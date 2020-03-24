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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:02
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)34.000,207,9412,66
İş Bankası (C)4,827,11-24,80
İş Bankası (Kur.)251.555,0019,79
İş Fin.Kir.2,968,03-22,11
İş Girişim3,055,90-19,74
İş GMYO1,256,84-28,98
İş Y. Men. Değ.3,555,79-11,84
İş Yat. Ort.2,368,2646,46
İşbir Holding408,409,99-5,02
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,388,57-38,71
İttifak Holding1,679,87-55,11
İz Hayvancılık Tarım1,816,47-30,82
İzmir Demir Çelik8,784,527,20
İzmir Fırça1,2110,00-32,78
Jantsa Jant Sanayi43,389,99-25,59
Kafein Yazılım10,489,97-5,92
Kapital Yat. Holding2,302,22-4,96
Kaplamin4,176,92-24,86
Kardemir (A)1,946,59-26,79
Kardemir (B)1,927,26-27,27
Kardemir (D)1,947,18-27,07
Karel Elektronik12,949,85-10,94
Karsan Otomotiv1,266,78-20,25
Karsu Tekstil1,654,43-49,07
Kartonsan305,307,96-21,70
Katmerciler Ekipman2,228,82-42,19
Kent Gıda154,209,91-12,29
Kerevitaş Gıda2,829,73-13,50
Kervansaray Yat. Holding0,307,14-45,45
Kiler GMYO1,959,55-48,55
Klimasan Klima10,639,59-51,86
Koç Holding13,475,32-33,71
Konfrut Gıda6,079,96-22,38
Konya Çimento165,706,83-38,92
Kordsa Teknik Tekstil8,786,94-32,87
Koza Altın59,559,97-19,58
Koza Madencilik8,629,95-14,06
Körfez GMYO1,467,35-38,91
Kristal Kola1,029,68-32,45
Kron Telekomünikasyon15,689,9623,27
Kuştur Kuşadası Turizm24,2010,002,11
Kuyumcukent Gayrimenkul1,1010,00-33,33
Kütahya Porselen5,278,66-20,39
Lider Faktoring2,686,35-26,98
Link Bilgisayar18,179,990,11
Logo Yazılım55,759,96-8,31
Lokman Hekim Sağlık5,649,94-2,42
Lüks Kadife4,868,72-43,75
Makina Takım1,067,07-43,62
Mardin Çimento5,351,52-9,63
Marka Yatırım Holding0,745,71-37,29
Marmaris Altınyunus48,300,04-31,97
Marshall37,926,04-20,24
Martı GMYO0,648,47-36,63
Martı Otel0,536,00-41,76
Mavi Giyim33,006,31-43,01
Mazhar Zorlu Holding10,917,17-9,76
Mega Polietilen1,349,84-39,09
Menderes Tekstil0,919,64-30,53
Mensa0,239,52-28,13
Merit Turizm12,359,39-36,47
Merko Gıda0,868,86-18,10
Metal Gayrimenkul0,656,56-28,57
Metemtur Otelcilik1,287,56-28,09
Metro Holding0,868,86-37,68
Metro Petrol ve Tesisleri1,028,51-47,96
Metro Yatırım Ortaklığı5,03-6,51-38,05
Migros Ticaret23,726,27-2,06
Milpa1,847,60-15,98
Mistral GMYO1,427,58-24,87
MLP Sağlık13,479,96-15,81
MMC San. ve Tic. Yat.0,900,00-21,05
Mondi Tire Kutsan3,919,83-5,56
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,201,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret11,709,96-8,02
Net Holding1,309,24-50,00
Netaş Telekom.9,669,90-26,03
Niğbaş Niğde Beton6,004,90-3,23
Nuh Çimento9,153,98-22,98
Nurol GMYO2,337,37-34,73
Odaş Elektrik1,279,48-12,15
Olmuksan-IP3,269,4027,30
Orge Enerji Elektrik3,389,74-31,85
Orma Orman Mahsulleri3,509,7226,81
Osmanlı Menkul5,708,7835,71
Ostim Endüstriyel Yat1,179,35-30,36
Otokar109,802,91-25,33
Oyak Yat. Ort.4,549,9394,85
Oylum Sınai Yatırımlar2,019,84-34,93
Özak GMYO2,193,79-14,79
Özbal Çelik Boru1,139,71-29,89
Özderici GMYO0,938,14-40,76
Özerden Plastik1,6510,00-27,63
Panora GMYO4,283,13-23,98
Papilon Savunma7,909,421,94
Park Elek.Madencilik2,358,29-22,95
Parsan11,605,84-31,52
Pegasus25,989,99-69,93
Peker GMYO2,431,25-22,36
Penguen Gıda2,3110,0011,59
Pera GMYO0,626,90-34,04
Pergamon Dış Ticaret6,978,06-13,09
Petkim3,155,35-17,32
Petrokent Turizm106,807,50-16,63
Pınar Et ve Un9,859,937,42
Pınar Su2,159,69-7,33
Pınar Süt10,1210,00-20,13
Plastikkart6,179,98-33,44
Polisan Holding1,747,41-42,57
Politeknik Metal61,803,00-18,76
Prizma Press Matbaacılık4,109,92-4,65
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.164,600,015,13
QNB Finans Fin. Kir.159,109,9523,24
QNB Finansbank37,489,59-0,05
Ral Yatırım Holding7,282,397,06
Ray Sigorta2,259,22-34,21
Reysaş GMYO4,469,85-2,83
Reysaş Lojistik4,809,849,59
Rhea Girişim1,309,249,24
Rodrigo Tekstil1,276,72-29,83
Royal Halı1,718,9224,82
RTA Laboratuvarları5,299,98128,02
Sabancı Holding7,595,12-20,44
Safkar Ege Soğutmacılık2,189,550,00
Salix Yatırım Holding5,403,45-25,10
Sanel Mühendislik3,585,60-11,60
Sanifoam Sünger4,529,98-9,60
Sanko Pazarlama4,369,82-43,67
Saray Matbaacılık1,079,18-40,22
Sarkuysan4,396,81-9,11
Sasa Polyester5,469,86-29,37
Say Reklamcılık2,049,68-8,93
Sekuro Plastik3,249,83-39,55
Selçuk Ecza Deposu7,629,9624,92
Selçuk Gıda1,457,41-15,70
Senkron Güvenlik1,495,67-45,42
Serve Film Prodüksiyon1,454,32-8,81
Servet GMYO7,634,23-10,24
Seyitler Kimya8,864,2430,49
Silverline Endüstri1,368,80-37,04
Sinpaş GMYO0,903,45-22,41
Smartiks Yazılım6,149,84-37,41
Soda Sanayii4,734,88-23,46
Sodaş Sodyum Sanayii12,005,3622,82
Söktaş1,936,04-27,17
Sönmez Filament3,509,72-28,28
Sönmez Pamuklu3,429,97-30,49
Sumaş Suni Tahta8,398,96-15,25
Şeker Fin. Kir.4,424,99-7,53
Şekerbank0,858,97-35,11
Şişe Cam3,945,07-25,24
Şok Marketler8,795,90-18,31
T. Halk Bankası4,976,65-15,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,909,93-40,60
T.S.K.B.0,956,74-21,49
T.Tuborg13,142,2610,42
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda5,8310,00-7,31
TAV Havalimanları15,649,99-46,40
Taze Kuru Gıda5,957,21-17,82
Tek-Art Turizm0,717,58-43,65
Tekfen Holding12,406,44-35,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,429,955,24
Temapol Polimer Plastik3,249,83-37,93
TGS Dış Ticaret2,559,91-45,40
Tofaş Oto. Fab.18,129,95-32,54
Torunlar GMYO1,786,59-35,27
Trabzon Liman7,897,06-25,98
Trabzonspor Sportif1,969,50-8,84
Trakya Cam2,556,25-27,14
Trend GMYO1,319,17-40,45
TSKB GMYO1,239,82-8,21
Tuğçelik2,579,83-34,94
Tukaş8,522,28-31,01
Turcas Petrol1,809,09-32,58
Turkcell13,30-0,67-3,62
Tümosan Motor ve Traktör3,916,54-39,00
Tüpraş73,857,03-41,76
Türk Hava Yolları8,297,52-42,67
Türk Prysmian Kablo2,339,91-10,38
Türk Telekom6,789,35-8,01
Türk Traktör39,303,69-25,72
Türker Proje Gayrimenkul28,525,24-32,10
Ufuk Yatırım2,399,63-7,36
Ulaşlar Turizm Yat.1,139,71-46,70
Ulusoy Elektrik28,284,356,32
Ulusoy Un Sanayi4,209,959,95
Umpaş Holding0,378,82-40,32
Uşak Seramik1,038,42-39,05
Utopya Turizm2,677,23-45,73
Uzertaş Boya1,939,66-13,06
Ülker Bisküvi20,062,24-10,29
Ünye Çimento3,691,93-31,41
Vakıf Fin. Kir.1,556,16-35,95
Vakıf GMYO1,848,24-25,51
Vakıf Yat. Ort.1,586,76-32,19
Vakıflar Bankası4,677,60-15,25
Vakko Tekstil3,439,94-24,45
Vanet Gıda1,079,18-25,17
Verusa Holding13,703,01-26,19
Verusaturk Girisim3,265,50-39,52
Vestel9,969,45-21,08
Vestel Beyaz Eşya14,849,52-31,30
Viking Kağıt3,589,8291,44
Yapı Kredi Koray GMYO1,827,06-24,79
Yapı ve Kredi Bank.1,907,34-23,39
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,676,58-9,57
Yataş5,527,18-24,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,179,35-27,33
Yeni Gimat GMYO13,009,89-0,08
Yeşil GMYO0,388,57-40,63
Yeşil Yapı0,369,09-45,45
Yeşil Yatırım Holding7,629,17-32,15
Yibitaş İnşaat Malzeme4.892,8010,0066,14
Yonga Mobilya9,499,082,71
Yükselen Çelik5,327,69-13,21
Yünsa6,859,95-32,11
Zorlu Enerji1,037,29-36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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