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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

23.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:52
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)31.500,20-6,254,37
İş Bankası (C)4,50-8,91-29,80
İş Bankası (Kur.)251.555,00-6,4919,79
İş Fin.Kir.2,74-9,87-27,89
İş Girişim2,88-9,72-24,21
İş GMYO1,17-9,30-33,52
İş Y. Men. Değ.3,75-4,34-16,67
İş Yat. Ort.2,18-9,8135,29
İşbir Holding371,30-9,99-13,65
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,35-5,41-43,55
İttifak Holding1,52-1,94-59,14
İz Hayvancılık Tarım1,70-2,30-35,03
İzmir Demir Çelik8,40-2,332,56
İzmir Fırça1,10-9,84-38,89
Jantsa Jant Sanayi39,44-4,50-32,35
Kafein Yazılım9,539,67-14,45
Kapital Yat. Holding2,25-10,00-7,02
Kaplamin3,900,00-29,73
Kardemir (A)1,82-6,19-31,32
Kardemir (B)1,79-5,29-32,20
Kardemir (D)1,81-5,24-31,95
Karel Elektronik11,785,75-18,93
Karsan Otomotiv1,18-4,07-25,32
Karsu Tekstil1,588,97-51,23
Kartonsan282,80-1,46-27,47
Katmerciler Ekipman2,04-5,56-46,87
Kent Gıda140,302,41-20,19
Kerevitaş Gıda2,579,83-21,17
Kervansaray Yat. Holding0,28-6,67-49,09
Kiler GMYO1,78-3,26-53,03
Klimasan Klima9,70-8,06-56,07
Koç Holding12,79-3,54-37,06
Konfrut Gıda5,529,96-29,41
Konya Çimento155,10-3,18-42,83
Kordsa Teknik Tekstil8,21-5,63-37,23
Koza Altın54,154,94-26,87
Koza Madencilik7,840,13-21,83
Körfez GMYO1,36-2,86-43,10
Kristal Kola0,93-4,12-38,41
Kron Telekomünikasyon14,269,9512,11
Kuştur Kuşadası Turizm22,00-4,10-7,17
Kuyumcukent Gayrimenkul1,00-6,54-39,39
Kütahya Porselen4,85-4,72-26,74
Lider Faktoring2,52-5,97-31,34
Link Bilgisayar16,523,77-8,98
Logo Yazılım50,703,77-16,61
Lokman Hekim Sağlık5,139,85-11,25
Lüks Kadife4,47-8,21-48,26
Makina Takım0,99-3,88-47,34
Mardin Çimento5,270,57-10,98
Marka Yatırım Holding0,70-6,67-40,68
Marmaris Altınyunus48,28-5,70-32,00
Marshall35,76-7,64-24,78
Martı GMYO0,59-6,35-41,58
Martı Otel0,50-7,41-45,05
Mavi Giyim31,04-3,00-46,39
Mazhar Zorlu Holding10,18-0,10-15,80
Mega Polietilen1,22-8,27-44,55
Menderes Tekstil0,83-9,78-36,64
Mensa0,210,00-34,38
Merit Turizm11,29-9,97-41,92
Merko Gıda0,799,72-24,76
Metal Gayrimenkul0,611,67-32,97
Metemtur Otelcilik1,19-2,46-33,15
Metro Holding0,79-4,82-42,75
Metro Petrol ve Tesisleri0,94-6,93-52,04
Metro Yatırım Ortaklığı5,382,48-33,74
Migros Ticaret22,329,95-7,84
Milpa1,71-2,84-21,92
Mistral GMYO1,321,54-30,16
MLP Sağlık12,259,96-23,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,901,12-21,05
Mondi Tire Kutsan3,569,88-14,01
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,201,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret10,646,19-16,35
Net Holding1,19-4,03-54,23
Netaş Telekom.8,794,39-32,70
Niğbaş Niğde Beton5,72-4,67-7,74
Nuh Çimento8,80-4,24-25,93
Nurol GMYO2,17-4,41-39,22
Odaş Elektrik1,16-4,92-19,76
Olmuksan-IP2,98-2,3016,36
Orge Enerji Elektrik3,08-3,75-37,90
Orma Orman Mahsulleri3,190,0015,58
Osmanlı Menkul5,242,7524,76
Ostim Endüstriyel Yat1,07-5,31-36,31
Otokar106,704,13-27,44
Oyak Yat. Ort.4,139,8477,25
Oylum Sınai Yatırımlar1,839,58-40,75
Özak GMYO2,11-7,05-17,90
Özbal Çelik Boru1,03-5,50-36,10
Özderici GMYO0,86-5,49-45,22
Özerden Plastik1,50-3,23-34,21
Panora GMYO4,57-3,18-26,29
Papilon Savunma7,22-1,10-6,84
Park Elek.Madencilik2,17-4,41-28,85
Parsan10,96-3,86-35,30
Pegasus23,62-9,71-72,66
Peker GMYO2,40-1,64-23,32
Penguen Gıda2,109,951,45
Pera GMYO0,580,00-38,30
Pergamon Dış Ticaret6,45-3,15-19,58
Petkim2,990,00-21,52
Petrokent Turizm99,35-3,54-22,44
Pınar Et ve Un8,969,94-2,29
Pınar Su1,969,50-15,52
Pınar Süt9,209,92-27,39
Plastikkart5,61-4,92-39,48
Polisan Holding1,62-4,14-46,53
Politeknik Metal60,00-1,64-21,13
Prizma Press Matbaacılık3,730,81-13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.164,500,085,12
QNB Finans Fin. Kir.144,709,9512,08
QNB Finansbank34,20-0,87-8,80
Ral Yatırım Holding7,11-10,004,56
Ray Sigorta2,06-5,07-39,77
Reysaş GMYO4,061,25-11,55
Reysaş Lojistik4,372,58-0,23
Rhea Girişim1,199,170,00
Rodrigo Tekstil1,19-6,30-34,25
Royal Halı1,57-1,8814,60
RTA Laboratuvarları4,819,82107,33
Sabancı Holding7,22-4,12-24,32
Safkar Ege Soğutmacılık1,99-2,93-8,72
Salix Yatırım Holding5,224,40-27,60
Sanel Mühendislik3,39-2,87-16,30
Sanifoam Sünger4,11-3,07-17,80
Sanko Pazarlama3,973,12-48,71
Saray Matbaacılık0,980,00-45,25
Sarkuysan4,11-2,14-14,91
Sasa Polyester4,97-4,61-35,71
Say Reklamcılık1,86-2,11-16,96
Sekuro Plastik2,959,67-44,96
Selçuk Ecza Deposu6,9310,0013,61
Selçuk Gıda1,358,00-21,51
Senkron Güvenlik1,41-2,08-48,35
Serve Film Prodüksiyon1,39-6,71-12,58
Servet GMYO7,320,27-13,88
Seyitler Kimya8,502,9125,18
Silverline Endüstri1,25-4,58-42,13
Sinpaş GMYO0,87-4,40-25,00
Smartiks Yazılım5,599,82-43,02
Soda Sanayii4,51-3,84-27,02
Sodaş Sodyum Sanayii11,39-0,9616,58
Söktaş1,82-2,67-31,32
Sönmez Filament3,19-1,54-34,63
Sönmez Pamuklu3,11-3,12-36,79
Sumaş Suni Tahta7,70-1,91-22,22
Şeker Fin. Kir.4,21-0,47-11,92
Şekerbank0,78-6,02-40,46
Şişe Cam3,75-3,60-28,84
Şok Marketler8,308,36-22,86
T. Halk Bankası4,66-7,36-21,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,56-2,40-45,96
T.S.K.B.0,89-4,30-26,45
T.Tuborg12,851,987,98
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda5,309,96-15,74
TAV Havalimanları14,22-6,32-51,27
Taze Kuru Gıda5,554,72-23,34
Tek-Art Turizm0,66-7,04-47,62
Tekfen Holding11,65-3,24-39,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,022,29-4,29
Temapol Polimer Plastik2,950,00-43,49
TGS Dış Ticaret2,32-4,92-50,32
Tofaş Oto. Fab.16,48-5,83-38,64
Torunlar GMYO1,67-5,65-39,27
Trabzon Liman7,37-4,04-30,86
Trabzonspor Sportif1,79-9,60-16,74
Trakya Cam2,40-6,25-31,43
Trend GMYO1,20-2,44-45,45
TSKB GMYO1,12-0,88-16,42
Tuğçelik2,34-7,14-40,76
Tukaş8,33-5,34-32,55
Turcas Petrol1,65-2,94-38,20
Turkcell13,393,80-2,97
Tümosan Motor ve Traktör3,67-5,17-42,75
Tüpraş69,000,36-45,58
Türk Hava Yolları7,71-3,38-46,68
Türk Prysmian Kablo2,121,44-18,46
Türk Telekom6,202,14-15,88
Türk Traktör37,90-6,19-28,37
Türker Proje Gayrimenkul27,10-9,67-35,48
Ufuk Yatırım2,18-5,22-15,50
Ulaşlar Turizm Yat.1,03-0,96-51,42
Ulusoy Elektrik27,10-3,081,88
Ulusoy Un Sanayi3,829,770,00
Umpaş Holding0,34-2,86-45,16
Uşak Seramik0,95-5,94-43,79
Utopya Turizm2,49-9,45-49,39
Uzertaş Boya1,7610,00-20,72
Ülker Bisküvi19,622,94-12,25
Ünye Çimento3,620,56-32,71
Vakıf Fin. Kir.1,46-9,88-39,67
Vakıf GMYO1,70-8,11-31,17
Vakıf Yat. Ort.1,48-6,92-36,48
Vakıflar Bankası4,34-5,86-21,23
Vakko Tekstil3,125,05-31,28
Vanet Gıda0,983,16-31,47
Verusa Holding13,30-1,48-28,34
Verusaturk Girisim3,09-2,22-42,67
Vestel9,10-4,51-27,89
Vestel Beyaz Eşya13,55-2,87-37,27
Viking Kağıt3,269,7674,33
Yapı Kredi Koray GMYO1,70-5,03-29,75
Yapı ve Kredi Bank.1,77-5,85-28,63
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,323,10-15,15
Yataş5,150,98-29,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,075,94-33,54
Yeni Gimat GMYO11,832,87-9,07
Yeşil GMYO0,35-7,89-45,31
Yeşil Yapı0,33-8,33-50,00
Yeşil Yatırım Holding6,98-5,03-37,85
Yibitaş İnşaat Malzeme4.448,009,8851,04
Yonga Mobilya8,70-3,33-5,84
Yükselen Çelik4,94-3,89-19,41
Yünsa6,231,63-38,26
Zorlu Enerji0,96-4,95-41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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