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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:02
Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00129,38
İş Bankası (B)34.000,100,0012,66
İş Bankası (C)4,73-1,87-26,21
İş Bankası (Kur.)276.710,5010,0031,77
İş Fin.Kir.2,88-2,70-24,21
İş Girişim3,101,64-18,42
İş GMYO1,24-0,80-29,55
İş Y. Men. Değ.3,560,28-11,59
İş Yat. Ort.2,24-5,0839,02
İşbir Holding439,507,622,21
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,392,63-37,10
İttifak Holding1,839,58-50,81
İz Hayvancılık Tarım1,852,21-29,29
İzmir Demir Çelik8,50-3,193,79
İzmir Fırça1,296,61-28,33
Jantsa Jant Sanayi45,204,20-22,47
Kafein Yazılım11,529,923,41
Kapital Yat. Holding2,404,35-0,83
Kaplamin4,210,96-24,14
Kardemir (A)1,93-0,52-27,17
Kardemir (B)1,91-0,52-27,65
Kardemir (D)1,93-0,52-27,44
Karel Elektronik13,504,33-7,09
Karsan Otomotiv1,292,38-18,35
Karsu Tekstil1,61-2,42-50,31
Kartonsan318,404,29-18,34
Katmerciler Ekipman2,272,25-40,89
Kent Gıda159,403,37-9,33
Kerevitaş Gıda2,996,03-8,28
Kervansaray Yat. Holding0,300,00-45,45
Kiler GMYO1,94-0,51-48,81
Klimasan Klima11,326,49-48,73
Koç Holding13,621,11-32,97
Konfrut Gıda6,080,16-22,25
Konya Çimento168,301,57-37,97
Kordsa Teknik Tekstil8,982,28-31,35
Koza Altın62,404,79-15,73
Koza Madencilik9,054,99-9,77
Körfez GMYO1,45-0,68-39,33
Kristal Kola1,052,94-30,46
Kron Telekomünikasyon16,334,1528,38
Kuştur Kuşadası Turizm26,509,5011,81
Kuyumcukent Gayrimenkul1,110,91-32,73
Kütahya Porselen5,300,57-19,94
Lider Faktoring2,680,00-26,98
Link Bilgisayar19,748,648,76
Logo Yazılım61,009,420,33
Lokman Hekim Sağlık6,209,937,27
Lüks Kadife5,013,09-42,01
Makina Takım1,070,94-43,09
Mardin Çimento5,08-5,05-14,19
Marka Yatırım Holding0,751,35-36,44
Marmaris Altınyunus49,081,61-30,87
Marshall37,960,11-20,15
Martı GMYO0,709,37-30,69
Martı Otel0,553,77-39,56
Mavi Giyim34,384,18-40,62
Mazhar Zorlu Holding10,32-5,41-14,64
Mega Polietilen1,350,75-38,64
Menderes Tekstil0,976,59-25,95
Mensa0,244,35-25,00
Merit Turizm12,00-2,83-38,27
Merko Gıda0,949,30-10,48
Metal Gayrimenkul0,61-6,15-32,97
Metemtur Otelcilik1,290,78-27,53
Metro Holding0,882,33-36,23
Metro Petrol ve Tesisleri1,063,92-45,92
Metro Yatırım Ortaklığı4,83-3,98-40,52
Migros Ticaret23,18-2,28-4,29
Milpa1,83-0,54-16,44
Mistral GMYO1,430,70-24,34
MLP Sağlık14,819,95-7,44
MMC San. ve Tic. Yat.0,900,00-21,05
Mondi Tire Kutsan4,309,973,86
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.087,201,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret12,8710,001,18
Net Holding1,300,00-50,00
Netaş Telekom.10,064,14-22,97
Niğbaş Niğde Beton6,152,50-0,81
Nuh Çimento9,190,44-22,64
Nurol GMYO2,350,86-34,17
Odaş Elektrik1,25-1,57-13,54
Olmuksan-IP3,589,8239,79
Orge Enerji Elektrik3,34-1,18-32,66
Orma Orman Mahsulleri3,602,8630,43
Osmanlı Menkul5,781,4037,62
Ostim Endüstriyel Yat1,267,69-25,00
Otokar107,00-2,55-27,23
Oyak Yat. Ort.4,999,91114,16
Oylum Sınai Yatırımlar2,219,95-28,45
Özak GMYO2,15-1,83-16,34
Özbal Çelik Boru1,151,77-28,65
Özderici GMYO0,941,08-40,13
Özerden Plastik1,819,70-20,61
Panora GMYO4,17-2,57-25,94
Papilon Savunma8,132,914,90
Park Elek.Madencilik2,350,00-22,95
Parsan11,801,72-30,34
Pegasus28,569,93-66,94
Peker GMYO2,30-5,35-26,52
Penguen Gıda2,549,9622,71
Pera GMYO0,620,00-34,04
Pergamon Dış Ticaret6,90-1,00-13,97
Petkim3,12-0,95-18,11
Petrokent Turizm104,90-1,78-18,11
Pınar Et ve Un10,072,239,81
Pınar Su2,369,771,72
Pınar Süt11,139,98-12,15
Plastikkart6,789,89-26,86
Polisan Holding1,761,15-41,91
Politeknik Metal59,70-3,40-21,52
Prizma Press Matbaacılık4,151,22-3,49
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.166,600,175,31
QNB Finans Fin. Kir.143,20-9,9910,92
QNB Finansbank41,229,989,92
Ral Yatırım Holding8,009,8917,65
Ray Sigorta2,250,00-34,21
Reysaş GMYO4,909,876,75
Reysaş Lojistik5,2810,0020,55
Rhea Girişim1,4310,0020,17
Rodrigo Tekstil1,25-1,57-30,94
Royal Halı1,67-2,3421,90
RTA Laboratuvarları5,819,83150,43
Sabancı Holding7,640,66-19,92
Safkar Ege Soğutmacılık2,274,134,13
Salix Yatırım Holding5,19-3,89-28,02
Sanel Mühendislik3,50-2,23-13,58
Sanifoam Sünger4,714,20-5,80
Sanko Pazarlama4,656,65-39,92
Saray Matbaacılık1,113,74-37,99
Sarkuysan4,461,59-7,66
Sasa Polyester6,009,89-22,38
Say Reklamcılık2,155,39-4,02
Sekuro Plastik3,569,88-33,58
Selçuk Ecza Deposu8,177,2233,93
Selçuk Gıda1,503,45-12,79
Senkron Güvenlik1,522,01-44,32
Serve Film Prodüksiyon1,42-2,07-10,69
Servet GMYO8,227,73-3,29
Seyitler Kimya9,163,3934,90
Silverline Endüstri1,413,68-34,72
Sinpaş GMYO0,88-2,22-24,14
Smartiks Yazılım6,759,93-31,19
Soda Sanayii4,730,00-23,46
Sodaş Sodyum Sanayii12,504,1727,94
Söktaş1,91-1,04-27,92
Sönmez Filament3,613,14-26,02
Sönmez Pamuklu3,574,39-27,44
Sumaş Suni Tahta8,35-0,48-15,66
Şeker Fin. Kir.4,30-2,71-10,04
Şekerbank0,850,00-35,11
Şişe Cam3,991,27-24,29
Şok Marketler8,66-1,48-19,52
T. Halk Bankası4,94-0,60-16,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,381,85-39,50
T.S.K.B.0,94-1,05-22,31
T.Tuborg12,50-4,875,04
Taç Tarım Ürünleri1,67-46,47
Tat Gıda6,104,63-3,02
TAV Havalimanları16,019,96-41,06
Taze Kuru Gıda5,960,17-17,68
Tek-Art Turizm0,710,00-43,65
Tekfen Holding12,450,40-35,56
Teknosa İç ve Dış Ticaret4,869,9515,71
Temapol Polimer Plastik3,569,88-31,80
TGS Dış Ticaret2,809,80-40,04
Tofaş Oto. Fab.16,203,05-30,48
Torunlar GMYO1,75-1,69-36,36
Trabzon Liman7,85-0,51-26,36
Trabzonspor Sportif2,159,690,00
Trakya Cam2,643,53-24,57
Trend GMYO1,449,92-34,55
TSKB GMYO1,273,25-5,22
Tuğçelik2,736,23-30,89
Tukaş8,600,94-30,36
Turcas Petrol1,810,56-32,21
Turkcell13,10-1,50-5,07
Tümosan Motor ve Traktör3,930,51-38,69
Tüpraş75,952,84-40,10
Türk Hava Yolları8,775,79-39,35
Türk Prysmian Kablo2,559,44-1,92
Türk Telekom6,58-2,95-10,72
Türk Traktör38,88-1,07-26,52
Türker Proje Gayrimenkul27,88-2,24-33,62
Ufuk Yatırım2,535,86-1,94
Ulaşlar Turizm Yat.1,217,08-42,92
Ulusoy Elektrik28,500,787,14
Ulusoy Un Sanayi4,507,1417,80
Umpaş Holding0,395,41-37,10
Uşak Seramik1,030,00-39,05
Utopya Turizm2,66-0,37-45,93
Uzertaş Boya2,129,84-4,50
Ülker Bisküvi19,37-3,44-13,37
Ünye Çimento3,67-0,54-31,78
Vakıf Fin. Kir.1,53-1,29-36,78
Vakıf GMYO1,840,00-25,51
Vakıf Yat. Ort.1,56-1,27-33,05
Vakıflar Bankası4,62-1,07-16,15
Vakko Tekstil3,574,08-21,37
Vanet Gıda1,080,93-24,48
Verusa Holding13,60-0,73-26,72
Verusaturk Girisim3,290,92-38,96
Vestel10,050,90-20,36
Vestel Beyaz Eşya15,544,72-28,06
Viking Kağıt3,939,78110,16
Yapı Kredi Koray GMYO1,830,55-24,38
Yapı ve Kredi Bank.1,87-1,58-24,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.5,751,41-8,29
Yataş5,37-2,72-26,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,267,69-21,74
Yeni Gimat GMYO12,77-1,77-1,84
Yeşil GMYO0,380,00-40,63
Yeşil Yapı0,360,00-45,45
Yeşil Yatırım Holding7,711,18-31,34
Yibitaş İnşaat Malzeme5.000,002,1969,78
Yonga Mobilya9,46-0,322,38
Yükselen Çelik5,370,94-12,40
Yünsa7,539,93-25,37
Zorlu Enerji1,030,00-36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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