93-4,57-20,94
Körfez GMYO1,32-2,22-44,77
Kristal Kola0,99-7,48-34,44
Kron Telekomünikasyon11,65-6,95-8,41
Kuştur Kuşadası Turizm20,00-2,06-15,61
Kuyumcukent Gayrimenkul1,100,00-33,33
Kütahya Porselen5,08-5,93-23,26
Lider Faktoring2,36-2,88-35,69
Link Bilgisayar13,77-8,81-24,13
Logo Yazılım50,00-1,28-17,76
Lokman Hekim Sağlık5,24-9,97-9,34
Lüks Kadife5,41-8,31-37,38
Makina Takım1,04-6,31-44,68
Mardin Çimento4,59-8,93-22,47
Marka Yatırım Holding0,75-2,60-36,44
Marmaris Altınyunus56,90-9,97-19,86
Marshall31,220,71-34,33
Martı GMYO0,63-3,08-37,62
Martı Otel0,541,89-40,66
Mavi Giyim34,20-9,52-40,93
Mazhar Zorlu Holding10,76-7,32-11,00
Mega Polietilen1,43-9,49-35,00
Menderes Tekstil0,96-8,57-26,72
Mensa0,21-8,70-34,38
Merit Turizm12,00-7,69-38,27
Merko Gıda0,81-8,99-22,86
Metal Gayrimenkul0,60-6,25-34,07
Metemtur Otelcilik1,23-0,81-30,90
Metro Holding0,85-6,59-38,41
Metro Petrol ve Tesisleri1,04-7,14-46,94
Metro Yatırım Ortaklığı4,609,52-43,35
Migros Ticaret18,653,67-23,00
Milpa1,77-3,80-19,18
Mistral GMYO1,29-7,19-31,75
MLP Sağlık10,87-9,94-32,06
MMC San. ve Tic. Yat.0,84-1,18-26,32
Mondi Tire Kutsan3,51-10,00-15,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.085,801,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret10,88-9,78-14,47
Net Holding1,24-8,82-52,31
Netaş Telekom.7,68-4,12-41,19
Niğbaş Niğde Beton5,81-9,92-6,29
Nuh Çimento9,000,11-24,24
Nurol GMYO2,29-2,14-35,85
Odaş Elektrik1,18-5,60-18,38
Olmuksan-IP3,203,5624,95
Orge Enerji Elektrik3,26-2,40-34,27
Orma Orman Mahsulleri3,40-9,0923,19
Osmanlı Menkul4,27-9,921,67
Ostim Endüstriyel Yat1,13-6,61-32,74
Otokar112,00-0,88-29,56
Oyak Yat. Ort.3,45-9,9248,07
Oylum Sınai Yatırımlar1,95-9,72-36,87
Özak GMYO2,06-7,21-19,84
Özbal Çelik Boru1,14-9,52-29,27
Özderici GMYO0,92-7,07-41,40
Özerden Plastik1,62-3,57-28,95
Panora GMYO4,41-2,00-28,87
Papilon Savunma7,035,08-9,29
Park Elek.Madencilik2,28-2,98-25,25
Parsan11,850,51-30,05
Pegasus31,64-9,96-63,38
Peker GMYO2,069,57-34,19
Penguen Gıda2,34-10,0013,04
Pera GMYO0,57-6,56-39,36
Pergamon Dış Ticaret6,22-2,35-22,44
Petkim2,83-3,41-25,72
Petrokent Turizm99,00-6,60-22,72
Pınar Et ve Un7,49-4,34-18,32
Pınar Su2,00-9,91-13,79
Pınar Süt8,14-8,74-35,75
Plastikkart5,97-8,44-35,60
Polisan Holding1,63-4,12-46,20
Politeknik Metal56,00-7,13-26,39
Prizma Press Matbaacılık3,60-3,23-16,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,300,095,01
QNB Finans Fin. Kir.110,40-9,14-14,48
QNB Finansbank30,50-9,82-18,67
Ral Yatırım Holding6,75-6,25-0,74
Ray Sigorta2,260,89-33,92
Reysaş GMYO3,93-7,09-14,38
Reysaş Lojistik4,19-7,10-4,34
Rhea Girişim1,14-9,52-4,20
Rodrigo Tekstil1,22-9,63-32,60
Royal Halı1,41-9,622,92
RTA Laboratuvarları3,3010,0042,24
Sabancı Holding7,910,00-17,09
Safkar Ege Soğutmacılık2,05-9,69-5,96
Salix Yatırım Holding3,776,20-47,71
Sanel Mühendislik3,300,00-18,52
Sanifoam Sünger4,30-2,05-14,00
Sanko Pazarlama3,94-9,43-49,10
Saray Matbaacılık1,03-5,50-42,46
Sarkuysan4,08-4,45-15,53
Sasa Polyester5,35-7,92-30,79
Say Reklamcılık1,87-6,97-16,52
Sekuro Plastik2,65-2,21-50,56
Selçuk Ecza Deposu5,96-9,97-2,30
Selçuk Gıda1,383,76-19,77
Senkron Güvenlik1,48-9,76-45,79
Serve Film Prodüksiyon1,29-9,79-18,87
Servet GMYO8,14-9,96-4,24
Seyitler Kimya7,46-9,909,87
Silverline Endüstri1,30-2,26-39,81
Sinpaş GMYO0,81-10,00-30,17
Smartiks Yazılım4,55-6,38-53,62
Soda Sanayii4,510,22-27,02
Sodaş Sodyum Sanayii10,45-9,996,96
Söktaş1,79-6,77-32,45
Sönmez Filament3,21-8,02-34,22
Sönmez Pamuklu3,10-8,28-36,99
Sumaş Suni Tahta7,879,92-20,51
Şeker Fin. Kir.4,073,56-14,85
Şekerbank0,84-3,45-35,88
Şişe Cam3,72-0,53-29,41
Şok Marketler6,75-6,51-37,27
T. Halk Bankası5,154,04-12,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,88-2,21-45,23
T.S.K.B.0,935,68-23,14
T.Tuborg12,830,237,82
Taç Tarım Ürünleri1,67-9,73-46,47
Tat Gıda4,62-9,94-26,55
TAV Havalimanları16,260,93-44,28
Taze Kuru Gıda4,80-6,80-33,70
Tek-Art Turizm0,71-4,05-43,65
Tekfen Holding12,250,16-36,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,65-9,8810,71
Temapol Polimer Plastik2,94-9,26-43,68
TGS Dış Ticaret2,50-4,21-46,47
Tofaş Oto. Fab.18,37-7,69-31,61
Torunlar GMYO1,73-4,95-37,09
Trabzon Liman7,95-0,50-25,42
Trabzonspor Sportif2,70-9,7025,58
Trakya Cam2,42-3,97-30,86
Trend GMYO1,21-9,70-45,00
TSKB GMYO1,10-2,65-17,91
Tuğçelik2,55-9,57-35,44
Tukaş8,19-9,90-33,68
Turcas Petrol1,63-6,32-38,95
Turkcell12,564,15-8,99
Tümosan Motor ve Traktör3,75-2,34-41,50
Tüpraş73,05-7,00-42,39
Türk Hava Yolları7,98-3,04-44,81
Türk Prysmian Kablo2,11-1,86-18,85
Türk Telekom5,900,51-19,95
Türk Traktör44,08-2,17-20,43
Türker Proje Gayrimenkul32,44-9,89-22,76
Ufuk Yatırım2,40-5,14-6,98
Ulaşlar Turizm Yat.1,10-7,56-48,11
Ulusoy Elektrik28,20-2,226,02
Ulusoy Un Sanayi2,63-9,00-31,15
Umpaş Holding0,34-5,56-45,16
Uşak Seramik0,97-7,62-42,60
Utopya Turizm2,80-9,39-43,09
Uzertaş Boya1,80-10,00-18,92
Ülker Bisküvi17,48-3,96-21,82
Ünye Çimento3,13-9,80-41,82
Vakıf Fin. Kir.1,343,88-44,63
Vakıf GMYO1,65-0,60-33,20
Vakıf Yat. Ort.1,34-0,74-42,49
Vakıflar Bankası4,654,49-15,61
Vakko Tekstil3,19-9,12-29,74
Vanet Gıda0,88-9,28-38,46
Verusa Holding13,50-7,53-27,26
Verusaturk Girisim3,271,87-39,33
Vestel9,183,03-27,26
Vestel Beyaz Eşya14,45-2,56-33,10
Viking Kağıt3,19-9,8970,59
Yapı Kredi Koray GMYO1,701,19-29,75
Yapı ve Kredi Bank.2,050,99-17,34
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,85-4,10-6,70
Yataş5,110,59-30,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,06-9,40-34,16
Yeni Gimat GMYO11,40-1,72-12,38
Yeşil GMYO0,37-7,50-42,19
Yeşil Yapı0,34-5,56-48,48
Yeşil Yatırım Holding7,77-9,23-30,81
Yibitaş İnşaat Malzeme3.399,60-4,4615,44
Yonga Mobilya8,54-9,92-7,58
Yükselen Çelik5,22-3,33-14,85
Yünsa6,36-7,96-36,97
Zorlu Enerji0,97-3,00-40,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Ekonomi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Ekonomi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Ekonomi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı