Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
23.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:52
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|31.500,20
|-6,25
|4,37
|İş Bankası (C)
|4,50
|-8,91
|-29,80
|İş Bankası (Kur.)
|251.555,00
|-6,49
|19,79
|İş Fin.Kir.
|2,74
|-9,87
|-27,89
|İş Girişim
|2,88
|-9,72
|-24,21
|İş GMYO
|1,17
|-9,30
|-33,52
|İş Y. Men. Değ.
|3,75
|-4,34
|-16,67
|İş Yat. Ort.
|2,18
|-9,81
|35,29
|İşbir Holding
|371,30
|-9,99
|-13,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-5,41
|-43,55
|İttifak Holding
|1,52
|-1,94
|-59,14
|İz Hayvancılık Tarım
|1,70
|-2,30
|-35,03
|İzmir Demir Çelik
|8,40
|-2,33
|2,56
|İzmir Fırça
|1,10
|-9,84
|-38,89
|Jantsa Jant Sanayi
|39,44
|-4,50
|-32,35
|Kafein Yazılım
|9,53
|9,67
|-14,45
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|-10,00
|-7,02
|Kaplamin
|3,90
|0,00
|-29,73
|Kardemir (A)
|1,82
|-6,19
|-31,32
|Kardemir (B)
|1,79
|-5,29
|-32,20
|Kardemir (D)
|1,81
|-5,24
|-31,95
|Karel Elektronik
|11,78
|5,75
|-18,93
|Karsan Otomotiv
|1,18
|-4,07
|-25,32
|Karsu Tekstil
|1,58
|8,97
|-51,23
|Kartonsan
|282,80
|-1,46
|-27,47
|Katmerciler Ekipman
|2,04
|-5,56
|-46,87
|Kent Gıda
|140,30
|2,41
|-20,19
|Kerevitaş Gıda
|2,57
|9,83
|-21,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|-6,67
|-49,09
|Kiler GMYO
|1,78
|-3,26
|-53,03
|Klimasan Klima
|9,70
|-8,06
|-56,07
|Koç Holding
|12,79
|-3,54
|-37,06
|Konfrut Gıda
|5,52
|9,96
|-29,41
|Konya Çimento
|155,10
|-3,18
|-42,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,21
|-5,63
|-37,23
|Koza Altın
|54,15
|4,94
|-26,87
|Koza Madencilik
|7,84
|0,13
|-21,83
|Körfez GMYO
|1,36
|-2,86
|-43,10
|Kristal Kola
|0,93
|-4,12
|-38,41
|Kron Telekomünikasyon
|14,26
|9,95
|12,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,00
|-4,10
|-7,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,00
|-6,54
|-39,39
|Kütahya Porselen
|4,85
|-4,72
|-26,74
|Lider Faktoring
|2,52
|-5,97
|-31,34
|Link Bilgisayar
|16,52
|3,77
|-8,98
|Logo Yazılım
|50,70
|3,77
|-16,61
|Lokman Hekim Sağlık
|5,13
|9,85
|-11,25
|Lüks Kadife
|4,47
|-8,21
|-48,26
|Makina Takım
|0,99
|-3,88
|-47,34
|Mardin Çimento
|5,27
|0,57
|-10,98
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|-6,67
|-40,68
|Marmaris Altınyunus
|48,28
|-5,70
|-32,00
|Marshall
|35,76
|-7,64
|-24,78
|Martı GMYO
|0,59
|-6,35
|-41,58
|Martı Otel
|0,50
|-7,41
|-45,05
|Mavi Giyim
|31,04
|-3,00
|-46,39
|Mazhar Zorlu Holding
|10,18
|-0,10
|-15,80
|Mega Polietilen
|1,22
|-8,27
|-44,55
|Menderes Tekstil
|0,83
|-9,78
|-36,64
|Mensa
|0,21
|0,00
|-34,38
|Merit Turizm
|11,29
|-9,97
|-41,92
|Merko Gıda
|0,79
|9,72
|-24,76
|Metal Gayrimenkul
|0,61
|1,67
|-32,97
|Metemtur Otelcilik
|1,19
|-2,46
|-33,15
|Metro Holding
|0,79
|-4,82
|-42,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|0,94
|-6,93
|-52,04
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,38
|2,48
|-33,74
|Migros Ticaret
|22,32
|9,95
|-7,84
|Milpa
|1,71
|-2,84
|-21,92
|Mistral GMYO
|1,32
|1,54
|-30,16
|MLP Sağlık
|12,25
|9,96
|-23,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|1,12
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|3,56
|9,88
|-14,01
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|10,64
|6,19
|-16,35
|Net Holding
|1,19
|-4,03
|-54,23
|Netaş Telekom.
|8,79
|4,39
|-32,70
|Niğbaş Niğde Beton
|5,72
|-4,67
|-7,74
|Nuh Çimento
|8,80
|-4,24
|-25,93
|Nurol GMYO
|2,17
|-4,41
|-39,22
|Odaş Elektrik
|1,16
|-4,92
|-19,76
|Olmuksan-IP
|2,98
|-2,30
|16,36
|Orge Enerji Elektrik
|3,08
|-3,75
|-37,90
|Orma Orman Mahsulleri
|3,19
|0,00
|15,58
|Osmanlı Menkul
|5,24
|2,75
|24,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|-5,31
|-36,31
|Otokar
|106,70
|4,13
|-27,44
|Oyak Yat. Ort.
|4,13
|9,84
|77,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,83
|9,58
|-40,75
|Özak GMYO
|2,11
|-7,05
|-17,90
|Özbal Çelik Boru
|1,03
|-5,50
|-36,10
|Özderici GMYO
|0,86
|-5,49
|-45,22
|Özerden Plastik
|1,50
|-3,23
|-34,21
|Panora GMYO
|4,57
|-3,18
|-26,29
|Papilon Savunma
|7,22
|-1,10
|-6,84
|Park Elek.Madencilik
|2,17
|-4,41
|-28,85
|Parsan
|10,96
|-3,86
|-35,30
|Pegasus
|23,62
|-9,71
|-72,66
|Peker GMYO
|2,40
|-1,64
|-23,32
|Penguen Gıda
|2,10
|9,95
|1,45
|Pera GMYO
|0,58
|0,00
|-38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,45
|-3,15
|-19,58
|Petkim
|2,99
|0,00
|-21,52
|Petrokent Turizm
|99,35
|-3,54
|-22,44
|Pınar Et ve Un
|8,96
|9,94
|-2,29
|Pınar Su
|1,96
|9,50
|-15,52
|Pınar Süt
|9,20
|9,92
|-27,39
|Plastikkart
|5,61
|-4,92
|-39,48
|Polisan Holding
|1,62
|-4,14
|-46,53
|Politeknik Metal
|60,00
|-1,64
|-21,13
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|0,81
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,50
|0,08
|5,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,70
|9,95
|12,08
|QNB Finansbank
|34,20
|-0,87
|-8,80
|Ral Yatırım Holding
|7,11
|-10,00
|4,56
|Ray Sigorta
|2,06
|-5,07
|-39,77
|Reysaş GMYO
|4,06
|1,25
|-11,55
|Reysaş Lojistik
|4,37
|2,58
|-0,23
|Rhea Girişim
|1,19
|9,17
|0,00
|Rodrigo Tekstil
|1,19
|-6,30
|-34,25
|Royal Halı
|1,57
|-1,88
|14,60
|RTA Laboratuvarları
|4,81
|9,82
|107,33
|Sabancı Holding
|7,22
|-4,12
|-24,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,99
|-2,93
|-8,72
|Salix Yatırım Holding
|5,22
|4,40
|-27,60
|Sanel Mühendislik
|3,39
|-2,87
|-16,30
|Sanifoam Sünger
|4,11
|-3,07
|-17,80
|Sanko Pazarlama
|3,97
|3,12
|-48,71
|Saray Matbaacılık
|0,98
|0,00
|-45,25
|Sarkuysan
|4,11
|-2,14
|-14,91
|Sasa Polyester
|4,97
|-4,61
|-35,71
|Say Reklamcılık
|1,86
|-2,11
|-16,96
|Sekuro Plastik
|2,95
|9,67
|-44,96
|Selçuk Ecza Deposu
|6,93
|10,00
|13,61
|Selçuk Gıda
|1,35
|8,00
|-21,51
|Senkron Güvenlik
|1,41
|-2,08
|-48,35
|Serve Film Prodüksiyon
|1,39
|-6,71
|-12,58
|Servet GMYO
|7,32
|0,27
|-13,88
|Seyitler Kimya
|8,50
|2,91
|25,18
|Silverline Endüstri
|1,25
|-4,58
|-42,13
|Sinpaş GMYO
|0,87
|-4,40
|-25,00
|Smartiks Yazılım
|5,59
|9,82
|-43,02
|Soda Sanayii
|4,51
|-3,84
|-27,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,39
|-0,96
|16,58
|Söktaş
|1,82
|-2,67
|-31,32
|Sönmez Filament
|3,19
|-1,54
|-34,63
|Sönmez Pamuklu
|3,11
|-3,12
|-36,79
|Sumaş Suni Tahta
|7,70
|-1,91
|-22,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,21
|-0,47
|-11,92
|Şekerbank
|0,78
|-6,02
|-40,46
|Şişe Cam
|3,75
|-3,60
|-28,84
|Şok Marketler
|8,30
|8,36
|-22,86
|T. Halk Bankası
|4,66
|-7,36
|-21,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,56
|-2,40
|-45,96
|T.S.K.B.
|0,89
|-4,30
|-26,45
|T.Tuborg
|12,85
|1,98
|7,98
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,30
|9,96
|-15,74
|TAV Havalimanları
|14,22
|-6,32
|-51,27
|Taze Kuru Gıda
|5,55
|4,72
|-23,34
|Tek-Art Turizm
|0,66
|-7,04
|-47,62
|Tekfen Holding
|11,65
|-3,24
|-39,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,02
|2,29
|-4,29
|Temapol Polimer Plastik
|2,95
|0,00
|-43,49
|TGS Dış Ticaret
|2,32
|-4,92
|-50,32
|Tofaş Oto. Fab.
|16,48
|-5,83
|-38,64
|Torunlar GMYO
|1,67
|-5,65
|-39,27
|Trabzon Liman
|7,37
|-4,04
|-30,86
|Trabzonspor Sportif
|1,79
|-9,60
|-16,74
|Trakya Cam
|2,40
|-6,25
|-31,43
|Trend GMYO
|1,20
|-2,44
|-45,45
|TSKB GMYO
|1,12
|-0,88
|-16,42
|Tuğçelik
|2,34
|-7,14
|-40,76
|Tukaş
|8,33
|-5,34
|-32,55
|Turcas Petrol
|1,65
|-2,94
|-38,20
|Turkcell
|13,39
|3,80
|-2,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,67
|-5,17
|-42,75
|Tüpraş
|69,00
|0,36
|-45,58
|Türk Hava Yolları
|7,71
|-3,38
|-46,68
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|1,44
|-18,46
|Türk Telekom
|6,20
|2,14
|-15,88
|Türk Traktör
|37,90
|-6,19
|-28,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,10
|-9,67
|-35,48
|Ufuk Yatırım
|2,18
|-5,22
|-15,50
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,03
|-0,96
|-51,42
|Ulusoy Elektrik
|27,10
|-3,08
|1,88
|Ulusoy Un Sanayi
|3,82
|9,77
|0,00
|Umpaş Holding
|0,34
|-2,86
|-45,16
|Uşak Seramik
|0,95
|-5,94
|-43,79
|Utopya Turizm
|2,49
|-9,45
|-49,39
|Uzertaş Boya
|1,76
|10,00
|-20,72
|Ülker Bisküvi
|19,62
|2,94
|-12,25
|Ünye Çimento
|3,62
|0,56
|-32,71
|Vakıf Fin. Kir.
|1,46
|-9,88
|-39,67
|Vakıf GMYO
|1,70
|-8,11
|-31,17
|Vakıf Yat. Ort.
|1,48
|-6,92
|-36,48
|Vakıflar Bankası
|4,34
|-5,86
|-21,23
|Vakko Tekstil
|3,12
|5,05
|-31,28
|Vanet Gıda
|0,98
|3,16
|-31,47
|Verusa Holding
|13,30
|-1,48
|-28,34
|Verusaturk Girisim
|3,09
|-2,22
|-42,67
|Vestel
|9,10
|-4,51
|-27,89
|Vestel Beyaz Eşya
|13,55
|-2,87
|-37,27
|Viking Kağıt
|3,26
|9,76
|74,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|-5,03
|-29,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,77
|-5,85
|-28,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,32
|3,10
|-15,15
|Yataş
|5,15
|0,98
|-29,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|5,94
|-33,54
|Yeni Gimat GMYO
|11,83
|2,87
|-9,07
|Yeşil GMYO
|0,35
|-7,89
|-45,31
|Yeşil Yapı
|0,33
|-8,33
|-50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|6,98
|-5,03
|-37,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.448,00
|9,88
|51,04
|Yonga Mobilya
|8,70
|-3,33
|-5,84
|Yükselen Çelik
|4,94
|-3,89
|-19,41
|Yünsa
|6,23
|1,63
|-38,26
|Zorlu Enerji
|0,96
|-4,95
|-41,10
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi