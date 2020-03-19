Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|31.780,30
|10,00
|5,30
|İş Bankası (C)
|4,88
|-2,40
|-23,87
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|2,86
|10,00
|-24,74
|İş Girişim
|3,08
|10,00
|-18,95
|İş GMYO
|1,31
|4,80
|-25,57
|İş Y. Men. Değ.
|3,84
|8,78
|-14,67
|İş Yat. Ort.
|2,98
|9,96
|61,96
|İşbir Holding
|375,00
|8,85
|-12,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|5,71
|-40,32
|İttifak Holding
|1,54
|-3,75
|-58,60
|İz Hayvancılık Tarım
|1,69
|6,96
|-35,41
|İzmir Demir Çelik
|7,99
|-2,44
|-2,44
|İzmir Fırça
|1,26
|-3,82
|-30,00
|Jantsa Jant Sanayi
|40,86
|-2,71
|-29,91
|Kafein Yazılım
|7,90
|7,78
|-29,08
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-3,85
|3,31
|Kaplamin
|3,72
|-1,06
|-32,97
|Kardemir (A)
|1,88
|0,00
|-29,06
|Kardemir (B)
|1,87
|0,54
|-29,17
|Kardemir (D)
|1,91
|1,60
|-28,20
|Karel Elektronik
|10,16
|5,83
|-30,08
|Karsan Otomotiv
|1,22
|-1,61
|-22,78
|Karsu Tekstil
|1,32
|-2,94
|-59,26
|Kartonsan
|283,00
|-1,63
|-27,42
|Katmerciler Ekipman
|2,11
|6,03
|-45,05
|Kent Gıda
|131,40
|-4,71
|-25,26
|Kerevitaş Gıda
|2,30
|1,77
|-29,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|3,57
|-47,27
|Kiler GMYO
|1,81
|-1,63
|-52,24
|Klimasan Klima
|11,21
|-8,79
|-49,23
|Koç Holding
|13,88
|2,51
|-31,69
|Konfrut Gıda
|4,87
|3,62
|-37,72
|Konya Çimento
|158,60
|-2,34
|-41,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,60
|-3,37
|-34,25
|Koza Altın
|51,95
|1,07
|-29,84
|Koza Madencilik
|7,74
|0,91
|-22,83
|Körfez GMYO
|1,30
|-0,76
|-45,61
|Kristal Kola
|0,96
|-1,03
|-36,42
|Kron Telekomünikasyon
|12,34
|7,21
|-2,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,50
|3,37
|-9,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,05
|-2,78
|-36,36
|Kütahya Porselen
|5,01
|0,20
|-24,32
|Lider Faktoring
|2,56
|2,81
|-30,25
|Link Bilgisayar
|14,75
|0,20
|-18,73
|Logo Yazılım
|48,24
|-1,87
|-20,66
|Lokman Hekim Sağlık
|4,25
|-9,96
|-26,47
|Lüks Kadife
|4,87
|-3,37
|-43,63
|Makina Takım
|1,02
|-1,92
|-45,74
|Mardin Çimento
|5,25
|4,17
|-11,32
|Marka Yatırım Holding
|0,73
|-3,95
|-38,14
|Marmaris Altınyunus
|46,60
|-9,07
|-34,37
|Marshall
|35,20
|10,00
|-25,96
|Martı GMYO
|0,63
|-1,56
|-37,62
|Martı Otel
|0,54
|-1,82
|-40,66
|Mavi Giyim
|30,60
|-10,00
|-47,15
|Mazhar Zorlu Holding
|9,30
|-4,02
|-23,08
|Mega Polietilen
|1,27
|-6,62
|-42,27
|Menderes Tekstil
|0,92
|-1,08
|-29,77
|Mensa
|0,20
|-4,76
|-37,50
|Merit Turizm
|12,80
|0,00
|-34,16
|Merko Gıda
|0,68
|-9,33
|-35,24
|Metal Gayrimenkul
|0,57
|-3,39
|-37,36
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|-1,61
|-31,46
|Metro Holding
|0,81
|-2,41
|-41,30
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,00
|-2,91
|-48,98
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,25
|3,96
|-35,34
|Migros Ticaret
|19,37
|5,73
|-20,02
|Milpa
|1,70
|-5,03
|-22,37
|Mistral GMYO
|1,26
|1,61
|-33,33
|MLP Sağlık
|10,19
|-8,20
|-36,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,86
|1,18
|-24,56
|Mondi Tire Kutsan
|2,95
|-9,79
|-28,74
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|9,14
|-9,15
|-28,14
|Net Holding
|1,23
|3,36
|-52,69
|Netaş Telekom.
|7,99
|0,88
|-38,82
|Niğbaş Niğde Beton
|5,82
|-6,13
|-6,13
|Nuh Çimento
|8,95
|-1,54
|-24,66
|Nurol GMYO
|2,22
|-1,33
|-37,82
|Odaş Elektrik
|1,18
|-1,67
|-18,38
|Olmuksan-IP
|3,05
|-3,79
|19,10
|Orge Enerji Elektrik
|3,10
|-3,13
|-37,50
|Orma Orman Mahsulleri
|2,90
|-8,23
|5,07
|Osmanlı Menkul
|4,76
|5,78
|13,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,10
|-1,79
|-34,52
|Otokar
|103,80
|-2,08
|-34,72
|Oyak Yat. Ort.
|3,42
|9,97
|46,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,60
|-9,09
|-48,20
|Özak GMYO
|2,16
|9,09
|-15,95
|Özbal Çelik Boru
|1,07
|-2,73
|-33,62
|Özderici GMYO
|0,88
|-2,22
|-43,95
|Özerden Plastik
|1,55
|-1,90
|-32,02
|Panora GMYO
|4,63
|1,98
|-25,32
|Papilon Savunma
|7,30
|-1,75
|-5,81
|Park Elek.Madencilik
|2,23
|-2,19
|-26,89
|Parsan
|11,78
|-2,48
|-30,46
|Pegasus
|26,10
|-10,00
|-69,79
|Peker GMYO
|2,25
|7,14
|-28,12
|Penguen Gıda
|1,90
|-9,95
|-8,21
|Pera GMYO
|0,56
|-3,45
|-40,43
|Pergamon Dış Ticaret
|6,50
|0,31
|-18,95
|Petkim
|2,92
|4,29
|-23,36
|Petrokent Turizm
|100,00
|6,72
|-21,94
|Pınar Et ve Un
|7,93
|5,03
|-13,52
|Pınar Su
|1,77
|-1,67
|-23,71
|Pınar Süt
|7,99
|3,77
|-36,94
|Plastikkart
|5,75
|-2,21
|-37,97
|Polisan Holding
|1,64
|0,00
|-45,87
|Politeknik Metal
|58,80
|1,29
|-22,70
|Prizma Press Matbaacılık
|3,60
|0,00
|-16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.165,60
|-0,01
|5,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,70
|9,92
|-7,28
|QNB Finansbank
|33,50
|6,35
|-10,67
|Ral Yatırım Holding
|7,30
|2,82
|7,35
|Ray Sigorta
|2,16
|-3,57
|-36,84
|Reysaş GMYO
|3,72
|-1,85
|-18,95
|Reysaş Lojistik
|4,00
|-1,96
|-8,68
|Rhea Girişim
|1,03
|-3,74
|-13,45
|Rodrigo Tekstil
|1,16
|2,65
|-35,91
|Royal Halı
|1,48
|3,50
|8,03
|RTA Laboratuvarları
|3,99
|9,92
|71,98
|Sabancı Holding
|7,60
|3,26
|-20,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,00
|-2,44
|-8,26
|Salix Yatırım Holding
|4,55
|9,90
|-36,89
|Sanel Mühendislik
|3,50
|0,00
|-13,58
|Sanifoam Sünger
|4,23
|-0,24
|-15,40
|Sanko Pazarlama
|3,76
|-2,08
|-51,42
|Saray Matbaacılık
|0,95
|-5,00
|-46,93
|Sarkuysan
|4,11
|1,73
|-14,91
|Sasa Polyester
|5,12
|-1,92
|-33,76
|Say Reklamcılık
|1,81
|-0,55
|-19,20
|Sekuro Plastik
|2,62
|0,77
|-51,12
|Selçuk Ecza Deposu
|5,73
|5,14
|-6,07
|Selçuk Gıda
|1,22
|-2,40
|-29,07
|Senkron Güvenlik
|1,43
|0,00
|-47,62
|Serve Film Prodüksiyon
|1,51
|9,42
|-5,03
|Servet GMYO
|7,19
|-6,01
|-15,41
|Seyitler Kimya
|7,99
|1,91
|17,67
|Silverline Endüstri
|1,28
|0,00
|-40,74
|Sinpaş GMYO
|0,88
|0,00
|-24,14
|Smartiks Yazılım
|4,63
|3,81
|-52,80
|Soda Sanayii
|4,67
|3,09
|-24,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,40
|-0,09
|16,68
|Söktaş
|1,86
|0,54
|-29,81
|Sönmez Filament
|3,18
|-0,31
|-34,84
|Sönmez Pamuklu
|3,13
|1,95
|-36,38
|Sumaş Suni Tahta
|7,90
|2,60
|-20,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|3,97
|-12,34
|Şekerbank
|0,83
|-1,19
|-36,64
|Şişe Cam
|3,85
|1,85
|-26,94
|Şok Marketler
|7,09
|3,35
|-34,11
|T. Halk Bankası
|4,98
|-1,19
|-15,74
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,10
|-1,31
|-44,72
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|-24,79
|T.Tuborg
|12,35
|-4,71
|3,78
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|4,82
|-1,83
|-23,37
|TAV Havalimanları
|14,85
|-5,83
|-49,11
|Taze Kuru Gıda
|5,08
|5,83
|-29,83
|Tek-Art Turizm
|0,70
|-1,41
|-44,44
|Tekfen Holding
|11,94
|-1,73
|-38,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,80
|-9,95
|-9,52
|Temapol Polimer Plastik
|2,84
|0,00
|-45,59
|TGS Dış Ticaret
|2,36
|-1,26
|-49,46
|Tofaş Oto. Fab.
|17,25
|-1,43
|-35,78
|Torunlar GMYO
|1,77
|-1,12
|-35,64
|Trabzon Liman
|7,69
|-0,26
|-27,86
|Trabzonspor Sportif
|2,19
|-9,88
|1,86
|Trakya Cam
|2,58
|3,61
|-26,29
|Trend GMYO
|1,19
|0,85
|-45,91
|TSKB GMYO
|1,09
|0,00
|-18,66
|Tuğçelik
|2,47
|-1,20
|-37,47
|Tukaş
|8,80
|10,00
|-28,74
|Turcas Petrol
|1,65
|1,85
|-38,20
|Turkcell
|12,08
|-2,19
|-12,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,76
|0,00
|-41,34
|Tüpraş
|67,30
|-2,82
|-46,92
|Türk Hava Yolları
|7,94
|0,51
|-45,09
|Türk Prysmian Kablo
|2,03
|-2,40
|-21,92
|Türk Telekom
|5,71
|-0,70
|-22,52
|Türk Traktör
|41,70
|-3,25
|-24,73
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,68
|-3,45
|-29,33
|Ufuk Yatırım
|2,25
|-4,26
|-12,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,02
|-1,92
|-51,89
|Ulusoy Elektrik
|27,60
|0,88
|3,76
|Ulusoy Un Sanayi
|3,17
|9,69
|-17,02
|Umpaş Holding
|0,32
|-3,03
|-48,39
|Uşak Seramik
|1,00
|2,04
|-40,83
|Utopya Turizm
|2,79
|-0,36
|-43,29
|Uzertaş Boya
|1,46
|-9,88
|-34,23
|Ülker Bisküvi
|18,55
|3,63
|-17,04
|Ünye Çimento
|3,62
|5,23
|-32,71
|Vakıf Fin. Kir.
|1,58
|8,97
|-34,71
|Vakıf GMYO
|1,92
|6,67
|-22,27
|Vakıf Yat. Ort.
|1,56
|8,33
|-33,05
|Vakıflar Bankası
|4,58
|0,00
|-16,88
|Vakko Tekstil
|2,88
|-8,86
|-36,56
|Vanet Gıda
|0,87
|-1,14
|-39,16
|Verusa Holding
|13,65
|0,52
|-26,45
|Verusaturk Girisim
|3,12
|-0,64
|-42,12
|Vestel
|9,36
|-2,09
|-25,83
|Vestel Beyaz Eşya
|13,96
|-4,58
|-35,37
|Viking Kağıt
|2,70
|-6,25
|44,39
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,79
|4,07
|-26,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,90
|-4,04
|-23,39
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,17
|-1,90
|-17,54
|Yataş
|4,93
|-3,14
|-32,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,98
|-2,00
|-39,13
|Yeni Gimat GMYO
|11,53
|1,14
|-11,38
|Yeşil GMYO
|0,38
|2,70
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,35
|2,94
|-46,97
|Yeşil Yatırım Holding
|7,00
|-6,29
|-37,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.680,00
|-0,27
|24,96
|Yonga Mobilya
|9,00
|0,00
|-2,60
|Yükselen Çelik
|4,98
|-2,73
|-18,76
|Yünsa
|5,87
|-3,61
|-41,82
|Zorlu Enerji
|0,97
|1,04
|-40,49
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi