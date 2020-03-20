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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.

20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:52
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)33.599,005,7211,33
İş Bankası (C)4,941,23-22,93
İş Bankası (Kur.)269.000,0028,10
İş Fin.Kir.3,046,29-20,00
İş Girişim3,193,57-16,05
İş GMYO1,29-1,53-26,70
İş Y. Men. Değ.3,922,08-12,89
İş Yat. Ort.2,76-7,3850,00
İşbir Holding412,5010,00-4,07
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,370,00-40,32
İttifak Holding1,550,65-58,33
İz Hayvancılık Tarım1,742,96-33,50
İzmir Demir Çelik8,607,635,01
İzmir Fırça1,22-3,17-32,22
Jantsa Jant Sanayi41,301,08-29,16
Kafein Yazılım8,6910,00-21,99
Kapital Yat. Holding2,500,003,31
Kaplamin3,904,84-29,73
Kardemir (A)1,943,19-26,79
Kardemir (B)1,891,07-28,41
Kardemir (D)1,910,00-28,20
Karel Elektronik11,149,65-23,33
Karsan Otomotiv1,230,82-22,15
Karsu Tekstil1,459,85-55,25
Kartonsan287,001,41-26,39
Katmerciler Ekipman2,162,37-43,75
Kent Gıda137,004,26-22,07
Kerevitaş Gıda2,341,74-28,22
Kervansaray Yat. Holding0,303,45-45,45
Kiler GMYO1,841,66-51,45
Klimasan Klima10,55-5,89-52,22
Koç Holding13,26-4,47-34,74
Konfrut Gıda5,023,08-35,81
Konya Çimento160,201,01-40,95
Kordsa Teknik Tekstil8,701,16-33,49
Koza Altın51,60-0,67-30,32
Koza Madencilik7,831,16-21,93
Körfez GMYO1,407,69-41,42
Kristal Kola0,971,04-35,76
Kron Telekomünikasyon12,975,111,97
Kuştur Kuşadası Turizm22,946,70-3,21
Kuyumcukent Gayrimenkul1,071,90-35,15
Kütahya Porselen5,091,60-23,11
Lider Faktoring2,684,69-26,98
Link Bilgisayar15,927,93-12,29
Logo Yazılım48,861,29-19,64
Lokman Hekim Sağlık4,679,88-19,20
Lüks Kadife4,870,00-43,63
Makina Takım1,030,98-45,21
Mardin Çimento5,24-0,19-11,49
Marka Yatırım Holding0,752,74-36,44
Marmaris Altınyunus51,209,87-27,89
Marshall38,7210,00-18,55
Martı GMYO0,630,00-37,62
Martı Otel0,540,00-40,66
Mavi Giyim32,004,58-44,73
Mazhar Zorlu Holding10,199,57-15,72
Mega Polietilen1,334,72-39,55
Menderes Tekstil0,920,00-29,77
Mensa0,215,00-34,38
Merit Turizm12,54-2,03-35,49
Merko Gıda0,725,88-31,43
Metal Gayrimenkul0,605,26-34,07
Metemtur Otelcilik1,220,00-31,46
Metro Holding0,832,47-39,86
Metro Petrol ve Tesisleri1,011,00-48,47
Metro Yatırım Ortaklığı5,250,00-35,34
Migros Ticaret20,304,80-16,18
Milpa1,763,53-19,63
Mistral GMYO1,303,17-31,22
MLP Sağlık11,149,32-30,37
MMC San. ve Tic. Yat.0,893,49-21,93
Mondi Tire Kutsan3,249,83-21,74
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,200,131,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret10,029,63-21,23
Net Holding1,240,81-52,31
Netaş Telekom.8,425,38-35,53
Niğbaş Niğde Beton6,003,09-3,23
Nuh Çimento9,192,68-22,64
Nurol GMYO2,272,25-36,41
Odaş Elektrik1,223,39-15,61
Olmuksan-IP3,050,0019,10
Orge Enerji Elektrik3,203,23-35,48
Orma Orman Mahsulleri3,1910,0015,58
Osmanlı Menkul5,107,1421,43
Ostim Endüstriyel Yat1,132,73-32,74
Otokar110,806,74-30,31
Oyak Yat. Ort.3,769,9461,37
Oylum Sınai Yatırımlar1,674,37-45,93
Özak GMYO2,275,09-11,67
Özbal Çelik Boru1,091,87-32,38
Özderici GMYO0,913,41-42,04
Özerden Plastik1,550,00-32,02
Panora GMYO4,721,94-23,87
Papilon Savunma7,300,00-5,81
Park Elek.Madencilik2,271,79-25,57
Parsan11,40-3,23-32,70
Pegasus26,160,23-69,72
Peker GMYO2,448,44-22,04
Penguen Gıda1,910,53-7,73
Pera GMYO0,583,57-38,30
Pergamon Dış Ticaret6,662,46-16,96
Petkim2,992,40-21,52
Petrokent Turizm103,003,00-19,59
Pınar Et ve Un8,152,77-11,12
Pınar Su1,791,13-22,84
Pınar Süt8,374,76-33,94
Plastikkart5,902,61-36,35
Polisan Holding1,693,05-44,22
Politeknik Metal61,003,74-19,81
Prizma Press Matbaacılık3,702,78-13,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.163,60-0,175,04
QNB Finans Fin. Kir.131,609,941,94
QNB Finansbank34,502,99-8,00
Ral Yatırım Holding7,908,2216,18
Ray Sigorta2,170,46-36,55
Reysaş GMYO4,017,80-12,64
Reysaş Lojistik4,266,50-2,74
Rhea Girişim1,095,83-8,40
Rodrigo Tekstil1,279,48-29,83
Royal Halı1,608,1116,79
RTA Laboratuvarları4,389,7788,79
Sabancı Holding7,53-0,92-21,07
Safkar Ege Soğutmacılık2,052,50-5,96
Salix Yatırım Holding5,009,89-30,65
Sanel Mühendislik3,49-0,29-13,83
Sanifoam Sünger4,240,24-15,20
Sanko Pazarlama3,852,39-50,26
Saray Matbaacılık0,983,16-45,25
Sarkuysan4,202,19-13,04
Sasa Polyester5,211,76-32,60
Say Reklamcılık1,904,97-15,18
Sekuro Plastik2,692,67-49,81
Selçuk Ecza Deposu6,309,953,28
Selçuk Gıda1,252,46-27,33
Senkron Güvenlik1,440,70-47,25
Serve Film Prodüksiyon1,49-1,32-6,29
Servet GMYO7,301,53-14,12
Seyitler Kimya8,263,3821,65
Silverline Endüstri1,312,34-39,35
Sinpaş GMYO0,913,41-21,55
Smartiks Yazılım5,099,94-48,11
Soda Sanayii4,690,43-24,11
Sodaş Sodyum Sanayii11,500,8817,71
Söktaş1,870,54-29,43
Sönmez Filament3,241,89-33,61
Sönmez Pamuklu3,212,56-34,76
Sumaş Suni Tahta7,85-0,63-20,71
Şeker Fin. Kir.4,230,95-11,51
Şekerbank0,830,00-36,64
Şişe Cam3,891,04-26,19
Şok Marketler7,668,04-28,81
T. Halk Bankası5,031,00-14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,140,17-44,63
T.S.K.B.0,932,20-23,14
T.Tuborg12,602,025,88
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda4,820,00-23,37
TAV Havalimanları15,182,22-47,98
Taze Kuru Gıda5,304,33-26,80
Tek-Art Turizm0,711,43-43,65
Tekfen Holding12,040,84-37,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,933,42-6,43
Temapol Polimer Plastik2,953,87-43,49
TGS Dış Ticaret2,443,39-47,75
Tofaş Oto. Fab.17,501,45-34,85
Torunlar GMYO1,770,00-35,64
Trabzon Liman7,68-0,13-27,95
Trabzonspor Sportif1,98-9,59-7,91
Trakya Cam2,56-0,78-26,86
Trend GMYO1,233,36-44,09
TSKB GMYO1,133,67-15,67
Tuğçelik2,522,02-36,20
Tukaş8,800,00-28,74
Turcas Petrol1,703,03-36,33
Turkcell12,906,79-6,52
Tümosan Motor ve Traktör3,872,93-39,63
Tüpraş68,752,15-45,78
Türk Hava Yolları7,980,50-44,81
Türk Prysmian Kablo2,092,96-19,62
Türk Telekom6,076,30-17,64
Türk Traktör40,401,44-23,64
Türker Proje Gayrimenkul30,001,08-28,57
Ufuk Yatırım2,302,22-10,85
Ulaşlar Turizm Yat.1,041,96-50,94
Ulusoy Elektrik27,961,305,11
Ulusoy Un Sanayi3,489,78-8,90
Umpaş Holding0,359,37-43,55
Uşak Seramik1,011,00-40,24
Utopya Turizm2,75-1,43-44,11
Uzertaş Boya1,609,59-27,93
Ülker Bisküvi19,062,75-14,76
Ünye Çimento3,60-0,55-33,09
Vakıf Fin. Kir.1,622,53-33,06
Vakıf GMYO1,85-3,65-25,10
Vakıf Yat. Ort.1,591,92-31,76
Vakıflar Bankası4,610,66-16,33
Vakko Tekstil2,973,13-34,58
Vanet Gıda0,959,20-33,57
Verusa Holding13,50-1,10-27,26
Verusaturk Girisim3,161,28-41,37
Vestel9,531,82-24,48
Vestel Beyaz Eşya13,95-0,07-35,42
Viking Kağıt2,9710,0058,82
Yapı Kredi Koray GMYO1,790,00-26,03
Yapı ve Kredi Bank.1,88-1,05-24,19
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,16-0,19-17,70
Yataş5,103,45-30,52
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,013,06-37,27
Yeni Gimat GMYO11,50-0,26-11,61
Yeşil GMYO0,380,00-40,63
Yeşil Yapı0,362,86-45,45
Yeşil Yatırım Holding7,355,00-34,55
Yibitaş İnşaat Malzeme4.048,0010,0037,45
Yonga Mobilya9,000,00-2,60
Yükselen Çelik5,143,21-16,15
Yünsa6,134,43-39,25
Zorlu Enerji1,014,12-38,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

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