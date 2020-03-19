Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)31.780,3010,005,30
İş Bankası (C)4,88-2,40-23,87
İş Bankası (Kur.)269.000,0028,10
İş Fin.Kir.2,8610,00-24,74
İş Girişim3,0810,00-18,95
İş GMYO1,314,80-25,57
İş Y. Men. Değ.3,848,78-14,67
İş Yat. Ort.2,989,9661,96
İşbir Holding375,008,85-12,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,375,71-40,32
İttifak Holding1,54-3,75-58,60
İz Hayvancılık Tarım1,696,96-35,41
İzmir Demir Çelik7,99-2,44-2,44
İzmir Fırça1,26-3,82-30,00
Jantsa Jant Sanayi40,86-2,71-29,91
Kafein Yazılım7,907,78-29,08
Kapital Yat. Holding2,50-3,853,31
Kaplamin3,72-1,06-32,97
Kardemir (A)1,880,00-29,06
Kardemir (B)1,870,54-29,17
Kardemir (D)1,911,60-28,20
Karel Elektronik10,165,83-30,08
Karsan Otomotiv1,22-1,61-22,78
Karsu Tekstil1,32-2,94-59,26
Kartonsan283,00-1,63-27,42
Katmerciler Ekipman2,116,03-45,05
Kent Gıda131,40-4,71-25,26
Kerevitaş Gıda2,301,77-29,45
Kervansaray Yat. Holding0,293,57-47,27
Kiler GMYO1,81-1,63-52,24
Klimasan Klima11,21-8,79-49,23
Koç Holding13,882,51-31,69
Konfrut Gıda4,873,62-37,72
Konya Çimento158,60-2,34-41,54
Kordsa Teknik Tekstil8,60-3,37-34,25
Koza Altın51,951,07-29,84
Koza Madencilik7,740,91-22,83
Körfez GMYO1,30-0,76-45,61
Kristal Kola0,96-1,03-36,42
Kron Telekomünikasyon12,347,21-2,99
Kuştur Kuşadası Turizm21,503,37-9,28
Kuyumcukent Gayrimenkul1,05-2,78-36,36
Kütahya Porselen5,010,20-24,32
Lider Faktoring2,562,81-30,25
Link Bilgisayar14,750,20-18,73
Logo Yazılım48,24-1,87-20,66
Lokman Hekim Sağlık4,25-9,96-26,47
Lüks Kadife4,87-3,37-43,63
Makina Takım1,02-1,92-45,74
Mardin Çimento5,254,17-11,32
Marka Yatırım Holding0,73-3,95-38,14
Marmaris Altınyunus46,60-9,07-34,37
Marshall35,2010,00-25,96
Martı GMYO0,63-1,56-37,62
Martı Otel0,54-1,82-40,66
Mavi Giyim30,60-10,00-47,15
Mazhar Zorlu Holding9,30-4,02-23,08
Mega Polietilen1,27-6,62-42,27
Menderes Tekstil0,92-1,08-29,77
Mensa0,20-4,76-37,50
Merit Turizm12,800,00-34,16
Merko Gıda0,68-9,33-35,24
Metal Gayrimenkul0,57-3,39-37,36
Metemtur Otelcilik1,22-1,61-31,46
Metro Holding0,81-2,41-41,30
Metro Petrol ve Tesisleri1,00-2,91-48,98
Metro Yatırım Ortaklığı5,253,96-35,34
Migros Ticaret19,375,73-20,02
Milpa1,70-5,03-22,37
Mistral GMYO1,261,61-33,33
MLP Sağlık10,19-8,20-36,31
MMC San. ve Tic. Yat.0,861,18-24,56
Mondi Tire Kutsan2,95-9,79-28,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.085,801,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret9,14-9,15-28,14
Net Holding1,233,36-52,69
Netaş Telekom.7,990,88-38,82
Niğbaş Niğde Beton5,82-6,13-6,13
Nuh Çimento8,95-1,54-24,66
Nurol GMYO2,22-1,33-37,82
Odaş Elektrik1,18-1,67-18,38
Olmuksan-IP3,05-3,7919,10
Orge Enerji Elektrik3,10-3,13-37,50
Orma Orman Mahsulleri2,90-8,235,07
Osmanlı Menkul4,765,7813,33
Ostim Endüstriyel Yat1,10-1,79-34,52
Otokar103,80-2,08-34,72
Oyak Yat. Ort.3,429,9746,78
Oylum Sınai Yatırımlar1,60-9,09-48,20
Özak GMYO2,169,09-15,95
Özbal Çelik Boru1,07-2,73-33,62
Özderici GMYO0,88-2,22-43,95
Özerden Plastik1,55-1,90-32,02
Panora GMYO4,631,98-25,32
Papilon Savunma7,30-1,75-5,81
Park Elek.Madencilik2,23-2,19-26,89
Parsan11,78-2,48-30,46
Pegasus26,10-10,00-69,79
Peker GMYO2,257,14-28,12
Penguen Gıda1,90-9,95-8,21
Pera GMYO0,56-3,45-40,43
Pergamon Dış Ticaret6,500,31-18,95
Petkim2,924,29-23,36
Petrokent Turizm100,006,72-21,94
Pınar Et ve Un7,935,03-13,52
Pınar Su1,77-1,67-23,71
Pınar Süt7,993,77-36,94
Plastikkart5,75-2,21-37,97
Polisan Holding1,640,00-45,87
Politeknik Metal58,801,29-22,70
Prizma Press Matbaacılık3,600,00-16,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.165,60-0,015,22
QNB Finans Fin. Kir.119,709,92-7,28
QNB Finansbank33,506,35-10,67
Ral Yatırım Holding7,302,827,35
Ray Sigorta2,16-3,57-36,84
Reysaş GMYO3,72-1,85-18,95
Reysaş Lojistik4,00-1,96-8,68
Rhea Girişim1,03-3,74-13,45
Rodrigo Tekstil1,162,65-35,91
Royal Halı1,483,508,03
RTA Laboratuvarları3,999,9271,98
Sabancı Holding7,603,26-20,34
Safkar Ege Soğutmacılık2,00-2,44-8,26
Salix Yatırım Holding4,559,90-36,89
Sanel Mühendislik3,500,00-13,58
Sanifoam Sünger4,23-0,24-15,40
Sanko Pazarlama3,76-2,08-51,42
Saray Matbaacılık0,95-5,00-46,93
Sarkuysan4,111,73-14,91
Sasa Polyester5,12-1,92-33,76
Say Reklamcılık1,81-0,55-19,20
Sekuro Plastik2,620,77-51,12
Selçuk Ecza Deposu5,735,14-6,07
Selçuk Gıda1,22-2,40-29,07
Senkron Güvenlik1,430,00-47,62
Serve Film Prodüksiyon1,519,42-5,03
Servet GMYO7,19-6,01-15,41
Seyitler Kimya7,991,9117,67
Silverline Endüstri1,280,00-40,74
Sinpaş GMYO0,880,00-24,14
Smartiks Yazılım4,633,81-52,80
Soda Sanayii4,673,09-24,43
Sodaş Sodyum Sanayii11,40-0,0916,68
Söktaş1,860,54-29,81
Sönmez Filament3,18-0,31-34,84
Sönmez Pamuklu3,131,95-36,38
Sumaş Suni Tahta7,902,60-20,20
Şeker Fin. Kir.4,193,97-12,34
Şekerbank0,83-1,19-36,64
Şişe Cam3,851,85-26,94
Şok Marketler7,093,35-34,11
T. Halk Bankası4,98-1,19-15,74
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,10-1,31-44,72
T.S.K.B.0,910,00-24,79
T.Tuborg12,35-4,713,78
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda4,82-1,83-23,37
TAV Havalimanları14,85-5,83-49,11
Taze Kuru Gıda5,085,83-29,83
Tek-Art Turizm0,70-1,41-44,44
Tekfen Holding11,94-1,73-38,20
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,80-9,95-9,52
Temapol Polimer Plastik2,840,00-45,59
TGS Dış Ticaret2,36-1,26-49,46
Tofaş Oto. Fab.17,25-1,43-35,78
Torunlar GMYO1,77-1,12-35,64
Trabzon Liman7,69-0,26-27,86
Trabzonspor Sportif2,19-9,881,86
Trakya Cam2,583,61-26,29
Trend GMYO1,190,85-45,91
TSKB GMYO1,090,00-18,66
Tuğçelik2,47-1,20-37,47
Tukaş8,8010,00-28,74
Turcas Petrol1,651,85-38,20
Turkcell12,08-2,19-12,46
Tümosan Motor ve Traktör3,760,00-41,34
Tüpraş67,30-2,82-46,92
Türk Hava Yolları7,940,51-45,09
Türk Prysmian Kablo2,03-2,40-21,92
Türk Telekom5,71-0,70-22,52
Türk Traktör41,70-3,25-24,73
Türker Proje Gayrimenkul29,68-3,45-29,33
Ufuk Yatırım2,25-4,26-12,79
Ulaşlar Turizm Yat.1,02-1,92-51,89
Ulusoy Elektrik27,600,883,76
Ulusoy Un Sanayi3,179,69-17,02
Umpaş Holding0,32-3,03-48,39
Uşak Seramik1,002,04-40,83
Utopya Turizm2,79-0,36-43,29
Uzertaş Boya1,46-9,88-34,23
Ülker Bisküvi18,553,63-17,04
Ünye Çimento3,625,23-32,71
Vakıf Fin. Kir.1,588,97-34,71
Vakıf GMYO1,926,67-22,27
Vakıf Yat. Ort.1,568,33-33,05
Vakıflar Bankası4,580,00-16,88
Vakko Tekstil2,88-8,86-36,56
Vanet Gıda0,87-1,14-39,16
Verusa Holding13,650,52-26,45
Verusaturk Girisim3,12-0,64-42,12
Vestel9,36-2,09-25,83
Vestel Beyaz Eşya13,96-4,58-35,37
Viking Kağıt2,70-6,2544,39
Yapı Kredi Koray GMYO1,794,07-26,03
Yapı ve Kredi Bank.1,90-4,04-23,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,17-1,90-17,54
Yataş4,93-3,14-32,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş0,98-2,00-39,13
Yeni Gimat GMYO11,531,14-11,38
Yeşil GMYO0,382,70-40,63
Yeşil Yapı0,352,94-46,97
Yeşil Yatırım Holding7,00-6,29-37,67
Yibitaş İnşaat Malzeme3.680,00-0,2724,96
Yonga Mobilya9,000,00-2,60
Yükselen Çelik4,98-2,73-18,76
Yünsa5,87-3,61-41,82
Zorlu Enerji0,971,04-40,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Ekonomi
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Ekonomi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Ekonomi
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Ekonomi
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Ekonomi
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Ekonomi
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading